Прогнозы на матч Александрия 1:5 Десна

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  3. Украина
Александрия
1:5
Конец матча

Стадион:
Десна
0'
0:1
29' Гол
Филиппов Александр
43' Желтая карточка
Бухал Глеб
0:2
44' Гол
Калитвинцев Владислав
1:2
46' Гол
Третьяков Максим
54' Желтая карточка
Бабогло Владислав
1:3
55' Гол
Гитченко Андрей
59' Вторая желтая карточка
Бабогло Владислав
68' Желтая карточка
Вантух Роман
1:4
77' Пенальти
Филиппов Александр
1:5
90' Гол
Тотовицкий Андрей
90'+5
79
Панькив
Юрий
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
13
Бухал
Глеб
47
Вантух
Роман
17
Лучкевич
Валерий
3
Гордиенко
Артём
27
Гречишкин
Дмитрий
10
Третьяков
Максим
6
Ковалец
Кирилл
18
Ситало
Артём
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
17
Гитченко
Андрей
32
Имереков
Максим
26
Конопля
Ефим
11
Калитвинцев
Владислав
43
Западня
Артур
7
Огиря
Владислав
12
Картушов
Егор
28
Будковский
Филипп
10
Филиппов
Александр
Александрия
Десна

Ход матча

29'
0:1
Филиппов Александр
(Конопля Ефим)
43'
Бухал Глеб
 
44'
0:2
Калитвинцев Владислав
46'
Грицук Василий
Гордиенко Артём
 
46'
Третьяков Максим
1:2
53'
Задерака Максим
Мирошниченко Денис
 
53'
Безбородько Денис
Ситало Артём
 
54'
Бабогло Владислав
 
55'
1:3
Гитченко Андрей
59'
Бабогло Владислав
 
62'
Шендрик Антон
Ковалец Кирилл
 
68'
Вантух Роман
 
77'
1:4
Филиппов Александр
79'
 
Тотовицкий Андрей
Будковский Филипп
79'
 
Мостовой Андрей Владимирович
Картушов Егор
82'
Стецков Тимур
Вантух Роман
 
88'
 
Старенький Сергей
Калитвинцев Владислав
90'
 
Хлёбас Дмитрий
Филиппов Александр
90'
 
Арвеладзе Леван
Западня Артур
90'
1:5
Тотовицкий Андрей

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ковалец Кирилл 6 0.22
2. Третьяков Максим 6 (3) 0.22
3. Гречишкин Дмитрий 5 (3) 0.19
4. Ситало Артём 4 0.15
5. Банада Евгений 3 0.11
6. Безбородько Денис 3 0.11
7. Бабогло Владислав 2 0.07
8. Грицук Василий 1 (1) 0.04
9. Шендрик Антон 1 0.04
10. Довгий Алексей 1 0.04
11. Задерака Максим 1 0.04
12. Мышенко Богдан 1 0.04
13. Шастал Дмитрий 1 0.04
14. Запорожан Андрей 1 (1) 0.04
15. Лучкевич Валерий 0 0
16. Гордиенко Артём 0 0
17. Пашаев Павел 0 0
18. Дубра Каспар 0 0
Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филиппов Александр 15 (3) 0.56
2. Хлёбас Дмитрий 7 0.26
3. Калитвинцев Владислав 6 0.22
4. Фаворов Денис 5 (3) 0.19
5. Дегтярёв Максим 3 0.11
6. Тотовицкий Андрей 3 0.11
7. Имереков Максим 2 0.07
8. Картушов Егор 1 0.04
9. Будковский Филипп 1 0.04
10. Кузык Орест 1 0.04
11. Гитченко Андрей 1 0.04
12. Арвеладзе Леван 1 0.04
13. Фаворов Артём 1 0.04
14. Конопля Ефим 0 0
15. Богданов Андрей 0 0

Карточки

Александрия
# Игрок      
1. Бабогло Владислав 7 1
2. Банада Евгений 8 0
3. Мирошниченко Денис 6 1
4. Довгий Алексей 6 1
5. Бухал Глеб 5 1
6. Пашаев Павел 5 0
7. Лучкевич Валерий 5 0
8. Безбородько Денис 5 0
9. Стецков Тимур 5 0
10. Дубра Каспар 2 1
11. Шастал Дмитрий 2 1
12. Гречишкин Дмитрий 3 0
13. Задерака Максим 3 0
14. Ковалец Кирилл 3 0
15. Панькив Юрий 1 1
16. Шендрик Антон 2 0
17. Запорожан Андрей 2 0
18. Третьяков Максим 1 0
19. Мышенко Богдан 1 0
20. Ситало Артём 1 0
21. Билык Олег 1 0
Десна
# Игрок      
1. Мостовой Андрей Владимирович 5 0
2. Фаворов Денис 5 0
3. Калитвинцев Владислав 5 0
4. Гитченко Андрей 4 0
5. Огиря Владислав 4 0
6. Богданов Андрей 4 0
7. Будковский Филипп 4 0
8. Фаворов Артём 4 0
9. Паст Евгений 3 0
10. Имереков Максим 3 0
11. Дегтярёв Максим 3 0
12. Филиппов Александр 3 0
13. Гуцуляк Алексей 1 1
14. Картушов Егор 2 0
15. Домбровский Андрей 2 0
16. Конопля Ефим 2 0
17. Тамм Йоонас 1 0
18. Старенький Сергей 1 0
19. Тотовицкий Андрей 1 0
20. Хлёбас Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Александрия 3.33% (1) 3.33% (1) 20% (6) 33.33% (10) 26.67% (8) 13.33% (4)
 Десна 11.9% (5) 19.05% (8) 11.9% (5) 21.43% (9) 9.52% (4) 26.19% (11)

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna
Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря Олимпик Донецк 0:0 Александрия Александрия 2:2 Сент-Этьен Александрия 3:1 Мариуполь
Десна Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна
Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна

Последние игры между собой

Александрия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Десна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Десна 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:3 Десна Премьер-лига Александрия 1:1 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Александрия Премьер-лига
Десна 3:1 Александрия Второй дивизион Александрия 2:1 Десна Второй дивизион Десна 2:0 Александрия Первая лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 26 22 2 2 66 - 18 68
2. Динамо Киев Заявка 26 16 4 6 54 - 23 52
3. Десна Заявка 26 15 4 7 46 - 20 49
4. Заря Заявка 26 15 4 7 42 - 22 49
5. Александрия Заявка 26 13 4 9 37 - 35 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 26 8 2 16 27 - 47 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 25 10 4 11 33 - 36 34
2. Мариуполь Заявка 25 6 9 10 24 - 40 27
3. Ворскла Заявка 25 6 5 14 18 - 41 23
4. Олимпик Донецк Заявка 26 6 5 15 23 - 43 23
5. Львов Заявка 26 5 7 14 19 - 41 22
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Калитвинцев Владислав бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Hlib Bukhal получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Филиппов Александр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Александрия 48.2% (67)
X 36.7% (51)
Десна 15.1% (21)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Александрия 1:5 Десна

Исход игры
Александрия
48.2% (67)
Ничья
36.7% (51)
Десна
15.1% (21)
Тотал 2.5
Больше
28.68% (39)
Меньше
71.32% (97)
Обе команды забьют
Да
59.56% (81)
Нет
40.44% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (42)
1:0 Александрия
23.7% (33)
2:1 Александрия
18% (25)
0:1 Десна
6.5% (9)
1:2 Десна
5.8% (8)
2:0 Александрия
5% (7)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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