Динамо Киев
5:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Киев)
Александрия
7' Желтая карточкаСидорчук Сергей
0:0
14' Не забитый пенальтиБуяльский Виталий
1:0
14' ГолБуяльский Виталий
2:0
20' ПенальтиРусин Назарий
20' Желтая карточкаДубра Каспар
25' Желтая карточкаБанада Евгений
31' Желтая карточкаКадири Мохаммед
2:1
32' ПенальтиГречишкин Дмитрий
45' Желтая карточкаШепелев Владимир
50' Желтая карточкаАндриевский Александр
55' Вторая желтая карточкаДубра Каспар
3:1
65' ГолМиколенко Виталий
4:1
81' ГолКарлос де Пена
5:1
83' ГолБуяльский Виталий
71
Бойко
Денис
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
13
Бухал
Глеб
18
Ситало
Артём
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
77 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Алексей Михайличенко
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
-
13 Бухал ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
14'
14'
20'
2:0
20'
25'
31'
32'
45'
55'
65'
81'
4:1
83'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|8 (3)
|0.31
|2.
|Буяльский Виталий
|8 (1)
|0.31
|3.
|Вербич Беньямин
|8 (2)
|0.31
|4.
|Беседин Артём
|8 (1)
|0.31
|5.
|Карлос де Пена
|6
|0.23
|6.
|Миколенко Виталий
|3
|0.12
|7.
|Русин Назарий
|2 (1)
|0.08
|8.
|Шабанов Артём
|2
|0.08
|9.
|Родригес Жерсон
|2
|0.08
|10.
|Фран Соль
|1
|0.04
|11.
|Шапаренко Николай
|1
|0.04
|12.
|Попов Денис II
|1
|0.04
|13.
|Шепелев Владимир
|0
|0
|14.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|15.
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|16.
|Караваев Александр
|0
|0
|17.
|Кадар Томаш
|0
|0
|18.
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ковалец Кирилл
|6
|0.23
|2.
|Гречишкин Дмитрий
|5 (3)
|0.19
|3.
|Третьяков Максим
|5 (3)
|0.19
|4.
|Ситало Артём
|4
|0.15
|5.
|Банада Евгений
|3
|0.12
|6.
|Безбородько Денис
|3
|0.12
|7.
|Бабогло Владислав
|2
|0.08
|8.
|Грицук Василий
|1 (1)
|0.04
|9.
|Шендрик Антон
|1
|0.04
|10.
|Довгий Алексей
|1
|0.04
|11.
|Задерака Максим
|1
|0.04
|12.
|Мышенко Богдан
|1
|0.04
|13.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.04
|14.
|Запорожан Андрей
|1 (1)
|0.04
|15.
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|16.
|Гордиенко Артём
|0
|0
|17.
|Пашаев Павел
|0
|0
|18.
|Дубра Каспар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сидорчук Сергей
|6
|0
|2.
|Беседин Артём
|6
|0
|3.
|Шепелев Владимир
|4
|1
|4.
|Миколенко Виталий
|5
|0
|5.
|Кадар Томаш
|3
|1
|6.
|Карлос де Пена
|4
|0
|7.
|Попов Денис II
|4
|0
|8.
|Вербич Беньямин
|2
|1
|9.
|Гармаш Денис
|3
|0
|10.
|Шабанов Артём
|3
|0
|11.
|Буяльский Виталий
|1
|1
|12.
|Андриевский Александр
|2
|0
|13.
|Цыганков Виктор
|2
|0
|14.
|Бурда Никита
|2
|0
|15.
|Шапаренко Николай
|2
|0
|16.
|Кадири Мохаммед
|2
|0
|17.
|Бущан Георгий
|1
|0
|18.
|Караваев Александр
|1
|0
|19.
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|20.
|Фран Соль
|1
|0
|21.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Банада Евгений
|8
|0
|2.
|Мирошниченко Денис
|6
|1
|3.
|Довгий Алексей
|6
|1
|4.
|Бабогло Владислав
|6
|0
|5.
|Бухал Глеб
|4
|1
|6.
|Пашаев Павел
|5
|0
|7.
|Лучкевич Валерий
|5
|0
|8.
|Безбородько Денис
|5
|0
|9.
|Стецков Тимур
|5
|0
|10.
|Дубра Каспар
|2
|1
|11.
|Шастал Дмитрий
|2
|1
|12.
|Гречишкин Дмитрий
|3
|0
|13.
|Задерака Максим
|3
|0
|14.
|Ковалец Кирилл
|3
|0
|15.
|Панькив Юрий
|1
|1
|16.
|Шендрик Антон
|2
|0
|17.
|Запорожан Андрей
|2
|0
|18.
|Третьяков Максим
|1
|0
|19.
|Мышенко Богдан
|1
|0
|20.
|Ситало Артём
|1
|0
|21.
|Билык Олег
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|6.52% (3)
|15.22% (7)
|28.26% (13)
|17.39% (8)
|8.7% (4)
|23.91% (11)
|Александрия
|3.45% (1)
|3.45% (1)
|20.69% (6)
|31.03% (9)
|27.59% (8)
|13.79% (4)
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =5 -5Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов
Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Львов
Александрия Последние 20 матчей: +11 =3 -6Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла
Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря Олимпик Донецк 0:0 Александрия Александрия 2:2 Сент-Этьен Александрия 3:1 Мариуполь Александрия 1:1 Заря
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Динамо Киев 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 2:3 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 3:0 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 6:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:1 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 0:1 Александрия Кубок Александрия 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 1:1 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 3:0 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:3 Динамо Киев Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|65 - 18
|65
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|51 - 22
|49
|3.
|Заря
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|41 - 19
|49
|4.
|Десна
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|41 - 19
|46
|5.
|Александрия
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|36 - 30
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|25
|8
|2
|15
|27 - 46
|26
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|33 - 36
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 39
|26
|3.
|Ворскла
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|17 - 40
|22
|4.
|Львов
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|19 - 39
|22
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|21 - 43
|20
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14
Прогнозы на матч Динамо Киев 5:1 Александрия
Исход игры
Динамо Киев
94.5% (137)
Ничья
3.4% (5)
Александрия
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.6% (62)
Меньше
55.4% (77)
Обе команды забьют
Да
43.17% (60)
Нет
56.83% (79)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
30.3% (44)
2:1 Динамо Киев
29% (42)
1:0 Динамо Киев
20% (29)
3:1 Динамо Киев
7.6% (11)
3:0 Динамо Киев
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
1:2 Александрия
1.4% (2)
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