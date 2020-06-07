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Динамо Киев
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Александрия
0'
7' Желтая карточка
Сидорчук Сергей
14'
71
Бойко
Денис
94
Кедзёра
Томаш
6
Кадири
Мохаммед
30
Шабанов
Артём
16
Миколенко
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
11
Цитаишвили
Георгий
18
Андриевский
Александр
8
Шепелев
Владимир
29
Буяльский
Виталий
43
Русин
Назарий
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
13
Бухал
Глеб
11
Мирошниченко
Денис
17
Лучкевич
Валерий
44
Банада
Евгений
27
Гречишкин
Дмитрий
10
Третьяков
Максим
6
Ковалец
Кирилл
18
Ситало
Артём
Динамо Киев
Александрия

Ход матча

7'
Сидорчук Сергей
 

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 8 (3) 0.31
2. Вербич Беньямин 8 (2) 0.31
3. Беседин Артём 8 (1) 0.31
4. Буяльский Виталий 6 (1) 0.23
5. Карлос де Пена 5 0.19
6. Миколенко Виталий 2 0.08
7. Шабанов Артём 2 0.08
8. Родригес Жерсон 2 0.08
9. Русин Назарий 1 0.04
10. Фран Соль 1 0.04
11. Шапаренко Николай 1 0.04
12. Попов Денис II 1 0.04
13. Шепелев Владимир 0 0
14. Сидорчук Сергей 0 0
15. Караваев Александр 0 0
16. Кедзёра Томаш 0 0
17. Кадар Томаш 0 0
18. Цитаишвили Георгий 0 0
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ковалец Кирилл 6 0.23
2. Третьяков Максим 5 (3) 0.19
3. Гречишкин Дмитрий 4 (2) 0.15
4. Ситало Артём 4 0.15
5. Банада Евгений 3 0.12
6. Безбородько Денис 3 0.12
7. Бабогло Владислав 2 0.08
8. Грицук Василий 1 (1) 0.04
9. Шендрик Антон 1 0.04
10. Довгий Алексей 1 0.04
11. Задерака Максим 1 0.04
12. Мышенко Богдан 1 0.04
13. Шастал Дмитрий 1 0.04
14. Запорожан Андрей 1 (1) 0.04
15. Лучкевич Валерий 0 0
16. Гордиенко Артём 0 0
17. Пашаев Павел 0 0
18. Дубра Каспар 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 6 0
2. Беседин Артём 6 0
3. Миколенко Виталий 5 0
4. Кадар Томаш 3 1
5. Шепелев Владимир 3 1
6. Карлос де Пена 4 0
7. Попов Денис II 4 0
8. Вербич Беньямин 2 1
9. Гармаш Денис 3 0
10. Шабанов Артём 3 0
11. Буяльский Виталий 1 1
12. Цыганков Виктор 2 0
13. Бурда Никита 2 0
14. Шапаренко Николай 2 0
15. Андриевский Александр 1 0
16. Бущан Георгий 1 0
17. Караваев Александр 1 0
18. Кедзёра Томаш 1 0
19. Фран Соль 1 0
20. Родригес Жерсон 1 0
21. Кадири Мохаммед 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Мирошниченко Денис 6 1
2. Довгий Алексей 6 1
3. Банада Евгений 7 0
4. Бабогло Владислав 6 0
5. Бухал Глеб 4 1
6. Пашаев Павел 5 0
7. Лучкевич Валерий 5 0
8. Безбородько Денис 5 0
9. Стецков Тимур 5 0
10. Шастал Дмитрий 2 1
11. Гречишкин Дмитрий 3 0
12. Задерака Максим 3 0
13. Ковалец Кирилл 3 0
14. Панькив Юрий 1 1
15. Шендрик Антон 2 0
16. Запорожан Андрей 2 0
17. Третьяков Максим 1 0
18. Мышенко Богдан 1 0
19. Дубра Каспар 1 0
20. Ситало Артём 1 0
21. Билык Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 4.88% (2) 14.63% (6) 31.71% (13) 19.51% (8) 7.32% (3) 21.95% (9)
 Александрия 3.57% (1) 3.57% (1) 17.86% (5) 32.14% (9) 28.57% (8) 14.29% (4)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов
Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Львов
Александрия Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла
Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря Олимпик Донецк 0:0 Александрия Александрия 2:2 Сент-Этьен Александрия 3:1 Мариуполь Александрия 1:1 Заря

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Динамо Киев 1:0 Александрия Кубок Александрия 1:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 2:3 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 3:0 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 6:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:1 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 0:1 Александрия Кубок Александрия 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 1:1 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 3:0 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:3 Динамо Киев Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 25 21 2 2 65 - 18 65
2. Заря Заявка 25 15 4 6 41 - 19 49
3. Динамо Киев 0:0 Заявка 25 14 5 6 46 - 21 47
4. Десна Заявка 25 14 4 7 41 - 19 46
5. Александрия 0:0 Заявка 25 13 5 7 35 - 25 44
6. Колос Ковалёвка Заявка 25 8 2 15 27 - 46 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 24 9 4 11 31 - 35 31
2. Мариуполь Заявка 24 6 8 10 23 - 39 26
3. Ворскла Заявка 24 6 4 14 17 - 40 22
4. Львов Заявка 24 5 7 12 18 - 37 22
5. Олимпик Донецк Заявка 25 5 5 15 21 - 43 20
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    Сидорчук Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Динамо Киев 94.5% (137)
X 3.4% (5)
Александрия 2.1% (3)
0
выиграет Динамо Киев
динамо выше по традиция и уровню
Vasilij #
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Новости

Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Александрия

Исход игры
Динамо Киев
94.5% (137)
Ничья
3.4% (5)
Александрия
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.6% (62)
Меньше
55.4% (77)
Обе команды забьют
Да
43.17% (60)
Нет
56.83% (79)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
30.3% (44)
2:1 Динамо Киев
29% (42)
1:0 Динамо Киев
20% (29)
3:1 Динамо Киев
7.6% (11)
3:0 Динамо Киев
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
1:2 Александрия
1.4% (2)
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