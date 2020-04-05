Беларусь: Премьер-лига 2020

Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Яхшибоев!!! Джасурбек Яхшибоев с левого фланга ворвался в штрафную площадь, при этом получилось убежать от Чаговца, а затем атакующий полузащитник "Энергетика" грамотно пробил мимо вышедшего из ворот Леонова.

Хващинский в борьбе с защитниками "Энергетика" за верховой мяч в штрафной площади соперника оказался на газоне, Сергей Стецурин показал, что нужно играть дальше.

Звучит финальный свисток. "Энергетик-БГУ" в очень непростом матче смог на своём поле переиграть "Минск" 2:0 и с девятью очками пока выйти на чистое первое место. Догнать "студентов" ещё может "Ислочь", которая на своём поле через несколько часов будет принимать "Слуцк". Сегодня "Энергетик" показал куда более привлекательный футбол и одержал заслуженную победу. Лидеры "студентов" были как обычно хороши и именно они во многом и сделали результат в этом противостоянии.

Начинается второй тайм. "Энергетик" наверняка сейчас не будет особо менять настрой на игру, по счёту против "Минска" на данный момент играть смысла мало, а поэтому нужно стараться забивать второй мяч, чтобы уже чувствовать себя более комфортно.

В составе "Энергетика" после перерыва произошла замена. Вместо Дмитрия Гирса на поле вышел Евгений Юдчиц.

Залеский на левом фланге нарушил правила против Аметенга. "Энергетик" никуда не спеша готовится к стандарту.

Свирепа со стандарта выполнил заброс к линии штрафной площади, игроки "Минска" за счёт более грамотной игры смогли перехватить мяч.

Носко в центре поля нарушил правила Грибовского. "Минск" быстро разыграл стандарт, но при этом развить атаку гости не смогли.

Полузащитник "Энергетика" Дэвид Текло получил жёлтую карточку за грубую игру против Чаговеца в штрафной площади "Минска".

Яхшибоев при смещении в центр с правого фланга накрутил нескольких соперников, но затем Джасурбек немного затянул с передачей на Мавату, который уже на левом углу штрафной площади под прессингом защитников особо ничего интересного придумать не смог.

Яхшибоев с левого фланга выполнил заброс к линии вратарской на Атеменга, форвард "Энергетика" оказался в офсайде.

Угловой у ворот "Энергетика". Яроцкий выполнил подачу на ближнюю штангу, защитники "Энергетика" сразу же выбили мяч на правый фланг.

Игроки "Минска" в последние минуты стали больше времени владеть мячом, но дальше центра поля им протий довольно трудно.

Шрамченко прошёл вперёд по левому флангу, а затем Антон выполнил прострел к центру штрафной площади, игроки "Энергетика" сыграли максимально просто и выбили мяч в аут.

Начинают игроки "Энергетика" вновь пробовать использовать высокий прессинг, но пока зачастую хозяева поля при этом нарушают правила.

С левого фланга последовала далеко не самая лучшая подача к линии вратарской, Атеменг в окружении соперников практически не имел шансов зацепиться за мяч.

Грибовский выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Остроух в касание пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

Юдчиц с правого фланга вошёл в штрафную площадь, но прострел к линии вратарской у Евгения не получился, мяч сразу же был перехвачен.

В среднем темпе у нас проходит игра, сейчас уже больше команды атакуют позиционно, о заменах тренеры пока больше особо не думают.

Юдчиц с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Атеменг в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Леонова, который сыграл на выходе.

С дальней дистанции последовал удар в правый угол ворот "Минска", мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Ещё один удар из-за пределов штрафной площади последовал по воротам Леонова, мяч полетел слабо и по центру, Артём без всякого труда забрал его в руки.

Текло выполнил заброс к линии вратарской на ход Атеменгу, Жуниор не смог зацепиться за мяч, а затем уже пробил по рукам Леонова. Форвард "Энергетика" получил заслуженную жёлтую карточку.

Вышли на поле врачи "Минска", небольшая пауза в игре, но Артём Леонов должен будет продолжить игру.

Держится Леонов пока за плечо, но всё же голкипер "Минска" поднялся, он действительно готов играть дальше.

С правого фланга последовала очень плохая передача от Яроцкого во вратарскую, получилась небольшая разминка для Садовского, который пока в игру вступает не так часто.

Шрамченко пытался догнать непростой мяч на левом фланге, но Юдчиц всё же оказался первым на мяче.

Удаление в составе "Энергетика"! При этом удаление получилось просто "прекрасное", против Мусаханяна Прищепа пошёл в подкат в центре поля, Айк уходил от стыка, но Сергей Стецурин дал свисток и показал вторую жёлтую карточку игроку "Энергетика".

С правого фланга вновь последовала безадресная подача в штрафную площадь "Энергетика", мяч оказался в руках у Садовского.

