Беларусь: Премьер-лига 2020

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Энергетик-БГУ
2:0
Конец матча

Стадион:
Минск
0'
1:0
21' Гол
Носко Алексей
25' Желтая карточка
Мусаханян Айк
37' Желтая карточка
Сазончик Сергей
45' Желтая карточка
Гирс Дмитрий
48' Желтая карточка
Текло Дэвид
66' Желтая карточка
Атеменг Жуниор
70' Вторая желтая карточка
Мусаханян Айк
89' Желтая карточка
Садовский Денис
2:0
90' Гол
Яхшибоев Джасурбек
90' Желтая карточка
Чаговец Евгений
90'+5
Энергетик-БГУ
Минск

Ход матча

21'
Носко Алексей
1:0
25'
Мусаханян Айк
 
36'
 
Остроух Юрий
Васильев Александр Андреевич
37'
 
Сазончик Сергей
45'
Гирс Дмитрий
 
46'
Юдчиц Евгений
Гирс Дмитрий
 
48'
Текло Дэвид
 
66'
Атеменг Жуниор
 
70'
Мусаханян Айк
 
74'
Умаров Шохбоз
Атеменг Жуниор
 
78'
 
Васильев Артём II
Прищепа Дмитрий
89'
Садовский Денис
 
90'
Яхшибоев Джасурбек
2:0
90'
 
Чаговец Евгений

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2

Предыдущие игры

Энергетик-БГУ Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Рух Брест 0:1 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 5:3 Днепр Могилёв Неман 1:1 Энергетик-БГУ
Энергетик-БГУ 2:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо Минск 0:3 Энергетик-БГУ Торпедо Минск 0:3 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 3:3 Динамо Минск Городея 1:0 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 2:0 Витебск Минск 1:6 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь Славия Мозырь 2:2 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 1:2 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 6:2 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 1:1 Гомель БАТЭ 4:1 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 0:1 Слуцк Днепр Могилёв 3:4 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 2:4 Неман
Минск Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Минск 3:2 Динамо Минск Белшина 1:3 Минск Динамо Москва 1:1 Минск Ислочь 1:1 Минск
Минск 1:0 Шахтёр Солигорск Гомель 1:0 Минск Минск 1:0 Слуцк Неман 1:0 Минск Минск 3:0 Торпедо Минск Городея 1:2 Минск Минск 1:6 Энергетик-БГУ Минск 1:0 Славия Мозырь Динамо-Брест 3:0 Минск Минск 3:2 БАТЭ Днепр Могилёв 1:0 Минск Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 3:2 Минск Витебск 1:1 Минск Минск 3:3 Ислочь Шахтёр Солигорск 3:2 Минск

