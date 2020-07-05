  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
Астра
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
ЧФР Клуж
0' 2'
1
Лазар
Давид
44
Marius
Pahontu
4
Граовац
Даниэль
23
Дандя
Александру
3
Радунович
Ристо
6
Симон
Габриэл
21
Црепуля
Любян
8
Сэто
Такаюки
19
Фатаи
Кехинде
7
Алибек
Денис
50
Будеску
Константин
87
Арлаускис
Гедрюс
16
Сушич
Матео
55
Винисиус
Пауло
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
94
Catalin
Itu
37
Бордеяну
Михай
8
Джокович
Дамьян
10
Дяк
Чиприан
99
Рондон
Марио
18
Костаке
Йонуц
Астра
ЧФР Клуж

Бомбардиры внутри турнира

Астра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алибек Денис 3 (1) 0.33
2. Сэто Такаюки 1 0.11
3. Raoul Baicu 1 0.11
4. Тамаш Габриэль 1 (1) 0.11
5. Радунович Ристо 0 0
ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дяк Чиприан 4 (1) 0.44
2. Винисиус Пауло 1 0.11
3. Паун-Александру Константин 1 0.11
4. Рондон Марио 0 0
5. Джокович Дамьян 0 0

Карточки

Астра
# Игрок      
1. Алибек Денис 3 0
2. Радунович Ристо 3 0
3. Сэто Такаюки 2 0
4. Рэдуц Михай 2 0
5. Граовац Даниэль 2 0
6. Бег Жюльен 2 0
7. Тамаш Габриэль 1 0
8. Фатаи Кехинде 1 0
9. Георге Валентин 1 0
10. Constantin Dima 1 0
ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Хобан Овидиу 1 1
2. Бордеяну Михай 2 0
3. Дяк Чиприан 1 0
4. Арлаускис Гедрюс 1 0
5. Траоре Ласина 1 0
6. Рондон Марио 1 0
7. Омрани Билель 1 0
8. Паун-Александру Константин 1 0
9. Костаке Йонуц 1 0
10. Бурка Андрей 1 0
11. Claudiu Petrila 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астра 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1)
 ЧФР Клуж 50% (3) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Астра Последние 20 матчей: + = -
Астра 3:2 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 Астра Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш Астра 1:0 Ботошани
ЧФР Клуж 2:1 Астра Астра 2:2 Сепси Германнштадт 2:2 Астра Астра 1:2 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:0 Астра Астра 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 2:0 Астра Астра 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:1 Астра Астра 1:0 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:3 Астра Астра 1:0 Волунтари Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы Ботошани 1:2 Астра Сепси 2:3 Астра Астра 0:0 Германнштадт
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -
ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш
Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Сепси Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж Лацио 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште

Последние игры между собой

Астра: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
ЧФР Клуж: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
ЧФР Клуж 2:1 Астра Лига 1 ЧФР Клуж 2:0 Астра Первая лига Астра 3:2 ЧФР Клуж Первая лига Астра 1:5 ЧФР Клуж Лига 1
Астра 2:2 ЧФР Клуж Кубок ЧФР Клуж 1:3 Астра Кубок ЧФР Клуж 1:0 Астра Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 Астра Первая лига Астра 1:2 ЧФР Клуж Первая лига Астра 0:2 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 Астра Лига 1 ЧФР Клуж 2:0 Астра Лига 1 Астра 2:3 ЧФР Клуж Лига 1 Астра 0:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 3:2 Астра Лига 1 Астра 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 5:1 Астра Первая лига Астра 1:0 ЧФР Клуж Суперкубок Астра 2:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 Астра Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 0:0 5 3 1 1 7 - 4 36
2. Университатя Крайова 5 4 0 1 10 - 9 35
3. Астра 0:0 5 2 1 2 6 - 6 28
4. ФКСБ 5 1 2 2 10 - 9 27
5. Ботошани 5 1 1 3 5 - 7 27
6. Газ-Метан Медиаш 5 0 3 2 3 - 6 25
  • Первый тайм
  • 2'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Граовац Даниэль
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    ЧФР Клуж начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Астра 0:0 ЧФР Клуж онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в следующих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и затем выбрать нужный матч в линии:

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 