Прогнозы на матч Александрия 1:5 Десна

Александрия
1:5
Конец матча
Стадион: Ника
Десна
0:1
29' ГолФилиппов Александр
43' Желтая карточкаБухал Глеб
0:2
44' ГолКалитвинцев Владислав
1:2
46' ГолТретьяков Максим
54' Желтая карточкаБабогло Владислав
1:3
55' ГолГитченко Андрей
59' Вторая желтая карточкаБабогло Владислав
68' Желтая карточкаВантух Роман
1:4
77' ПенальтиФилиппов Александр
1:5
90' ГолТотовицкий Андрей
79
Панькив
Юрий
13
Бухал
Глеб
47
Вантух
Роман
18
Ситало
Артём
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бухал ГлебЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
29'
43'
44'
46'
1:2
55'
1:3
68'
77'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ковалец Кирилл
|6
|0.22
|2.
|Третьяков Максим
|6 (3)
|0.22
|3.
|Гречишкин Дмитрий
|5 (3)
|0.19
|4.
|Ситало Артём
|4
|0.15
|5.
|Банада Евгений
|3
|0.11
|6.
|Безбородько Денис
|3
|0.11
|7.
|Бабогло Владислав
|2
|0.07
|8.
|Грицук Василий
|1 (1)
|0.04
|9.
|Шендрик Антон
|1
|0.04
|10.
|Довгий Алексей
|1
|0.04
|11.
|Задерака Максим
|1
|0.04
|12.
|Мышенко Богдан
|1
|0.04
|13.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.04
|14.
|Запорожан Андрей
|1 (1)
|0.04
|15.
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|16.
|Гордиенко Артём
|0
|0
|17.
|Пашаев Павел
|0
|0
|18.
|Дубра Каспар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филиппов Александр
|15 (3)
|0.56
|2.
|Хлёбас Дмитрий
|7
|0.26
|3.
|Калитвинцев Владислав
|6
|0.22
|4.
|Фаворов Денис
|5 (3)
|0.19
|5.
|Дегтярёв Максим
|3
|0.11
|6.
|Тотовицкий Андрей
|3
|0.11
|7.
|Имереков Максим
|2
|0.07
|8.
|Картушов Егор
|1
|0.04
|9.
|Будковский Филипп
|1
|0.04
|10.
|Кузык Орест
|1
|0.04
|11.
|Гитченко Андрей
|1
|0.04
|12.
|Арвеладзе Леван
|1
|0.04
|13.
|Фаворов Артём
|1
|0.04
|14.
|Конопля Ефим
|0
|0
|15.
|Богданов Андрей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бабогло Владислав
|7
|1
|2.
|Банада Евгений
|8
|0
|3.
|Мирошниченко Денис
|6
|1
|4.
|Довгий Алексей
|6
|1
|5.
|Бухал Глеб
|5
|1
|6.
|Пашаев Павел
|5
|0
|7.
|Лучкевич Валерий
|5
|0
|8.
|Безбородько Денис
|5
|0
|9.
|Стецков Тимур
|5
|0
|10.
|Дубра Каспар
|2
|1
|11.
|Шастал Дмитрий
|2
|1
|12.
|Гречишкин Дмитрий
|3
|0
|13.
|Задерака Максим
|3
|0
|14.
|Ковалец Кирилл
|3
|0
|15.
|Панькив Юрий
|1
|1
|16.
|Шендрик Антон
|2
|0
|17.
|Запорожан Андрей
|2
|0
|18.
|Третьяков Максим
|1
|0
|19.
|Мышенко Богдан
|1
|0
|20.
|Ситало Артём
|1
|0
|21.
|Билык Олег
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мостовой Андрей Владимирович
|5
|0
|2.
|Фаворов Денис
|5
|0
|3.
|Калитвинцев Владислав
|5
|0
|4.
|Гитченко Андрей
|4
|0
|5.
|Огиря Владислав
|4
|0
|6.
|Богданов Андрей
|4
|0
|7.
|Будковский Филипп
|4
|0
|8.
|Фаворов Артём
|4
|0
|9.
|Паст Евгений
|3
|0
|10.
|Имереков Максим
|3
|0
|11.
|Дегтярёв Максим
|3
|0
|12.
|Филиппов Александр
|3
|0
|13.
|Гуцуляк Алексей
|1
|1
|14.
|Картушов Егор
|2
|0
|15.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|16.
|Конопля Ефим
|2
|0
|17.
|Тамм Йоонас
|1
|0
|18.
|Старенький Сергей
|1
|0
|19.
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|20.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Александрия
|3.33% (1)
|3.33% (1)
|20% (6)
|33.33% (10)
|26.67% (8)
|13.33% (4)
|Десна
|11.9% (5)
|19.05% (8)
|11.9% (5)
|21.43% (9)
|9.52% (4)
|26.19% (11)
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna
Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря Олимпик Донецк 0:0 Александрия Александрия 2:2 Сент-Этьен Александрия 3:1 Мариуполь
Десна Последние 20 матчей: +11 =3 -6Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна
Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна
Последние игры между собой
Александрия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Десна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|66 - 18
|68
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|54 - 23
|52
|3.
|Десна
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|46 - 20
|49
|4.
|Заря
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|42 - 22
|49
|5.
|Александрия
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|37 - 35
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|26
|8
|2
|16
|27 - 47
|26
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|33 - 36
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 40
|27
|3.
|Ворскла
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|18 - 41
|23
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 43
|23
|5.
|Львов
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|19 - 41
|22
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14
Прогнозы на матч Александрия 1:5 Десна
Исход игры
Александрия
48.2% (67)
Ничья
36.7% (51)
Десна
15.1% (21)
Тотал 2.5
Больше
28.68% (39)
Меньше
71.32% (97)
Обе команды забьют
Да
59.56% (81)
Нет
40.44% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (42)
1:0 Александрия
23.7% (33)
2:1 Александрия
18% (25)
0:1 Десна
6.5% (9)
1:2 Десна
5.8% (8)
2:0 Александрия
5% (7)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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