Шрамченко вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем пробил в ближний угол ворот, мяч полетел довольно слабо, Садовский сложился и забрал мяч в руки.

Прищепа из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Грибовский в борьбе с защитниками зацепился за мяч, но при этом прострел к линии вратарской всё же был перехвачен.

Прищепа в борьбе за верховой мяч на половине поля "Энергетика" нарушил правила против Яхшибоева.

Садовский хорошо играет на выходах, под конец матча это будет особенно важно, сейчас голкипер "Энергетика" перехватил заброс на правый угол штрафной площади.

"Энергетик" и сам попытался провести атаку, но Леонов при игре на выходах также играет неплохо, сейчас Артём перехватил мяч, который был направлен на левый угол штрафной площади.

Угловой у ворот "Энергетика". Шрамченко выполнил подачу к линии вратарской, Залеский в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Садовского, который играл на выходе.

Умаров прорвался к левому углу штрафной площади, а затем пробил по воротам, мяч попал в одного из защитников "Минска" и ушёл на угловой.

Умаров с углового выполнил подачу к левому углу линии вратарской, игроки "Минска" перехватили мяч и пустились в контратаку.

В завершении контратаки Хващинский выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Насибулин в падении пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Против Чаговца нарушили правила в центре поля. Игроки "Минска" очень быстро разыграли стандарт.

Васильев вошёл в штрафную площадь с правого фланга и в борьбе с защитниками заработал угловой для своей команды.

Яроцкий с углового выполнил подачу к линии вратарской, Садовский на этот раз не очень уверенно сыграл, Денис кулаком выбил мяч в центр штрафной площади, благо там первым на подборе оказался Мавату, который выбил мяч в центр поля.

Могли игроки "Энергетика" сейчас снимать все вопросы о победителе. Яхшибоев протащил мяч к штрафной площади "Минска", а затем выполнил передачу на свободного Умарова, но Леонов сыграл блестяще и потащил очень непростой удар в левый угол ворот, будет угловой.

Очень неудачно игроки "Энергетика" использовали угловой, сразу же мяч был перехвачен игроками "Минска".

Васильев получил мяч на левом углу штрафной площади от Набиулина, а затем сразу же пробил по воротам, Садовский успел сократить дистанцию и перевести мяч на угловой.

Васильев с углового выполнил подачу к линии вратарской, Садовский при игре на выходе кулаком выбил мяч на правый угол штрафной площади, подбор оказался за игроками "Минска", в итоге последовала ещё одна подача к линии вратарской, Хващинский головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Четыре минуты добавил Сергей Стецурин к основному времени матча.

Первый тайм

— Подача от Шрамченко к правому углу штрафной площади оказалась не самой лучшей, Сазончик в борьбе с соперниками упустил мяч за лицевую линию поля, а сразу после этого Сергей Стецурин дал свисток на перерыв. По итогам первого тайма можно сказать, что "Энергетик" заслуженно ведёт в счёте. По голевым моментам хозяева поля в явном выигрыше, но при этом всё же они позволяют "Минску" зарабатывать довольно много стандартов, а это рано или поздно может сказаться на счёте.

45' Дмитрий Гирс на левом фланге нарушил правила против Остроуха. "Минск" заработал относительно неплохой стандарт. Защитник "Энергетика" при этом получил ещё и жёлтую карточку.

45' Яхшибоев с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, мяч полетел далеко не самым лучшим образом, в итоге его без особого труда забрал Леонов.

45' Три минуты добавил Сергей Стецурин к основному времени первого тайма.

45' Яхшибоев выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Атенг обработал мяч, а затем пробил в ближний угол ворот, Леонов смог сложиться и перевести мяч на угловой.

45' Угловой у ворот "Энергетика". Яроцкий выполнил подачу к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Шрамченко не смог сохранить его в пределах поля.

45' Яроцкий с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игрокам "Энергетика" на этот раз пришлось серьёзно постараться, но всё же они смогли отбиться.

44' Шрамченко с углового выполнил подачу к линии вратарской, Садовский сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на повторный угловой.

43' Сазончик неплохо подключился к атаке, Сергей получил мяч на линии штрафной площади после передачи с левого фланга, а затем пробил по воротам, мяч попал в защитника "Энергетика" и ушёл на угловой.

42' Защитник "Минска" Сергей Сазончик получил жёлтую карточку за срыв атаки.

41' Андрей Разин всё же решил провести замену. Вместо получившего повреждение Александра Васильева, который всё же дёрнул заднюю поверхность бедра, на поле вышел Юрий Остроух.

40' Вроде бы сильно Александр Васильев не хромает, должен будет он доиграть первый тайм, но при этом видно, что у "Минска" уже и замена готова.

39' Александр Васильев получил повреждение бедра в борьбе за мяч на своей половине поля. Вышли на поле врачи "Минска", небольшая пауза в игре.

