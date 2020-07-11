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  3. Словакия: Суперлига. Группа А
Ружомберок
0:1
Конец матча

Стадион:
ДАК
0'
24' Желтая карточка
Балич Андрия
49' Желтая карточка
Кальмар Жолт
0:0
59' Не забитый пенальти
Кальмар Жолт
60' Желтая карточка
Matej Madlenak
0:1
80' Гол
Рамирес Эрик
90' Желтая карточка
Блэкмэн Сезар
90'+4
35
Ivan
Krajcirik
5
Mario
Mrva
16
Michal
Jonec
31
Alex
Holub
32
Peter
Dungel
39
Miroslav
Almasky
24
Marek
Zsigmund
8
Такач
Далибор
13
Matej
Madlenak
17
Rastislav
Kruzliak
9
Martin
Regali
36
Едличка
Мартин
26
Шефер
Андраш
24
Кружляк
Доминик
31
Дэвис
Эрик
6
Балич
Андрия
33
Matus
Maly
13
Кальмар
Жолт
19
Sainey
Njie
21
Фабри
Андрей
29
Marko
Divkovic
9
Рамирес
Эрик
Ружомберок
3-5-2
ДАК
3-5-2

Ход матча

24'
 
Балич Андрия
46'
 
Блэкмэн Сезар
Marko Divkovic
49'
 
Кальмар Жолт
58'
Герец Штефан
Martin Regali
 
59'
0:0
Кальмар Жолт
60'
Matej Madlenak
 
63'
Кочан Матей
Miroslav Almasky
 
74'
Matus Kmet
Marek Zsigmund
 
74'
 
Zuberu Sharani
Фабри Андрей
80'
0:1
Рамирес Эрик
(Zuberu Sharani)
88'
 
Milan Simcak
Кальмар Жолт
90'
 
Блэкмэн Сезар

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: + = -
Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК
Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Альтах 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:2 Сеница Жилина 1:2 Ружомберок
ДАК Последние 20 матчей: + = -
ДАК 2:0 Жилина ДАК 1:3 Слован Братислава Ружомберок 3:0 ДАК Спартак Трнава 0:2 ДАК
ДАК 1:1 Ружомберок ДАК 5:0 Земплин ДАК 0:1 Спартак Трнава ДАК 2:0 Попрад Жилина 2:2 ДАК Ружомберок 0:0 ДАК ДАК 0:0 Сеница Слован Братислава 2:0 ДАК ДАК 1:0 Нитра Земплин 5:0 ДАК ДАК 3:1 Тренчин ДАК 0:0 Середь ДАК 0:0 Спартак Трнава Погронье 0:2 ДАК ДАК 2:1 Злате Моравце Спартак Трнава 1:2 ДАК

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
ДАК: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Ружомберок 3:0 ДАК Кубок ДАК 1:1 Ружомберок Кубок Ружомберок 0:0 ДАК Суперлига ДАК 0:1 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 ДАК Суперлига ДАК 2:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:4 ДАК Суперлига ДАК 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 ДАК Суперлига Ружомберок 3:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Балич Андрия получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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