Прогнозы на матч Заря 1:0 Динамо Киев

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Заря
1:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Динамо Киев
0'
30' Желтая карточка
Кедзёра Томаш
1:0
54' Пенальти
Юрченко Владлен
66'
1
Махарадзе
Заури
18
Тымчик
Александр
20
Абу-Ханна
Джоэл
98
Чеберко
Евгений
14
Михайличенко
Богдан
21
Иванисеня
Дмитрий
80
Юрченко
Владлен
7
Кочергин
Владислав
10
Хомченовский
Дмитрий
22
Кабаев
Владислав
28
Громов
Артём
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
4
Попов
Денис
II
30
Шабанов
Артём
16
Миколенко
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
8
Шепелев
Владимир
11
Цитаишвили
Георгий
29
Буяльский
Виталий
18
Андриевский
Александр
43
Русин
Назарий
Заря
Динамо Киев

Ход матча

30'
 
Кедзёра Томаш
54'
Юрченко Владлен
1:0
62'
 
Вербич Беньямин
Русин Назарий
62'
 
Цыганков Виктор
Цитаишвили Георгий
62'
 
Карлос де Пена
Андриевский Александр

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леднёв Богдан 11 (1) 0.41
2. Русин Назарий 7 (1) 0.26
3. Кабаев Владислав 7 0.26
4. Юрченко Владлен 6 (4) 0.22
5. Кочергин Владислав 4 0.15
6. Михайличенко Богдан 2 0.07
7. Громов Артём 1 0.04
8. Будковский Филипп 1 0.04
9. Вернидуб Виталий 1 0.04
10. Хомченовский Дмитрий 1 0.04
11. Иванисеня Дмитрий 1 0.04
12. Перович Михаил 1 0.04
13. Абу-Ханна Джоэл 1 0.04
14. Каменюка Никита 0 0
15. Тымчик Александр 0 0
16. Чеберко Евгений 0 0
17. Лунёв Максим 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 8 (3) 0.3
2. Буяльский Виталий 8 (1) 0.3
3. Вербич Беньямин 8 (2) 0.3
4. Беседин Артём 8 (1) 0.3
5. Карлос де Пена 6 0.22
6. Миколенко Виталий 3 0.11
7. Шабанов Артём 2 0.07
8. Родригес Жерсон 2 0.07
9. Фран Соль 1 0.04
10. Шапаренко Николай 1 0.04
11. Попов Денис II 1 0.04
12. Шепелев Владимир 0 0
13. Кедзёра Томаш 0 0
14. Сидорчук Сергей 0 0
15. Караваев Александр 0 0
16. Кадар Томаш 0 0
17. Цитаишвили Георгий 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Михайличенко Богдан 11 1
2. Тымчик Александр 8 0
3. Леднёв Богдан 8 0
4. Вернидуб Виталий 7 0
5. Абу-Ханна Джоэл 7 0
6. Иванисеня Дмитрий 6 0
7. Чеберко Евгений 6 0
8. Будковский Филипп 4 1
9. Хомченовский Дмитрий 5 0
10. Юрченко Владлен 4 0
11. Кабаев Владислав 3 0
12. Кочергин Владислав 3 0
13. Русин Назарий 3 0
14. Лунёв Максим 1 1
15. Цыганик Андрей 2 0
16. Цвек Ловро 2 0
17. Каменюка Никита 1 0
18. Арвеладзе Леван 1 0
19. Перович Михаил 1 0
20. Белый Максим Игоревич 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 6 0
2. Беседин Артём 6 0
3. Шепелев Владимир 4 1
4. Миколенко Виталий 5 0
5. Кадар Томаш 3 1
6. Карлос де Пена 4 0
7. Попов Денис II 4 0
8. Вербич Беньямин 2 1
9. Гармаш Денис 3 0
10. Шабанов Артём 3 0
11. Буяльский Виталий 1 1
12. Андриевский Александр 2 0
13. Кедзёра Томаш 2 0
14. Цыганков Виктор 2 0
15. Бурда Никита 2 0
16. Шапаренко Николай 2 0
17. Кадири Мохаммед 2 0
18. Бущан Георгий 1 0
19. Караваев Александр 1 0
20. Фран Соль 1 0
21. Родригес Жерсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 12.5% (5) 7.5% (3) 15% (6) 15% (6) 17.5% (7) 32.5% (13)
 Динамо Киев 6.52% (3) 15.22% (7) 28.26% (13) 17.39% (8) 8.7% (4) 23.91% (11)

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря
Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна Львов 0:0 Заря Олимпик Донецк 0:5 Заря Заря 0:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:3 Заря
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов
Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев

Последние игры между собой

Заря: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Динамо Киев: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Заря Премьер-лига Заря 2:3 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 5:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Заря Премьер-лига Динамо Киев 3:2 Заря Премьер-лига Заря 4:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:2 Заря Кубок Динамо Киев 0:1 Заря Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:2 Заря Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Заря Кубок Заря 1:2 Динамо Киев Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 25 21 2 2 65 - 18 65
2. Заря 1:0 Заявка 26 16 4 6 42 - 19 52
3. Динамо Киев 0:1 Заявка 26 15 4 7 51 - 23 49
4. Десна Заявка 25 14 4 7 41 - 19 46
5. Александрия Заявка 25 13 4 8 36 - 30 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 25 8 2 15 27 - 46 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 25 10 4 11 33 - 36 34
2. Мариуполь Заявка 25 6 9 10 24 - 40 27
3. Ворскла Заявка 25 6 5 14 18 - 41 23
4. Львов Заявка 25 5 7 13 19 - 39 22
5. Олимпик Донецк Заявка 25 5 5 15 21 - 43 20
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Кедзёра Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Заря 9.4% (13)
X 23.9% (33)
Динамо Киев 66.7% (92)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Заря 1:0 Динамо Киев

Исход игры
Заря
9.4% (13)
Ничья
23.9% (33)
Динамо Киев
66.7% (92)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (76)
Меньше
42.86% (57)
Обе команды забьют
Да
76.69% (102)
Нет
23.31% (31)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
45.7% (63)
1:1 Ничья
18.8% (26)
0:1 Динамо Киев
12.3% (17)
0:2 Динамо Киев
5.1% (7)
1:0 Заря
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.6% (5)
2:1 Заря
2.9% (4)
1:3 Динамо Киев
2.2% (3)
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