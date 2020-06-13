Адмира
0:3
Конец матча
Стадион: БСФЦ
Сваровски Тироль
21' Желтая карточкаRoman Kerschbaum
34' Желтая карточкаКовачец Дино
0:1
38' ГолЙебоа Келвин
0:2
58' ГолДедич Златко
0:3
61' ГолМайерхофер Штефан
85' Желтая карточкаМайерхофер Штефан
27
Emanuel
Aiwu
16
Хоффер
Эрвин
11
Бакыш
Синан
24
Кох
Фабиан
34
Хагер
Штефан
23
Ковачец
Дино
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Emanuel AiwuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хоффер ЭрвинПолузащитник
-
11 Бакыш СинанНападающий
- Запасные игроки
-
30 Хаас КристофВратарь
- Защитник
-
22 Marcus MaierПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тот ДаниэльПолузащитник
-
-
20 Marco Kadlec
-
Главный тренер: Сольдо Звонимир
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ковачец ДиноПолузащитник
-
27 Йебоа КелвинПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
21'
34'
38'
0:1
58'
0:2
61'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакыш Синан
|11 (1)
|0.34
|2.
|Roman Kerschbaum
|2
|0.06
|3.
|Хоффер Эрвин
|2 (1)
|0.06
|4.
|Пуш Коля
|2
|0.06
|5.
|Шёссвендтер Кристоф
|1
|0.03
|6.
|Пинк Маркус
|1
|0.03
|7.
|Morten Hjulmand
|1
|0.03
|8.
|Лакнер Маркус
|1
|0.03
|9.
|Boris Cmiljanic
|1
|0.03
|10.
|Тот Даниэль
|1
|0.03
|11.
|Pascal Petlach
|1
|0.03
|12.
|Marco Kadlec
|1
|0.03
|13.
|Seth Paintsil
|0
|0
|14.
|Старкль Доминик
|0
|0
|15.
|Павелич Марио
|0
|0
|16.
|Fabian Menig
|0
|0
|17.
|Marcus Maier
|0
|0
|18.
|Emanuel Aiwu
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дедич Златко
|9 (2)
|0.28
|2.
|Йебоа Келвин
|4
|0.13
|3.
|Прантер Беньямин
|3
|0.09
|4.
|Майерхофер Штефан
|2
|0.06
|5.
|Вальх Клеменс
|2
|0.06
|6.
|Хагер Штефан
|2
|0.06
|7.
|Пецос Атанасиос
|1
|0.03
|8.
|Свобода Михаэль
|1
|0.03
|9.
|Кох Фабиан
|1
|0.03
|10.
|Сантин Себастьян
|1
|0.03
|11.
|Бучачер Флориан
|1
|0.03
|12.
|Ридер Флориан
|0
|0
|13.
|Гргич Лукас
|0
|0
|14.
|Гугганиг Давид
|0
|0
|15.
|Milan Jurdik
|0
|0
|16.
|Аджей Феликс
|0
|0
|17.
|Освальд Фердинанд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Roman Kerschbaum
|9
|1
|2.
|Morten Hjulmand
|9
|0
|3.
|Emanuel Aiwu
|6
|0
|4.
|Бакыш Синан
|5
|0
|5.
|Fabian Menig
|5
|0
|6.
|Leonardo Lukacevic
|4
|0
|7.
|Тот Даниэль
|3
|0
|8.
|Старкль Доминик
|2
|0
|9.
|Marcus Maier
|2
|0
|10.
|Boris Cmiljanic
|2
|0
|11.
|Sebastian Bauer
|2
|0
|12.
|Пинк Маркус
|1
|0
|13.
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|14.
|Штраусс Фабио
|1
|0
|15.
|Jonathan Scherzer
|1
|0
|16.
|Seth Paintsil
|1
|0
|17.
|Pascal Petlach
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|7
|0
|2.
|Свобода Михаэль
|5
|1
|3.
|Майерхофер Штефан
|6
|0
|4.
|Хагер Штефан
|6
|0
|5.
|Гргич Лукас
|6
|0
|6.
|Топлич Флориан
|5
|0
|7.
|Йебоа Келвин
|5
|0
|8.
|Бучачер Флориан
|4
|0
|9.
|Ридер Флориан
|4
|0
|10.
|Agonay Jimenez Ione
|3
|0
|11.
|Сантин Себастьян
|3
|0
|12.
|Дедич Златко
|2
|0
|13.
|Мадер Флориан
|2
|0
|14.
|Кох Фабиан
|2
|0
|15.
|Аджей Феликс
|2
|0
|16.
|Ковачец Дино
|2
|0
|17.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|18.
|Пецос Атанасиос
|1
|0
|19.
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|20.
|Нитцльнадер Кевин
|1
|0
|21.
|Соарес Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Адмира
|5% (1)
|20% (4)
|25% (5)
|10% (2)
|10% (2)
|30% (6)
|Сваровски Тироль
|16% (4)
|4% (1)
|28% (7)
|16% (4)
|20% (5)
|16% (4)
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: +6 =7 -7Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург Аустрия Вена 1:0 Адмира Адмира 0:0 Штурм
Адмира 1:2 Драссбург Адмира 2:0 Альтах Сваровски Тироль 1:1 Адмира Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Адмира 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Вольфсбергер 4:1 Адмира Нордшелланн 2:0 Адмира Адмира 2:1 Хорн Адмира 1:1 ГАК Адмира 8:0 Аустрия Клагенфурт Адмира 5:1 Штадль Паура Адмира 0:3 Рапид Вена Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Адмира 0:0 Аустрия Вена
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +4 =5 -11Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль
Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 1:3 Викинг Сваровски Тироль 1:2 Рид Сваровски Тироль 2:1 Дорнбирн Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:5 Штурм Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:4 Альтах Глайсдорф 1:4 Сваровски Тироль
Последние игры между собой
Адмира: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|24
|16
|6
|2
|85 - 27
|33
|2.
|Рапид Вена
|24
|13
|7
|4
|52 - 26
|26
|3.
|Вольфсбергер
|24
|11
|6
|7
|54 - 35
|23
|4.
|ЛАСК
|24
|16
|4
|4
|52 - 26
|22
|5.
|Хартберг
|24
|10
|5
|9
|41 - 57
|20
|6.
|Штурм
|24
|8
|5
|11
|36 - 39
|16
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|25
|7
|11
|7
|38 - 37
|22
|2.
|Альтах
|25
|9
|5
|11
|40 - 44
|21
|3.
|Санкт-Пёльтен
|25
|4
|9
|12
|27 - 57
|15
|4.
|Адмира
|25
|5
|7
|13
|25 - 46
|12
|5.
|Маттерсбург
|25
|5
|5
|15
|29 - 57
|12
|6.
|Сваровски Тироль
|25
|5
|6
|14
|28 - 56
|11