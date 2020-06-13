Альтах
1:0
Перерыв
Стадион: Кэшпойнт Арена
Санкт-Пёльтен
1:0
3' ГолDaniel Nussbaumer
31' Желтая карточкаХофбауэр Доминик
33' Вторая желтая карточкаХофбауэр Доминик
44' Желтая карточкаManfred Fischer
19
Карич
Эмир
10
Сэм
Сидней
3
Luan
IX
21
Шульц
Кофи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сэм СиднейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Уисс АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шульц КофиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
Ход матча
3'
31'
33'
44'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Мергим
|7 (2)
|0.22
|2.
|Сэм Сидней
|5
|0.16
|3.
|Цвишенбруггер Ян
|5
|0.16
|4.
|Гебауэр Кристиан
|4
|0.13
|5.
|Шрайнер Эммануэль
|4
|0.13
|6.
|Manfred Fischer
|3
|0.09
|7.
|Daniel Nussbaumer
|2
|0.06
|8.
|Johannes Tartarotti
|1
|0.03
|9.
|Карич Эмир
|1
|0.03
|10.
|Маак Маттиас
|1
|0.03
|11.
|Florian Jamnig
|1
|0.03
|12.
|Пангоп Франц
|1
|0.03
|13.
|Samuel Gouet
|1
|0.03
|14.
|Philipp Schmiedl
|1
|0.03
|15.
|Майлингер Марко
|0
|0
|16.
|Уисс Алан
|0
|0
|17.
|Berkay Tolga Dabanli
|0
|0
|18.
|Lars Nussbaumer
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балик Гусейн
|6
|0.19
|2.
|Пак Кван Рён
|5
|0.16
|3.
|Луксбахер Даниэль
|3 (3)
|0.09
|4.
|Бёрк Кори
|3
|0.09
|5.
|Robert Ljubicic
|2
|0.06
|6.
|Гартлер Рене
|2 (2)
|0.06
|7.
|Хофбауэр Доминик
|1
|0.03
|8.
|Шульц Кофи
|1
|0.03
|9.
|Luan IX
|1
|0.03
|10.
|Уэдраого Иссьяка
|1
|0.03
|11.
|Michael Ambichl
|1
|0.03
|12.
|Ahmet Muhamedbegovic
|1
|0.03
|13.
|Christoph Messerer
|1
|0.03
|14.
|Daniel Schuetz
|1 (1)
|0.03
|15.
|Майзль Лука
|0
|0
|16.
|George Davies
|0
|0
|17.
|Инголич Сандро
|0
|0
|18.
|Nicolas Meister
|0
|0
|19.
|Christoph Klarer
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шрайнер Эммануэль
|6
|0
|2.
|Турнвальд Мануэль
|6
|0
|3.
|Цвишенбруггер Ян
|5
|0
|4.
|Бериша Мергим
|4
|0
|5.
|Philipp Schmiedl
|4
|0
|6.
|Маак Маттиас
|2
|1
|7.
|Кобрас Мартин
|0
|2
|8.
|Уисс Алан
|3
|0
|9.
|Daniel Nussbaumer
|3
|0
|10.
|Anderson Oliveira6
|3
|0
|11.
|Сэм Сидней
|2
|0
|12.
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|13.
|Berkay Tolga Dabanli
|2
|0
|14.
|Manfred Fischer
|2
|0
|15.
|Карич Эмир
|2
|0
|16.
|Johannes Tartarotti
|2
|0
|17.
|Lars Nussbaumer
|2
|0
|18.
|Диаките Усман
|2
|0
|19.
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|20.
|Samuel Gouet
|1
|0
|21.
|Matthias Puschl
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хофбауэр Доминик
|6
|1
|2.
|Луксбахер Даниэль
|7
|0
|3.
|George Davies
|7
|0
|4.
|Инголич Сандро
|7
|0
|5.
|Luan IX
|5
|1
|6.
|Раснер Мартин
|6
|0
|7.
|Michael Ambichl
|5
|0
|8.
|Хаас Мануэль
|3
|1
|9.
|Robert Ljubicic
|3
|1
|10.
|Гартлер Рене
|2
|1
|11.
|Дрешер Даниэль
|3
|0
|12.
|Риски Роопе
|3
|0
|13.
|Ahmet Muhamedbegovic
|3
|0
|14.
|Уэдраого Иссьяка
|2
|0
|15.
|Шмидт Александер
|2
|0
|16.
|Daniel Schuetz
|0
|1
|17.
|Christoph Klarer
|0
|1
|18.
|Штангль Штефан
|1
|0
|19.
|Christoph Riegler
|1
|0
|20.
|Бёрк Кори
|1
|0
|21.
|Балик Гусейн
|1
|0
|22.
|Noah Steiner
|1
|0
|23.
|Christoph Messerer
|1
|0
|24.
|Osorio Costa Silva Alan2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альтах
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|Санкт-Пёльтен
|20% (5)
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|24% (6)
|16% (4)
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +8 =4 -8Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах
Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Дорнбирн Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер Хартберг 2:1 Альтах Альтах 0:3 Рапид Вена Сваровски Тироль 0:4 Альтах ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Альтах 1:4 Адмира
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +5 =9 -6Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен
Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Форвертс Штайр 1:1 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Альтах: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Санкт-Пёльтен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Альтах 1:3 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 3:2 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:1 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 3:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 1:4 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|24
|16
|6
|2
|85 - 27
|33
|2.
|Рапид Вена
|24
|13
|7
|4
|52 - 26
|26
|3.
|Вольфсбергер
|24
|11
|6
|7
|54 - 35
|23
|4.
|ЛАСК
|24
|16
|4
|4
|52 - 26
|22
|5.
|Хартберг
|24
|10
|5
|9
|41 - 57
|20
|6.
|Штурм
|24
|8
|5
|11
|36 - 39
|16
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|2:1
|25
|7
|11
|7
|36 - 37
|22
|2.
|Альтах
|1:0
|25
|9
|5
|11
|39 - 44
|21
|3.
|Санкт-Пёльтен
|0:1
|25
|4
|9
|12
|27 - 56
|15
|4.
|Адмира
|0:1
|25
|5
|7
|13
|25 - 44
|12
|5.
|Маттерсбург
|1:2
|25
|5
|5
|15
|29 - 55
|12
|6.
|Сваровски Тироль
|1:0
|25
|5
|6
|14
|26 - 56
|11