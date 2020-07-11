Ружомберок
0:1
Конец матча
Стадион: Ружомберок
ДАК
24' Желтая карточкаБалич Андрия
49' Желтая карточкаКальмар Жолт
0:0
59' Не забитый пенальтиКальмар Жолт
60' Желтая карточкаMatej Madlenak
0:1
80' ГолРамирес Эрик
90' Желтая карточкаБлэкмэн Сезар
16
Michal
Jonec
31
Alex
Holub
32
Peter
Dungel
26
Шефер
Андраш
31
Дэвис
Эрик
33
Matus
Maly
13
Кальмар
Жолт
19
Sainey
Njie
21
Фабри
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Michal JonecЗащитник
-
31 Alex HolubЗащитник
-
32 Peter DungelПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Haspra
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шефер АндрашЗащитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
33 Matus MalyПолузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
-
19 Sainey NjieПолузащитник
-
21 Фабри АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
Ход матча
24'
49'
59'
0:0
60'
80'
0:1
90'
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: + = -Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК
Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Альтах 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:2 Сеница Жилина 1:2 Ружомберок
ДАК Последние 20 матчей: + = -ДАК 2:0 Жилина ДАК 1:3 Слован Братислава Ружомберок 3:0 ДАК Спартак Трнава 0:2 ДАК
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
ДАК: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 ДАК Суперлига ДАК 2:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:4 ДАК Суперлига ДАК 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 ДАК Суперлига Ружомберок 3:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига