Беларусь: Премьер-лига 2020
Динамо-Брест
Позже
Стадион: ОСК Брестский
Славия Мозырь
Предыдущие игры
Динамо-Брест Последние 20 матчей: +14 =6 -0Слуцк 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест
Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:0 Витебск Ислочь 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:2 Слуцк Неман 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:0 Торпедо Минск Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Городея 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:0 Минск Славия Мозырь 2:4 Динамо-Брест Динамо-Брест 6:2 Энергетик-БГУ Днепр Могилёв 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Леванте Нант 0:1 Динамо-Брест
Славия Мозырь Последние 20 матчей: +6 =4 -10Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Слуцк 3:1 Славия Мозырь Рубин 5:0 Славия Мозырь Витебск 0:2 Славия Мозырь
Славия Мозырь 2:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Славия Мозырь 3:2 Гомель Славия Мозырь 1:1 Динамо Минск Слуцк 0:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Неман Торпедо Минск 0:3 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Городея Славия Мозырь 0:1 Витебск Минск 1:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:2 Энергетик-БГУ Славия Мозырь 2:4 Динамо-Брест БАТЭ 4:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 1:0 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:1 Славия Мозырь Ислочь 2:1 Славия Мозырь
Последние игры между собой
Динамо-Брест: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Славия Мозырь: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Славия Мозырь 1:4 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:0 Славия Мозырь Премьер-лига Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 3:0 Динамо-Брест Премьер-лига Славия Мозырь 0:1 Динамо-Брест Премьер-лига Славия Мозырь 1:1 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:0 Славия Мозырь Премьер-лига Динамо-Брест 2:0 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 1:5 Динамо-Брест Кубок Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 2:1 Динамо-Брест Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Ислочь
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Динамо-Брест
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Слуцк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Неман
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Рух Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Витебск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Динамо Минск
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Городея
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|14.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|БАТЭ
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Белшина
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч Динамо-Брест - Славия Мозырь
Исход игры
Динамо-Брест
90.9% (30)
Ничья
9.1% (3)
Славия Мозырь
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.39% (13)
Меньше
60.61% (20)
Обе команды забьют
Да
45.45% (15)
Нет
54.55% (18)
Популярный счёт
1:0 Динамо-Брест
36.4% (12)
2:1 Динамо-Брест
27.3% (9)
2:0 Динамо-Брест
15.2% (5)
1:1 Ничья
9.1% (3)
3:1 Динамо-Брест
9.1% (3)
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