Последние игры между собой

Энергетик-БГУ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Минск: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Минск 1:6 Энергетик-БГУ Премьер-лига Энергетик-БГУ 3:3 Минск Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Слуцк Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Минск Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4. Ислочь Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Славия Мозырь Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Витебск Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
7. Торпедо-БелАЗ Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
8. Неман Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Шахтёр Солигорск Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
10. Динамо-Брест Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Динамо Минск Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12. Рух Брест Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
13. Городея Заявка 3 1 0 2 1 - 3 3
14. БАТЭ Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Смолевичи-СТИ Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Белшина Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток. "Энергетик-БГУ" в очень непростом матче смог на своём поле переиграть "Минск" 2:0 и с девятью очками пока выйти на чистое первое место. Догнать "студентов" ещё может "Ислочь", которая на своём поле через несколько часов будет принимать "Слуцк". Сегодня "Энергетик" показал куда более привлекательный футбол и одержал заслуженную победу. Лидеры "студентов" были как обычно хороши и именно они во многом и сделали результат в этом противостоянии. 
  • Желтая карточка
    90'
    Центральный защитник "Минска" Евгений Чаговец получил жёлтую карточку за срыв атаки. 
  • Судья
    90'
    Хващинский в борьбе с защитниками "Энергетика" за верховой мяч в штрафной площади соперника оказался на газоне, Сергей Стецурин показал, что нужно играть дальше. 
  • Описание гола
    90'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Яхшибоев!!! Джасурбек Яхшибоев с левого фланга ворвался в штрафную площадь, при этом получилось убежать от Чаговца, а затем атакующий полузащитник "Энергетика" грамотно пробил мимо вышедшего из ворот Леонова. 
  • Желтая карточка
    90'
    Голкипер "Энергетика" Денис Садовский получил жёлтую карточку за затяжку времени. 
  • Дополнительное время
    90'
    Четыре минуты добавил Сергей Стецурин к основному времени матча. 
  • Угловой
    89'
    Васильев с углового выполнил подачу к линии вратарской, Садовский при игре на выходе кулаком выбил мяч на правый угол штрафной площади, подбор оказался за игроками "Минска", в итоге последовала ещё одна подача к линии вратарской, Хващинский головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Опасный момент
    88'
    Васильев получил мяч на левом углу штрафной площади от Набиулина, а затем сразу же пробил по воротам, Садовский успел сократить дистанцию и перевести мяч на угловой. 
  • Угловой
    87'
    Очень неудачно игроки "Энергетика" использовали угловой, сразу же мяч был перехвачен игроками "Минска". 
  • Опасный момент
    86'
    Могли игроки "Энергетика" сейчас снимать все вопросы о победителе. Яхшибоев протащил мяч к штрафной площади "Минска", а затем выполнил передачу на свободного Умарова, но Леонов сыграл блестяще и потащил очень непростой удар в левый угол ворот, будет угловой. 
  • Угловой
    85'
    Яроцкий с углового выполнил подачу к линии вратарской, Садовский на этот раз не очень уверенно сыграл, Денис кулаком выбил мяч в центр штрафной площади, благо там первым на подборе оказался Мавату, который выбил мяч в центр поля. 
  • 84'
    Васильев вошёл в штрафную площадь с правого фланга и в борьбе с защитниками заработал угловой для своей команды. 
  • Фол, нарушение
    83'
    Против Чаговца нарушили правила в центре поля. Игроки "Минска" очень быстро разыграли стандарт. 
  • 82'
    В завершении контратаки Хващинский выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Насибулин в падении пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • Угловой
    81'
    Умаров с углового выполнил подачу к левому углу линии вратарской, игроки "Минска" перехватили мяч и пустились в контратаку. 
  • 80'
    Умаров прорвался к левому углу штрафной площади, а затем пробил по воротам, мяч попал в одного из защитников "Минска" и ушёл на угловой. 
  • Замена
    79'
    В составе "Минска" произошла замена. Вместо Дмитрия Прищепы на поле вышел Артём Васильев. 
  • Угловой
    78'
    Угловой у ворот "Энергетика". Шрамченко выполнил подачу к линии вратарской, Залеский в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Садовского, который играл на выходе. 
  • 77'
