Беларусь: Премьер-лига 2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Беларусь
  4. Премьер-лига 2020
Ислочь
2:3
Конец матча

Стадион:
Слуцк
0'
0:1
16' Гол
Коанда Сулеймане
1:1
48' Гол
Макась Александр
56' Желтая карточка
Янушкевич Алексей
2:1
58' Гол
Макась Александр
2:2
61' Гол
Семёнов Егор
71' Желтая карточка
Бураев Марат
2:3
75' Пенальти
Гафар Сирима
80' Желтая карточка
Макась Александр
84' Желтая карточка
Сердюк Артём
86' Вторая желтая карточка
Бураев Марат
90'+4
Ислочь
Слуцк

Ход матча

16'
0:1
Коанда Сулеймане
48'
Макась Александр
1:1
56'
Янушкевич Алексей
 
58'
Макась Александр
2:1
61'
2:2
Семёнов Егор
65'
Януш Николай
Цвейба Сандро
 
71'
 
Бураев Марат
71'
 
Анюкевич Александр
Коанда Сулеймане
75'
2:3
Гафар Сирима
78'
Папуш Александр
Карпович Сергей
 
80'
Макась Александр
 
80'
 
Сердюк Артём
Гафар Сирима
84'
 
Сердюк Артём
86'
 
Бураев Марат

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 2

Предыдущие игры

Ислочь Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Ислочь 1:0 Смолевичи-СТИ Ислочь 1:0 Неман Зенит 1:1 Ислочь Ислочь 1:1 Минск
Славия Мозырь 2:0 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо-Брест БАТЭ 2:4 Ислочь Ислочь 1:1 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо Минск Витебск 2:0 Ислочь Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь Ислочь 0:1 Шахтёр Солигорск Гомель 2:2 Ислочь Ислочь 0:1 Слуцк Неман 1:1 Ислочь Ислочь 3:0 Торпедо Минск Городея 1:2 Ислочь Минск 3:3 Ислочь Ислочь 2:1 Славия Мозырь
Слуцк Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Слуцк 0:1 Динамо-Брест Слуцк 3:1 Славия Мозырь Слуцк 2:1 Неман Торпедо Минск 0:3 Слуцк
Торпедо Минск 0:3 Слуцк Слуцк 0:0 Городея Минск 1:0 Слуцк Слуцк 0:0 Славия Мозырь Динамо-Брест 3:2 Слуцк Слуцк 0:3 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Слуцк Слуцк 1:2 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 2:1 Слуцк Слуцк 3:0 Витебск Ислочь 0:1 Слуцк Слуцк 0:5 Шахтёр Солигорск Гомель 3:4 Слуцк Энергетик-БГУ 0:1 Слуцк Неман 0:0 Слуцк Слуцк 1:0 Торпедо Минск

