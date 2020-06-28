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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
ПАОК
0'
0:0
3' Не забитый пенальти
Свидерски Кароль
4' Желтая карточка
José Maurisio1
15'
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
26
Матилья
Хавьер
5
Georgios
Delizisis
69
Корхут
Михай
19
Тонсо
Мартин
98
Abou
Ba
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
11
Идейе
Браун
24
Мансини
Даниэль
31
Пасхалакис
Александрос
3
Матос
Леонардо
5
Варела
Фернанду
4
Ингасон
Сверрир
23
Яннулис
Димитрис
8
José
Maurisio1
24
Эсити
Андерсон
21
Бисесвар
Диего
68
Цолис
Христос
9
Свидерски
Кароль
99
Стох
Мирослав
Арис Салоники
4-4-2
ПАОК
4-3-3

Ход матча

3'
0:0
Свидерски Кароль
4'
 
José Maurisio1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -
Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ
АЕК 2:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Атромитос Ламия 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 АЕК Атромитос 0:1 Арис Салоники Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти Лариса 0:0 Арис Салоники Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 4:2 ПАОК Панатинаикос 0:0 Арис Салоники
ПАОК Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 2:0 ПАОК ПАОК 3:1 ОФИ Панатинаикос 0:0 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос
ПАОК 3:2 Олимпиакос Ксанти 1:1 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос Лариса 1:2 ПАОК Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК ПАОК 1:0 Волос Ламия 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Астерас ПАОК 4:1 ОФИ ПАОК 1:0 АЕК ОФИ 0:3 ПАОК Арис Салоники 4:2 ПАОК ПАОК 5:1 Атромитос

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
ПАОК: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Арис Салоники 4:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:2 Арис Салоники Суперлига ПАОК 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:2 ПАОК Суперлига
Арис Салоники 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Арис Салоники Суперлига ПАОК 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 ПАОК Суперлига Арис Салоники 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 3:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ПАОК Кубок Арис Салоники 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Арис Салоники Кубок ПАОК 1:0 Арис Салоники Суперлига
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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