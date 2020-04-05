Беларусь: Премьер-лига 2020

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Смолевичи-СТИ
0:1
Конец матча

Стадион:
Витебск
0'
0:1
25' Гол
Клопоцкий Евгений
36' Желтая карточка
Ращеня Илья
55' Красная карточка
Чалов Даниил
58' Желтая карточка
Матвеенко Антон
63' Желтая карточка
Волков Сергей II
71' Желтая карточка
Назаренко Павел
88' Желтая карточка
Evgeni Barsukov
90'+4
Смолевичи-СТИ
Витебск

Ход матча

25'
0:1
Клопоцкий Евгений
36'
Ращеня Илья
 
55'
 
Чалов Даниил
58'
 
Матвеенко Антон
63'
 
Волков Сергей II
71'
 
Назаренко Павел
88'
Evgeni Barsukov
 

Предыдущие игры

Смолевичи-СТИ Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Ислочь 1:0 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Луч Минск 1:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:2 Шахтёр Солигорск
Неман 1:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 1:1 Гомель Городея 4:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:1 Ислочь Динамо Минск 2:0 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:2 Торпедо Минск Днепр Могилёв 0:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 1:2 Слуцк Витебск 4:0 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 1:0 Динамо-Брест Минск 0:0 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 1:2 Торпедо-БелАЗ Смолевичи-СТИ 2:3 БАТЭ Смолевичи-СТИ 1:1 Луч Минск Шахтёр Солигорск 1:0 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:1 Неман
Витебск Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Неман 2:0 Витебск Витебск 1:0 Городея Витебск 0:2 Славия Мозырь Динамо-Брест 1:0 Витебск
Витебск 1:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Витебск Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 0:2 Витебск Энергетик-БГУ 2:0 Витебск Витебск 2:0 Ислочь Славия Мозырь 0:1 Витебск Шахтёр Солигорск 4:0 Витебск Витебск 1:2 Гомель Слуцк 3:0 Витебск Витебск 0:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Витебск Витебск 0:2 Городея Витебск 1:1 Минск Витебск 1:1 КуПС КуПС 2:0 Витебск