Последние игры между собой

Ислочь: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Слуцк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Ислочь 0:1 Слуцк Премьер-лига Слуцк 1:3 Ислочь Премьер-лига Слуцк 0:1 Ислочь Премьер-лига Ислочь 0:1 Слуцк Премьер-лига
Слуцк 1:3 Ислочь Премьер-лига Ислочь 1:2 Слуцк Премьер-лига Ислочь 2:0 Слуцк Премьер-лига Слуцк 2:2 Ислочь Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Слуцк Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Минск Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4. Ислочь Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Славия Мозырь Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Витебск Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
7. Торпедо-БелАЗ Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
8. Неман Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Шахтёр Солигорск Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
10. Динамо-Брест Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Динамо Минск Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12. Рух Брест Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
13. Городея Заявка 3 1 0 2 1 - 3 3
14. БАТЭ Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Смолевичи-СТИ Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Белшина Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток. "Слуцк" на выезде смог одержать сенсационную победу в матче третьего тура чемпионата Беларуси. "Ислочь" до последнего старалась вырвать хотя бы ничью, но провести ещё одну атаку, которая бы завершилась ударом в створ ворот, хозяева поля так и не смогли. Благодаря этой волевой победе "Слуцк" набрал шесть очков и тем самым подтянулся к группе лидеров, где также пока остаётся и "Ислочь". В четвёртом и пятом туре таблица уже может значительно сильнее измениться и начнут появляться хоть какие-то более-менее значительные разрывы между клубами. "Энергетик" пока выбрался на чистое первое место, старт у "студентов" получается очень неплохим, но дальше будет значительно труднее. 
  • 90'
    Сердюк с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем пробил по воротам с уже довольно острого угла, Хаткевич сложился и намертво поймал мяч. 
  • 90'
    Папуш с правого фланга выполнил перевод к левому углу штрафной площади, Стефен зацепился за мяч, а затем выполнил подачу к линии вратарской, Януш головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Панкратову. 
  • Опасный момент
    90'
    Комаровский с очередного стандарта выполнил подачу к левому углу линии вратарской, Концевой в борьбе с соперником головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел под перекладину, Панкратов в прыжке потянул очень непростой удар и тем самым спас свою команду. 
  • Дополнительное время
    90'
    Три минуты добавил Дмитрий Дмитриев к основному времени матча. 
  • 89'
    Сердюк и Семёнов пошли в высокий прессинг, перехватить мяч им не удалось, но при этом гости выиграли несколько важных десятков секунд. 
  • 88'
    Комаровский со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Жёлтая и сразу красная
    87'
    Удаление в составе "Слуцка". Марата Бураева сейчас уже собирался менять Виталий Павлов, но Марат очень долго уходил с поля, в итоге Дмитрий Дмитриев показал игроку "Слуцка" вторую жёлтую карточку. 
  • 86'
    Хорошую комбинацию разыграли игроки "Ислочи" в штрафной площади "Слуцка", которая завершилась ударом по воротам в падении через себя в исполнении Макася, мяч полетел точно по центру, Панкратов без проблем забрал его в руки. 
  • Желтая карточка
    85'
    Форвард "Слуцка" Артём Сердюк получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Янушкевича. 
  • Фол, нарушение
    84'
    Рыбак на половине поля "Слуцка" нарушил правила против Козлова. "Слуцк" довольно долго разыгрывал стандарт. 
  • 83'
    Партнёры по команде продолжают искать Сердюка длинными передачами, Хаткевич на этот раз вышел за пределы штрафной площади и головой выбил мяч точно на Рыбака. 
  • Офсайд
    82'
    Из центра поля последовала передача на ход Сердюку по левому флангу, форвард "Слуцка" был в офсайде. 
  • Замена
    81'
    В составе "Ислочи" произошла замена. Вместо Сергея Карповича на поле вышел Александр Папуш. 
  • Желтая карточка
    80'
    Форвард "Ислочи" Александр Макась получил жёлтую карточку за грубую игру у штрафной площади "Слуцка" против Анюкевича. 
  • Опасный момент
    79'
    Стефен прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Януш в касание пробил по воротам, Панкратов не сразу, но всё же смог забрать мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    78'
    В центре поля нарушили правила против Комаровского. "Ислочь" быстро разыграла стандарт и начала атаку через левый фланг. 
  • Замена
    77'
    В составе "Слуцка" произошла замена. Вместо Сирима Гафара на поле вышел Артём Сердюк. 
  • 76'