    "Энергетик" и сам попытался провести атаку, но Леонов при игре на выходах также играет неплохо, сейчас Артём перехватил мяч, который был направлен на левый угол штрафной площади. 
  • 76'
    Садовский хорошо играет на выходах, под конец матча это будет особенно важно, сейчас голкипер "Энергетика" перехватил заброс на правый угол штрафной площади. 
  • Замена
    75'
    В составе "Энергетика" произошла замена. Вместо Жуниора Атеменга на поле вышел Шохбоз Умаров. 
  • Фол, нарушение
    74'
    Прищепа в борьбе за верховой мяч на половине поля "Энергетика" нарушил правила против Яхшибоева. 
  • 73'
    Прищепа из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Грибовский в борьбе с защитниками зацепился за мяч, но при этом прострел к линии вратарской всё же был перехвачен. 
  • 72'
    Шрамченко вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем пробил в ближний угол ворот, мяч полетел довольно слабо, Садовский сложился и забрал мяч в руки. 
  • 71'
    С правого фланга вновь последовала безадресная подача в штрафную площадь "Энергетика", мяч оказался в руках у Садовского. 
  • Жёлтая и сразу красная
    70'
    Удаление в составе "Энергетика"! При этом удаление получилось просто "прекрасное", против Мусаханяна Прищепа пошёл в подкат в центре поля, Айк уходил от стыка, но Сергей Стецурин дал свисток и показал вторую жёлтую карточку игроку "Энергетика". 
  • 69'
    Шрамченко пытался догнать непростой мяч на левом фланге, но Юдчиц всё же оказался первым на мяче. 
  • 68'
    С правого фланга последовала очень плохая передача от Яроцкого во вратарскую, получилась небольшая разминка для Садовского, который пока в игру вступает не так часто. 
  • 67'
    Держится Леонов пока за плечо, но всё же голкипер "Минска" поднялся, он действительно готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    66'
    Вышли на поле врачи "Минска", небольшая пауза в игре, но Артём Леонов должен будет продолжить игру. 
  • Желтая карточка
    65'
    Текло выполнил заброс к линии вратарской на ход Атеменгу, Жуниор не смог зацепиться за мяч, а затем уже пробил по рукам Леонова. Форвард "Энергетика" получил заслуженную жёлтую карточку. 
  • 64'
    Ещё один удар из-за пределов штрафной площади последовал по воротам Леонова, мяч полетел слабо и по центру, Артём без всякого труда забрал его в руки. 
  • 63'
    С дальней дистанции последовал удар в правый угол ворот "Минска", мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    62'
    Юдчиц с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Атеменг в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Леонова, который сыграл на выходе. 
  • 61'
    В среднем темпе у нас проходит игра, сейчас уже больше команды атакуют позиционно, о заменах тренеры пока больше особо не думают. 
  • 60'
    Юдчиц с правого фланга вошёл в штрафную площадь, но прострел к линии вратарской у Евгения не получился, мяч сразу же был перехвачен. 
  • Опасный момент
    59'
    Грибовский выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Остроух в касание пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • 58'
    С левого фланга последовала далеко не самая лучшая подача к линии вратарской, Атеменг в окружении соперников практически не имел шансов зацепиться за мяч. 
  • 57'
    Начинают игроки "Энергетика" вновь пробовать использовать высокий прессинг, но пока зачастую хозяева поля при этом нарушают правила. 
  • 56'
    Шрамченко прошёл вперёд по левому флангу, а затем Антон выполнил прострел к центру штрафной площади, игроки "Энергетика" сыграли максимально просто и выбили мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Игроки "Минска" в последние минуты стали больше времени владеть мячом, но дальше центра поля им протий довольно трудно. 
  • Угловой
    54'
    Угловой у ворот "Энергетика". Яроцкий выполнил подачу на ближнюю штангу, защитники "Энергетика" сразу же выбили мяч на правый фланг. 
  • Офсайд
    53'
    Яхшибоев с левого фланга выполнил заброс к линии вратарской на Атеменга, форвард "Энергетика" оказался в офсайде. 
  • 52'
    Яхшибоев при смещении в центр с правого фланга накрутил нескольких соперников, но затем Джасурбек немного затянул с передачей на Мавату, который уже на левом углу штрафной площади под прессингом защитников особо ничего интересного придумать не смог. 
  • Желтая карточка
    51'
    Полузащитник "Энергетика" Дэвид Текло получил жёлтую карточку за грубую игру против Чаговеца в штрафной площади "Минска". 
  • Фол, нарушение
    50'
    Носко в центре поля нарушил правила Грибовского. "Минск" быстро разыграл стандарт, но при этом развить атаку гости не смогли. 
  • 49'
    Свирепа со стандарта выполнил заброс к линии штрафной площади, игроки "Минска" за счёт более грамотной игры смогли перехватить мяч. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Залеский на левом фланге нарушил правила против Аметенга. "Энергетик" никуда не спеша готовится к стандарту.
