Прогнозы на матч Олимпик Донецк 2:0 Львов

Олимпик Донецк
2:0
Конец матча
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Львов
4' Желтая карточкаРомановский Даниэль
24' Желтая карточкаШина Алвес
32' Желтая карточкаЦымбалюк Евгений
35' Желтая карточкаЗотько Иван
1:0
53' ГолДо Коуто Тейшейра Максим
56' Желтая карточкаБорзенко Сергей
64' Желтая карточкаТатарков Никита
68' Желтая карточкаАлваро
81' Желтая карточкаКравченко Никита
2:0
84' ГолДо Коуто Тейшейра Максим
88' Желтая карточкаНыч Назарий
90' Желтая карточкаКичак Артём
30
Кичак
Артём
13
Зотько
Иван
21
Гончар
Игорь
95
Бопесу
Жоэль
10
Алваро
18
Велвес
- Основной состав
-
30 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Алими БетимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Ксёнз ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Бопесу ЖоэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
- Полузащитник
-
18 ВелвесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Кравчук ЮрийЗащитник
- Полузащитник
-
25 Недоля АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Меликян Егише
Ход матча
24'
32'
35'
53'
56'
64'
68'
81'
84'
88'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|До Коуто Тейшейра Максим
|4
|0.15
|2.
|Политыло Сергей
|4 (3)
|0.15
|3.
|Захеди Шахаб
|3
|0.11
|4.
|Кравчук Андрей
|2
|0.07
|5.
|Балашов Виталий
|2 (1)
|0.07
|6.
|Пасич Евгений
|1
|0.04
|7.
|Цымбалюк Евгений
|1
|0.04
|8.
|Дийе Матар
|1
|0.04
|9.
|Вантух Роман
|1
|0.04
|10.
|Имери Демир
|1
|0.04
|11.
|Баланюк Денис
|1
|0.04
|12.
|Лукьянчук Павел
|1
|0.04
|13.
|Кравченко Никита
|0
|0
|14.
|Пасич Геннадий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шина Алвес
|4 (2)
|0.15
|2.
|Алваро
|3
|0.11
|3.
|Ренан Соарес
|3
|0.11
|4.
|Жозе Витор
|3
|0.11
|5.
|Татарков Никита
|2 (1)
|0.07
|6.
|Богунов Ярослав
|1
|0.04
|7.
|Яковелли Матеус
|1
|0.04
|8.
|Дуарте Бруно
|1
|0.04
|9.
|Педро Витор
|1 (1)
|0.04
|10.
|Братков Антон
|0
|0
|11.
|Приймак Владислав
|0
|0
|12.
|Велвес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зотько Иван
|7
|0
|2.
|Захеди Шахаб
|6
|0
|3.
|Завийский Тарас
|4
|1
|4.
|Кравчук Андрей
|2
|2
|5.
|Цымбалюк Евгений
|5
|0
|6.
|Гришко Дмитрий
|3
|1
|7.
|Ксёнз Павел
|3
|1
|8.
|Пасич Геннадий
|3
|1
|9.
|Фабиньо Энрике
|2
|1
|10.
|Лукьянчук Павел
|3
|0
|11.
|Дийе Матар
|3
|0
|12.
|Пеньков Герман
|1
|1
|13.
|Абубакар Алию
|1
|1
|14.
|Вантух Роман
|1
|1
|15.
|Кичак Артём
|2
|0
|16.
|Политыло Сергей
|2
|0
|17.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0
|18.
|Дегтярёв Максим
|2
|0
|19.
|Кравченко Никита
|2
|0
|20.
|Лебеденко Орест
|2
|0
|21.
|Салу Драман
|2
|0
|22.
|Пасич Евгений
|1
|0
|23.
|Имери Демир
|1
|0
|24.
|Романовский Даниэль
|1
|0
|25.
|Баланюк Денис
|1
|0
|26.
|Клименчук Егор
|1
|0
|27.
|Литвин Дмитрий
|1
|0
|28.
|Крынский Владимир
|1
|0
|29.
|Чарльз Джеффри
|1
|0
|30.
|Снурницын Игорь
|1
|0
|31.
|Фрейтас де Алмейда Фабио Александер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алваро
|13
|0
|2.
|Рафаэль да Сильва
|8
|1
|3.
|Шина Алвес
|8
|0
|4.
|Гончар Игорь
|6
|1
|5.
|Приймак Владислав
|6
|0
|6.
|Братков Антон
|4
|1
|7.
|Марта Пимента
|5
|0
|8.
|Борзенко Сергей
|5
|0
|9.
|Ренан Соарес
|3
|1
|10.
|Люлька Сергей
|4
|0
|11.
|Квасный Николай
|4
|0
|12.
|Татарков Никита
|2
|1
|13.
|Лима Джонатан
|1
|1
|14.
|Педро Витор
|1
|1
|15.
|Зубков Руслан
|2
|0
|16.
|Бопесу Жоэль
|2
|0
|17.
|Сарнавский Богдан
|0
|1
|18.
|Бандура Александр
|1
|0
|19.
|Насонов Александр
|1
|0
|20.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|21.
|Яковелли Матеус
|1
|0
|22.
|Дуарте Бруно
|1
|0
|23.
|Жозе Витор
|1
|0
|24.
|Велвес
|1
|0
|25.
|Ныч Назарий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпик Донецк
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|Львов
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =3 -12Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла
Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк
Львов Последние 20 матчей: +5 =7 -8Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов
Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|65 - 18
|65
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|54 - 23
|52
|3.
|Заря
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|42 - 22
|49
|4.
|Десна
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|41 - 19
|46
|5.
|Александрия
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|36 - 30
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|25
|8
|2
|15
|27 - 46
|26
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|33 - 36
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 40
|27
|3.
|Ворскла
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|18 - 41
|23
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 43
|23
|5.
|Львов
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|19 - 41
|22
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 2:0 Львов
Исход игры
Олимпик Донецк
61.7% (82)
Ничья
33.1% (44)
Львов
5.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
18.32% (24)
Меньше
81.68% (107)
Обе команды забьют
Да
48.85% (64)
Нет
51.15% (67)
Популярный счёт
1:0 Олимпик Донецк
39.8% (53)
1:1 Ничья
30.1% (40)
2:1 Олимпик Донецк
15.8% (21)
2:0 Олимпик Донецк
5.3% (7)
0:0 Ничья
3% (4)
1:2 Львов
1.5% (2)
0:1 Львов
1.5% (2)
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