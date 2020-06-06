Шахтёр Донецк
3:2
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Киев)
Десна
1:0
4' ГолФернандо Педро
1:0
24' Не забитый пенальтиМарлос Ромеро
2:0
25' ГолМарлос Ромеро
28' Желтая карточкаДомбровский Андрей
31' Желтая карточкаМатвиенко Николай
2:1
32' ПенальтиФаворов Денис
3:1
51' ГолМарлос Ромеро
82' Желтая карточкаКалитвинцев Владислав
84' Желтая карточкаБудковский Филипп
86' Желтая карточкаАнтонио Маркос
3:2
88' ГолБудковский Филипп
21
Патрик
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тете IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
4'
1:0
24'
1:0
25'
2:0
32'
2:1
51'
3:1
74'
86'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мораес Жуниор
|18 (1)
|0.69
|2.
|Марлос Ромеро
|13 (1)
|0.5
|3.
|Тайсон Фреда
|9 (3)
|0.35
|4.
|Тете II
|4
|0.15
|5.
|Коноплянка Евгений
|3 (1)
|0.12
|6.
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.08
|7.
|Патрик Алан
|2
|0.08
|8.
|Антонио Маркос
|2
|0.08
|9.
|Дентиньо Феррейра
|2
|0.08
|10.
|Кривцов Сергей
|2
|0.08
|11.
|Манор Соломон
|1
|0.04
|12.
|Матвиенко Николай
|1
|0.04
|13.
|Додо Домилсон
|1
|0.04
|14.
|Коваленко Виктор
|1
|0.04
|15.
|Борячук Андрей
|1
|0.04
|16.
|Бондарь Валерий
|1
|0.04
|17.
|Фернандо Педро
|1
|0.04
|18.
|Болбат Сергей
|0
|0
|19.
|Степаненко Тарас
|0
|0
|20.
|Бланко-Лещук Густаво
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филиппов Александр
|13 (2)
|0.5
|2.
|Хлёбас Дмитрий
|7
|0.27
|3.
|Калитвинцев Владислав
|5
|0.19
|4.
|Фаворов Денис
|5 (3)
|0.19
|5.
|Дегтярёв Максим
|3
|0.12
|6.
|Тотовицкий Андрей
|2
|0.08
|7.
|Имереков Максим
|2
|0.08
|8.
|Картушов Егор
|1
|0.04
|9.
|Будковский Филипп
|1
|0.04
|10.
|Кузык Орест
|1
|0.04
|11.
|Арвеладзе Леван
|1
|0.04
|12.
|Фаворов Артём
|1
|0.04
|13.
|Конопля Ефим
|0
|0
|14.
|Богданов Андрей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мораес Жуниор
|7
|0
|2.
|Антонио Маркос
|5
|1
|3.
|Патрик Алан
|5
|1
|4.
|Степаненко Тарас
|6
|0
|5.
|Тайсон Фреда
|4
|1
|6.
|Исмаили Гонсалвес
|3
|0
|7.
|Марлос Ромеро
|3
|0
|8.
|Тете II
|3
|0
|9.
|Бондарь Валерий
|3
|0
|10.
|Кривцов Сергей
|2
|0
|11.
|Дентиньо Феррейра
|2
|0
|12.
|Коваленко Виктор
|2
|0
|13.
|Матвиенко Николай
|2
|0
|14.
|Хочолава Давид
|2
|0
|15.
|Додо Домилсон
|2
|0
|16.
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0
|17.
|Болбат Сергей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мостовой Андрей Владимирович
|5
|0
|2.
|Фаворов Денис
|5
|0
|3.
|Калитвинцев Владислав
|5
|0
|4.
|Гитченко Андрей
|4
|0
|5.
|Огиря Владислав
|4
|0
|6.
|Богданов Андрей
|4
|0
|7.
|Будковский Филипп
|4
|0
|8.
|Фаворов Артём
|4
|0
|9.
|Паст Евгений
|3
|0
|10.
|Имереков Максим
|3
|0
|11.
|Дегтярёв Максим
|3
|0
|12.
|Филиппов Александр
|3
|0
|13.
|Гуцуляк Алексей
|1
|1
|14.
|Картушов Егор
|2
|0
|15.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|16.
|Конопля Ефим
|2
|0
|17.
|Тамм Йоонас
|1
|0
|18.
|Старенький Сергей
|1
|0
|19.
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|20.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|22.95% (14)
|11.48% (7)
|19.67% (12)
|14.75% (9)
|14.75% (9)
|16.39% (10)
|Десна
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|10.53% (4)
|21.05% (8)
|10.53% (4)
|26.32% (10)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =4 -3Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов
Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Львов Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев
Десна Последние 20 матчей: +11 =4 -5Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна
Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна Аланьяспор 2:2 Десна
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Десна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|65 - 18
|65
|2.
|Заря
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|41 - 19
|49
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|46 - 21
|46
|4.
|Десна
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|41 - 19
|46
|5.
|Александрия
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|35 - 25
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|25
|8
|2
|15
|27 - 46
|26
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|31 - 35
|31
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|21 - 37
|25
|3.
|Ворскла
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|17 - 40
|22
|4.
|Львов
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|18 - 37
|22
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|19 - 41
|19
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 3:2 Десна
Исход игры
Шахтёр Донецк
97.9% (143)
Ничья
0.7% (1)
Десна
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.29% (62)
Меньше
55.71% (78)
Обе команды забьют
Да
33.57% (47)
Нет
66.43% (93)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
43.2% (63)
2:1 Шахтёр Донецк
15.1% (22)
3:1 Шахтёр Донецк
14.4% (21)
1:0 Шахтёр Донецк
10.3% (15)
3:0 Шахтёр Донецк
8.9% (13)
4:1 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
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