Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк

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Колос Ковалёвка
0:0
Перерыв

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
25
Волынец
Евгений
80
Ефремов
Евгений
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
29
Емец
Владислав
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
8
Смирный
Евгений
90
Богданов
Андрей
77
Вильхамссон
Арни
7
Лысенко
Владимир
81
Трубин
Анатолий
98
Додо
Домилсон
4
Кривцов
Сергей
22
Матвиенко
Николай
28
Сиприано
Маркос
Робсон
6
Степаненко
Тарас
21
Патрик
Алан
11
Марлос
Ромеро
7
Тайсон
Фреда
15
Коноплянка
Евгений
10
Мораес
Жуниор
Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смирный Евгений 5 0.19
2. Вильхамссон Арни 3 (1) 0.11
3. Лысенко Владимир 3 0.11
4. Костишин Денис 3 (1) 0.11
5. Гавриш Виталий 3 (2) 0.11
6. Ильин Олег 2 0.07
7. Милько Вадим 2 0.07
8. Ореховский Павел 1 0.04
9. Волков Александр 1 0.04
10. Морозко Евгений 1 0.04
11. Петров Кирилл 1 0.04
12. Парамонов Вадим 1 0.04
13. Сорокин Станислав 1 0.04
14. Нехтий Владислав 0 0
15. Задоя Евгений 0 0
16. Богданов Андрей 0 0
17. Кожушко Олег 0 0
18. Емец Владислав 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мораес Жуниор 18 (1) 0.67
2. Марлос Ромеро 13 (1) 0.48
3. Тайсон Фреда 9 (3) 0.33
4. Тете II 4 0.15
5. Коноплянка Евгений 3 (1) 0.11
6. Исмаили Гонсалвес 2 0.07
7. Патрик Алан 2 0.07
8. Антонио Маркос 2 0.07
9. Дентиньо Феррейра 2 0.07
10. Кривцов Сергей 2 0.07
11. Манор Соломон 1 0.04
12. Матвиенко Николай 1 0.04
13. Додо Домилсон 1 0.04
14. Коваленко Виктор 1 0.04
15. Борячук Андрей 1 0.04
16. Бондарь Валерий 1 0.04
17. Фернандо Педро 1 0.04
18. Болбат Сергей 0 0
19. Степаненко Тарас 0 0
20. Бланко-Лещук Густаво 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Максименко Максим 4 3
2. Милько Вадим 9 0
3. Смирный Евгений 6 1
4. Ореховский Павел 6 0
5. Задоя Евгений 4 1
6. Ильин Олег 5 0
7. Петров Кирилл 4 0
8. Парамонов Вадим 4 0
9. Зозуля Алексей 4 0
10. Черноморец Александр 4 0
11. Костишин Денис 4 0
12. Емец Владислав 4 0
13. Гавриш Виталий 2 1
14. Вильхамссон Арни 3 0
15. Ефремов Евгений 3 0
16. Кожушко Олег 1 1
17. Морозко Евгений 1 1
18. Лысенко Владимир 2 0
19. Нехтий Владислав 2 0
20. Волынец Евгений 2 0
21. Бондаренко Александр 1 0
22. Волков Александр 1 0
23. Мигунов Александр 1 0
24. Кизилатеш Джемаль 1 0
25. Сорокин Станислав 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Мораес Жуниор 7 0
2. Антонио Маркос 5 1
3. Патрик Алан 5 1
4. Степаненко Тарас 6 0
5. Тайсон Фреда 4 1
6. Исмаили Гонсалвес 3 0
7. Марлос Ромеро 3 0
8. Тете II 3 0
9. Бондарь Валерий 3 0
10. Кривцов Сергей 2 0
11. Дентиньо Феррейра 2 0
12. Коваленко Виктор 2 0
13. Матвиенко Николай 2 0
14. Хочолава Давид 2 0
15. Додо Домилсон 2 0
16. Сиприано Маркос Робсон 2 0
17. Болбат Сергей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 12% (3) 12% (3) 28% (7) 12% (3) 20% (5) 16% (4)
 Шахтёр Донецк 22.95% (14) 11.48% (7) 19.67% (12) 14.75% (9) 14.75% (9) 16.39% (10)

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Львов

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Шахтёр Донецк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 26 21 3 2 65 - 18 66
2. Динамо Киев Заявка 26 16 4 6 54 - 23 52
3. Заря Заявка 26 15 4 7 42 - 22 49
4. Десна Заявка 25 14 4 7 41 - 19 46
5. Александрия Заявка 25 13 4 8 36 - 30 43
6. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 26 8 3 15 27 - 46 27

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 25 10 4 11 33 - 36 34
2. Мариуполь Заявка 25 6 9 10 24 - 40 27
3. Ворскла Заявка 25 6 5 14 18 - 41 23
4. Олимпик Донецк Заявка 26 6 5 15 23 - 43 23
5. Львов Заявка 26 5 7 14 19 - 41 22
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Колос Ковалёвка 0.7% (1)
X 1.5% (2)
Шахтёр Донецк 97.8% (134)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк

Исход игры
Колос Ковалёвка
0.7% (1)
Ничья
1.5% (2)
Шахтёр Донецк
97.8% (134)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (78)
Меньше
42.22% (57)
Обе команды забьют
Да
39.26% (53)
Нет
60.74% (82)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
38% (52)
1:3 Шахтёр Донецк
27% (37)
0:3 Шахтёр Донецк
16.1% (22)
1:2 Шахтёр Донецк
8.8% (12)
0:1 Шахтёр Донецк
3.6% (5)
0:4 Шахтёр Донецк
1.5% (2)
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