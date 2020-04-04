Беларусь: Премьер-лига 2020
БАТЭ
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Стадион: Борисов-Арена
Рух Брест
Предыдущие игры
БАТЭ Последние 20 матчей: +10 =5 -5Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ БАТЭ 1:1 Сочи Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ
Рух Брест Последние 3 матча: +2 =0 -1Рух Брест 0:1 Энергетик-БГУ Динамо Минск 0:1 Рух Брест Рух Брест 2:1 Днепр Могилёв
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Ислочь
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Динамо-Брест
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Слуцк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Неман
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Рух Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Витебск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Динамо Минск
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Городея
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|14.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|БАТЭ
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Белшина
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч БАТЭ - Рух Брест
Исход игры
БАТЭ
85.7% (30)
Ничья
5.7% (2)
Рух Брест
8.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.14% (13)
Меньше
62.86% (22)
Обе команды забьют
Да
40% (14)
Нет
60% (21)
Популярный счёт
2:0 БАТЭ
31.4% (11)
2:1 БАТЭ
20% (7)
1:0 БАТЭ
17.1% (6)
3:1 БАТЭ
14.3% (5)
0:1 Рух Брест
8.6% (3)
1:1 Ничья
5.7% (2)
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