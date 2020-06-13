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Заря
1:3
Конец матча

Стадион:
Динамо Киев
0'
30' Желтая карточка
Кедзёра Томаш
1:0
54' Пенальти
Юрченко Владлен
70' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
1:1
71' Гол
Буяльский Виталий
1:2
75' Гол
Карлос де Пена
77' Желтая карточка
Попов Денис II
83' Красная карточка
Цвек Ловро
90' Желтая карточка
Абу-Ханна Джоэл
90' Желтая карточка
Чеберко Евгений
1:3
90' Гол
Цыганков Виктор
90'+7
1
Махарадзе
Заури
18
Тымчик
Александр
20
Абу-Ханна
Джоэл
98
Чеберко
Евгений
14
Михайличенко
Богдан
21
Иванисеня
Дмитрий
80
Юрченко
Владлен
7
Кочергин
Владислав
10
Хомченовский
Дмитрий
22
Кабаев
Владислав
28
Громов
Артём
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
4
Попов
Денис
II
30
Шабанов
Артём
16
Миколенко
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
8
Шепелев
Владимир
11
Цитаишвили
Георгий
29
Буяльский
Виталий
18
Андриевский
Александр
43
Русин
Назарий
Заря
Динамо Киев

Ход матча

30'
 
Кедзёра Томаш
54'
Юрченко Владлен
1:0
62'
 
Вербич Беньямин
Русин Назарий
62'
 
Цыганков Виктор
Цитаишвили Георгий
62'
 
Карлос де Пена
Андриевский Александр
70'
Михайличенко Богдан
 
71'
1:1
Буяльский Виталий
(Вербич Беньямин)
75'
1:2
Карлос де Пена
(Шепелев Владимир)
77'
 
Попов Денис II
79'
Цвек Ловро
Иванисеня Дмитрий
 
83'
Цвек Ловро
 
84'
 
Кадири Мохаммед
Сидорчук Сергей
85'
Лунёв Максим
Юрченко Владлен
 
90'
 
Шапаренко Николай
Буяльский Виталий
90'
Абу-Ханна Джоэл
 
90'
Чеберко Евгений
 
90'
1:3
Цыганков Виктор

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леднёв Богдан 11 (1) 0.41
2. Русин Назарий 7 (1) 0.26
3. Кабаев Владислав 7 0.26
4. Юрченко Владлен 6 (4) 0.22
5. Кочергин Владислав 4 0.15
6. Михайличенко Богдан 2 0.07
7. Громов Артём 1 0.04
8. Будковский Филипп 1 0.04
9. Вернидуб Виталий 1 0.04
10. Хомченовский Дмитрий 1 0.04
11. Иванисеня Дмитрий 1 0.04
12. Перович Михаил 1 0.04
13. Абу-Ханна Джоэл 1 0.04
14. Каменюка Никита 0 0
15. Тымчик Александр 0 0
16. Чеберко Евгений 0 0
17. Лунёв Максим 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 9 (3) 0.33
2. Буяльский Виталий 9 (1) 0.33
3. Вербич Беньямин 8 (2) 0.3
4. Беседин Артём 8 (1) 0.3
5. Карлос де Пена 7 0.26
6. Миколенко Виталий 3 0.11
7. Шабанов Артём 2 0.07
8. Родригес Жерсон 2 0.07
9. Фран Соль 1 0.04
10. Шапаренко Николай 1 0.04
11. Попов Денис II 1 0.04
12. Шепелев Владимир 0 0
13. Кедзёра Томаш 0 0
14. Сидорчук Сергей 0 0
15. Караваев Александр 0 0
16. Кадар Томаш 0 0
17. Цитаишвили Георгий 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Михайличенко Богдан 12 1
2. Тымчик Александр 8 0
3. Абу-Ханна Джоэл 8 0
4. Леднёв Богдан 8 0
5. Вернидуб Виталий 7 0
6. Чеберко Евгений 7 0
7. Иванисеня Дмитрий 6 0
8. Будковский Филипп 4 1
9. Хомченовский Дмитрий 5 0
10. Юрченко Владлен 4 0
11. Цвек Ловро 2 1
12. Кабаев Владислав 3 0
13. Кочергин Владислав 3 0
14. Русин Назарий 3 0
15. Лунёв Максим 1 1
16. Цыганик Андрей 2 0
17. Каменюка Никита 1 0
18. Арвеладзе Леван 1 0
19. Перович Михаил 1 0
20. Белый Максим Игоревич 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 6 0
2. Беседин Артём 6 0
3. Шепелев Владимир 4 1
4. Миколенко Виталий 5 0
5. Попов Денис II 5 0
6. Кадар Томаш 3 1
7. Карлос де Пена 4 0
8. Вербич Беньямин 2 1
9. Гармаш Денис 3 0
10. Шабанов Артём 3 0
11. Буяльский Виталий 1 1
12. Андриевский Александр 2 0
13. Кедзёра Томаш 2 0
14. Цыганков Виктор 2 0
15. Бурда Никита 2 0
16. Шапаренко Николай 2 0
17. Кадири Мохаммед 2 0
18. Бущан Георгий 1 0
19. Караваев Александр 1 0
20. Фран Соль 1 0
21. Родригес Жерсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 12.2% (5) 7.32% (3) 14.63% (6) 17.07% (7) 17.07% (7) 31.71% (13)
 Динамо Киев 6.25% (3) 14.58% (7) 27.08% (13) 16.67% (8) 12.5% (6) 22.92% (11)

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря
Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна Львов 0:0 Заря Олимпик Донецк 0:5 Заря Заря 0:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:3 Заря
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов
Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев

Последние игры между собой

Заря: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Динамо Киев: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Заря Премьер-лига Заря 2:3 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 5:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Заря Премьер-лига Динамо Киев 3:2 Заря Премьер-лига Заря 4:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:2 Заря Кубок Динамо Киев 0:1 Заря Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:2 Заря Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Заря Кубок Заря 1:2 Динамо Киев Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 25 21 2 2 65 - 18 65
2. Динамо Киев Заявка 26 16 4 6 54 - 23 52
3. Заря Заявка 26 15 4 7 42 - 22 49
4. Десна Заявка 25 14 4 7 41 - 19 46
5. Александрия Заявка 25 13 4 8 36 - 30 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 25 8 2 15 27 - 46 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 25 10 4 11 33 - 36 34
2. Мариуполь Заявка 25 6 9 10 24 - 40 27
3. Ворскла Заявка 25 6 5 14 18 - 41 23
4. Олимпик Донецк 1:0 Заявка 26 6 5 15 22 - 43 23
5. Львов 0:1 Заявка 26 5 7 14 19 - 40 22
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
Новости матча
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Кедзёра Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Заря 9.4% (13)
X 23.9% (33)
Динамо Киев 66.7% (92)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Заря 1:3 Динамо Киев

Исход игры
Заря
9.4% (13)
Ничья
23.9% (33)
Динамо Киев
66.7% (92)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (76)
Меньше
42.86% (57)
Обе команды забьют
Да
76.69% (102)
Нет
23.31% (31)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
45.7% (63)
1:1 Ничья
18.8% (26)
0:1 Динамо Киев
12.3% (17)
0:2 Динамо Киев
5.1% (7)
1:0 Заря
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.6% (5)
2:1 Заря
2.9% (4)
1:3 Динамо Киев
2.2% (3)
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