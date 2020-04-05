Беларусь: Премьер-лига 2020
0:1
16' ГолКоанда Сулеймане
1:1
48' ГолМакась Александр
56' Желтая карточкаЯнушкевич Алексей
2:1
58' ГолМакась Александр
2:2
61' ГолСемёнов Егор
71' Желтая карточкаБураев Марат
2:3
75' ПенальтиГафар Сирима
80' Желтая карточкаМакась Александр
84' Желтая карточкаСердюк Артём
86' Вторая желтая карточкаБураев Марат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Рыбак ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Янсане МомоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гомозов ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Януш НиколайНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жуковский Виталий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Бураев МаратПолузащитник
- Полузащитник
-
78 Гафар СиримаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Короев АланПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бобко ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Григоров Вячеслав
Ход матча
16'
0:1
48'
1:1
58'
2:1
61'
2:2
71'
75'
2:3
80'
84'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 2
Предыдущие игры
Ислочь Последние 20 матчей: +8 =8 -4Ислочь 1:0 Смолевичи-СТИ Ислочь 1:0 Неман Зенит 1:1 Ислочь Ислочь 1:1 Минск
Славия Мозырь 2:0 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо-Брест БАТЭ 2:4 Ислочь Ислочь 1:1 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо Минск Витебск 2:0 Ислочь Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь Ислочь 0:1 Шахтёр Солигорск Гомель 2:2 Ислочь Ислочь 0:1 Слуцк Неман 1:1 Ислочь Ислочь 3:0 Торпедо Минск Городея 1:2 Ислочь Минск 3:3 Ислочь Ислочь 2:1 Славия Мозырь
Слуцк Последние 20 матчей: +9 =3 -8Слуцк 0:1 Динамо-Брест Слуцк 3:1 Славия Мозырь Слуцк 2:1 Неман Торпедо Минск 0:3 Слуцк
Торпедо Минск 0:3 Слуцк Слуцк 0:0 Городея Минск 1:0 Слуцк Слуцк 0:0 Славия Мозырь Динамо-Брест 3:2 Слуцк Слуцк 0:3 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Слуцк Слуцк 1:2 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 2:1 Слуцк Слуцк 3:0 Витебск Ислочь 0:1 Слуцк Слуцк 0:5 Шахтёр Солигорск Гомель 3:4 Слуцк Энергетик-БГУ 0:1 Слуцк Неман 0:0 Слуцк Слуцк 1:0 Торпедо Минск
Последние игры между собой
Ислочь: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Слуцк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Слуцк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Минск
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Ислочь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Славия Мозырь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Витебск
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|7.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|8.
|Неман
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|10.
|Динамо-Брест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Динамо Минск
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Рух Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|13.
|Городея
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|14.
|БАТЭ
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Белшина
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0