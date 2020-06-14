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Колос Ковалёвка
0:1
Конец матча

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
0:1
48' Гол
Мораес Жуниор
56' Желтая карточка
Ильин Олег
84' Желтая карточка
Патрик Алан
90'+4
25
Волынец
Евгений
80
Ефремов
Евгений
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
29
Емец
Владислав
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
8
Смирный
Евгений
90
Богданов
Андрей
77
Вильхамссон
Арни
7
Лысенко
Владимир
81
Трубин
Анатолий
98
Додо
Домилсон
4
Кривцов
Сергей
22
Матвиенко
Николай
28
Сиприано
Маркос
Робсон
6
Степаненко
Тарас
21
Патрик
Алан
11
Марлос
Ромеро
7
Тайсон
Фреда
15
Коноплянка
Евгений
10
Мораес
Жуниор
Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк

Ход матча

48'
0:1
Мораес Жуниор
(Марлос Ромеро)
52'
Морозко Евгений
Вильхамссон Арни
 
56'
Ильин Олег
 
61'
Антюх Денис
Лысенко Владимир
 
61'
 
Манор Соломон
Коноплянка Евгений
75'
Mamadou Danfa2
Ильин Олег
 
76'
Костишин Денис
Смирный Евгений
 
78'
 
Болбат Сергей
Сиприано Маркос Робсон
78'
 
Фернандо Педро
Мораес Жуниор
78'
 
Коваленко Виктор
Марлос Ромеро
84'
 
Патрик Алан
84'
 
Тете II
Патрик Алан

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смирный Евгений 5 0.19
2. Вильхамссон Арни 3 (1) 0.11
3. Лысенко Владимир 3 0.11
4. Костишин Денис 3 (1) 0.11
5. Гавриш Виталий 3 (2) 0.11
6. Ильин Олег 2 0.07
7. Милько Вадим 2 0.07
8. Ореховский Павел 1 0.04
9. Волков Александр 1 0.04
10. Морозко Евгений 1 0.04
11. Петров Кирилл 1 0.04
12. Парамонов Вадим 1 0.04
13. Сорокин Станислав 1 0.04
14. Нехтий Владислав 0 0
15. Задоя Евгений 0 0
16. Богданов Андрей 0 0
17. Кожушко Олег 0 0
18. Емец Владислав 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мораес Жуниор 19 (1) 0.7
2. Марлос Ромеро 13 (1) 0.48
3. Тайсон Фреда 9 (3) 0.33
4. Тете II 4 0.15
5. Коноплянка Евгений 3 (1) 0.11
6. Исмаили Гонсалвес 2 0.07
7. Патрик Алан 2 0.07
8. Антонио Маркос 2 0.07
9. Дентиньо Феррейра 2 0.07
10. Кривцов Сергей 2 0.07
11. Манор Соломон 1 0.04
12. Матвиенко Николай 1 0.04
13. Додо Домилсон 1 0.04
14. Коваленко Виктор 1 0.04
15. Борячук Андрей 1 0.04
16. Бондарь Валерий 1 0.04
17. Фернандо Педро 1 0.04
18. Болбат Сергей 0 0
19. Степаненко Тарас 0 0
20. Бланко-Лещук Густаво 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Максименко Максим 4 3
2. Милько Вадим 9 0
3. Смирный Евгений 6 1
4. Ореховский Павел 6 0
5. Ильин Олег 6 0
6. Задоя Евгений 4 1
7. Петров Кирилл 4 0
8. Парамонов Вадим 4 0
9. Зозуля Алексей 4 0
10. Черноморец Александр 4 0
11. Костишин Денис 4 0
12. Емец Владислав 4 0
13. Гавриш Виталий 2 1
14. Вильхамссон Арни 3 0
15. Ефремов Евгений 3 0
16. Кожушко Олег 1 1
17. Морозко Евгений 1 1
18. Лысенко Владимир 2 0
19. Нехтий Владислав 2 0
20. Волынец Евгений 2 0
21. Бондаренко Александр 1 0
22. Волков Александр 1 0
23. Мигунов Александр 1 0
24. Кизилатеш Джемаль 1 0
25. Сорокин Станислав 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Патрик Алан 6 1
2. Мораес Жуниор 7 0
3. Антонио Маркос 5 1
4. Степаненко Тарас 6 0
5. Тайсон Фреда 4 1
6. Исмаили Гонсалвес 3 0
7. Марлос Ромеро 3 0
8. Тете II 3 0
9. Бондарь Валерий 3 0
10. Кривцов Сергей 2 0
11. Дентиньо Феррейра 2 0
12. Коваленко Виктор 2 0
13. Матвиенко Николай 2 0
14. Хочолава Давид 2 0
15. Додо Домилсон 2 0
16. Сиприано Маркос Робсон 2 0
17. Болбат Сергей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 12% (3) 12% (3) 28% (7) 12% (3) 20% (5) 16% (4)
 Шахтёр Донецк 22.58% (14) 11.29% (7) 19.35% (12) 16.13% (10) 14.52% (9) 16.13% (10)

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Львов

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Шахтёр Донецк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 26 22 2 2 66 - 18 68
2. Динамо Киев Заявка 26 16 4 6 54 - 23 52
3. Заря Заявка 26 15 4 7 42 - 22 49
4. Десна 0:0 Заявка 26 14 5 7 41 - 19 47
5. Александрия 0:0 Заявка 26 13 5 8 36 - 30 44
6. Колос Ковалёвка Заявка 26 8 2 16 27 - 47 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 25 10 4 11 33 - 36 34
2. Мариуполь Заявка 25 6 9 10 24 - 40 27
3. Ворскла Заявка 25 6 5 14 18 - 41 23
4. Олимпик Донецк Заявка 26 6 5 15 23 - 43 23
5. Львов Заявка 26 5 7 14 19 - 41 22
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
Новости матча
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Колос Ковалёвка 0.7% (1)
X 1.5% (2)
Шахтёр Донецк 97.8% (134)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк

Исход игры
Колос Ковалёвка
0.7% (1)
Ничья
1.5% (2)
Шахтёр Донецк
97.8% (134)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (78)
Меньше
42.22% (57)
Обе команды забьют
Да
39.26% (53)
Нет
60.74% (82)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
38% (52)
1:3 Шахтёр Донецк
27% (37)
0:3 Шахтёр Донецк
16.1% (22)
1:2 Шахтёр Донецк
8.8% (12)
0:1 Шахтёр Донецк
3.6% (5)
0:4 Шахтёр Донецк
1.5% (2)
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