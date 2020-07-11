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  3. Словакия: Суперлига. Группа А
Ружомберок
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
ДАК
0'
24' Желтая карточка
Балич Андрия
40'

Ход матча

24'
 
Балич Андрия

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: + = -
Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК
Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Альтах 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:2 Сеница Жилина 1:2 Ружомберок
ДАК Последние 20 матчей: + = -
ДАК 2:0 Жилина ДАК 1:3 Слован Братислава Ружомберок 3:0 ДАК Спартак Трнава 0:2 ДАК
ДАК 1:1 Ружомберок ДАК 5:0 Земплин ДАК 0:1 Спартак Трнава ДАК 2:0 Попрад Жилина 2:2 ДАК Ружомберок 0:0 ДАК ДАК 0:0 Сеница Слован Братислава 2:0 ДАК ДАК 1:0 Нитра Земплин 5:0 ДАК ДАК 3:1 Тренчин ДАК 0:0 Середь ДАК 0:0 Спартак Трнава Погронье 0:2 ДАК ДАК 2:1 Злате Моравце Спартак Трнава 1:2 ДАК

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
ДАК: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Ружомберок 3:0 ДАК Кубок ДАК 1:1 Ружомберок Кубок Ружомберок 0:0 ДАК Суперлига ДАК 0:1 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 ДАК Суперлига ДАК 2:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:4 ДАК Суперлига ДАК 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 ДАК Суперлига Ружомберок 3:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    Балич Андрия получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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