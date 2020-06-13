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Альтах
1:0
Перерыв

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
1:0
3' Гол
Daniel Nussbaumer
31' Желтая карточка
Хофбауэр Доминик
33' Вторая желтая карточка
Хофбауэр Доминик
44' Желтая карточка
Manfred Fischer
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
2
Berkay
Tolga
Dabanli
18
Цвишенбруггер
Ян
19
Карич
Эмир
4
Samuel
Gouet
10
Сэм
Сидней
20
Johannes
Tartarotti
30
Manfred
Fischer
16
Шрайнер
Эммануэль
26
Daniel
Nussbaumer
1
Christoph
Riegler
14
Christoph
Klarer
3
Luan
IX
17
Ahmet
Muhamedbegovic
22
Инголич
Сандро
4
Хофбауэр
Доминик
39
Robert
Ljubicic
21
Шульц
Кофи
20
Daniel
Schuetz
9
Бёрк
Кори
10
Луксбахер
Даниэль
Альтах
4-1-4-1
Санкт-Пёльтен
3-4-3

Ход матча

3'
Daniel Nussbaumer
(Berkay Tolga Dabanli)
1:0
31'
 
Хофбауэр Доминик
33'
 
Хофбауэр Доминик
44'
Manfred Fischer
 

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Мергим 7 (2) 0.22
2. Сэм Сидней 5 0.16
3. Цвишенбруггер Ян 5 0.16
4. Гебауэр Кристиан 4 0.13
5. Шрайнер Эммануэль 4 0.13
6. Manfred Fischer 3 0.09
7. Daniel Nussbaumer 2 0.06
8. Johannes Tartarotti 1 0.03
9. Карич Эмир 1 0.03
10. Маак Маттиас 1 0.03
11. Florian Jamnig 1 0.03
12. Пангоп Франц 1 0.03
13. Samuel Gouet 1 0.03
14. Philipp Schmiedl 1 0.03
15. Майлингер Марко 0 0
16. Уисс Алан 0 0
17. Berkay Tolga Dabanli 0 0
18. Lars Nussbaumer 0 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балик Гусейн 6 0.19
2. Пак Кван Рён 5 0.16
3. Луксбахер Даниэль 3 (3) 0.09
4. Бёрк Кори 3 0.09
5. Robert Ljubicic 2 0.06
6. Гартлер Рене 2 (2) 0.06
7. Хофбауэр Доминик 1 0.03
8. Шульц Кофи 1 0.03
9. Luan IX 1 0.03
10. Уэдраого Иссьяка 1 0.03
11. Michael Ambichl 1 0.03
12. Ahmet Muhamedbegovic 1 0.03
13. Christoph Messerer 1 0.03
14. Daniel Schuetz 1 (1) 0.03
15. Майзль Лука 0 0
16. George Davies 0 0
17. Инголич Сандро 0 0
18. Nicolas Meister 0 0
19. Christoph Klarer 0 0

Карточки

Альтах
# Игрок      
1. Шрайнер Эммануэль 6 0
2. Турнвальд Мануэль 6 0
3. Цвишенбруггер Ян 5 0
4. Бериша Мергим 4 0
5. Philipp Schmiedl 4 0
6. Маак Маттиас 2 1
7. Кобрас Мартин 0 2
8. Уисс Алан 3 0
9. Daniel Nussbaumer 3 0
10. Anderson Oliveira6 3 0
11. Сэм Сидней 2 0
12. Оливейра Андерсон 2 0
13. Berkay Tolga Dabanli 2 0
14. Manfred Fischer 2 0
15. Карич Эмир 2 0
16. Johannes Tartarotti 2 0
17. Lars Nussbaumer 2 0
18. Диаките Усман 2 0
19. Гебауэр Кристиан 1 0
20. Samuel Gouet 1 0
21. Matthias Puschl 1 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Хофбауэр Доминик 6 1
2. Луксбахер Даниэль 7 0
3. George Davies 7 0
4. Инголич Сандро 7 0
5. Luan IX 5 1
6. Раснер Мартин 6 0
7. Michael Ambichl 5 0
8. Хаас Мануэль 3 1
9. Robert Ljubicic 3 1
10. Гартлер Рене 2 1
11. Дрешер Даниэль 3 0
12. Риски Роопе 3 0
13. Ahmet Muhamedbegovic 3 0
14. Уэдраого Иссьяка 2 0
15. Шмидт Александер 2 0
16. Daniel Schuetz 0 1
17. Christoph Klarer 0 1
18. Штангль Штефан 1 0
19. Christoph Riegler 1 0
20. Бёрк Кори 1 0
21. Балик Гусейн 1 0
22. Noah Steiner 1 0
23. Christoph Messerer 1 0
24. Osorio Costa Silva Alan2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 12.5% (4) 21.88% (7) 12.5% (4) 15.63% (5) 15.63% (5) 21.88% (7)
 Санкт-Пёльтен 20% (5) 12% (3) 8% (2) 20% (5) 24% (6) 16% (4)

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах
Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Дорнбирн Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер Хартберг 2:1 Альтах Альтах 0:3 Рапид Вена Сваровски Тироль 0:4 Альтах ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Альтах 1:4 Адмира
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен
Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Форвертс Штайр 1:1 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Альтах: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Санкт-Пёльтен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Бундеслига Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Альтах 1:3 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 3:2 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:1 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 3:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 1:4 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 24 16 6 2 85 - 27 33
2. Рапид Вена 24 13 7 4 52 - 26 26
3. Вольфсбергер 24 11 6 7 54 - 35 23
4. ЛАСК 24 16 4 4 52 - 26 22
5. Хартберг 24 10 5 9 41 - 57 20
6. Штурм 24 8 5 11 36 - 39 16

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 2:1 25 7 11 7 36 - 37 22
2. Альтах 1:0 25 9 5 11 39 - 44 21
3. Санкт-Пёльтен 0:1 25 4 9 12 27 - 56 15
4. Адмира 0:1 25 5 7 13 25 - 44 12
5. Маттерсбург 1:2 25 5 5 15 29 - 55 12
6. Сваровски Тироль 1:0 25 5 6 14 26 - 56 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Manfred Fischer получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Хофбауэр Доминик получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    31'
    Хофбауэр Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Daniel Nussbaumer бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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