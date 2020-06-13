Прогнозы на матч Олимпик Донецк 2:0 Львов

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Олимпик Донецк
2:0
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
4' Желтая карточка
Романовский Даниэль
24' Желтая карточка
Шина Алвес
32' Желтая карточка
Цымбалюк Евгений
35' Желтая карточка
Зотько Иван
1:0
53' Гол
До Коуто Тейшейра Максим
56' Желтая карточка
Борзенко Сергей
64' Желтая карточка
Татарков Никита
68' Желтая карточка
Алваро
81' Желтая карточка
Кравченко Никита
2:0
84' Гол
До Коуто Тейшейра Максим
88' Желтая карточка
Ныч Назарий
90' Желтая карточка
Кичак Артём
90'+5
30
Кичак
Артём
29
Кравченко
Никита
4
Гришко
Дмитрий
13
Зотько
Иван
54
Лебеденко
Орест
44
Цымбалюк
Евгений
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
14
Романовский
Даниэль
89
Политыло
Сергей
7
Балашов
Виталий
8
Захеди
Шахаб
23
Сарнавский
Богдан
90
Люлька
Сергей
21
Гончар
Игорь
33
Борзенко
Сергей
22
Братков
Антон
95
Бопесу
Жоэль
14
Яковелли
Матеус
7
Шина
Алвес
10
Алваро
9
Татарков
Никита
18
Велвес
Олимпик Донецк
Львов

Ход матча

4'
Романовский Даниэль
 
24'
 
Шина Алвес
32'
Цымбалюк Евгений
 
35'
Зотько Иван
 
53'
До Коуто Тейшейра Максим
(Кравченко Никита)
1:0
56'
 
Борзенко Сергей
57'
 
Ныч Назарий
Яковелли Матеус
57'
 
Приймак Владислав
Велвес
62'
Пасич Евгений
Балашов Виталий
 
64'
 
Татарков Никита
68'
 
Алваро
74'
Завийский Тарас
Романовский Даниэль
 
74'
Баланюк Денис
Захеди Шахаб
 
76'
 
Nikita Khodakovsky
Люлька Сергей
81'
Кравченко Никита
 
84'
До Коуто Тейшейра Максим
2:0
85'
 
Кравчук Юрий
Борзенко Сергей
85'
Ксёнз Павел
До Коуто Тейшейра Максим
 
88'
 
Ныч Назарий
90'
Кичак Артём
 

Бомбардиры внутри турнира

Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. До Коуто Тейшейра Максим 4 0.15
2. Политыло Сергей 4 (3) 0.15
3. Захеди Шахаб 3 0.11
4. Кравчук Андрей 2 0.07
5. Балашов Виталий 2 (1) 0.07
6. Пасич Евгений 1 0.04
7. Цымбалюк Евгений 1 0.04
8. Дийе Матар 1 0.04
9. Вантух Роман 1 0.04
10. Имери Демир 1 0.04
11. Баланюк Денис 1 0.04
12. Лукьянчук Павел 1 0.04
13. Кравченко Никита 0 0
14. Пасич Геннадий 0 0
Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шина Алвес 4 (2) 0.15
2. Алваро 3 0.11
3. Ренан Соарес 3 0.11
4. Жозе Витор 3 0.11
5. Татарков Никита 2 (1) 0.07
6. Богунов Ярослав 1 0.04
7. Яковелли Матеус 1 0.04
8. Дуарте Бруно 1 0.04
9. Педро Витор 1 (1) 0.04
10. Братков Антон 0 0
11. Приймак Владислав 0 0
12. Велвес 0 0

Карточки

Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Зотько Иван 7 0
2. Захеди Шахаб 6 0
3. Завийский Тарас 4 1
4. Кравчук Андрей 2 2
5. Цымбалюк Евгений 5 0
6. Гришко Дмитрий 3 1
7. Ксёнз Павел 3 1
8. Пасич Геннадий 3 1
9. Фабиньо Энрике 2 1
10. Лукьянчук Павел 3 0
11. Дийе Матар 3 0
12. Пеньков Герман 1 1
13. Абубакар Алию 1 1
14. Вантух Роман 1 1
15. Кичак Артём 2 0
16. Политыло Сергей 2 0
17. До Коуто Тейшейра Максим 2 0
18. Дегтярёв Максим 2 0
19. Кравченко Никита 2 0
20. Лебеденко Орест 2 0
21. Салу Драман 2 0
22. Пасич Евгений 1 0
23. Имери Демир 1 0
24. Романовский Даниэль 1 0
25. Баланюк Денис 1 0
26. Клименчук Егор 1 0
27. Литвин Дмитрий 1 0
28. Крынский Владимир 1 0
29. Чарльз Джеффри 1 0
30. Снурницын Игорь 1 0
31. Фрейтас де Алмейда Фабио Александер 1 0
Львов
# Игрок      
1. Алваро 13 0
2. Рафаэль да Сильва 8 1
3. Шина Алвес 8 0
4. Гончар Игорь 6 1
5. Приймак Владислав 6 0
6. Братков Антон 4 1
7. Марта Пимента 5 0
8. Борзенко Сергей 5 0
9. Ренан Соарес 3 1
10. Люлька Сергей 4 0
11. Квасный Николай 4 0
12. Татарков Никита 2 1
13. Лима Джонатан 1 1
14. Педро Витор 1 1
15. Зубков Руслан 2 0
16. Бопесу Жоэль 2 0
17. Сарнавский Богдан 0 1
18. Бандура Александр 1 0
19. Насонов Александр 1 0
20. Адамюк Владимир 1 0
21. Яковелли Матеус 1 0
22. Дуарте Бруно 1 0
23. Жозе Витор 1 0
24. Велвес 1 0
25. Ныч Назарий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпик Донецк 9.09% (2) 13.64% (3) 9.09% (2) 27.27% (6) 18.18% (4) 22.73% (5)
 Львов 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 23.53% (4) 5.88% (1) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла
Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк
Львов Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов
Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Олимпик Донецк 0:1 Львов Премьер-лига Львов 0:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Львов 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Львов Премьер-лига
Олимпик Донецк 4:0 Львов Первая лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 25 21 2 2 65 - 18 65
2. Динамо Киев Заявка 26 16 4 6 54 - 23 52
3. Заря Заявка 26 15 4 7 42 - 22 49
4. Десна Заявка 25 14 4 7 41 - 19 46
5. Александрия Заявка 25 13 4 8 36 - 30 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 25 8 2 15 27 - 46 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 25 10 4 11 33 - 36 34
2. Мариуполь Заявка 25 6 9 10 24 - 40 27
3. Ворскла Заявка 25 6 5 14 18 - 41 23
4. Олимпик Донецк Заявка 26 6 5 15 23 - 43 23
5. Львов Заявка 26 5 7 14 19 - 41 22
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Зотько Иван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Цымбалюк Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Шина Алвес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Романовский Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Олимпик Донецк 61.7% (82)
X 33.1% (44)
Львов 5.3% (7)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Олимпик Донецк 2:0 Львов

Исход игры
Олимпик Донецк
61.7% (82)
Ничья
33.1% (44)
Львов
5.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
18.32% (24)
Меньше
81.68% (107)
Обе команды забьют
Да
48.85% (64)
Нет
51.15% (67)
Популярный счёт
1:0 Олимпик Донецк
39.8% (53)
1:1 Ничья
30.1% (40)
2:1 Олимпик Донецк
15.8% (21)
2:0 Олимпик Донецк
5.3% (7)
0:0 Ничья
3% (4)
1:2 Львов
1.5% (2)
0:1 Львов
1.5% (2)
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