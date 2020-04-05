Беларусь: Премьер-лига 2020

Три минуты добавил Дмитрий Дмитриев к основному времени матча.

Комаровский с очередного стандарта выполнил подачу к левому углу линии вратарской, Концевой в борьбе с соперником головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел под перекладину, Панкратов в прыжке потянул очень непростой удар и тем самым спас свою команду.

Папуш с правого фланга выполнил перевод к левому углу штрафной площади, Стефен зацепился за мяч, а затем выполнил подачу к линии вратарской, Януш головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Панкратову.

Сердюк с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем пробил по воротам с уже довольно острого угла, Хаткевич сложился и намертво поймал мяч.

Звучит финальный свисток. "Слуцк" на выезде смог одержать сенсационную победу в матче третьего тура чемпионата Беларуси. "Ислочь" до последнего старалась вырвать хотя бы ничью, но провести ещё одну атаку, которая бы завершилась ударом в створ ворот, хозяева поля так и не смогли. Благодаря этой волевой победе "Слуцк" набрал шесть очков и тем самым подтянулся к группе лидеров, где также пока остаётся и "Ислочь". В четвёртом и пятом туре таблица уже может значительно сильнее измениться и начнут появляться хоть какие-то более-менее значительные разрывы между клубами. "Энергетик" пока выбрался на чистое первое место, старт у "студентов" получается очень неплохим, но дальше будет значительно труднее.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Ислочь", безусловно сейчас она будет играть первым номером, а "Слуцк" будет делать ставки на контратаку, при этом гости довольно плотно играют в обороне, довольно надёжно играет и Борис Панкратов, а поэтому данная тактика вполне может сработать.

Из центра поля последовала слишком сильная передача к правому углу штрафной площади "Ислочи", Хаткевич немного размялся при игре на выходе.

Гафар при попытке пройти к штрафной площади "Ислочи" в борьбе с Рыбаком оказался на газоне, Дмитрий Дмитриев показал, что нужно играть дальше.

Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Макась!!! Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади "Слуцка", Коанда выбивая головой мяч попал в Комаровского, от Дмитрия мяч отскочил к левому углу штрафной площади, где был одинокий Макась, который затем грамотно пробил в правый угол ворот, Панкратов на этот раз был бессилен.

После забитого мяча "Ислочь" конечно же не стала отдавать его сопернику, сегодня подопечные Виталия Жуковского будут играть исключительно на победу.

Такулов на своей половине поля нарушил правила против Янсане. "Ислочь" заработала неплохой стандарт.

Цвейба со стандарта выполнил заброс к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

По задумке из глубины поля последовала неплохая передача к правому углу штрафной площади "Слуцка", но Макась был в офсайде, а поэтому Александр даже не стал пытаться бороться за мяч.

Гафар в центре поля нарушил правила против Янушкевича. Игроки "Ислочи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Янсане и Комаровский вывели Макася на хорошую ударную позицию в центре штрафной площади, в самый важный момент у Александра поехала опорная нога, а поэтому форвард "Ислочи" не попал в левый угол ворот.

Стефен попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его накрыл Велко и выбил мяч в аут.

Защитник "Ислочи" Алексей Янушкевич получил жёлтую карточку за грубую игру против Козлова на половине поля "Слуцка".

Из центра поля последовала безадресная передача на правый угол штрафной площади, Хаткевич сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

С левого фланга последовала передача к штрафной площади "Ислочи" на ход Гафару, Хаткевичу пришлось вновь сыграть на выходе, в этом плане голкипер "Ислочи" пока играет без ошибок.

Г-О-О-О-Л! 2:1!!! Макась!!! Янсане из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Карповичу по правому флангу, Сергей совершил хороший рывок, а затем выполнил передачу в центр штрафной площади на Макася, Александр оторвался от защитников "Слуцка" и в касание пробил точно в угол ворот.

Стефен на правом фланге нарушил правила против Велко. Игроки "Слуцка" быстро разыграть стандарт не успели.

Г-О-О-О-Л! 2:2!!! Семёнов!!! Бураев получил мяч на левом фланге от Козлова, Марат прошёл вперёд и стянув на себя нескольких соперников выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади, Трубило удачно подключился к атаке и вовремя выполнил передачу в центр штрафной площади на Семёнова, а Егор уже грамотно пробил по воротам, Хаткевич не смог спасти свою команду.

Очень быстро "Слуцк" смог отыграться, сегодня игра получается непредсказуемой, можно сказать, что она идёт на три результата.

Стефен с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, защитники "Слуцка" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

Комаровский с углового выполнил подачу к ближней штанге, игроки "Слуцка" сыграли очень внимательно и сразу же выбили мяч на левый фланг.

Стефен с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Годфри выполнил передачу к линии штрафной площади, Комаровский в касание пробил в правый угол ворот, мяч попал в Коанда.

Макась получил мяч на правом углу штрафной площади "Слуцка", Александр вновь оказался в офсайде в самый неподходящий момент.

