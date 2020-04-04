Беларусь: Премьер-лига 2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Беларусь
  4. Премьер-лига 2020
БАТЭ
 
Позже

Стадион:
Рух Брест
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Энергетик-БГУ Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ислочь Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Торпедо-БелАЗ Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
5. Динамо-Брест Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Слуцк Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Неман Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Шахтёр Солигорск Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Рух Брест Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Славия Мозырь Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Витебск Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Динамо Минск Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Городея Заявка 3 1 0 2 1 - 3 3
14. Смолевичи-СТИ Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. БАТЭ Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16. Белшина Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Рух Брест

    До начала игры, которая состоится 04.04.2020, осталось 2 часа 39 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч БАТЭ - Рух Брест

    Исход игры
    БАТЭ
    85.7% (30)
    Ничья
    5.7% (2)
    Рух Брест
    8.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.14% (13)
    Меньше
    62.86% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (14)
    Нет
    60% (21)
    Популярный счёт
    2:0 БАТЭ
    31.4% (11)
    2:1 БАТЭ
    20% (7)
    1:0 БАТЭ
    17.1% (6)
    3:1 БАТЭ
    14.3% (5)
    0:1 Рух Брест
    8.6% (3)
    1:1 Ничья
    5.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Шарф от сайта
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

     



     