Беларусь: Премьер-лига 2020
Энергетик-БГУ
2:0
Конец матча
Стадион: РКОП БГУ
Минск
1:0
21' ГолНоско Алексей
25' Желтая карточкаМусаханян Айк
37' Желтая карточкаСазончик Сергей
45' Желтая карточкаГирс Дмитрий
48' Желтая карточкаТекло Дэвид
66' Желтая карточкаАтеменг Жуниор
70' Вторая желтая карточкаМусаханян Айк
89' Желтая карточкаСадовский Денис
2:0
90' ГолЯхшибоев Джасурбек
90' Желтая карточкаЧаговец Евгений
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Гирс ДмитрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Текло ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бакич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Основной состав
-
23 Леонов АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Гурбан ГлебПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кондратьев Георгий
Ход матча
21'
1:0
25'
37'
45'
48'
66'
70'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
Предыдущие игры
Энергетик-БГУ Последние 20 матчей: +9 =4 -7Рух Брест 0:1 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 5:3 Днепр Могилёв Неман 1:1 Энергетик-БГУ
Энергетик-БГУ 2:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо Минск 0:3 Энергетик-БГУ Торпедо Минск 0:3 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 3:3 Динамо Минск Городея 1:0 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 2:0 Витебск Минск 1:6 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь Славия Мозырь 2:2 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 1:2 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 6:2 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 1:1 Гомель БАТЭ 4:1 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 0:1 Слуцк Днепр Могилёв 3:4 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 2:4 Неман
Минск Последние 20 матчей: +9 =4 -7Минск 3:2 Динамо Минск Белшина 1:3 Минск Динамо Москва 1:1 Минск Ислочь 1:1 Минск
Минск 1:0 Шахтёр Солигорск Гомель 1:0 Минск Минск 1:0 Слуцк Неман 1:0 Минск Минск 3:0 Торпедо Минск Городея 1:2 Минск Минск 1:6 Энергетик-БГУ Минск 1:0 Славия Мозырь Динамо-Брест 3:0 Минск Минск 3:2 БАТЭ Днепр Могилёв 1:0 Минск Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 3:2 Минск Витебск 1:1 Минск Минск 3:3 Ислочь Шахтёр Солигорск 3:2 Минск
Последние игры между собой
Энергетик-БГУ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Минск: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Слуцк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Минск
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Ислочь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Славия Мозырь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Витебск
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|7.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|8.
|Неман
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|10.
|Динамо-Брест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Динамо Минск
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Рух Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|13.
|Городея
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|14.
|БАТЭ
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Белшина
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0