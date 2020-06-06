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Шахтёр Донецк
3:2
Конец матча

Стадион:
Десна
0'
1:0
4' Гол
Фернандо Педро
1:0
24' Не забитый пенальти
Марлос Ромеро
2:0
25' Гол
Марлос Ромеро
28' Желтая карточка
Домбровский Андрей
31' Желтая карточка
Матвиенко Николай
2:1
32' Пенальти
Фаворов Денис
3:1
51' Гол
Марлос Ромеро
82' Желтая карточка
Калитвинцев Владислав
84' Желтая карточка
Будковский Филипп
86' Желтая карточка
Антонио Маркос
3:2
88' Гол
Будковский Филипп
90'+4
81
Трубин
Анатолий
98
Додо
Домилсон
4
Кривцов
Сергей
22
Матвиенко
Николай
31
Исмаили
Гонсалвес
6
Степаненко
Тарас
21
Патрик
Алан
11
Марлос
Ромеро
7
Тайсон
Фреда
8
Антонио
Маркос
99
Фернандо
Педро
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
32
Имереков
Максим
4
Тамм
Йоонас
22
Мостовой
Андрей
Владимирович
11
Калитвинцев
Владислав
8
Домбровский
Андрей
7
Огиря
Владислав
77
Кузык
Орест
20
Тотовицкий
Андрей
10
Филиппов
Александр
Шахтёр Донецк
Десна

Ход матча

4'
Фернандо Педро
(Додо Домилсон)
1:0
24'
Марлос Ромеро
1:0
25'
Марлос Ромеро
(Патрик Алан)
2:0
28'
 
Домбровский Андрей
31'
Матвиенко Николай
 
32'
2:1
Фаворов Денис
46'
 
Гитченко Андрей
Тотовицкий Андрей
51'
Марлос Ромеро
3:1
59'
Коноплянка Евгений
Патрик Алан
 
66'
 
Картушов Егор
Тамм Йоонас
74'
 
Ермаков Виталий
Домбровский Андрей
74'
Тете II
Тайсон Фреда
 
74'
Манор Соломон
Марлос Ромеро
 
74'
Пихалёнок Александр
Степаненко Тарас
 
74'
 
Будковский Филипп
Кузык Орест
79'
Мораес Жуниор
Фернандо Педро
 
82'
 
Калитвинцев Владислав
84'
 
Будковский Филипп
86'
 
Хлёбас Дмитрий
Филиппов Александр
86'
Антонио Маркос
 
88'
3:2
Будковский Филипп

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мораес Жуниор 18 (1) 0.69
2. Марлос Ромеро 13 (1) 0.5
3. Тайсон Фреда 9 (3) 0.35
4. Тете II 4 0.15
5. Коноплянка Евгений 3 (1) 0.12
6. Исмаили Гонсалвес 2 0.08
7. Патрик Алан 2 0.08
8. Антонио Маркос 2 0.08
9. Дентиньо Феррейра 2 0.08
10. Кривцов Сергей 2 0.08
11. Манор Соломон 1 0.04
12. Матвиенко Николай 1 0.04
13. Додо Домилсон 1 0.04
14. Коваленко Виктор 1 0.04
15. Борячук Андрей 1 0.04
16. Бондарь Валерий 1 0.04
17. Фернандо Педро 1 0.04
18. Болбат Сергей 0 0
19. Степаненко Тарас 0 0
20. Бланко-Лещук Густаво 0 0
Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филиппов Александр 13 (2) 0.5
2. Хлёбас Дмитрий 7 0.27
3. Калитвинцев Владислав 5 0.19
4. Фаворов Денис 5 (3) 0.19
5. Дегтярёв Максим 3 0.12
6. Тотовицкий Андрей 2 0.08
7. Имереков Максим 2 0.08
8. Картушов Егор 1 0.04
9. Будковский Филипп 1 0.04
10. Кузык Орест 1 0.04
11. Арвеладзе Леван 1 0.04
12. Фаворов Артём 1 0.04
13. Конопля Ефим 0 0
14. Богданов Андрей 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Мораес Жуниор 7 0
2. Антонио Маркос 5 1
3. Патрик Алан 5 1
4. Степаненко Тарас 6 0
5. Тайсон Фреда 4 1
6. Исмаили Гонсалвес 3 0
7. Марлос Ромеро 3 0
8. Тете II 3 0
9. Бондарь Валерий 3 0
10. Кривцов Сергей 2 0
11. Дентиньо Феррейра 2 0
12. Коваленко Виктор 2 0
13. Матвиенко Николай 2 0
14. Хочолава Давид 2 0
15. Додо Домилсон 2 0
16. Сиприано Маркос Робсон 2 0
17. Болбат Сергей 1 0
Десна
# Игрок      
1. Мостовой Андрей Владимирович 5 0
2. Фаворов Денис 5 0
3. Калитвинцев Владислав 5 0
4. Гитченко Андрей 4 0
5. Огиря Владислав 4 0
6. Богданов Андрей 4 0
7. Будковский Филипп 4 0
8. Фаворов Артём 4 0
9. Паст Евгений 3 0
10. Имереков Максим 3 0
11. Дегтярёв Максим 3 0
12. Филиппов Александр 3 0
13. Гуцуляк Алексей 1 1
14. Картушов Егор 2 0
15. Домбровский Андрей 2 0
16. Конопля Ефим 2 0
17. Тамм Йоонас 1 0
18. Старенький Сергей 1 0
19. Тотовицкий Андрей 1 0
20. Хлёбас Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 22.95% (14) 11.48% (7) 19.67% (12) 14.75% (9) 14.75% (9) 16.39% (10)
 Десна 13.16% (5) 18.42% (7) 10.53% (4) 21.05% (8) 10.53% (4) 26.32% (10)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов
Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Львов Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев
Десна Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна
Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна Аланьяспор 2:2 Десна

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Десна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Шахтёр Донецк 1:0 Десна Премьер-лига Десна 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Десна 0:2 Шахтёр Донецк Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 25 21 2 2 65 - 18 65
2. Заря Заявка 25 15 4 6 41 - 19 49
3. Динамо Киев Заявка 24 14 4 6 46 - 21 46
4. Десна Заявка 25 14 4 7 41 - 19 46
5. Александрия Заявка 24 13 4 7 35 - 25 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 25 8 2 15 27 - 46 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 24 9 4 11 31 - 35 31
2. Мариуполь Заявка 23 6 7 10 21 - 37 25
3. Ворскла Заявка 24 6 4 14 17 - 40 22
4. Львов Заявка 24 5 7 12 18 - 37 22
5. Олимпик Донецк Заявка 24 5 4 15 19 - 41 19
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Шахтёр Донецк 97.9% (143)
X 0.7% (1)
Десна 1.4% (2)
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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 3:2 Десна

Исход игры
Шахтёр Донецк
97.9% (143)
Ничья
0.7% (1)
Десна
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.29% (62)
Меньше
55.71% (78)
Обе команды забьют
Да
33.57% (47)
Нет
66.43% (93)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
43.2% (63)
2:1 Шахтёр Донецк
15.1% (22)
3:1 Шахтёр Донецк
14.4% (21)
1:0 Шахтёр Донецк
10.3% (15)
3:0 Шахтёр Донецк
8.9% (13)
4:1 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
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