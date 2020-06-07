Прогнозы на матч Львов 1:2 Днепр-1

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Львов
1:2
Конец матча

Стадион:
Днепр-1
0'
10' Желтая карточка
Лопырёнок Максим
1:0
31' Гол
Шина Алвес
1:1
42' Гол
Цуриков Андрей
45' Желтая карточка
Бопесу Жоэль
48' Желтая карточка
Лукас Тэйлор
82' Желтая карточка
Богунов Ярослав
1:2
87' Гол
Хобленко Алексей
90'+7
23
Сарнавский
Богдан
21
Гончар
Игорь
33
Борзенко
Сергей
22
Братков
Антон
90
Люлька
Сергей
30
Лима
Джонатан
7
Шина
Алвес
95
Бопесу
Жоэль
18
Велвес
9
Татарков
Никита
14
Яковелли
Матеус
33
Юрчук
Валерий
3
Адамюк
Владимир
71
Лопырёнок
Максим
15
Логинов
Сергей
19
Цуриков
Андрей
4
Кравченко
Сергей
Сергеевич
20
Ди
Франко
Франсиско
23
Лукас
Тэйлор
25
Когут
Игорь
10
Булеца
Сергей
89
Супряга
Владислав
Львов
Днепр-1

Ход матча

10'
 
Лопырёнок Максим
31'
Шина Алвес
1:0
42'
1:1
Цуриков Андрей
45'
Бопесу Жоэль
 
48'
 
Лукас Тэйлор
59'
 
Хобленко Алексей
Супряга Владислав
59'
 
Вакулко Юрий
Ди Франко Франсиско
64'
Богунов Ярослав
Яковелли Матеус
 
64'
Ныч Назарий
Велвес
 
73'
 
Коркишко Дмитрий
Когут Игорь
74'
 
Назаренко Александр
Лукас Тэйлор
77'
Клименчук Егор
Люлька Сергей
 
77'
Приймак Владислав
Лима Джонатан
 
82'
Богунов Ярослав
 
87'
1:2
Хобленко Алексей
(Булеца Сергей)
89'
 
Чичиков Алексей
Булеца Сергей
89'
Nikita Khodakovsky
Шина Алвес
 

Бомбардиры внутри турнира

Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шина Алвес 4 (2) 0.15
2. Алваро 3 0.12
3. Ренан Соарес 3 0.12
4. Жозе Витор 3 0.12
5. Татарков Никита 2 (1) 0.08
6. Богунов Ярослав 1 0.04
7. Яковелли Матеус 1 0.04
8. Дуарте Бруно 1 0.04
9. Педро Витор 1 (1) 0.04
10. Братков Антон 0 0
11. Приймак Владислав 0 0
12. Велвес 0 0
Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Супряга Владислав 9 (2) 0.35
2. Когут Игорь 4 0.15
3. Булеца Сергей 3 0.12
4. Чичиков Алексей 3 0.12
5. Коркишко Дмитрий 3 (1) 0.12
6. Назаренко Александр 2 0.08
7. Кулиш Станислав 2 (1) 0.08
8. Хобленко Алексей 2 (1) 0.08
9. Полевой Владимир 1 0.04
10. Шаповал Владислав 1 0.04
11. Цуриков Андрей 1 0.04
12. Адамюк Владимир 1 0.04
13. Лукас Тэйлор 1 0.04
14. Вакулко Юрий 0 0
15. Кравченко Сергей Сергеевич 0 0
16. Снижко Александр 0 0

Карточки

Львов
# Игрок      
1. Алваро 12 0
2. Рафаэль да Сильва 8 1
3. Гончар Игорь 6 1
4. Шина Алвес 7 0
5. Братков Антон 4 1
6. Марта Пимента 5 0
7. Приймак Владислав 5 0
8. Ренан Соарес 3 1
9. Люлька Сергей 4 0
10. Борзенко Сергей 4 0
11. Квасный Николай 4 0
12. Татарков Никита 1 1
13. Лима Джонатан 1 1
14. Педро Витор 1 1
15. Зубков Руслан 2 0
16. Адамюк Владимир 2 0
17. Бопесу Жоэль 2 0
18. Сарнавский Богдан 0 1
19. Бандура Александр 1 0
20. Насонов Александр 1 0
21. Яковелли Матеус 1 0
22. Дуарте Бруно 1 0
23. Жозе Витор 1 0
24. Велвес 1 0
Днепр-1
# Игрок      
1. Полевой Владимир 7 1
2. Когут Игорь 8 0
3. Вакулко Юрий 7 0
4. Кравченко Сергей Сергеевич 4 1
5. Коркишко Дмитрий 4 1
6. Лопырёнок Максим 4 1
7. Сафронов Александр 4 1
8. Назаренко Александр 4 1
9. Батагов Арсений 5 0
10. Папа Гуйе 3 1
11. Шаповал Владислав 3 0
12. Супряга Владислав 3 0
13. Романюк Юрий 2 0
14. Булеца Сергей 2 0
15. Чичиков Алексей 1 0
16. Логинов Сергей 1 0
17. Загальский Игорь 1 0
18. Хобленко Алексей 1 0
19. Лукас Тэйлор 1 0
20. Снижко Александр 1 0
21. Клищук Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Львов 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 23.53% (4) 5.88% (1) 23.53% (4)
 Днепр-1 13.33% (4) 3.33% (1) 16.67% (5) 13.33% (4) 26.67% (8) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты
Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1
Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Ингулец 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Львов 0:2 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 2:3 Львов Премьер-лига Львов 1:2 Днепр-1 Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 25 21 2 2 65 - 18 65
2. Динамо Киев Заявка 25 15 4 6 51 - 22 49
3. Заря Заявка 25 15 4 6 41 - 19 49
4. Десна Заявка 25 14 4 7 41 - 19 46
5. Александрия Заявка 25 13 4 8 36 - 30 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 25 8 2 15 27 - 46 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 25 10 4 11 33 - 36 34
2. Мариуполь Заявка 24 6 8 10 23 - 39 26
3. Ворскла Заявка 24 6 4 14 17 - 40 22
4. Львов Заявка 25 5 7 13 19 - 39 22
5. Олимпик Донецк Заявка 25 5 5 15 21 - 43 20
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Бопесу Жоэль получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Цуриков Андрей бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Шина Алвес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Лопырёнок Максим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Львов 24.1% (35)
X 20.7% (30)
Днепр-1 55.2% (80)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Львов 1:2 Днепр-1

Исход игры
Львов
24.1% (35)
Ничья
20.7% (30)
Днепр-1
55.2% (80)
Тотал 2.5
Больше
32.61% (45)
Меньше
67.39% (93)
Обе команды забьют
Да
51.45% (71)
Нет
48.55% (67)
Популярный счёт
0:1 Днепр-1
25.5% (37)
1:2 Днепр-1
21.4% (31)
1:1 Ничья
17.9% (26)
1:0 Львов
12.4% (18)
0:2 Днепр-1
4.1% (6)
2:1 Львов
4.1% (6)
2:0 Львов
2.8% (4)
1:3 Днепр-1
2.1% (3)
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