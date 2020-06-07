Прогнозы на матч Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь

Олимпик Донецк
2:2
Конец матча
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Мариуполь
12' Желтая карточкаЗотько Иван
1:0
17' ГолБалашов Виталий
21' Желтая карточкаЗахеди Шахаб
1:1
35' ГолЧоботенко Сергей
42' Желтая карточкаФедорчук Валерий
2:1
82' ГолКравчук Андрей
2:2
85' ГолКащук Алексей
87' Желтая карточкаЧоботенко Сергей
30
Кичак
Артём
13
Зотько
Иван
- Основной состав
-
30 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Алими БетимВратарь
- Защитник
-
11 Ксёнз ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Дудик АртёмПолузащитник
- Полузащитник
-
86 Фомин РусланНападающий
-
Главный тренер: Бабич Александр
Ход матча
12'
17'
1:0
21'
35'
42'
82'
2:1
85'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Политыло Сергей
|4 (3)
|0.15
|2.
|Захеди Шахаб
|3
|0.12
|3.
|Кравчук Андрей
|2
|0.08
|4.
|Балашов Виталий
|2 (1)
|0.08
|5.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0.08
|6.
|Пасич Евгений
|1
|0.04
|7.
|Цымбалюк Евгений
|1
|0.04
|8.
|Дийе Матар
|1
|0.04
|9.
|Вантух Роман
|1
|0.04
|10.
|Дегтярёв Максим
|1
|0.04
|11.
|Имери Демир
|1
|0.04
|12.
|Баланюк Денис
|1
|0.04
|13.
|Лукьянчук Павел
|1
|0.04
|14.
|Пасич Геннадий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чурко Вячеслав
|3 (1)
|0.12
|2.
|Мишнёв Дмитрий
|3 (1)
|0.12
|3.
|Топалов Дмитрий
|3
|0.12
|4.
|Вакула Владислав
|3
|0.12
|5.
|Чоботенко Сергей
|3
|0.12
|6.
|Кирюханцев Игорь
|2
|0.08
|7.
|Фомин Руслан
|2 (1)
|0.08
|8.
|Федорчук Валерий
|1
|0.04
|9.
|Путря Илья
|1
|0.04
|10.
|Кащук Алексей
|1
|0.04
|11.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|12.
|Полегенько Павел
|0
|0
|13.
|Кулаков Андрей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зотько Иван
|6
|0
|2.
|Захеди Шахаб
|6
|0
|3.
|Завийский Тарас
|4
|1
|4.
|Кравчук Андрей
|2
|2
|5.
|Гришко Дмитрий
|3
|1
|6.
|Ксёнз Павел
|3
|1
|7.
|Цымбалюк Евгений
|4
|0
|8.
|Фабиньо Энрике
|2
|1
|9.
|Лукьянчук Павел
|3
|0
|10.
|Пеньков Герман
|1
|1
|11.
|Абубакар Алию
|1
|1
|12.
|Вантух Роман
|1
|1
|13.
|Политыло Сергей
|2
|0
|14.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0
|15.
|Дегтярёв Максим
|2
|0
|16.
|Дийе Матар
|2
|0
|17.
|Пасич Геннадий
|2
|0
|18.
|Лебеденко Орест
|2
|0
|19.
|Салу Драман
|2
|0
|20.
|Кичак Артём
|1
|0
|21.
|Пасич Евгений
|1
|0
|22.
|Имери Демир
|1
|0
|23.
|Баланюк Денис
|1
|0
|24.
|Клименчук Егор
|1
|0
|25.
|Кравченко Никита
|1
|0
|26.
|Литвин Дмитрий
|1
|0
|27.
|Крынский Владимир
|1
|0
|28.
|Чарльз Джеффри
|1
|0
|29.
|Снурницын Игорь
|1
|0
|30.
|Фрейтас де Алмейда Фабио Александер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Яворский Сергей
|7
|1
|2.
|Быков Алексей
|7
|1
|3.
|Федорчук Валерий
|5
|1
|4.
|Вакула Владислав
|6
|0
|5.
|Дава Джойским
|6
|0
|6.
|Игнатенко Даниил
|4
|1
|7.
|Чоботенко Сергей
|4
|1
|8.
|Тищенко Игорь
|4
|0
|9.
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|10.
|Муравский Назарий
|2
|1
|11.
|Чех Максим
|3
|0
|12.
|Танковский Вячеслав
|1
|1
|13.
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|14.
|Полегенько Павел
|2
|0
|15.
|Путря Илья
|2
|0
|16.
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|17.
|Фомин Руслан
|1
|0
|18.
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0
|19.
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|20.
|Петерман Никита
|1
|0
|21.
|Кулаков Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпик Донецк
|10% (2)
|15% (3)
|10% (2)
|25% (5)
|20% (4)
|20% (4)
|Мариуполь
|9.09% (2)
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|31.82% (7)
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =3 -12Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк
Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =6 -8Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла
Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Мариуполь: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|65 - 18
|65
|2.
|Заря
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|41 - 19
|49
|3.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|25
|14
|5
|6
|46 - 21
|47
|4.
|Десна
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|41 - 19
|46
|5.
|Александрия
|0:0 Заявка
|25
|13
|5
|7
|35 - 25
|44
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|25
|8
|2
|15
|27 - 46
|26
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|31 - 35
|31
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 39
|26
|3.
|Ворскла
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|17 - 40
|22
|4.
|Львов
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|18 - 37
|22
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|21 - 43
|20
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь
Исход игры
Олимпик Донецк
42% (60)
Ничья
42% (60)
Мариуполь
16.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
22.96% (31)
Меньше
77.04% (104)
Обе команды забьют
Да
62.22% (84)
Нет
37.78% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (53)
1:0 Олимпик Донецк
22.4% (32)
2:1 Олимпик Донецк
11.2% (16)
1:2 Мариуполь
7% (10)
0:1 Мариуполь
7% (10)
2:0 Олимпик Донецк
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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