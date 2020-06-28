Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
ПАОК
0:0
3' Не забитый пенальтиСвидерски Кароль
4' Желтая карточкаJosé Maurisio1
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
69
Корхут
Михай
19
Тонсо
Мартин
98
Abou
Ba
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
11
Идейе
Браун
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Корхут МихайЗащитник
-
19 Тонсо МартинПолузащитник
-
98 Abou BaПолузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
11 Идейе БраунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
3'
0:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ
АЕК 2:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Атромитос Ламия 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 АЕК Атромитос 0:1 Арис Салоники Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти Лариса 0:0 Арис Салоники Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 4:2 ПАОК Панатинаикос 0:0 Арис Салоники
ПАОК Последние 20 матчей: + = -Олимпиакос 2:0 ПАОК ПАОК 3:1 ОФИ Панатинаикос 0:0 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
ПАОК: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Арис Салоники 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Арис Салоники Суперлига ПАОК 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 ПАОК Суперлига Арис Салоники 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 3:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ПАОК Кубок Арис Салоники 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Арис Салоники Кубок ПАОК 1:0 Арис Салоники Суперлига