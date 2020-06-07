динамо выше по традиция и уровню
Vasilij #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|8 (3)
|0.31
|2.
|Вербич Беньямин
|8 (2)
|0.31
|3.
|Беседин Артём
|8 (1)
|0.31
|4.
|Буяльский Виталий
|6 (1)
|0.23
|5.
|Карлос де Пена
|5
|0.19
|6.
|Миколенко Виталий
|2
|0.08
|7.
|Шабанов Артём
|2
|0.08
|8.
|Родригес Жерсон
|2
|0.08
|9.
|Русин Назарий
|1
|0.04
|10.
|Фран Соль
|1
|0.04
|11.
|Шапаренко Николай
|1
|0.04
|12.
|Попов Денис II
|1
|0.04
|13.
|Шепелев Владимир
|0
|0
|14.
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|15.
|Караваев Александр
|0
|0
|16.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|17.
|Кадар Томаш
|0
|0
|18.
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ковалец Кирилл
|6
|0.23
|2.
|Третьяков Максим
|5 (3)
|0.19
|3.
|Гречишкин Дмитрий
|4 (2)
|0.15
|4.
|Ситало Артём
|4
|0.15
|5.
|Банада Евгений
|3
|0.12
|6.
|Безбородько Денис
|3
|0.12
|7.
|Бабогло Владислав
|2
|0.08
|8.
|Грицук Василий
|1 (1)
|0.04
|9.
|Шендрик Антон
|1
|0.04
|10.
|Довгий Алексей
|1
|0.04
|11.
|Задерака Максим
|1
|0.04
|12.
|Мышенко Богдан
|1
|0.04
|13.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.04
|14.
|Запорожан Андрей
|1 (1)
|0.04
|15.
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|16.
|Гордиенко Артём
|0
|0
|17.
|Пашаев Павел
|0
|0
|18.
|Дубра Каспар
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сидорчук Сергей
|6
|0
|2.
|Беседин Артём
|6
|0
|3.
|Миколенко Виталий
|5
|0
|4.
|Кадар Томаш
|3
|1
|5.
|Шепелев Владимир
|3
|1
|6.
|Карлос де Пена
|4
|0
|7.
|Попов Денис II
|4
|0
|8.
|Вербич Беньямин
|2
|1
|9.
|Гармаш Денис
|3
|0
|10.
|Шабанов Артём
|3
|0
|11.
|Буяльский Виталий
|1
|1
|12.
|Цыганков Виктор
|2
|0
|13.
|Бурда Никита
|2
|0
|14.
|Шапаренко Николай
|2
|0
|15.
|Андриевский Александр
|1
|0
|16.
|Бущан Георгий
|1
|0
|17.
|Караваев Александр
|1
|0
|18.
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|19.
|Фран Соль
|1
|0
|20.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|21.
|Кадири Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мирошниченко Денис
|6
|1
|2.
|Довгий Алексей
|6
|1
|3.
|Банада Евгений
|7
|0
|4.
|Бабогло Владислав
|6
|0
|5.
|Бухал Глеб
|4
|1
|6.
|Пашаев Павел
|5
|0
|7.
|Лучкевич Валерий
|5
|0
|8.
|Безбородько Денис
|5
|0
|9.
|Стецков Тимур
|5
|0
|10.
|Шастал Дмитрий
|2
|1
|11.
|Гречишкин Дмитрий
|3
|0
|12.
|Задерака Максим
|3
|0
|13.
|Ковалец Кирилл
|3
|0
|14.
|Панькив Юрий
|1
|1
|15.
|Шендрик Антон
|2
|0
|16.
|Запорожан Андрей
|2
|0
|17.
|Третьяков Максим
|1
|0
|18.
|Мышенко Богдан
|1
|0
|19.
|Дубра Каспар
|1
|0
|20.
|Ситало Артём
|1
|0
|21.
|Билык Олег
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|4.88% (2)
|14.63% (6)
|31.71% (13)
|19.51% (8)
|7.32% (3)
|21.95% (9)
|Александрия
|3.57% (1)
|3.57% (1)
|17.86% (5)
|32.14% (9)
|28.57% (8)
|14.29% (4)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|65 - 18
|65
|2.
|Заря
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|41 - 19
|49
|3.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|25
|14
|5
|6
|46 - 21
|47
|4.
|Десна
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|41 - 19
|46
|5.
|Александрия
|0:0 Заявка
|25
|13
|5
|7
|35 - 25
|44
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|25
|8
|2
|15
|27 - 46
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|31 - 35
|31
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 39
|26
|3.
|Ворскла
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|17 - 40
|22
|4.
|Львов
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|18 - 37
|22
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|21 - 43
|20
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14