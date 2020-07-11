Ружомберок
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Ружомберок
ДАК
24' Желтая карточкаБалич Андрия
Ход матча
24'
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: + = -Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК
Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Альтах 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:2 Сеница Жилина 1:2 Ружомберок
ДАК Последние 20 матчей: + = -ДАК 2:0 Жилина ДАК 1:3 Слован Братислава Ружомберок 3:0 ДАК Спартак Трнава 0:2 ДАК
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
ДАК: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 ДАК Суперлига ДАК 2:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:4 ДАК Суперлига ДАК 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 ДАК Суперлига Ружомберок 3:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига