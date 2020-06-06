Заря
1:0
Конец матча
Стадион: Славутич-Арена
Колос Ковалёвка
1:0
13' ГолКабаев Владислав
15' Желтая карточкаВильхамссон Арни
21' Желтая карточкаГавриш Виталий
28' Желтая карточкаИванисеня Дмитрий
45' Желтая карточкаСмирный Евгений
50' Желтая карточкаКожушко Олег
66' Вторая желтая карточкаКожушко Олег
75' Желтая карточкаЛеднёв Богдан
83' Желтая карточкаЦвек Ловро
28
Громов
Артём
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Ход матча
13'
15'
21'
45'
50'
66'
75'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леднёв Богдан
|11 (1)
|0.42
|2.
|Кабаев Владислав
|7
|0.27
|3.
|Юрченко Владлен
|5 (3)
|0.19
|4.
|Русин Назарий
|5
|0.19
|5.
|Кочергин Владислав
|4
|0.15
|6.
|Михайличенко Богдан
|2
|0.08
|7.
|Громов Артём
|1
|0.04
|8.
|Будковский Филипп
|1
|0.04
|9.
|Вернидуб Виталий
|1
|0.04
|10.
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.04
|11.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0.04
|12.
|Перович Михаил
|1
|0.04
|13.
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0.04
|14.
|Каменюка Никита
|0
|0
|15.
|Тымчик Александр
|0
|0
|16.
|Чеберко Евгений
|0
|0
|17.
|Лунёв Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смирный Евгений
|5
|0.19
|2.
|Вильхамссон Арни
|3 (1)
|0.12
|3.
|Лысенко Владимир
|3
|0.12
|4.
|Костишин Денис
|3 (1)
|0.12
|5.
|Гавриш Виталий
|3 (2)
|0.12
|6.
|Ильин Олег
|2
|0.08
|7.
|Милько Вадим
|2
|0.08
|8.
|Ореховский Павел
|1
|0.04
|9.
|Волков Александр
|1
|0.04
|10.
|Морозко Евгений
|1
|0.04
|11.
|Петров Кирилл
|1
|0.04
|12.
|Парамонов Вадим
|1
|0.04
|13.
|Сорокин Станислав
|1
|0.04
|14.
|Нехтий Владислав
|0
|0
|15.
|Задоя Евгений
|0
|0
|16.
|Богданов Андрей
|0
|0
|17.
|Кожушко Олег
|0
|0
|18.
|Емец Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Михайличенко Богдан
|11
|1
|2.
|Тымчик Александр
|8
|0
|3.
|Леднёв Богдан
|8
|0
|4.
|Вернидуб Виталий
|7
|0
|5.
|Абу-Ханна Джоэл
|7
|0
|6.
|Будковский Филипп
|5
|1
|7.
|Иванисеня Дмитрий
|6
|0
|8.
|Чеберко Евгений
|6
|0
|9.
|Хомченовский Дмитрий
|5
|0
|10.
|Юрченко Владлен
|4
|0
|11.
|Кабаев Владислав
|3
|0
|12.
|Кочергин Владислав
|3
|0
|13.
|Лунёв Максим
|1
|1
|14.
|Цыганик Андрей
|2
|0
|15.
|Цвек Ловро
|2
|0
|16.
|Русин Назарий
|2
|0
|17.
|Каменюка Никита
|1
|0
|18.
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|19.
|Перович Михаил
|1
|0
|20.
|Белый Максим Игоревич
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Максименко Максим
|4
|3
|2.
|Милько Вадим
|9
|0
|3.
|Смирный Евгений
|6
|1
|4.
|Ореховский Павел
|6
|0
|5.
|Задоя Евгений
|4
|1
|6.
|Ильин Олег
|5
|0
|7.
|Петров Кирилл
|4
|0
|8.
|Парамонов Вадим
|4
|0
|9.
|Зозуля Алексей
|4
|0
|10.
|Черноморец Александр
|4
|0
|11.
|Костишин Денис
|4
|0
|12.
|Емец Владислав
|4
|0
|13.
|Гавриш Виталий
|2
|1
|14.
|Вильхамссон Арни
|3
|0
|15.
|Ефремов Евгений
|3
|0
|16.
|Кожушко Олег
|1
|1
|17.
|Морозко Евгений
|1
|1
|18.
|Лысенко Владимир
|2
|0
|19.
|Нехтий Владислав
|2
|0
|20.
|Волынец Евгений
|2
|0
|21.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|22.
|Волков Александр
|1
|0
|23.
|Мигунов Александр
|1
|0
|24.
|Кизилатеш Джемаль
|1
|0
|25.
|Сорокин Станислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|12.5% (5)
|7.5% (3)
|15% (6)
|15% (6)
|17.5% (7)
|32.5% (13)
|Колос Ковалёвка
|12% (3)
|12% (3)
|28% (7)
|12% (3)
|20% (5)
|16% (4)
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +11 =3 -6Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов
Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна Львов 0:0 Заря Олимпик Донецк 0:5 Заря Заря 0:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:3 Заря Заря 2:2 Динамо Киев
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +6 =1 -13Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка
Последние игры между собой
Заря: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|65 - 18
|65
|2.
|Заря
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|41 - 19
|49
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|46 - 21
|46
|4.
|Десна
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|41 - 19
|46
|5.
|Александрия
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|35 - 25
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|25
|8
|2
|15
|27 - 46
|26
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|31 - 35
|31
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|21 - 37
|25
|3.
|Ворскла
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|17 - 40
|22
|4.
|Львов
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|18 - 37
|22
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|19 - 41
|19
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14
Прогнозы на матч Заря 1:0 Колос Ковалёвка
Исход игры
Заря
95.8% (137)
Ничья
2.1% (3)
Колос Ковалёвка
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
30.88% (42)
Меньше
69.12% (94)
Обе команды забьют
Да
27.94% (38)
Нет
72.06% (98)
Популярный счёт
2:0 Заря
49.7% (71)
2:1 Заря
18.2% (26)
1:0 Заря
14.7% (21)
3:1 Заря
4.2% (6)
3:0 Заря
3.5% (5)
1:2 Колос Ковалёвка
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!