    Януш пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Слуцка", а затем его на левом углу штрафной площади подобрал Панкратов. 
  • Пенальти
    75'
    Г-О-О-О-Л! 2:3!!! Гафар!!! Сирима Гафар с "точки" пробил точно в правый угол ворот, Хаткевич угадал направление удара, но спасти свою команду голкипер "Ислочи" шансов не имел.
  • Пенальти!
    74'
    Пенальти назначается в ворота "Ислочи"! Гафар ушёл к левому углу штрафной площади, а затем Сирима выполнил передачу немного назад на Бураева, Марат удачно бросил мяч мимо Патоцкого, который в итоге зацепил Бураева, Марат оказался на газоне, а Дмитрий Дмитриев указал на "точку". 
  • Фол, нарушение
    73'
    Стефен с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, Панкратов сыграл на выходе и против него в итоге были нарушены правила. 
  • Замена
    72'
    В составе "Слуцка" также произошла замена. Вместо Сулеймане Коанда на поле вышел Александр Анюкевич. 
  • Замена
    71'
    В составе "Ислочи" произошла замена. Вместо Сандро Цвейба на поле вышел Николай Януш. 
  • Желтая карточка
    70'
    Игрок "Ислочи" Марат Бураев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля. 
  • 69'
    Бураев с левого фланга сместился в центр, а затем выполнил хорошую проникающую передачу на Велко, могла бы у "Слуцка" быть голевая атака, но Евгений не смог зацепиться за мяч. 
  • 68'
    Волков подключился к атаке, партнёры по команде выполнили передачу к линии штрафной площади, но у Юрия не получился удар в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Офсайд
    67'
    Макась получил мяч на правом углу штрафной площади "Слуцка", Александр вновь оказался в офсайде в самый неподходящий момент. 
  • 66'
    Стефен с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Годфри выполнил передачу к линии штрафной площади, Комаровский в касание пробил в правый угол ворот, мяч попал в Коанда. 
  • Угловой
    65'
    Комаровский с углового выполнил подачу к ближней штанге, игроки "Слуцка" сыграли очень внимательно и сразу же выбили мяч на левый фланг. 
  • 64'
    Стефен с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, защитники "Слуцка" не стали рисковать и выбили мяч на угловой. 
  • 63'
    Очень быстро "Слуцк" смог отыграться, сегодня игра получается непредсказуемой, можно сказать, что она идёт на три результата. 
  • Описание гола
    62'
    Г-О-О-О-Л! 2:2!!! Семёнов!!! Бураев получил мяч на левом фланге от Козлова, Марат прошёл вперёд и стянув на себя нескольких соперников выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади, Трубило удачно подключился к атаке и вовремя выполнил передачу в центр штрафной площади на Семёнова, а Егор уже грамотно пробил по воротам, Хаткевич не смог спасти свою команду. 
  • Фол, нарушение
    61'
    Стефен на правом фланге нарушил правила против Велко. Игроки "Слуцка" быстро разыграть стандарт не успели. 
  • 2 гола - дубль!
    60'
    Г-О-О-О-Л! 2:1!!! Макась!!! Янсане из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Карповичу по правому флангу, Сергей совершил хороший рывок, а затем выполнил передачу в центр штрафной площади на Макася, Александр оторвался от защитников "Слуцка" и в касание пробил точно в угол ворот. 
  • 59'
    С левого фланга последовала передача к штрафной площади "Ислочи" на ход Гафару, Хаткевичу пришлось вновь сыграть на выходе, в этом плане голкипер "Ислочи" пока играет без ошибок. 
  • 58'
    Из центра поля последовала безадресная передача на правый угол штрафной площади, Хаткевич сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Желтая карточка
    57'
    Защитник "Ислочи" Алексей Янушкевич получил жёлтую карточку за грубую игру против Козлова на половине поля "Слуцка". 
  • 56'
    Стефен попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его накрыл Велко и выбил мяч в аут. 
  • Опасный момент
    55'
    Янсане и Комаровский вывели Макася на хорошую ударную позицию в центре штрафной площади, в самый важный момент у Александра поехала опорная нога, а поэтому форвард "Ислочи" не попал в левый угол ворот. 
  • Фол, нарушение
    54'
    Гафар в центре поля нарушил правила против Янушкевича. Игроки "Ислочи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 53'
    По задумке из глубины поля последовала неплохая передача к правому углу штрафной площади "Слуцка", но Макась был в офсайде, а поэтому Александр даже не стал пытаться бороться за мяч. 
  • 52'
    Цвейба со стандарта выполнил заброс к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Такулов на своей половине поля нарушил правила против Янсане. "Ислочь" заработала неплохой стандарт. 
  • 50'
    После забитого мяча "Ислочь" конечно же не стала отдавать его сопернику, сегодня подопечные Виталия Жуковского будут играть исключительно на победу. 
  • Описание гола
    49'
    Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Макась!!! Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади "Слуцка", Коанда выбивая головой мяч попал в Комаровского, от Дмитрия мяч отскочил к левому углу штрафной площади, где был одинокий Макась, который затем грамотно пробил в правый угол ворот, Панкратов на этот раз был бессилен. 
