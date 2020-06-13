Прогнозы на матч Олимпик Донецк 1:0 Львов

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Олимпик Донецк
1:0
Второй тайм: 74'

Стадион:
Львов
0'
4' Желтая карточка
Романовский Даниэль
24' Желтая карточка
Шина Алвес
32' Желтая карточка
Цымбалюк Евгений
35' Желтая карточка
Зотько Иван
1:0
53' Гол
До Коуто Тейшейра Максим
56' Желтая карточка
Борзенко Сергей
64' Желтая карточка
Татарков Никита
68' Желтая карточка
 74'
30
Кичак
Артём
29
Кравченко
Никита
4
Гришко
Дмитрий
13
Зотько
Иван
54
Лебеденко
Орест
44
Цымбалюк
Евгений
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
14
Романовский
Даниэль
89
Политыло
Сергей
7
Балашов
Виталий
8
Захеди
Шахаб
23
Сарнавский
Богдан
90
Люлька
Сергей
21
Гончар
Игорь
33
Борзенко
Сергей
22
Братков
Антон
95
Бопесу
Жоэль
14
Яковелли
Матеус
7
Шина
Алвес
10
Алваро
9
Татарков
Никита
18
Велвес
Олимпик Донецк
Львов

Ход матча

4'
Романовский Даниэль
 
24'
 
Шина Алвес
32'
Цымбалюк Евгений
 
35'
Зотько Иван
 
53'
До Коуто Тейшейра Максим
(Кравченко Никита)
1:0
56'
 
Борзенко Сергей
57'
 
Ныч Назарий
Яковелли Матеус
57'
 
Приймак Владислав
Велвес
62'
Пасич Евгений
Балашов Виталий
 
64'
 
Татарков Никита
68'
 

Бомбардиры внутри турнира

Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Политыло Сергей 4 (3) 0.15
2. До Коуто Тейшейра Максим 3 0.11
3. Захеди Шахаб 3 0.11
4. Кравчук Андрей 2 0.07
5. Балашов Виталий 2 (1) 0.07
6. Пасич Евгений 1 0.04
7. Цымбалюк Евгений 1 0.04
8. Дийе Матар 1 0.04
9. Вантух Роман 1 0.04
10. Имери Демир 1 0.04
11. Баланюк Денис 1 0.04
12. Лукьянчук Павел 1 0.04
13. Кравченко Никита 0 0
14. Пасич Геннадий 0 0
Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шина Алвес 4 (2) 0.15
2. Алваро 3 0.11
3. Ренан Соарес 3 0.11
4. Жозе Витор 3 0.11
5. Татарков Никита 2 (1) 0.07
6. Богунов Ярослав 1 0.04
7. Яковелли Матеус 1 0.04
8. Дуарте Бруно 1 0.04
9. Педро Витор 1 (1) 0.04
10. Братков Антон 0 0
11. Приймак Владислав 0 0
12. Велвес 0 0

Карточки

Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Зотько Иван 7 0
2. Захеди Шахаб 6 0
3. Завийский Тарас 4 1
4. Кравчук Андрей 2 2
5. Цымбалюк Евгений 5 0
6. Гришко Дмитрий 3 1
7. Ксёнз Павел 3 1
8. Пасич Геннадий 3 1
9. Фабиньо Энрике 2 1
10. Лукьянчук Павел 3 0
11. Дийе Матар 3 0
12. Пеньков Герман 1 1
13. Абубакар Алию 1 1
14. Вантух Роман 1 1
15. Политыло Сергей 2 0
16. До Коуто Тейшейра Максим 2 0
17. Дегтярёв Максим 2 0
18. Лебеденко Орест 2 0
19. Салу Драман 2 0
20. Кичак Артём 1 0
21. Пасич Евгений 1 0
22. Имери Демир 1 0
23. Романовский Даниэль 1 0
24. Баланюк Денис 1 0
25. Клименчук Егор 1 0
26. Кравченко Никита 1 0
27. Литвин Дмитрий 1 0
28. Крынский Владимир 1 0
29. Чарльз Джеффри 1 0
30. Снурницын Игорь 1 0
31. Фрейтас де Алмейда Фабио Александер 1 0
Львов
# Игрок      
1. Алваро 12 0
2. Рафаэль да Сильва 8 1
3. Шина Алвес 8 0
4. Гончар Игорь 6 1
5. Приймак Владислав 6 0
6. Братков Антон 4 1
7. Марта Пимента 5 0
8. Борзенко Сергей 5 0
9. Ренан Соарес 3 1
10. Люлька Сергей 4 0
11. Квасный Николай 4 0
12. Татарков Никита 2 1
13. Лима Джонатан 1 1
14. Педро Витор 1 1
15. Зубков Руслан 2 0
16. Бопесу Жоэль 2 0
17. Сарнавский Богдан 0 1
18. Бандура Александр 1 0
19. Насонов Александр 1 0
20. Адамюк Владимир 1 0
21. Яковелли Матеус 1 0
22. Дуарте Бруно 1 0
23. Жозе Витор 1 0
24. Велвес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпик Донецк 10% (2) 15% (3) 10% (2) 25% (5) 20% (4) 20% (4)
 Львов 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 23.53% (4) 5.88% (1) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла
Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк
Львов Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов
Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Олимпик Донецк 0:1 Львов Премьер-лига Львов 0:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Львов 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Львов Премьер-лига
Олимпик Донецк 4:0 Львов Первая лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 25 21 2 2 65 - 18 65
2. Динамо Киев Заявка 26 16 4 6 54 - 23 52
3. Заря Заявка 26 15 4 7 42 - 22 49
4. Десна Заявка 25 14 4 7 41 - 19 46
5. Александрия Заявка 25 13 4 8 36 - 30 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 25 8 2 15 27 - 46 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 25 10 4 11 33 - 36 34
2. Мариуполь Заявка 25 6 9 10 24 - 40 27
3. Ворскла Заявка 25 6 5 14 18 - 41 23
4. Олимпик Донецк 1:0 Заявка 26 6 5 15 22 - 43 23
5. Львов 0:1 Заявка 26 5 7 14 19 - 40 22
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Зотько Иван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Цымбалюк Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Шина Алвес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Романовский Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Олимпик Донецк 61.7% (82)
X 33.1% (44)
Львов 5.3% (7)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Олимпик Донецк 1:0 Львов

Исход игры
Олимпик Донецк
61.7% (82)
Ничья
33.1% (44)
Львов
5.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
18.32% (24)
Меньше
81.68% (107)
Обе команды забьют
Да
48.85% (64)
Нет
51.15% (67)
Популярный счёт
1:0 Олимпик Донецк
39.8% (53)
1:1 Ничья
30.1% (40)
2:1 Олимпик Донецк
15.8% (21)
2:0 Олимпик Донецк
5.3% (7)
0:0 Ничья
3% (4)
1:2 Львов
1.5% (2)
0:1 Львов
1.5% (2)
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