38' Текло забросил мяч к правому углу линии вратарской на Атеменга, защитники "Минска" вновь успели к мячу раньше соперника.

37' Хващинский вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но Садовский всё более-менее контролировал.

36' Свирепа пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

35' Текло удачно перевёл мяч на правый фланг, Яхшибоев получил мяч, вошёл в штрафную площадь, а затем пробил по воротам, мяч попал в одного из защитников "Минска".

34' Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади на ход Яхшибоеву, Леонов успел сыграть на выходе и перехватить мяч.

33' Носко получил по ногам в центре поля. Игроки "Энергетика" на этот раз не стали торопиться при розыгрыше мяча.

32' Яроцкий оказался первым на подборе на левом фланге, у "Минска" получилась вторая волна атаки, Ярослав выполнил подачу на дальнюю штангу, Васильев в борьбе с соперником головой направил мяч слишком высоко.

31' Продолжает "Минск" собирать угловые. Яроцкий выполнил подачу к левому углу линии вратарской, игроки "Энергетика" после борьбы выбили мяч на левый фланг.

30' Ещё один угловой заработал "Минск". Яроцкий решил разыграть изначально стандарт со Шрамченко, но при ответной передаче Ярослав не успел выйти из офсайда.

29' Угловой игроки "Минска" разыграли неудачно, подача на правый угол штрафной площади оказалась безадресной.

28' Яроцкий со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Шкурдюк в борьбе с соперниками головой выбил мяч на угловой.

27' Игрок "Энергетика" Айк Мусаханян получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля.

26' Мавату на левом фланге нарушил правила против Яроцкого, который до этого довольно неплохо за счёт корпуса перехватил мяч у соперника.

25' Атеменга придержали в центре поля, игроки "Энергетика" быстро разыграли стандарт, но при этом всё же развить атаку у них не получилось.

24' Яхшибоев оказался в офсайде при забросе мяча в центр штрафной площади с левого фланга.

23' Заслуженно "Энергетик" открыл счёт в матче, пока хозяева поля выглядят заметно активнее, "Минску" же нужно прибавлять в атаке.

22' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Носко!!! Яхшибоев с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем пробил по воротам, мяч полетел практически точно в Леонова, но при этом Артём отбил мяч перед собой, что позволило сыграть на добивании Носко, который в итоге отправил мяч в левый угол ворот.

21' Мавату очень хорошо успевает отрабатывать в обороне на правом фланге, сейчас Жереми не дал убежать всё тому же Хващинскому.

20' Текло подключился к атаке по правому флангу, но подача в штрафную площадь у Дэвида не получилась, защитники "Минска" сыграли внимательно и перехватили мяч.

19' Носко в центре поля придержал Шрамченко и тем самым не дал "Минску" провести быструю ответную атаку.

18' А не удалось из-за того, что Сергей Стецурин обнаружил какие-то проблемы у Дениса Садовского, пришлось голкиперу "Энергетика" на минуту сбегать к скамейке запасных.

17' Хващинский на правом фланге нарушил правила против Мавату. Быстро разыграть стандарт игрокам "Энергетика" не удалось.

16' С правого фланга последовала безадресная передача в штрафную площадь "Энергетика", Садовский спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

15' Текло пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Минска".

14' Яхшибоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел неплохо, но при этом вновь никто из партнёров по команде не смог пробить по воротам.

13' Мавату подхватил мяч на левом фланге у штрафной площади "Минска", Жереми ушёл к лицевой линии и выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Яроцкого и ушёл на угловой.

12' Яхшибоев с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, мяч полетел слишком сильно, Атеменг не смог завершить момент ударом по воротам.

11' Яхшибоев с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки "Минска" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

10' Яхшибоев прорвался к штрафной площади по правому флангу, пришлось Прищепе в подкате выбивать мяч на угловой.

9' Яроцкий попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Шкурдюк и в подкате выбил мяч в аут.

8' Атеменг отправился к правому углу штрафной площади "Минска" прессинговать Леонова, голкипер "Минска" сыграл без ошибок и выбил мяч к центру поля.

7' С правого фланга последовала безадресная передача к левому углу штрафной площади "Энергетика", Садовский немного размялся при игре на выходе.

6' Насибулин получил по лицу в борьбе за верховой мяч на своей половине поля. Игроки "Минска" не стали спешить при розыгрыше мяча.

5' "Минск" пока в атаке также особого ничего интересного придумать не может, а забросы при этом у гостей не получаются.

4' Стараются игроки "Энергетика" использовать и высокий прессинг, но пока оборона "Минска" играет без ошибок, а когда нужно, можно отыграться и с Леоновым.

3' Мавату с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

2' Спокойно начинается наша игра, "Энергетик" попытался провести первую атаку через заброс к штрафной площади, но попытка оказалась не самой лучшей.