Последние игры между собой

Смолевичи-СТИ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Витебск: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Витебск 4:0 Смолевичи-СТИ Премьер-лига Смолевичи-СТИ 1:1 Витебск Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Слуцк Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Минск Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4. Ислочь Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Славия Мозырь Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Витебск Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
7. Торпедо-БелАЗ Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
8. Неман Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Шахтёр Солигорск Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
10. Динамо-Брест Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Динамо Минск Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12. Рух Брест Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
13. Городея Заявка 3 1 0 2 1 - 3 3
14. БАТЭ Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Смолевичи-СТИ Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Белшина Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Новости матча
  • После матча
  • "Смолевичи-СТИ" - "Витебск" - 0:1. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Финальный свисток!
  • Штанга
    90'
    Силва прошёл вперёд по правому флангу и заработал серию аутов. Затем Диего с острого угла пробил в ближнюю штангу.
  • Замена
    90'
    Замена в составе "Витебска": вместо Артёма Гуренко на поле вышел Артур Катс.
  • Дополнительное время
    90'
    3 минуты добавил Шимусик во втором тайме.
  • 90'
    Ращени с левого фланга не удалось доставить мяч к воротам. Подача получилась слабой и невысокой.
  • Фол, нарушение
    89'
    Ращеня в центре поля сбил Каленчука.
  • Желтая карточка
    88'
    Барсуков получил жёлтую карточку за удар Гуренко сзади по ногам в центре поля.
  • Травма, повреждение
    87'
    У Каленчука свело ногу. Медики быстро побежали в штрафную площадь "Витебска."
  • Фол, нарушение
    86'
    Русак в чужой штрафной площади опасно сыграл против Сороки.
  • 84'
    "Смолевичи-СТИ" прижали соперника к штрафной площади, но ударов по воротам нет. "Витебск" играет в меньшинстве после удаления Чалова.
  • Замена
    83'
    Замена в составе "Смолевичи-СТИ": вместо Ивана Вераса на поле вышел Сергей Русак.
  • Угловой
    82'
    Поэ от углового флага навесил на дальнюю штангу, где Котов выиграл борьбу вверху, но пробил выше ворот.
  • Угловой
    81'
    Разыграли "Смолевичи-СТИ" угловой удар неудачно. Под прессингом соперников пришлось отходить к центральному кругу.
  • 80'
    Дальний удар Барсукова получился с рикошетом. Мяч ударился о газон перед Сорокой, но голкипер сыграл уверенно.
  • Фол, нарушение
    79'
    Барсуков на чужой половине поля ударил по ногам Мараньяна.
  • Фол, нарушение
    78'
    Волков на чужой половине поля ударил по ногам Котова.
  • Опасный момент
    77'
    Мухамедов справа выдал точный пас в штрафную площадь на Котова, который с двенадцати метров без помех пробил  точно в Сороку.
  • 76'
    У Турика не получилась подача слева. Мяч по высокой траектории улетел за ворота.
  • Замена
    75'
    Замена в составе "Витебска": вместо Антона Матвеенко на поле вышел Диего Силва.
  • Фол, нарушение
    74'
    Ращеня в центре поля сбил Мараньяна.
  • Желтая карточка
    73'
    Назаренко у центрального круга сбил Турика и получил жёлтую карточку.
  • 72'
    Матвеенко на левом фланге у штрафной площади встретили два соперника и не позволили сделать точную передачу.
  • Замена
    71'
    Замена в составе "Смолевичи-СТИ": вместо Алексея Вакулича на поле вышел Алексей Турик.
  • Офсайд
    70'
    Вакулич на левом фланге оказался в офсайде.
  • Угловой
    69'
    Барсуков низом отправил мяч к воротам от углового флага. Перспективной такая передача не стала.
  • Угловой
    68'
    Поэ исполнил угловой удар. Мяч вернулся к Жан Морелю. Его повторный навес на дальнюю штангу не смог замкнуть Верас.
  • Травма, повреждение
    66'
    В стыке с Матвеенко травму получил Ращеня. Пауза в матче, связанная с выходом медиков на поле.
  • Фол, нарушение
    65'
    Вакулич на фланге заблокировал проход Матвеенко.
  • 64'
    Макаров слева сделал пас на ход Вакуличу слишком сильно.
  • Желтая карточка
    63'
    Волков на правом фланге атаки нарушил правила в борьбе с Макаровым и получил жёлтую карточку..
  • 62'
    Мухамедов справа прострелил к ближней штанге, где Клопоцкий опередил Поэ и не позволил Жан Морелю пробить по воротам.
  • 61'
    Мараньян справа со штрафного навесил к воротам, где Жулио в высоком прыжке не смог достать мяч.
  • 60'
    Вакулич слева навесил в руки Сороке.
  • Желтая карточка
    59'
    Матвеенко у чужой штрафной площади сбил Ращеню и получил жёлтую карточку.
  • Замена
    58'
    Замена в составе "Витебска": вместо Руслана Теверова на поле вышел Сезар Жулио.
  • 57'
    Мухамедов справа прострелил вдоль ворот, но никто из партнёров к передаче Владислава не успел.
  • Красная карточка
    56'
    Чалов в центре поля опасно сыграл против Макарова и получил красную карточку. "Витебск" остаётся в меньшинстве.
  • Фол, нарушение
    55'
    Макаров на чужой половине поля нарушил правила в борьбе со Скитовым.
  • 54'