  • Замена
    47'
    В составе "Энергетика" после перерыва произошла замена. Вместо Дмитрия Гирса на поле вышел Евгений Юдчиц. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. "Энергетик" наверняка сейчас не будет особо менять настрой на игру, по счёту против "Минска" на данный момент играть смысла мало, а поэтому нужно стараться забивать второй мяч, чтобы уже чувствовать себя более комфортно. 
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Подача от Шрамченко к правому углу штрафной площади оказалась не самой лучшей, Сазончик в борьбе с соперниками упустил мяч за лицевую линию поля, а сразу после этого Сергей Стецурин дал свисток на перерыв. По итогам первого тайма можно сказать, что "Энергетик" заслуженно ведёт в счёте. По голевым моментам хозяева поля в явном выигрыше, но при этом всё же они позволяют "Минску" зарабатывать довольно много стандартов, а это рано или поздно может сказаться на счёте. 
  • Желтая карточка
    45'
    Дмитрий Гирс на левом фланге нарушил правила против Остроуха. "Минск" заработал относительно неплохой стандарт. Защитник "Энергетика" при этом получил ещё и жёлтую карточку. 
  • Угловой
    45'
    Яхшибоев с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, мяч полетел далеко не самым лучшим образом, в итоге его без особого труда забрал Леонов. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Сергей Стецурин к основному времени первого тайма. 
  • Опасный момент
    45'
    Яхшибоев выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Атенг обработал мяч, а затем пробил в ближний угол ворот, Леонов смог сложиться и перевести мяч на угловой. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Энергетика". Яроцкий выполнил подачу к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Шрамченко не смог сохранить его в пределах поля. 
  • Угловой
    45'
    Яроцкий с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игрокам "Энергетика" на этот раз пришлось серьёзно постараться, но всё же они смогли отбиться. 
  • Угловой
    44'
    Шрамченко с углового выполнил подачу к линии вратарской, Садовский сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на повторный угловой. 
  • 43'
    Сазончик неплохо подключился к атаке, Сергей получил мяч на линии штрафной площади после передачи с левого фланга, а затем пробил по воротам, мяч попал в защитника "Энергетика" и ушёл на угловой. 
  • Желтая карточка
    42'
    Защитник "Минска" Сергей Сазончик получил жёлтую карточку за срыв атаки. 
  • Замена
    41'
    Андрей Разин всё же решил провести замену. Вместо получившего повреждение Александра Васильева, который всё же дёрнул заднюю поверхность бедра, на поле вышел Юрий Остроух. 
  • 40'
    Вроде бы сильно Александр Васильев не хромает, должен будет он доиграть первый тайм, но при этом видно, что у "Минска" уже и замена готова. 
  • Травма, повреждение
    39'
    Александр Васильев получил повреждение бедра в борьбе за мяч на своей половине поля. Вышли на поле врачи "Минска", небольшая пауза в игре. 
  • 38'
    Текло забросил мяч к правому углу линии вратарской на Атеменга, защитники "Минска" вновь успели к мячу раньше соперника. 
  • 37'
    Хващинский вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но Садовский всё более-менее контролировал. 
  • 36'
    Свирепа пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 35'
    Текло удачно перевёл мяч на правый фланг, Яхшибоев получил мяч, вошёл в штрафную площадь, а затем пробил по воротам, мяч попал в одного из защитников "Минска". 
  • 34'
    Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади на ход Яхшибоеву, Леонов успел сыграть на выходе и перехватить мяч. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Носко получил по ногам в центре поля. Игроки "Энергетика" на этот раз не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 32'
    Яроцкий оказался первым на подборе на левом фланге, у "Минска" получилась вторая волна атаки, Ярослав выполнил подачу на дальнюю штангу, Васильев в борьбе с соперником головой направил мяч слишком высоко. 
  • Угловой
    31'
    Продолжает "Минск" собирать угловые. Яроцкий выполнил подачу к левому углу линии вратарской, игроки "Энергетика" после борьбы выбили мяч на левый фланг. 
  • Угловой
    30'
    Ещё один угловой заработал "Минск". Яроцкий решил разыграть изначально стандарт со Шрамченко, но при ответной передаче Ярослав не успел выйти из офсайда. 
  • Угловой
    29'
    Угловой игроки "Минска" разыграли неудачно, подача на правый угол штрафной площади оказалась безадресной. 
  • 28'
