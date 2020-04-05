Беларусь: Премьер-лига 2020

"Смолевичи-СТИ" - "Витебск" - 0:1. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!

Замена в составе "Витебска": вместо Артёма Гуренко на поле вышел Артур Катс.

Силва прошёл вперёд по правому флангу и заработал серию аутов. Затем Диего с острого угла пробил в ближнюю штангу.

90' Ращени с левого фланга не удалось доставить мяч к воротам. Подача получилась слабой и невысокой.

89' Ращеня в центре поля сбил Каленчука.

88' Барсуков получил жёлтую карточку за удар Гуренко сзади по ногам в центре поля.

87' У Каленчука свело ногу. Медики быстро побежали в штрафную площадь "Витебска."

86' Русак в чужой штрафной площади опасно сыграл против Сороки.

84' "Смолевичи-СТИ" прижали соперника к штрафной площади, но ударов по воротам нет. "Витебск" играет в меньшинстве после удаления Чалова.

83' Замена в составе "Смолевичи-СТИ": вместо Ивана Вераса на поле вышел Сергей Русак.

82' Поэ от углового флага навесил на дальнюю штангу, где Котов выиграл борьбу вверху, но пробил выше ворот.

81' Разыграли "Смолевичи-СТИ" угловой удар неудачно. Под прессингом соперников пришлось отходить к центральному кругу.

80' Дальний удар Барсукова получился с рикошетом. Мяч ударился о газон перед Сорокой, но голкипер сыграл уверенно.

79' Барсуков на чужой половине поля ударил по ногам Мараньяна.

78' Волков на чужой половине поля ударил по ногам Котова.

77' Мухамедов справа выдал точный пас в штрафную площадь на Котова, который с двенадцати метров без помех пробил точно в Сороку.

76' У Турика не получилась подача слева. Мяч по высокой траектории улетел за ворота.

75' Замена в составе "Витебска": вместо Антона Матвеенко на поле вышел Диего Силва.

74' Ращеня в центре поля сбил Мараньяна.

73' Назаренко у центрального круга сбил Турика и получил жёлтую карточку.

72' Матвеенко на левом фланге у штрафной площади встретили два соперника и не позволили сделать точную передачу.

71' Замена в составе "Смолевичи-СТИ": вместо Алексея Вакулича на поле вышел Алексей Турик.

70' Вакулич на левом фланге оказался в офсайде.

69' Барсуков низом отправил мяч к воротам от углового флага. Перспективной такая передача не стала.

68' Поэ исполнил угловой удар. Мяч вернулся к Жан Морелю. Его повторный навес на дальнюю штангу не смог замкнуть Верас.

66' В стыке с Матвеенко травму получил Ращеня. Пауза в матче, связанная с выходом медиков на поле.

65' Вакулич на фланге заблокировал проход Матвеенко.

64' Макаров слева сделал пас на ход Вакуличу слишком сильно.

63' Волков на правом фланге атаки нарушил правила в борьбе с Макаровым и получил жёлтую карточку..

62' Мухамедов справа прострелил к ближней штанге, где Клопоцкий опередил Поэ и не позволил Жан Морелю пробить по воротам.

61' Мараньян справа со штрафного навесил к воротам, где Жулио в высоком прыжке не смог достать мяч.

60' Вакулич слева навесил в руки Сороке.

59' Матвеенко у чужой штрафной площади сбил Ращеню и получил жёлтую карточку.

58' Замена в составе "Витебска": вместо Руслана Теверова на поле вышел Сезар Жулио.

57' Мухамедов справа прострелил вдоль ворот, но никто из партнёров к передаче Владислава не успел.

56' Чалов в центре поля опасно сыграл против Макарова и получил красную карточку. "Витебск" остаётся в меньшинстве.

55' Макаров на чужой половине поля нарушил правила в борьбе со Скитовым.

54' У Вакулича подача слева в штрафную площадь получилась слабой. Мяч перехвачен соперниками.

52' Гуренко слева прокинул мяч на ход Назаренко, которому Барсуков не позволил прострелить к воротам.

51' Поэ на левом фланге не смог убежать от Скитова и подтолкнул соперника в спину.

50' Мухамедов справа сделал сильный пас на ход Барсукову, который догнал мяч уже за пределами поля.

48' Вакулич слева прострелил к штрафной площади, где Макаров в касание не смог сделать точный перевод на Поэ.

47' "Витебск" активно проводит и стартовый отрезок второго тайма. На правом фланге атаку активно поддерживает Скитов.