Прогнозы на матч Львов 1:2 Днепр-1

Львов
1:2
Конец матча
Стадион: Днепр-Арена
Днепр-1
10' Желтая карточкаЛопырёнок Максим
1:0
31' ГолШина Алвес
1:1
42' ГолЦуриков Андрей
45' Желтая карточкаБопесу Жоэль
48' Желтая карточкаЛукас Тэйлор
82' Желтая карточкаБогунов Ярослав
1:2
87' ГолХобленко Алексей
21
Гончар
Игорь
95
Бопесу
Жоэль
18
Велвес
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Бопесу ЖоэльПолузащитник
-
18 ВелвесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Кравчук ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ныч НазарийНападающий
-
-
Главный тренер: Меликян Егише
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лукас ТэйлорПолузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
Ход матча
10'
31'
1:0
42'
1:1
45'
48'
64'
82'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шина Алвес
|4 (2)
|0.15
|2.
|Алваро
|3
|0.12
|3.
|Ренан Соарес
|3
|0.12
|4.
|Жозе Витор
|3
|0.12
|5.
|Татарков Никита
|2 (1)
|0.08
|6.
|Богунов Ярослав
|1
|0.04
|7.
|Яковелли Матеус
|1
|0.04
|8.
|Дуарте Бруно
|1
|0.04
|9.
|Педро Витор
|1 (1)
|0.04
|10.
|Братков Антон
|0
|0
|11.
|Приймак Владислав
|0
|0
|12.
|Велвес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Супряга Владислав
|9 (2)
|0.35
|2.
|Когут Игорь
|4
|0.15
|3.
|Булеца Сергей
|3
|0.12
|4.
|Чичиков Алексей
|3
|0.12
|5.
|Коркишко Дмитрий
|3 (1)
|0.12
|6.
|Назаренко Александр
|2
|0.08
|7.
|Кулиш Станислав
|2 (1)
|0.08
|8.
|Хобленко Алексей
|2 (1)
|0.08
|9.
|Полевой Владимир
|1
|0.04
|10.
|Шаповал Владислав
|1
|0.04
|11.
|Цуриков Андрей
|1
|0.04
|12.
|Адамюк Владимир
|1
|0.04
|13.
|Лукас Тэйлор
|1
|0.04
|14.
|Вакулко Юрий
|0
|0
|15.
|Кравченко Сергей Сергеевич
|0
|0
|16.
|Снижко Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алваро
|12
|0
|2.
|Рафаэль да Сильва
|8
|1
|3.
|Гончар Игорь
|6
|1
|4.
|Шина Алвес
|7
|0
|5.
|Братков Антон
|4
|1
|6.
|Марта Пимента
|5
|0
|7.
|Приймак Владислав
|5
|0
|8.
|Ренан Соарес
|3
|1
|9.
|Люлька Сергей
|4
|0
|10.
|Борзенко Сергей
|4
|0
|11.
|Квасный Николай
|4
|0
|12.
|Татарков Никита
|1
|1
|13.
|Лима Джонатан
|1
|1
|14.
|Педро Витор
|1
|1
|15.
|Зубков Руслан
|2
|0
|16.
|Адамюк Владимир
|2
|0
|17.
|Бопесу Жоэль
|2
|0
|18.
|Сарнавский Богдан
|0
|1
|19.
|Бандура Александр
|1
|0
|20.
|Насонов Александр
|1
|0
|21.
|Яковелли Матеус
|1
|0
|22.
|Дуарте Бруно
|1
|0
|23.
|Жозе Витор
|1
|0
|24.
|Велвес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Полевой Владимир
|7
|1
|2.
|Когут Игорь
|8
|0
|3.
|Вакулко Юрий
|7
|0
|4.
|Кравченко Сергей Сергеевич
|4
|1
|5.
|Коркишко Дмитрий
|4
|1
|6.
|Лопырёнок Максим
|4
|1
|7.
|Сафронов Александр
|4
|1
|8.
|Назаренко Александр
|4
|1
|9.
|Батагов Арсений
|5
|0
|10.
|Папа Гуйе
|3
|1
|11.
|Шаповал Владислав
|3
|0
|12.
|Супряга Владислав
|3
|0
|13.
|Романюк Юрий
|2
|0
|14.
|Булеца Сергей
|2
|0
|15.
|Чичиков Алексей
|1
|0
|16.
|Логинов Сергей
|1
|0
|17.
|Загальский Игорь
|1
|0
|18.
|Хобленко Алексей
|1
|0
|19.
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|20.
|Снижко Александр
|1
|0
|21.
|Клищук Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Львов
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|Днепр-1
|13.33% (4)
|3.33% (1)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|26.67% (8)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты
Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =2 -11Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1
Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Ингулец 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1
Последние игры между собой
Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|65 - 18
|65
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|51 - 22
|49
|3.
|Заря
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|41 - 19
|49
|4.
|Десна
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|41 - 19
|46
|5.
|Александрия
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|36 - 30
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|25
|8
|2
|15
|27 - 46
|26
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|33 - 36
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 39
|26
|3.
|Ворскла
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|17 - 40
|22
|4.
|Львов
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|19 - 39
|22
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|21 - 43
|20
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14
Прогнозы на матч Львов 1:2 Днепр-1
Исход игры
Львов
24.1% (35)
Ничья
20.7% (30)
Днепр-1
55.2% (80)
Тотал 2.5
Больше
32.61% (45)
Меньше
67.39% (93)
Обе команды забьют
Да
51.45% (71)
Нет
48.55% (67)
Популярный счёт
0:1 Днепр-1
25.5% (37)
1:2 Днепр-1
21.4% (31)
1:1 Ничья
17.9% (26)
1:0 Львов
12.4% (18)
0:2 Днепр-1
4.1% (6)
2:1 Львов
4.1% (6)
2:0 Львов
2.8% (4)
1:3 Днепр-1
2.1% (3)
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