  • Судья
    48'
    Гафар при попытке пройти к штрафной площади "Ислочи" в борьбе с Рыбаком оказался на газоне, Дмитрий Дмитриев показал, что нужно играть дальше. 
  • 47'
    Из центра поля последовала слишком сильная передача к правому углу штрафной площади "Ислочи", Хаткевич немного размялся при игре на выходе. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Ислочь", безусловно сейчас она будет играть первым номером, а "Слуцк" будет делать ставки на контратаку, при этом гости довольно плотно играют в обороне, довольно надёжно играет и Борис Панкратов, а поэтому данная тактика вполне может сработать. 
Фрибет до 10000 рублей! Бонус до 20000 рублей!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Бураев совершил хороший рывок к левому углу штрафной площади "Ислочи", далее Марат сместился в центр и пробил по воротам, но его выстрел в подкате заблокировал Рыбак. Вскоре удар в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади нанёс Такулов, мяч полетел не очень сильно, Хаткевич в прыжке намертво накрыл мяч. После этого у "Ислочи" был ещё один шанс провести атаку, который в итоге был упущен, а далее уже Дмитрий Дмитриев дал свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Слуцк" за счёт значительно лучшей реализации моментов обыгрывает "Ислочь" с минимальным счётом. По игре команда Виталия Жуковского выглядит всё же интереснее, но при этом "Ислочи" нужно начинать во втором тайме реализовывать свои моменты, а иначе о победе в этот вечер можно будет забыть. 
  • Опасный момент
    44'
    Патоцкий прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу к левому углу штрафной площади, после активной борьбы за мяч Стефен смог пробить в ближний угол ворот, Панкратов сложился и спас свою команду в очередной раз. 
  • 43'
    Комаровский пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 42'
    Стефен совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил передачу к линии штрафной площади, Янсане пропустил мяч на Комаровского, Дмитрий пытался в касание пробить по воротам, но по мячу капитан "Ислочи" как следует попасть не смог, момент в итоге был упущен. 
  • Офсайд
    41'
    Макась у штрафной площади "Слуцка" сбросил мяч на Янсане, Момо далее выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади, который при этом забрался в небольшой офсайд. 
  • 40'
    Карпович выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Янсане, Коанда оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Цвейба в центре поля нарушил правила против Козлова. "Слуцк" быстро разыграл стандарт на этот раз. 
  • Судья
    38'
    Велко получил неприятный удар по ногам в борьбе со Стефеном на правом фланге. Дмитрий Дмитриев показал, что это игровой момент. 
  • 37'
    Очень много игроки "Ислочи" выполняют передач к левому и правому углам штрафной площади, но при этом чуть ли не половина таких передач оказывается неточными. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Против Такулова нарушили правила в центре поля в борьбе за верховой мяч. Игроки "Слуцка" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 35'
    Стефен подключился к атаке, с левого угла штрафной площади Годфри пробил по воротам, защитники "Слуцка" продолжают блокировать большинство ударов по своим воротам. 
  • 34'
    Янсане прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил передачу к центру штрафной площади, Комаровский в касание пробил по воротам, мяч попал в одного из защитников "Слуцка". 
  • 33'
    С левого фланга последовала безадресная подача к линии вратарской "Слуцка", Панкратов сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Угловой
    32'
    Комаровский с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Концевой неплохо выпрыгнул и головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели. 
  • 31'
    Концевой из центра поля выполнил передачу на ход Карповичу, Комаровский грамотно пропустил мяч на партнёра по команде, Сергей в борьбе с Трубило в итоге заработал угловой для своей команды. 
  • 30'
    Комаровский пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Слуцка". 
  • Фол, нарушение
    29'
    Гафар в борьбе за верховой мяч на половине поля "Ислочи" нарушил правила против Рыбака. 
  • 28'
    С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Слуцка", Козлов оказался первым на мяче и сразу же выбил его подальше от своих ворот. 
  • Офсайд
    27'
    Из центра поля последовала передача на ход Макасю к левому углу штрафной площади, вновь форвард "Ислочи" оказался в офсайде. 
  • 26'
    Комаровский ошибся при передаче на правый фланг, всё же не до конца пока получается игра у "Ислочи" в высоком темпе. 
  • Офсайд
    25'
    Янсане после передачи из центра поля выполнил скидку на ход Комаровскому, могла бы быть ещё одна неплохая атака, но Дмитрий оказался в небольшом офсайде. 