    У Вакулича подача слева в штрафную площадь получилась слабой. Мяч перехвачен соперниками.
  • 52'
    Гуренко слева прокинул мяч на ход Назаренко, которому Барсуков не позволил прострелить к воротам.
  • Фол, нарушение
    51'
    Поэ на левом фланге не смог убежать от Скитова и подтолкнул соперника в спину.
  • 50'
    Мухамедов справа сделал сильный пас на ход Барсукову, который догнал мяч уже за пределами поля.
  • 48'
    Вакулич слева прострелил к штрафной площади, где Макаров в касание не смог сделать точный перевод на Поэ.
  • 47'
    "Витебск" активно проводит и стартовый отрезок второго тайма. На правом фланге атаку активно поддерживает Скитов.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Борисове!
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Смолевичи-СТИ" - "Витебск" - 0:1.
  • 45'
    Скитов из-за боковой линии поля сильно бросил мяч в штрафную площадь, где Теверов оказался не готов к продолжению комбинации.
  • Угловой
    43'
    "Смолевичи-СТИ" исполнил угловой удар. Мяч вынесен на Макарова, который с двадцати метров слабо пробил по воротам. Сорока сместился к штанге и забрал игровой снаряд в руки.
  • 42'
    Матвеенко прошёл вперёд по правому флангу, откуда Вакулич не позволил Антону сделать передачу к воротам.
  • Фол, нарушение
    41'
    Вакулич у чужой штрафной площади врезался в Каленчука.
  • 40'
    Гуренко в штрафной площади получил мяч, пошёл влево, где не смог обыграть соперника.
  • Фол, нарушение
    38'
    Назаренко в центре поля сбил Макарова.
  • Фол, нарушение
    36'
    Поэ в центре поля толкнул Скитова в спину.
  • Желтая карточка
    35'
    Ращеня в чужой штрафной площади грубо сыграл против Клопоцкого и получил жёлтую карточку.
  • 35'
    Оригинально номинальные хозяева разыграли штрафной удар. Поэ слева опасно прострелил к воротам, но никто нанести удар не смог.
  • Фол, нарушение
    34'
    Мараньян на подходе к штрафной площади сбил Макарова. Двадцать восемь метров до ворот.
  • 33'
    "Смолевичи-СТИ" часто старается развивать атаки через длинные передачи вперёд. При этом мяч чаще оказывается у соперника.
  • Офсайд
    31'
    Верас на правом фланге забрался в офсайд.
  • 30'
    Поэ прокинул мяч мимо Скитова, но дальше на подстраховке оказался Чалов.
  • Фол, нарушение
    29'
    Назаренко на левом фланге атаки нарушил правила.
  • Фол, нарушение
    28'
    Жевнеров у центрального круга придержал руками Теверова.
  • 27'
    Вакулич слева прошёл вперёд, но Скитов не позволил Алексею доставить мяч в штрафную площадь.
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    КЛОПОЦКИЙ!!! Клопоцкий прямым ударом со штрафного пробил в правый верхний угол. Фильцов в прыжке дотянулся до мяча, но не смог отбить.
  • Фол, нарушение
    25'
    Макаров сбил Мараньяна. Чуть больше тридцати метров до ворот.
  • Фол, нарушение
    24'
    Теверов на чужой половине поля подтолкнул в спину Вакулича.
  • 23'
    Макаров справа в штрафной площади получил мяч и с острого угла не попал в дальний верхний угол.
  • 22'
    Мухамедов справа продвинулся вперёд, но его навес в штрафную площадь перехвачен соперниками.
  • 21'
    Скитов справа навесил на Волкова, который головой пробил левее ворот.
  • 20'
    Скитов справа навесил в штрафную площадь, но никому из партнёров вверху побороться не удалось.
  • 19'
    Варас у центрального круга постоянно ждёт передач от партнёров, но "зацепиться" за мяч Ивану пока не удаётся.
  • Фол, нарушение
    18'
    Барсуков в центре поля завалил на газон Гуренко.
  • 17'
    Вакулич слева навесил на Мухамедова, у которого не получился удар головой.
  • Фол, нарушение
    16'
    Волков у чужой штрафной площади опасно сыграл против Макарова.
  • 15'
    Сумбурно обе команды проводят стартовый отрезок матча. Много плотной борьбы в центре поля без возникновения опасных моментов.
  • Фол, нарушение
    14'
    Скитов на чужой половине поля сбил Поэ.
  • Фол, нарушение
    13'
    Котов на фланге ударил Гуренко сзади по ногам.
  • 12'
    Матвеенко покатил мяч вперёд на правый фланг, но никто из партнёров в свободную зону рывка не сделал.
  • 11'
    "Витебск" старается острее атаковать и грамотно обороняется. При этом команда из Смолевичей подольше держит мяч.
  • Фол, нарушение
    10'
    Барсуков на чужой половине поля сбил Мараньяна.
  • 8'
    Прострел Мухамедова справа к воротам перехватили защитники "Витебска".
  • 7'
    Поэ на левом фланге красиво "накрутил" двух соперников, но обостряющую передачу на партнёров сделать не смог.
  • Фол, нарушение
    6'
    Матвеенко у чужой штрафной площади неудачно подкатился под Жевнерова, попав сопернику по ногам.
  • 5'
    "Смолевичи-СТИ" контролируют мяч в центре поля. Номинальным хозяевам не удаётся уверенно перейти на чужую половину поля.
  • Угловой
    4'
    "Витебск" заработал первый угловой удар в матче. Навес на ближнюю штангу получился невысоким и момента создано не было.
  • Фол, нарушение
    3'
    Волков в атаке нарушил правила.
  • 2'
    "Смолевичи-СТИ" играет в синей форме с красными элементами, "Витебск" - в бордовой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на Городском стадионе!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьего тура Белорусской Премьер-лиги, в котором сыграют «Смолевичи-СТИ» и «Витебск». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
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