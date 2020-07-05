Астра
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Марин Анастасовичи
ЧФР Клуж
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
94
Catalin
Itu
10
Дяк
Чиприан
99
Рондон
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Бруну ДавидЗащитник
-
13 Граур ДиниПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Рэдуц МихайНападающий
- Нападающий
-
-
-
77 Albert Stahl
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
94 Catalin ItuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алибек Денис
|3 (1)
|0.33
|2.
|Сэто Такаюки
|1
|0.11
|3.
|Raoul Baicu
|1
|0.11
|4.
|Тамаш Габриэль
|1 (1)
|0.11
|5.
|Радунович Ристо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дяк Чиприан
|4 (1)
|0.44
|2.
|Винисиус Пауло
|1
|0.11
|3.
|Паун-Александру Константин
|1
|0.11
|4.
|Рондон Марио
|0
|0
|5.
|Джокович Дамьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алибек Денис
|3
|0
|2.
|Радунович Ристо
|3
|0
|3.
|Сэто Такаюки
|2
|0
|4.
|Рэдуц Михай
|2
|0
|5.
|Граовац Даниэль
|2
|0
|6.
|Бег Жюльен
|2
|0
|7.
|Тамаш Габриэль
|1
|0
|8.
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|9.
|Георге Валентин
|1
|0
|10.
|Constantin Dima
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хобан Овидиу
|1
|1
|2.
|Бордеяну Михай
|2
|0
|3.
|Дяк Чиприан
|1
|0
|4.
|Арлаускис Гедрюс
|1
|0
|5.
|Траоре Ласина
|1
|0
|6.
|Рондон Марио
|1
|0
|7.
|Омрани Билель
|1
|0
|8.
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|9.
|Костаке Йонуц
|1
|0
|10.
|Бурка Андрей
|1
|0
|11.
|Claudiu Petrila
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астра
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|ЧФР Клуж
|50% (3)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Астра Последние 20 матчей: + = -Астра 3:2 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 Астра Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш Астра 1:0 Ботошани
ЧФР Клуж 2:1 Астра Астра 2:2 Сепси Германнштадт 2:2 Астра Астра 1:2 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:0 Астра Астра 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 2:0 Астра Астра 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:1 Астра Астра 1:0 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:3 Астра Астра 1:0 Волунтари Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы Ботошани 1:2 Астра Сепси 2:3 Астра Астра 0:0 Германнштадт
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш
Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Сепси Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж Лацио 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште
Последние игры между собой
Астра: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
ЧФР Клуж: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Астра 2:2 ЧФР Клуж Кубок ЧФР Клуж 1:3 Астра Кубок ЧФР Клуж 1:0 Астра Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 Астра Первая лига Астра 1:2 ЧФР Клуж Первая лига Астра 0:2 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 Астра Лига 1 ЧФР Клуж 2:0 Астра Лига 1 Астра 2:3 ЧФР Клуж Лига 1 Астра 0:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 3:2 Астра Лига 1 Астра 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 5:1 Астра Первая лига Астра 1:0 ЧФР Клуж Суперкубок Астра 2:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 Астра Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|36
|2.
|Университатя Крайова
|5
|4
|0
|1
|10 - 9
|35
|3.
|Астра
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|28
|4.
|ФКСБ
|5
|1
|2
|2
|10 - 9
|27
|5.
|Ботошани
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|27
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|25