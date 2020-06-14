Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк

Колос Ковалёвка
0:0
Перерыв
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Шахтёр Донецк
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тете IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смирный Евгений
|5
|0.19
|2.
|Вильхамссон Арни
|3 (1)
|0.11
|3.
|Лысенко Владимир
|3
|0.11
|4.
|Костишин Денис
|3 (1)
|0.11
|5.
|Гавриш Виталий
|3 (2)
|0.11
|6.
|Ильин Олег
|2
|0.07
|7.
|Милько Вадим
|2
|0.07
|8.
|Ореховский Павел
|1
|0.04
|9.
|Волков Александр
|1
|0.04
|10.
|Морозко Евгений
|1
|0.04
|11.
|Петров Кирилл
|1
|0.04
|12.
|Парамонов Вадим
|1
|0.04
|13.
|Сорокин Станислав
|1
|0.04
|14.
|Нехтий Владислав
|0
|0
|15.
|Задоя Евгений
|0
|0
|16.
|Богданов Андрей
|0
|0
|17.
|Кожушко Олег
|0
|0
|18.
|Емец Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мораес Жуниор
|18 (1)
|0.67
|2.
|Марлос Ромеро
|13 (1)
|0.48
|3.
|Тайсон Фреда
|9 (3)
|0.33
|4.
|Тете II
|4
|0.15
|5.
|Коноплянка Евгений
|3 (1)
|0.11
|6.
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.07
|7.
|Патрик Алан
|2
|0.07
|8.
|Антонио Маркос
|2
|0.07
|9.
|Дентиньо Феррейра
|2
|0.07
|10.
|Кривцов Сергей
|2
|0.07
|11.
|Манор Соломон
|1
|0.04
|12.
|Матвиенко Николай
|1
|0.04
|13.
|Додо Домилсон
|1
|0.04
|14.
|Коваленко Виктор
|1
|0.04
|15.
|Борячук Андрей
|1
|0.04
|16.
|Бондарь Валерий
|1
|0.04
|17.
|Фернандо Педро
|1
|0.04
|18.
|Болбат Сергей
|0
|0
|19.
|Степаненко Тарас
|0
|0
|20.
|Бланко-Лещук Густаво
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Максименко Максим
|4
|3
|2.
|Милько Вадим
|9
|0
|3.
|Смирный Евгений
|6
|1
|4.
|Ореховский Павел
|6
|0
|5.
|Задоя Евгений
|4
|1
|6.
|Ильин Олег
|5
|0
|7.
|Петров Кирилл
|4
|0
|8.
|Парамонов Вадим
|4
|0
|9.
|Зозуля Алексей
|4
|0
|10.
|Черноморец Александр
|4
|0
|11.
|Костишин Денис
|4
|0
|12.
|Емец Владислав
|4
|0
|13.
|Гавриш Виталий
|2
|1
|14.
|Вильхамссон Арни
|3
|0
|15.
|Ефремов Евгений
|3
|0
|16.
|Кожушко Олег
|1
|1
|17.
|Морозко Евгений
|1
|1
|18.
|Лысенко Владимир
|2
|0
|19.
|Нехтий Владислав
|2
|0
|20.
|Волынец Евгений
|2
|0
|21.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|22.
|Волков Александр
|1
|0
|23.
|Мигунов Александр
|1
|0
|24.
|Кизилатеш Джемаль
|1
|0
|25.
|Сорокин Станислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мораес Жуниор
|7
|0
|2.
|Антонио Маркос
|5
|1
|3.
|Патрик Алан
|5
|1
|4.
|Степаненко Тарас
|6
|0
|5.
|Тайсон Фреда
|4
|1
|6.
|Исмаили Гонсалвес
|3
|0
|7.
|Марлос Ромеро
|3
|0
|8.
|Тете II
|3
|0
|9.
|Бондарь Валерий
|3
|0
|10.
|Кривцов Сергей
|2
|0
|11.
|Дентиньо Феррейра
|2
|0
|12.
|Коваленко Виктор
|2
|0
|13.
|Матвиенко Николай
|2
|0
|14.
|Хочолава Давид
|2
|0
|15.
|Додо Домилсон
|2
|0
|16.
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0
|17.
|Болбат Сергей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|12% (3)
|12% (3)
|28% (7)
|12% (3)
|20% (5)
|16% (4)
|Шахтёр Донецк
|22.95% (14)
|11.48% (7)
|19.67% (12)
|14.75% (9)
|14.75% (9)
|16.39% (10)
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +6 =1 -13Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =4 -3Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Львов
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Шахтёр Донецк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|26
|21
|3
|2
|65 - 18
|66
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|54 - 23
|52
|3.
|Заря
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|42 - 22
|49
|4.
|Десна
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|41 - 19
|46
|5.
|Александрия
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|36 - 30
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|26
|8
|3
|15
|27 - 46
|27
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|33 - 36
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 40
|27
|3.
|Ворскла
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|18 - 41
|23
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 43
|23
|5.
|Львов
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|19 - 41
|22
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк
Исход игры
Колос Ковалёвка
0.7% (1)
Ничья
1.5% (2)
Шахтёр Донецк
97.8% (134)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (78)
Меньше
42.22% (57)
Обе команды забьют
Да
39.26% (53)
Нет
60.74% (82)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
38% (52)
1:3 Шахтёр Донецк
27% (37)
0:3 Шахтёр Донецк
16.1% (22)
1:2 Шахтёр Донецк
8.8% (12)
0:1 Шахтёр Донецк
3.6% (5)
0:4 Шахтёр Донецк
1.5% (2)
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