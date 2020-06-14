Прогнозы на матч Александрия 0:0 Десна

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  3. Украина
Александрия
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Десна
0' 23'
79
Панькив
Юрий
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
13
Бухал
Глеб
47
Вантух
Роман
17
Лучкевич
Валерий
3
Гордиенко
Артём
27
Гречишкин
Дмитрий
10
Третьяков
Максим
6
Ковалец
Кирилл
18
Ситало
Артём
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
17
Гитченко
Андрей
32
Имереков
Максим
26
Конопля
Ефим
11
Калитвинцев
Владислав
43
Западня
Артур
7
Огиря
Владислав
12
Картушов
Егор
28
Будковский
Филипп
10
Филиппов
Александр
Александрия
Десна

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ковалец Кирилл 6 0.22
2. Гречишкин Дмитрий 5 (3) 0.19
3. Третьяков Максим 5 (3) 0.19
4. Ситало Артём 4 0.15
5. Банада Евгений 3 0.11
6. Безбородько Денис 3 0.11
7. Бабогло Владислав 2 0.07
8. Грицук Василий 1 (1) 0.04
9. Шендрик Антон 1 0.04
10. Довгий Алексей 1 0.04
11. Задерака Максим 1 0.04
12. Мышенко Богдан 1 0.04
13. Шастал Дмитрий 1 0.04
14. Запорожан Андрей 1 (1) 0.04
15. Лучкевич Валерий 0 0
16. Гордиенко Артём 0 0
17. Пашаев Павел 0 0
18. Дубра Каспар 0 0
Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филиппов Александр 13 (2) 0.48
2. Хлёбас Дмитрий 7 0.26
3. Калитвинцев Владислав 5 0.19
4. Фаворов Денис 5 (3) 0.19
5. Дегтярёв Максим 3 0.11
6. Тотовицкий Андрей 2 0.07
7. Имереков Максим 2 0.07
8. Картушов Егор 1 0.04
9. Будковский Филипп 1 0.04
10. Кузык Орест 1 0.04
11. Арвеладзе Леван 1 0.04
12. Фаворов Артём 1 0.04
13. Богданов Андрей 0 0
14. Конопля Ефим 0 0

Карточки

Александрия
# Игрок      
1. Банада Евгений 8 0
2. Мирошниченко Денис 6 1
3. Довгий Алексей 6 1
4. Бабогло Владислав 6 0
5. Бухал Глеб 4 1
6. Пашаев Павел 5 0
7. Лучкевич Валерий 5 0
8. Безбородько Денис 5 0
9. Стецков Тимур 5 0
10. Дубра Каспар 2 1
11. Шастал Дмитрий 2 1
12. Гречишкин Дмитрий 3 0
13. Задерака Максим 3 0
14. Ковалец Кирилл 3 0
15. Панькив Юрий 1 1
16. Шендрик Антон 2 0
17. Запорожан Андрей 2 0
18. Третьяков Максим 1 0
19. Мышенко Богдан 1 0
20. Ситало Артём 1 0
21. Билык Олег 1 0
Десна
# Игрок      
1. Мостовой Андрей Владимирович 5 0
2. Фаворов Денис 5 0
3. Калитвинцев Владислав 5 0
4. Гитченко Андрей 4 0
5. Огиря Владислав 4 0
6. Богданов Андрей 4 0
7. Будковский Филипп 4 0
8. Фаворов Артём 4 0
9. Паст Евгений 3 0
10. Имереков Максим 3 0
11. Дегтярёв Максим 3 0
12. Филиппов Александр 3 0
13. Гуцуляк Алексей 1 1
14. Картушов Егор 2 0
15. Домбровский Андрей 2 0
16. Конопля Ефим 2 0
17. Тамм Йоонас 1 0
18. Старенький Сергей 1 0
19. Тотовицкий Андрей 1 0
20. Хлёбас Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Александрия 3.45% (1) 3.45% (1) 20.69% (6) 31.03% (9) 27.59% (8) 13.79% (4)
 Десна 13.16% (5) 18.42% (7) 10.53% (4) 21.05% (8) 10.53% (4) 26.32% (10)

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna
Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря Олимпик Донецк 0:0 Александрия Александрия 2:2 Сент-Этьен Александрия 3:1 Мариуполь
Десна Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна
Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна

Последние игры между собой

Александрия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Десна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Десна 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:3 Десна Премьер-лига Александрия 1:1 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Александрия Премьер-лига
Десна 3:1 Александрия Второй дивизион Александрия 2:1 Десна Второй дивизион Десна 2:0 Александрия Первая лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 26 22 2 2 66 - 18 68
2. Динамо Киев Заявка 26 16 4 6 54 - 23 52
3. Заря Заявка 26 15 4 7 42 - 22 49
4. Десна 0:0 Заявка 26 14 5 7 41 - 19 47
5. Александрия 0:0 Заявка 26 13 5 8 36 - 30 44
6. Колос Ковалёвка Заявка 26 8 2 16 27 - 47 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 25 10 4 11 33 - 36 34
2. Мариуполь Заявка 25 6 9 10 24 - 40 27
3. Ворскла Заявка 25 6 5 14 18 - 41 23
4. Олимпик Донецк Заявка 26 6 5 15 23 - 43 23
5. Львов Заявка 26 5 7 14 19 - 41 22
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Александрия 48.2% (67)
X 36.7% (51)
Десна 15.1% (21)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Александрия 0:0 Десна

Исход игры
Александрия
48.2% (67)
Ничья
36.7% (51)
Десна
15.1% (21)
Тотал 2.5
Больше
28.68% (39)
Меньше
71.32% (97)
Обе команды забьют
Да
59.56% (81)
Нет
40.44% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (42)
1:0 Александрия
23.7% (33)
2:1 Александрия
18% (25)
0:1 Десна
6.5% (9)
1:2 Десна
5.8% (8)
2:0 Александрия
5% (7)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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