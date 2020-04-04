Беларусь: Премьер-лига 2020

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Динамо-Брест
 
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Стадион:
Славия Мозырь

Предыдущие игры

Динамо-Брест Последние 20 матчей: +14 =6 -0
Слуцк 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест
Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:0 Витебск Ислочь 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:2 Слуцк Неман 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:0 Торпедо Минск Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Городея 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:0 Минск Славия Мозырь 2:4 Динамо-Брест Динамо-Брест 6:2 Энергетик-БГУ Днепр Могилёв 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Леванте Нант 0:1 Динамо-Брест
Славия Мозырь Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Слуцк 3:1 Славия Мозырь Рубин 5:0 Славия Мозырь Витебск 0:2 Славия Мозырь
Славия Мозырь 2:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Славия Мозырь 3:2 Гомель Славия Мозырь 1:1 Динамо Минск Слуцк 0:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Неман Торпедо Минск 0:3 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Городея Славия Мозырь 0:1 Витебск Минск 1:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:2 Энергетик-БГУ Славия Мозырь 2:4 Динамо-Брест БАТЭ 4:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 1:0 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:1 Славия Мозырь Ислочь 2:1 Славия Мозырь

Последние игры между собой

Динамо-Брест: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Славия Мозырь: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Славия Мозырь 2:4 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:0 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 1:2 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 3:1 Славия Мозырь Премьер-лига
Славия Мозырь 1:4 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:0 Славия Мозырь Премьер-лига Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 3:0 Динамо-Брест Премьер-лига Славия Мозырь 0:1 Динамо-Брест Премьер-лига Славия Мозырь 1:1 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:0 Славия Мозырь Премьер-лига Динамо-Брест 2:0 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 1:5 Динамо-Брест Кубок Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 2:1 Динамо-Брест Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Энергетик-БГУ Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ислочь Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Торпедо-БелАЗ Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
5. Динамо-Брест Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Слуцк Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Неман Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Шахтёр Солигорск Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Рух Брест Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Славия Мозырь Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Витебск Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Динамо Минск Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Городея Заявка 3 1 0 2 1 - 3 3
14. Смолевичи-СТИ Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. БАТЭ Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16. Белшина Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо-Брест - Славия Мозырь

    До начала игры, которая состоится 04.04.2020, осталось 4 часа 38 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч Динамо-Брест - Славия Мозырь

    Исход игры
    Динамо-Брест
    90.9% (30)
    Ничья
    9.1% (3)
    Славия Мозырь
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.39% (13)
    Меньше
    60.61% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (15)
    Нет
    54.55% (18)
    Популярный счёт
    1:0 Динамо-Брест
    36.4% (12)
    2:1 Динамо-Брест
    27.3% (9)
    2:0 Динамо-Брест
    15.2% (5)
    1:1 Ничья
    9.1% (3)
    3:1 Динамо-Брест
    9.1% (3)
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