  • Угловой
    24'
    Семёнов с углового выполнил подачу к линии штрафной площади, игрокам "Ислочи" пришлось постараться, но всё же они смогли отвести угрозу от своих ворот и на этот раз. 
  • Опасный момент
    23'
    Гафар показал хороший дриблинг при смещении к штрафной площади с правого фланга, а затем Сирима выполнил передачу на Бураева, который обработал мяч, а далее Марат пробил в правый угол ворот, Хаткевич в прыжке потянул непростой удар, будет угловой. 
  • 22'
    Стефен попытался пройти вперёд по левому флангу, но Годфри слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге его потерял. 
  • 21'
    Постепенно "Ислочь" начинает играть явным первым номером, но при этом "Слуцк" очень плотно играет в обороне, что как раз не позволяет подобраться к их штрафной площади. 
  • Опасный момент
    20'
    С левого фланга последовала подача к правому углу штрафной площади "Слуцка", Карпович головой сбросил мяч к левому углу линии вратарской, Янсане в касание пробил в ближний угол ворот, Панкратов вновь удачно сыграл ногой и спас свою команду. 
  • 19'
    С правого фланга последовала плохая подача к линии штрафной площади, Бураев никак не успевал к мячу, в итоге Карпович головой сбросил его в руки Хаткевичу. 
  • Офсайд
    18'
    Янсане выполнил передачу на ход Макасю к левому углу штрафной площади, могла бы получится опасная атака, но форвард "Ислочи" оказался в офсайде. 
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Коанда!!! Козлов со стандарта выполнил подачу к правой штанге, Коанда удачно выпрыгнул и головой пробил в левый угол ворот, Хаткевич был пойман на противоходе. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Трубило с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в руку защитнику "Ислочи", Дмитрий Дмитриев всё видел и дал свисток в пользу "Слуцка". Гости заработали опасный стандарт. 
  • 15'
    Чеботаев на правом фланге отыгрался с Козловым, а затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч полетел очень плохо, игроки "Ислочи" сразу же перехватили его. 
  • 14'
    Карпович прошёл вперёд по правому флангу, немного сместился в центр, а затем пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Панкратов сложился и намертво поймал его. 
  • 13'
    Из центра поля теперь уже последовала слишком сильная передача на ход Бураеву по левому флангу, мяч в итоге ушёл в аут. 
  • 12'
    Макась с левого фланга вошёл в штрафную площадь, но в окружении защитников "Слуцка" форвард "Ислочи" так и не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 11'
    Из центра поля последовала передача на правый угол штрафной площади "Слуцка", мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 10'
    Болельщики "Ислочи" активно поддерживают свою команду, на трибунах их немного, но при этом поддержка получается хорошей, есть и баян. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Козлов в центре поля нарушил правила против Концевого. Игроки "Ислочи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    8'
    Стефен с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки "Слуцка" оказались первыми на мяче и выбили его в аут. 
  • Опасный момент
    7'
    Янсане отыгрался с Комаровским у линии штрафной площади, а затем Момо пробил по воротам, мяч полетел по центру, что позволило Панкратову ногами отбить мяч на угловой. 
  • 6'
    Карпович из аута выбросил мяч в центр штрафной площади, Янсане сбросил мяч к правому углу линии вратарской, но Макась совсем немного не успел к нему, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • 5'
    Трубило отыгрался с партнёром по команде на левом фланге, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Ислочи" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 4'
    "Слуцк" смотрится довольно неплохо по первым минутам, гости показывают, что они сегодня готовы бороться за очки. 
  • 3'
    Комаровский попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но Дмитрий слишком далеко отпустил от себя мяч, что позволило защитникам "Слуцка" выбить его в аут. 
  • Угловой
    2'
    Угловой у ворот "Ислочи". Семёнов выполнил подачу к ближней штанге, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Ислочи" нужно обязательно побеждать, чтобы догнать "Энергетик", который несколькими часами ранее переиграл "Минск" на своём поле 2:0. "Слуцк" же пока находится в середине турнирной таблице, посмотрим, что команда Виталия Павлова сможет продемонстрировать в Минске. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Дмитрий Дмитриев. Помогать ему на бровках будут Денис Емельянчиков и Антон Полуянов. Резервным арбитром на этот матч назначен Владимир Русаков. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура чемпионата Беларуси" между "Ислочью" и "Слуцком". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Новости
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 



 