Прогнозы на матч Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь

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Олимпик Донецк
2:2
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
12' Желтая карточка
Зотько Иван
1:0
17' Гол
Балашов Виталий
21' Желтая карточка
Захеди Шахаб
1:1
35' Гол
Чоботенко Сергей
42' Желтая карточка
Федорчук Валерий
2:1
82' Гол
Кравчук Андрей
2:2
85' Гол
Кащук Алексей
87' Желтая карточка
Чоботенко Сергей
90'+5
30
Кичак
Артём
29
Кравченко
Никита
4
Гришко
Дмитрий
13
Зотько
Иван
54
Лебеденко
Орест
44
Цымбалюк
Евгений
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
14
Романовский
Даниэль
89
Политыло
Сергей
7
Балашов
Виталий
8
Захеди
Шахаб
1
Гальчук
Евгений
29
Кирюханцев
Игорь
5
Дава
Джойским
4
Чоботенко
Сергей
2
Быков
Алексей
7
Топалов
Дмитрий
73
Игнатенко
Даниил
25
Федорчук
Валерий
17
Горбунов
Сергей
Олегович
9
Мишнёв
Дмитрий
77
Кулаков
Андрей
Олимпик Донецк
Мариуполь

Ход матча

12'
Зотько Иван
 
17'
Балашов Виталий
(Захеди Шахаб)
1:0
21'
Захеди Шахаб
 
35'
1:1
Чоботенко Сергей
(Топалов Дмитрий)
42'
 
Федорчук Валерий
57'
 
Корниенко Виктор
Горбунов Сергей Олегович
63'
 
Фомин Руслан
Кулаков Андрей
64'
 
Чурко Вячеслав
Топалов Дмитрий
64'
Кравчук Андрей
Романовский Даниэль
 
64'
Пасич Евгений
До Коуто Тейшейра Максим
 
75'
Баланюк Денис
Балашов Виталий
 
77'
 
Тищенко Игорь
Кирюханцев Игорь
77'
 
Кащук Алексей
Федорчук Валерий
82'
Кравчук Андрей
2:1
85'
2:2
Кащук Алексей
(Корниенко Виктор)
86'
Ксёнз Павел
Захеди Шахаб
 
87'
 
Чоботенко Сергей

Бомбардиры внутри турнира

Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Политыло Сергей 4 (3) 0.15
2. Захеди Шахаб 3 0.12
3. Кравчук Андрей 2 0.08
4. Балашов Виталий 2 (1) 0.08
5. До Коуто Тейшейра Максим 2 0.08
6. Пасич Евгений 1 0.04
7. Цымбалюк Евгений 1 0.04
8. Дийе Матар 1 0.04
9. Вантух Роман 1 0.04
10. Дегтярёв Максим 1 0.04
11. Имери Демир 1 0.04
12. Баланюк Денис 1 0.04
13. Лукьянчук Павел 1 0.04
14. Пасич Геннадий 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чурко Вячеслав 3 (1) 0.12
2. Мишнёв Дмитрий 3 (1) 0.12
3. Топалов Дмитрий 3 0.12
4. Вакула Владислав 3 0.12
5. Чоботенко Сергей 3 0.12
6. Кирюханцев Игорь 2 0.08
7. Фомин Руслан 2 (1) 0.08
8. Федорчук Валерий 1 0.04
9. Путря Илья 1 0.04
10. Кащук Алексей 1 0.04
11. Корниенко Виктор 0 0
12. Полегенько Павел 0 0
13. Кулаков Андрей 0 0

Карточки

Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Зотько Иван 6 0
2. Захеди Шахаб 6 0
3. Завийский Тарас 4 1
4. Кравчук Андрей 2 2
5. Гришко Дмитрий 3 1
6. Ксёнз Павел 3 1
7. Цымбалюк Евгений 4 0
8. Фабиньо Энрике 2 1
9. Лукьянчук Павел 3 0
10. Пеньков Герман 1 1
11. Абубакар Алию 1 1
12. Вантух Роман 1 1
13. Политыло Сергей 2 0
14. До Коуто Тейшейра Максим 2 0
15. Дегтярёв Максим 2 0
16. Дийе Матар 2 0
17. Пасич Геннадий 2 0
18. Лебеденко Орест 2 0
19. Салу Драман 2 0
20. Кичак Артём 1 0
21. Пасич Евгений 1 0
22. Имери Демир 1 0
23. Баланюк Денис 1 0
24. Клименчук Егор 1 0
25. Кравченко Никита 1 0
26. Литвин Дмитрий 1 0
27. Крынский Владимир 1 0
28. Чарльз Джеффри 1 0
29. Снурницын Игорь 1 0
30. Фрейтас де Алмейда Фабио Александер 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Яворский Сергей 7 1
2. Быков Алексей 7 1
3. Федорчук Валерий 5 1
4. Вакула Владислав 6 0
5. Дава Джойским 6 0
6. Игнатенко Даниил 4 1
7. Чоботенко Сергей 4 1
8. Тищенко Игорь 4 0
9. Мишнёв Дмитрий 4 0
10. Муравский Назарий 2 1
11. Чех Максим 3 0
12. Танковский Вячеслав 1 1
13. Чурко Вячеслав 2 0
14. Полегенько Павел 2 0
15. Путря Илья 2 0
16. Кирюханцев Игорь 2 0
17. Фомин Руслан 1 0
18. Горбунов Сергей Олегович 1 0
19. Топалов Дмитрий 1 0
20. Петерман Никита 1 0
21. Кулаков Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпик Донецк 10% (2) 15% (3) 10% (2) 25% (5) 20% (4) 20% (4)
 Мариуполь 9.09% (2) 4.55% (1) 18.18% (4) 22.73% (5) 13.64% (3) 31.82% (7)

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк
Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла
Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Мариуполь: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Кубок Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 4:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Мариуполь Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 25 21 2 2 65 - 18 65
2. Заря Заявка 25 15 4 6 41 - 19 49
3. Динамо Киев 0:0 Заявка 25 14 5 6 46 - 21 47
4. Десна Заявка 25 14 4 7 41 - 19 46
5. Александрия 0:0 Заявка 25 13 5 7 35 - 25 44
6. Колос Ковалёвка Заявка 25 8 2 15 27 - 46 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 24 9 4 11 31 - 35 31
2. Мариуполь Заявка 24 6 8 10 23 - 39 26
3. Ворскла Заявка 24 6 4 14 17 - 40 22
4. Львов Заявка 24 5 7 12 18 - 37 22
5. Олимпик Донецк Заявка 25 5 5 15 21 - 43 20
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Олимпик Донецк 42% (60)
X 42% (60)
Мариуполь 16.1% (23)
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Прогнозы на матч Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь

Исход игры
Олимпик Донецк
42% (60)
Ничья
42% (60)
Мариуполь
16.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
22.96% (31)
Меньше
77.04% (104)
Обе команды забьют
Да
62.22% (84)
Нет
37.78% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (53)
1:0 Олимпик Донецк
22.4% (32)
2:1 Олимпик Донецк
11.2% (16)
1:2 Мариуполь
7% (10)
0:1 Мариуполь
7% (10)
2:0 Олимпик Донецк
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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