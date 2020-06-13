Заря
1:3
Конец матча
Стадион: Славутич-Арена
Динамо Киев
30' Желтая карточкаКедзёра Томаш
1:0
54' ПенальтиЮрченко Владлен
70' Желтая карточкаМихайличенко Богдан
1:1
71' ГолБуяльский Виталий
1:2
75' ГолКарлос де Пена
77' Желтая карточкаПопов Денис II
83' Красная карточкаЦвек Ловро
90' Желтая карточкаАбу-Ханна Джоэл
90' Желтая карточкаЧеберко Евгений
1:3
90' ГолЦыганков Виктор
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Громов АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Алексей Михайличенко
Ход матча
30'
54'
1:0
71'
75'
77'
83'
90'
90'
90'
1:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леднёв Богдан
|11 (1)
|0.41
|2.
|Русин Назарий
|7 (1)
|0.26
|3.
|Кабаев Владислав
|7
|0.26
|4.
|Юрченко Владлен
|6 (4)
|0.22
|5.
|Кочергин Владислав
|4
|0.15
|6.
|Михайличенко Богдан
|2
|0.07
|7.
|Громов Артём
|1
|0.04
|8.
|Будковский Филипп
|1
|0.04
|9.
|Вернидуб Виталий
|1
|0.04
|10.
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.04
|11.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0.04
|12.
|Перович Михаил
|1
|0.04
|13.
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0.04
|14.
|Каменюка Никита
|0
|0
|15.
|Тымчик Александр
|0
|0
|16.
|Чеберко Евгений
|0
|0
|17.
|Лунёв Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|9 (3)
|0.33
|2.
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|0.33
|3.
|Вербич Беньямин
|8 (2)
|0.3
|4.
|Беседин Артём
|8 (1)
|0.3
|5.
|Карлос де Пена
|7
|0.26
|6.
|Миколенко Виталий
|3
|0.11
|7.
|Шабанов Артём
|2
|0.07
|8.
|Родригес Жерсон
|2
|0.07
|9.
|Фран Соль
|1
|0.04
|10.
|Шапаренко Николай
|1
|0.04
|11.
|Попов Денис II
|1
|0.04
|12.
|Шепелев Владимир
|0
|0
|13.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|14.
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|15.
|Караваев Александр
|0
|0
|16.
|Кадар Томаш
|0
|0
|17.
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Михайличенко Богдан
|12
|1
|2.
|Тымчик Александр
|8
|0
|3.
|Абу-Ханна Джоэл
|8
|0
|4.
|Леднёв Богдан
|8
|0
|5.
|Вернидуб Виталий
|7
|0
|6.
|Чеберко Евгений
|7
|0
|7.
|Иванисеня Дмитрий
|6
|0
|8.
|Будковский Филипп
|4
|1
|9.
|Хомченовский Дмитрий
|5
|0
|10.
|Юрченко Владлен
|4
|0
|11.
|Цвек Ловро
|2
|1
|12.
|Кабаев Владислав
|3
|0
|13.
|Кочергин Владислав
|3
|0
|14.
|Русин Назарий
|3
|0
|15.
|Лунёв Максим
|1
|1
|16.
|Цыганик Андрей
|2
|0
|17.
|Каменюка Никита
|1
|0
|18.
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|19.
|Перович Михаил
|1
|0
|20.
|Белый Максим Игоревич
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сидорчук Сергей
|6
|0
|2.
|Беседин Артём
|6
|0
|3.
|Шепелев Владимир
|4
|1
|4.
|Миколенко Виталий
|5
|0
|5.
|Попов Денис II
|5
|0
|6.
|Кадар Томаш
|3
|1
|7.
|Карлос де Пена
|4
|0
|8.
|Вербич Беньямин
|2
|1
|9.
|Гармаш Денис
|3
|0
|10.
|Шабанов Артём
|3
|0
|11.
|Буяльский Виталий
|1
|1
|12.
|Андриевский Александр
|2
|0
|13.
|Кедзёра Томаш
|2
|0
|14.
|Цыганков Виктор
|2
|0
|15.
|Бурда Никита
|2
|0
|16.
|Шапаренко Николай
|2
|0
|17.
|Кадири Мохаммед
|2
|0
|18.
|Бущан Георгий
|1
|0
|19.
|Караваев Александр
|1
|0
|20.
|Фран Соль
|1
|0
|21.
|Родригес Жерсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|12.2% (5)
|7.32% (3)
|14.63% (6)
|17.07% (7)
|17.07% (7)
|31.71% (13)
|Динамо Киев
|6.25% (3)
|14.58% (7)
|27.08% (13)
|16.67% (8)
|12.5% (6)
|22.92% (11)
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +12 =2 -6Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря
Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна Львов 0:0 Заря Олимпик Донецк 0:5 Заря Заря 0:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:3 Заря
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =5 -5Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов
Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев
Последние игры между собой
Заря: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Динамо Киев: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Динамо Киев 5:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Заря Премьер-лига Динамо Киев 3:2 Заря Премьер-лига Заря 4:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:2 Заря Кубок Динамо Киев 0:1 Заря Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:2 Заря Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Заря Кубок Заря 1:2 Динамо Киев Кубок
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|65 - 18
|65
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|54 - 23
|52
|3.
|Заря
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|42 - 22
|49
|4.
|Десна
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|41 - 19
|46
|5.
|Александрия
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|36 - 30
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|25
|8
|2
|15
|27 - 46
|26
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|33 - 36
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 40
|27
|3.
|Ворскла
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|18 - 41
|23
|4.
|Олимпик Донецк
|1:0 Заявка
|26
|6
|5
|15
|22 - 43
|23
|5.
|Львов
|0:1 Заявка
|26
|5
|7
|14
|19 - 40
|22
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14
Прогнозы на матч Заря 1:3 Динамо Киев
Исход игры
Заря
9.4% (13)
Ничья
23.9% (33)
Динамо Киев
66.7% (92)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (76)
Меньше
42.86% (57)
Обе команды забьют
Да
76.69% (102)
Нет
23.31% (31)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
45.7% (63)
1:1 Ничья
18.8% (26)
0:1 Динамо Киев
12.3% (17)
0:2 Динамо Киев
5.1% (7)
1:0 Заря
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.6% (5)
2:1 Заря
2.9% (4)
1:3 Динамо Киев
2.2% (3)
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