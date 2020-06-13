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Альтах
2:0
Конец матча

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
1:0
3' Гол
Daniel Nussbaumer
31' Желтая карточка
Хофбауэр Доминик
33' Вторая желтая карточка
Хофбауэр Доминик
44' Желтая карточка
Manfred Fischer
2:0
66' Гол
Сэм Сидней
79' Желтая карточка
Луксбахер Даниэль
87' Желтая карточка
Luan IX
90'+4
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
2
Berkay
Tolga
Dabanli
18
Цвишенбруггер
Ян
19
Карич
Эмир
4
Samuel
Gouet
10
Сэм
Сидней
20
Johannes
Tartarotti
30
Manfred
Fischer
16
Шрайнер
Эммануэль
26
Daniel
Nussbaumer
1
Christoph
Riegler
14
Christoph
Klarer
3
Luan
IX
17
Ahmet
Muhamedbegovic
22
Инголич
Сандро
4
Хофбауэр
Доминик
39
Robert
Ljubicic
21
Шульц
Кофи
20
Daniel
Schuetz
9
Бёрк
Кори
10
Луксбахер
Даниэль
Альтах
4-1-4-1
Санкт-Пёльтен
3-4-3

Ход матча

3'
Daniel Nussbaumer
(Berkay Tolga Dabanli)
1:0
31'
 
Хофбауэр Доминик
33'
 
Хофбауэр Доминик
44'
Manfred Fischer
 
46'
Philipp Schmiedl
Berkay Tolga Dabanli
 
58'
Гебауэр Кристиан
Шрайнер Эммануэль
 
64'
 
Osorio Costa Silva Alan2
Daniel Schuetz
66'
Сэм Сидней
(Турнвальд Мануэль)
2:0
75'
Вильяльба Хулио
Daniel Nussbaumer
 
75'
Уисс Алан
Johannes Tartarotti
 
79'
 
Луксбахер Даниэль
79'
 
George Davies
Шульц Кофи
79'
 
Nicolas Meister
Бёрк Кори
79'
Майлингер Марко
Сэм Сидней
 
85'
 
Раснер Мартин
Луксбахер Даниэль
87'
 
Luan IX

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Мергим 7 (2) 0.22
2. Сэм Сидней 6 0.19
3. Цвишенбруггер Ян 5 0.16
4. Гебауэр Кристиан 4 0.13
5. Шрайнер Эммануэль 4 0.13
6. Manfred Fischer 3 0.09
7. Daniel Nussbaumer 2 0.06
8. Johannes Tartarotti 1 0.03
9. Карич Эмир 1 0.03
10. Маак Маттиас 1 0.03
11. Florian Jamnig 1 0.03
12. Пангоп Франц 1 0.03
13. Samuel Gouet 1 0.03
14. Philipp Schmiedl 1 0.03
15. Майлингер Марко 0 0
16. Уисс Алан 0 0
17. Berkay Tolga Dabanli 0 0
18. Турнвальд Мануэль 0 0
19. Lars Nussbaumer 0 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балик Гусейн 6 0.19
2. Пак Кван Рён 5 0.16
3. Луксбахер Даниэль 3 (3) 0.09
4. Бёрк Кори 3 0.09
5. Robert Ljubicic 2 0.06
6. Гартлер Рене 2 (2) 0.06
7. Хофбауэр Доминик 1 0.03
8. Шульц Кофи 1 0.03
9. Luan IX 1 0.03
10. Уэдраого Иссьяка 1 0.03
11. Michael Ambichl 1 0.03
12. Ahmet Muhamedbegovic 1 0.03
13. Christoph Messerer 1 0.03
14. Daniel Schuetz 1 (1) 0.03
15. Майзль Лука 0 0
16. George Davies 0 0
17. Инголич Сандро 0 0
18. Nicolas Meister 0 0
19. Christoph Klarer 0 0

Карточки

Альтах
# Игрок      
1. Шрайнер Эммануэль 6 0
2. Турнвальд Мануэль 6 0
3. Цвишенбруггер Ян 5 0
4. Бериша Мергим 4 0
5. Philipp Schmiedl 4 0
6. Маак Маттиас 2 1
7. Кобрас Мартин 0 2
8. Уисс Алан 3 0
9. Manfred Fischer 3 0
10. Daniel Nussbaumer 3 0
11. Anderson Oliveira6 3 0
12. Сэм Сидней 2 0
13. Оливейра Андерсон 2 0
14. Berkay Tolga Dabanli 2 0
15. Карич Эмир 2 0
16. Johannes Tartarotti 2 0
17. Lars Nussbaumer 2 0
18. Диаките Усман 2 0
19. Гебауэр Кристиан 1 0
20. Samuel Gouet 1 0
21. Matthias Puschl 1 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Луксбахер Даниэль 8 0
2. Хофбауэр Доминик 6 1
3. Luan IX 6 1
4. George Davies 7 0
5. Инголич Сандро 7 0
6. Раснер Мартин 6 0
7. Michael Ambichl 5 0
8. Хаас Мануэль 3 1
9. Robert Ljubicic 3 1
10. Гартлер Рене 2 1
11. Дрешер Даниэль 3 0
12. Риски Роопе 3 0
13. Ahmet Muhamedbegovic 3 0
14. Уэдраого Иссьяка 2 0
15. Шмидт Александер 2 0
16. Daniel Schuetz 0 1
17. Christoph Klarer 0 1
18. Штангль Штефан 1 0
19. Christoph Riegler 1 0
20. Бёрк Кори 1 0
21. Балик Гусейн 1 0
22. Noah Steiner 1 0
23. Christoph Messerer 1 0
24. Osorio Costa Silva Alan2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 14.71% (5) 20.59% (7) 11.76% (4) 14.71% (5) 17.65% (6) 20.59% (7)
 Санкт-Пёльтен 20% (5) 12% (3) 8% (2) 20% (5) 24% (6) 16% (4)

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах
Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Дорнбирн Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер Хартберг 2:1 Альтах Альтах 0:3 Рапид Вена Сваровски Тироль 0:4 Альтах ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Альтах 1:4 Адмира
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен
Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Форвертс Штайр 1:1 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Альтах: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Санкт-Пёльтен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Бундеслига Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Альтах 1:3 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 3:2 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:1 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 3:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 1:4 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 24 16 6 2 85 - 27 33
2. Рапид Вена 24 13 7 4 52 - 26 26
3. Вольфсбергер 24 11 6 7 54 - 35 23
4. ЛАСК 24 16 4 4 52 - 26 22
5. Хартберг 24 10 5 9 41 - 57 20
6. Штурм 24 8 5 11 36 - 39 16

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 25 7 11 7 38 - 37 22
2. Альтах 25 9 5 11 40 - 44 21
3. Санкт-Пёльтен 25 4 9 12 27 - 57 15
4. Адмира 25 5 7 13 25 - 46 12
5. Маттерсбург 25 5 5 15 29 - 57 12
6. Сваровски Тироль 25 5 6 14 28 - 56 11
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Manfred Fischer получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Хофбауэр Доминик получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    31'
    Хофбауэр Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Daniel Nussbaumer бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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