Волков подключился к атаке, партнёры по команде выполнили передачу к линии штрафной площади, но у Юрия не получился удар в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Бураев с левого фланга сместился в центр, а затем выполнил хорошую проникающую передачу на Велко, могла бы у "Слуцка" быть голевая атака, но Евгений не смог зацепиться за мяч.

В составе "Слуцка" также произошла замена. Вместо Сулеймане Коанда на поле вышел Александр Анюкевич.

Стефен с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, Панкратов сыграл на выходе и против него в итоге были нарушены правила.

Пенальти назначается в ворота "Ислочи"! Гафар ушёл к левому углу штрафной площади, а затем Сирима выполнил передачу немного назад на Бураева, Марат удачно бросил мяч мимо Патоцкого, который в итоге зацепил Бураева, Марат оказался на газоне, а Дмитрий Дмитриев указал на "точку".

Г-О-О-О-Л! 2:3!!! Гафар!!! Сирима Гафар с "точки" пробил точно в правый угол ворот, Хаткевич угадал направление удара, но спасти свою команду голкипер "Ислочи" шансов не имел.

Януш пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Слуцка", а затем его на левом углу штрафной площади подобрал Панкратов.

В центре поля нарушили правила против Комаровского. "Ислочь" быстро разыграла стандарт и начала атаку через левый фланг.

Стефен прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Януш в касание пробил по воротам, Панкратов не сразу, но всё же смог забрать мяч в руки.

Форвард "Ислочи" Александр Макась получил жёлтую карточку за грубую игру у штрафной площади "Слуцка" против Анюкевича.

Из центра поля последовала передача на ход Сердюку по левому флангу, форвард "Слуцка" был в офсайде.

Партнёры по команде продолжают искать Сердюка длинными передачами, Хаткевич на этот раз вышел за пределы штрафной площади и головой выбил мяч точно на Рыбака.

Рыбак на половине поля "Слуцка" нарушил правила против Козлова. "Слуцк" довольно долго разыгрывал стандарт.

Форвард "Слуцка" Артём Сердюк получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Янушкевича.

Хорошую комбинацию разыграли игроки "Ислочи" в штрафной площади "Слуцка", которая завершилась ударом по воротам в падении через себя в исполнении Макася, мяч полетел точно по центру, Панкратов без проблем забрал его в руки.

Удаление в составе "Слуцка". Марата Бураева сейчас уже собирался менять Виталий Павлов, но Марат очень долго уходил с поля, в итоге Дмитрий Дмитриев показал игроку "Слуцка" вторую жёлтую карточку.

Комаровский со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Сердюк и Семёнов пошли в высокий прессинг, перехватить мяч им не удалось, но при этом гости выиграли несколько важных десятков секунд.

Первый тайм

— Бураев совершил хороший рывок к левому углу штрафной площади "Ислочи", далее Марат сместился в центр и пробил по воротам, но его выстрел в подкате заблокировал Рыбак. Вскоре удар в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади нанёс Такулов, мяч полетел не очень сильно, Хаткевич в прыжке намертво накрыл мяч. После этого у "Ислочи" был ещё один шанс провести атаку, который в итоге был упущен, а далее уже Дмитрий Дмитриев дал свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Слуцк" за счёт значительно лучшей реализации моментов обыгрывает "Ислочь" с минимальным счётом. По игре команда Виталия Жуковского выглядит всё же интереснее, но при этом "Ислочи" нужно начинать во втором тайме реализовывать свои моменты, а иначе о победе в этот вечер можно будет забыть.

44' Патоцкий прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу к левому углу штрафной площади, после активной борьбы за мяч Стефен смог пробить в ближний угол ворот, Панкратов сложился и спас свою команду в очередной раз.

43' Комаровский пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

42' Стефен совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил передачу к линии штрафной площади, Янсане пропустил мяч на Комаровского, Дмитрий пытался в касание пробить по воротам, но по мячу капитан "Ислочи" как следует попасть не смог, момент в итоге был упущен.

41' Макась у штрафной площади "Слуцка" сбросил мяч на Янсане, Момо далее выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади, который при этом забрался в небольшой офсайд.

40' Карпович выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Янсане, Коанда оказался первым на мяче и выбил его в аут.

39' Цвейба в центре поля нарушил правила против Козлова. "Слуцк" быстро разыграл стандарт на этот раз.

38' Велко получил неприятный удар по ногам в борьбе со Стефеном на правом фланге. Дмитрий Дмитриев показал, что это игровой момент.

37' Очень много игроки "Ислочи" выполняют передач к левому и правому углам штрафной площади, но при этом чуть ли не половина таких передач оказывается неточными.

36' Против Такулова нарушили правила в центре поля в борьбе за верховой мяч. Игроки "Слуцка" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

35' Стефен подключился к атаке, с левого угла штрафной площади Годфри пробил по воротам, защитники "Слуцка" продолжают блокировать большинство ударов по своим воротам.