    Яроцкий со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Шкурдюк в борьбе с соперниками головой выбил мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    27'
    Игрок "Энергетика" Айк Мусаханян получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Мавату на левом фланге нарушил правила против Яроцкого, который до этого довольно неплохо за счёт корпуса перехватил мяч у соперника. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Атеменга придержали в центре поля, игроки "Энергетика" быстро разыграли стандарт, но при этом всё же развить атаку у них не получилось. 
  • Офсайд
    24'
    Яхшибоев оказался в офсайде при забросе мяча в центр штрафной площади с левого фланга. 
  • 23'
    Заслуженно "Энергетик" открыл счёт в матче, пока хозяева поля выглядят заметно активнее, "Минску" же нужно прибавлять в атаке. 
  • Описание гола
    22'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Носко!!! Яхшибоев с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем пробил по воротам, мяч полетел практически точно в Леонова, но при этом Артём отбил мяч перед собой, что позволило сыграть на добивании Носко, который в итоге отправил мяч в левый угол ворот. 
  • 21'
    Мавату очень хорошо успевает отрабатывать в обороне на правом фланге, сейчас Жереми не дал убежать всё тому же Хващинскому. 
  • 20'
    Текло подключился к атаке по правому флангу, но подача в штрафную площадь у Дэвида не получилась, защитники "Минска" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Носко в центре поля придержал Шрамченко и тем самым не дал "Минску" провести быструю ответную атаку. 
  • Судья
    18'
    А не удалось из-за того, что Сергей Стецурин обнаружил какие-то проблемы у Дениса Садовского, пришлось голкиперу "Энергетика" на минуту сбегать к скамейке запасных. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Хващинский на правом фланге нарушил правила против Мавату. Быстро разыграть стандарт игрокам "Энергетика" не удалось. 
  • 16'
    С правого фланга последовала безадресная передача в штрафную площадь "Энергетика", Садовский спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 15'
    Текло пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Минска". 
  • Угловой
    14'
    Яхшибоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел неплохо, но при этом вновь никто из партнёров по команде не смог пробить по воротам. 
  • 13'
    Мавату подхватил мяч на левом фланге у штрафной площади "Минска", Жереми ушёл к лицевой линии и выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Яроцкого и ушёл на угловой. 
  • 12'
    Яхшибоев с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, мяч полетел слишком сильно, Атеменг не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Угловой
    11'
    Яхшибоев с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки "Минска" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 10'
    Яхшибоев прорвался к штрафной площади по правому флангу, пришлось Прищепе в подкате выбивать мяч на угловой. 
  • 9'
    Яроцкий попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Шкурдюк и в подкате выбил мяч в аут. 
  • 8'
    Атеменг отправился к правому углу штрафной площади "Минска" прессинговать Леонова, голкипер "Минска" сыграл без ошибок и выбил мяч к центру поля. 
  • 7'
    С правого фланга последовала безадресная передача к левому углу штрафной площади "Энергетика", Садовский немного размялся при игре на выходе. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Насибулин получил по лицу в борьбе за верховой мяч на своей половине поля. Игроки "Минска" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 5'
    "Минск" пока в атаке также особого ничего интересного придумать не может, а забросы при этом у гостей не получаются. 
  • 4'
    Стараются игроки "Энергетика" использовать и высокий прессинг, но пока оборона "Минска" играет без ошибок, а когда нужно, можно отыграться и с Леоновым. 
  • 3'
    Мавату с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 2'
    Спокойно начинается наша игра, "Энергетик" попытался провести первую атаку через заброс к штрафной площади, но попытка оказалась не самой лучшей. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Энергетик" и "Минск" очень неплохо стартовали в новом сезоне чемпионата Беларуси, команды одержали по две победы и сейчас находятся в зоне лидеров, посмотрим, сможет ли кто-то сегодня продлить свою победную серию. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Сергей Стецурин. Помогать ему на бровках будут Сергей Косовец и Андрей Герасимук. Резервным арбитром на этот матч назначен Антон Лашук. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура чемпионата Беларуси между "Энергетиком-БГУ" и "Минском". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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