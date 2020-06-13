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  3. Австрия
Адмира
0:3
Конец матча

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
21' Желтая карточка
Roman Kerschbaum
34' Желтая карточка
Ковачец Дино
0:1
38' Гол
Йебоа Келвин
0:2
58' Гол
Дедич Златко
0:3
61' Гол
Майерхофер Штефан
85' Желтая карточка
Майерхофер Штефан
90'+5
1
Ляйтнер
Андреас
23
Pascal
Petlach
5
Тёлке
Бьярне
27
Emanuel
Aiwu
25
Павелич
Марио
8
Roman
Kerschbaum
18
Лакнер
Маркус
14
Morten
Hjulmand
37
Leonardo
Lukacevic
16
Хоффер
Эрвин
11
Бакыш
Синан
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
34
Хагер
Штефан
4
Гугганиг
Давид
26
Бучачер
Флориан
16
Ридер
Флориан
6
Пецос
Атанасиос
23
Ковачец
Дино
27
Йебоа
Келвин
20
Майерхофер
Штефан
22
Дедич
Златко
Адмира
3-5-1-1
Сваровски Тироль
4-4-2

Ход матча

21'
Roman Kerschbaum
 
34'
 
Ковачец Дино
38'
0:1
Йебоа Келвин
(Гугганиг Давид)
46'
 
Топлич Флориан
Ридер Флориан
46'
Onurhan Babuscu
Roman Kerschbaum
 
46'
Marco Kadlec
Pascal Petlach
 
58'
0:2
Дедич Златко
(Пецос Атанасиос)
61'
 
Сантин Себастьян
Дедич Златко
61'
0:3
Майерхофер Штефан
(Йебоа Келвин)
70'
Тот Даниэль
Хоффер Эрвин
 
70'
Seth Paintsil
Morten Hjulmand
 
72'
 
Нитцльнадер Кевин
Пецос Атанасиос
77'
 
Julian Peter Goelles
Йебоа Келвин
77'
 
Нюротер Сандро
Ковачец Дино
85'
 
Майерхофер Штефан

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакыш Синан 11 (1) 0.34
2. Roman Kerschbaum 2 0.06
3. Хоффер Эрвин 2 (1) 0.06
4. Пуш Коля 2 0.06
5. Шёссвендтер Кристоф 1 0.03
6. Пинк Маркус 1 0.03
7. Morten Hjulmand 1 0.03
8. Лакнер Маркус 1 0.03
9. Boris Cmiljanic 1 0.03
10. Тот Даниэль 1 0.03
11. Pascal Petlach 1 0.03
12. Marco Kadlec 1 0.03
13. Seth Paintsil 0 0
14. Старкль Доминик 0 0
15. Павелич Марио 0 0
16. Fabian Menig 0 0
17. Marcus Maier 0 0
18. Emanuel Aiwu 0 0
Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дедич Златко 9 (2) 0.28
2. Йебоа Келвин 4 0.13
3. Прантер Беньямин 3 0.09
4. Майерхофер Штефан 2 0.06
5. Вальх Клеменс 2 0.06
6. Хагер Штефан 2 0.06
7. Пецос Атанасиос 1 0.03
8. Свобода Михаэль 1 0.03
9. Кох Фабиан 1 0.03
10. Сантин Себастьян 1 0.03
11. Бучачер Флориан 1 0.03
12. Ридер Флориан 0 0
13. Гргич Лукас 0 0
14. Гугганиг Давид 0 0
15. Milan Jurdik 0 0
16. Аджей Феликс 0 0
17. Освальд Фердинанд 0 0

Карточки

Адмира
# Игрок      
1. Roman Kerschbaum 9 1
2. Morten Hjulmand 9 0
3. Emanuel Aiwu 6 0
4. Бакыш Синан 5 0
5. Fabian Menig 5 0
6. Leonardo Lukacevic 4 0
7. Тот Даниэль 3 0
8. Старкль Доминик 2 0
9. Marcus Maier 2 0
10. Boris Cmiljanic 2 0
11. Sebastian Bauer 2 0
12. Пинк Маркус 1 0
13. Ляйтнер Андреас 1 0
14. Штраусс Фабио 1 0
15. Jonathan Scherzer 1 0
16. Seth Paintsil 1 0
17. Pascal Petlach 1 0
Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 7 0
2. Свобода Михаэль 5 1
3. Майерхофер Штефан 6 0
4. Хагер Штефан 6 0
5. Гргич Лукас 6 0
6. Топлич Флориан 5 0
7. Йебоа Келвин 5 0
8. Бучачер Флориан 4 0
9. Ридер Флориан 4 0
10. Agonay Jimenez Ione 3 0
11. Сантин Себастьян 3 0
12. Дедич Златко 2 0
13. Мадер Флориан 2 0
14. Кох Фабиан 2 0
15. Аджей Феликс 2 0
16. Ковачец Дино 2 0
17. Прантер Беньямин 1 0
18. Пецос Атанасиос 1 0
19. Освальд Фердинанд 1 0
20. Нитцльнадер Кевин 1 0
21. Соарес Бруно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Адмира 5% (1) 20% (4) 25% (5) 10% (2) 10% (2) 30% (6)
 Сваровски Тироль 16% (4) 4% (1) 28% (7) 16% (4) 20% (5) 16% (4)

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург Аустрия Вена 1:0 Адмира Адмира 0:0 Штурм
Адмира 1:2 Драссбург Адмира 2:0 Альтах Сваровски Тироль 1:1 Адмира Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Адмира 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Вольфсбергер 4:1 Адмира Нордшелланн 2:0 Адмира Адмира 2:1 Хорн Адмира 1:1 ГАК Адмира 8:0 Аустрия Клагенфурт Адмира 5:1 Штадль Паура Адмира 0:3 Рапид Вена Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Адмира 0:0 Аустрия Вена
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль
Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 1:3 Викинг Сваровски Тироль 1:2 Рид Сваровски Тироль 2:1 Дорнбирн Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:5 Штурм Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:4 Альтах Глайсдорф 1:4 Сваровски Тироль

Последние игры между собой

Адмира: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Сваровски Тироль 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Сваровски Тироль Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 24 16 6 2 85 - 27 33
2. Рапид Вена 24 13 7 4 52 - 26 26
3. Вольфсбергер 24 11 6 7 54 - 35 23
4. ЛАСК 24 16 4 4 52 - 26 22
5. Хартберг 24 10 5 9 41 - 57 20
6. Штурм 24 8 5 11 36 - 39 16

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 25 7 11 7 38 - 37 22
2. Альтах 25 9 5 11 40 - 44 21
3. Санкт-Пёльтен 25 4 9 12 27 - 57 15
4. Адмира 25 5 7 13 25 - 46 12
5. Маттерсбург 25 5 5 15 29 - 57 12
6. Сваровски Тироль 25 5 6 14 28 - 56 11
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Йебоа Келвин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Ковачец Дино получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Roman Kerschbaum получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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