34' Янсане прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил передачу к центру штрафной площади, Комаровский в касание пробил по воротам, мяч попал в одного из защитников "Слуцка".

33' С левого фланга последовала безадресная подача к линии вратарской "Слуцка", Панкратов сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

32' Комаровский с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Концевой неплохо выпрыгнул и головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели.

31' Концевой из центра поля выполнил передачу на ход Карповичу, Комаровский грамотно пропустил мяч на партнёра по команде, Сергей в борьбе с Трубило в итоге заработал угловой для своей команды.

30' Комаровский пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Слуцка".

29' Гафар в борьбе за верховой мяч на половине поля "Ислочи" нарушил правила против Рыбака.

28' С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Слуцка", Козлов оказался первым на мяче и сразу же выбил его подальше от своих ворот.

27' Из центра поля последовала передача на ход Макасю к левому углу штрафной площади, вновь форвард "Ислочи" оказался в офсайде.

26' Комаровский ошибся при передаче на правый фланг, всё же не до конца пока получается игра у "Ислочи" в высоком темпе.

25' Янсане после передачи из центра поля выполнил скидку на ход Комаровскому, могла бы быть ещё одна неплохая атака, но Дмитрий оказался в небольшом офсайде.

24' Семёнов с углового выполнил подачу к линии штрафной площади, игрокам "Ислочи" пришлось постараться, но всё же они смогли отвести угрозу от своих ворот и на этот раз.

23' Гафар показал хороший дриблинг при смещении к штрафной площади с правого фланга, а затем Сирима выполнил передачу на Бураева, который обработал мяч, а далее Марат пробил в правый угол ворот, Хаткевич в прыжке потянул непростой удар, будет угловой.

22' Стефен попытался пройти вперёд по левому флангу, но Годфри слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге его потерял.

21' Постепенно "Ислочь" начинает играть явным первым номером, но при этом "Слуцк" очень плотно играет в обороне, что как раз не позволяет подобраться к их штрафной площади.

20' С левого фланга последовала подача к правому углу штрафной площади "Слуцка", Карпович головой сбросил мяч к левому углу линии вратарской, Янсане в касание пробил в ближний угол ворот, Панкратов вновь удачно сыграл ногой и спас свою команду.

19' С правого фланга последовала плохая подача к линии штрафной площади, Бураев никак не успевал к мячу, в итоге Карпович головой сбросил его в руки Хаткевичу.

18' Янсане выполнил передачу на ход Макасю к левому углу штрафной площади, могла бы получится опасная атака, но форвард "Ислочи" оказался в офсайде.

17' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Коанда!!! Козлов со стандарта выполнил подачу к правой штанге, Коанда удачно выпрыгнул и головой пробил в левый угол ворот, Хаткевич был пойман на противоходе.

16' Трубило с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в руку защитнику "Ислочи", Дмитрий Дмитриев всё видел и дал свисток в пользу "Слуцка". Гости заработали опасный стандарт.

15' Чеботаев на правом фланге отыгрался с Козловым, а затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч полетел очень плохо, игроки "Ислочи" сразу же перехватили его.

14' Карпович прошёл вперёд по правому флангу, немного сместился в центр, а затем пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Панкратов сложился и намертво поймал его.

13' Из центра поля теперь уже последовала слишком сильная передача на ход Бураеву по левому флангу, мяч в итоге ушёл в аут.

12' Макась с левого фланга вошёл в штрафную площадь, но в окружении защитников "Слуцка" форвард "Ислочи" так и не смог завершить момент ударом по воротам.

11' Из центра поля последовала передача на правый угол штрафной площади "Слуцка", мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

10' Болельщики "Ислочи" активно поддерживают свою команду, на трибунах их немного, но при этом поддержка получается хорошей, есть и баян.

9' Козлов в центре поля нарушил правила против Концевого. Игроки "Ислочи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

8' Стефен с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки "Слуцка" оказались первыми на мяче и выбили его в аут.

7' Янсане отыгрался с Комаровским у линии штрафной площади, а затем Момо пробил по воротам, мяч полетел по центру, что позволило Панкратову ногами отбить мяч на угловой.

6' Карпович из аута выбросил мяч в центр штрафной площади, Янсане сбросил мяч к правому углу линии вратарской, но Макась совсем немного не успел к нему, чтобы завершить момент ударом по воротам.

5' Трубило отыгрался с партнёром по команде на левом фланге, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Ислочи" сыграли внимательно и перехватили мяч.

4' "Слуцк" смотрится довольно неплохо по первым минутам, гости показывают, что они сегодня готовы бороться за очки.

3' Комаровский попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но Дмитрий слишком далеко отпустил от себя мяч, что позволило защитникам "Слуцка" выбить его в аут.

2' Угловой у ворот "Ислочи". Семёнов выполнил подачу к ближней штанге, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.