Беларусь: Премьер-лига 2020
Смолевичи-СТИ
0:1
Конец матча
Стадион: Gorodskoi Stadion
Витебск
0:1
25' ГолКлопоцкий Евгений
36' Желтая карточкаРащеня Илья
55' Красная карточкаЧалов Даниил
58' Желтая карточкаМатвеенко Антон
63' Желтая карточкаВолков Сергей II
71' Желтая карточкаНазаренко Павел
88' Желтая карточкаEvgeni Barsukov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ращеня ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Верас ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Русак СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Основной состав
-
34 Сороко АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Чалов ДаниилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Силва ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ясинский Сергей
Ход матча
25'
36'
55'
58'
63'
71'
88'
Предыдущие игры
Смолевичи-СТИ Последние 20 матчей: +2 =6 -12Ислочь 1:0 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Луч Минск 1:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:2 Шахтёр Солигорск
Неман 1:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 1:1 Гомель Городея 4:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:1 Ислочь Динамо Минск 2:0 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:2 Торпедо Минск Днепр Могилёв 0:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 1:2 Слуцк Витебск 4:0 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 1:0 Динамо-Брест Минск 0:0 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 1:2 Торпедо-БелАЗ Смолевичи-СТИ 2:3 БАТЭ Смолевичи-СТИ 1:1 Луч Минск Шахтёр Солигорск 1:0 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:1 Неман
Витебск Последние 20 матчей: +5 =4 -11Неман 2:0 Витебск Витебск 1:0 Городея Витебск 0:2 Славия Мозырь Динамо-Брест 1:0 Витебск
Витебск 1:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Витебск Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 0:2 Витебск Энергетик-БГУ 2:0 Витебск Витебск 2:0 Ислочь Славия Мозырь 0:1 Витебск Шахтёр Солигорск 4:0 Витебск Витебск 1:2 Гомель Слуцк 3:0 Витебск Витебск 0:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Витебск Витебск 0:2 Городея Витебск 1:1 Минск Витебск 1:1 КуПС КуПС 2:0 Витебск
Последние игры между собой
Смолевичи-СТИ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Витебск: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Слуцк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Минск
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Ислочь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Славия Мозырь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Витебск
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|7.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|8.
|Неман
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|10.
|Динамо-Брест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Динамо Минск
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Рух Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|13.
|Городея
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|14.
|БАТЭ
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Белшина
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0