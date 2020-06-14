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Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Вольфсбергер
0' 3'
21
Кнофлах
Тобиас
30
Leo
Greiml
39
Любичич
Деян
20
Хофманн
Максимилиан
22
Стойкович
Филип
16
Dejan
Petrovic
II
14
Граховац
Срджан
31
Ульманн
Максимилиан
32
Китагава
Коя
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
9
Фунтас
Таксиархис
31
Кофлер
Александр
7
Шмиц
Лукаш
4
Гольнер
Манфред
22
Баумгартнер
Доминик
27
Новак
Михаэль
21
Йойич
Милош
16
Ляйтгеб
Марио
11
Шмид
Романо
10
Линдль
Михаэль
9
Вайссман
Шон
8
Дьенг
Шейку
Рапид Вена
3-4-3
Вольфсбергер
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 16 0.52
2. Шваб Штефан 7 (2) 0.23
3. Аразе Кельвин 4 0.13
4. Кнасмюлльнер Кристоф 3 0.1
5. Мург Томас 3 0.1
6. Барац Матео 3 0.1
7. Баджи Алиу 3 0.1
8. Дибон Кристофер 2 0.06
9. Шаберсбергер Филипп 2 0.06
10. Ульманн Максимилиан 2 0.06
11. Любичич Деян 2 0.06
12. Хофманн Максимилиан 1 0.03
13. Мюлдюр Мерт 1 0.03
14. Ercan Kara 1 0.03
15. Шик Торстен 0 0
16. Стойкович Филип 0 0
17. Китагава Коя 0 0
18. Yusuf Demir 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 24 (1) 0.77
2. Линдль Михаэль 7 (2) 0.23
3. Ньянгбо Андерсон 7 0.23
4. Новак Михаэль 4 0.13
5. Ляйтгеб Марио 3 0.1
6. Шмид Романо 2 0.06
7. Рицмайер Марсель 2 0.06
8. Верницниг Кристофер 2 0.06
9. Гольнер Манфред 2 0.06
10. Шмиц Лукаш 1 0.03
11. Шмербок Марк-Андре 1 0.03
12. Дьенг Шейку 1 0.03
13. Йойич Милош 0 0
14. Шпранглер Свен 0 0
15. Шмидт Александер 0 0
16. Lukas Schoefl 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Шваб Штефан 5 0
2. Фунтас Таксиархис 4 0
3. Хофманн Максимилиан 4 0
4. Ульманн Максимилиан 4 0
5. Любичич Деян 4 0
6. Граховац Срджан 3 0
7. Дибон Кристофер 2 0
8. Ауэр Штефан 2 0
9. Мург Томас 2 0
10. Аразе Кельвин 2 0
11. Барац Матео 2 0
12. Баджи Алиу 2 0
13. Leo Greiml 2 0
14. Dietmar Kuhbauer 2 0
15. Зоннляйтнер Марио 1 0
16. Стойкович Филип 1 0
17. Китагава Коя 1 0
18. Dejan Petrovic II 1 0
19. Мюлдюр Мерт 1 0
20. Ercan Kara 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Рнич Неманья 8 1
2. Шмид Романо 6 0
3. Рицмайер Марсель 5 0
4. Ляйтгеб Марио 4 0
5. Золльбауэр Михаэль 4 0
6. Шмиц Лукаш 3 0
7. Новак Михаэль 3 0
8. Линдль Михаэль 2 0
9. Вайссман Шон 2 0
10. Дьенг Шейку 1 0
11. Баумгартнер Доминик 1 0
12. Шпранглер Свен 1 0
13. Marcel Holzer 1 0
14. Шмидт Александер 1 0
15. Ньянгбо Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 22.22% (10) 11.11% (5) 20% (9) 15.56% (7) 17.78% (8) 13.33% (6)
 Вольфсбергер 9.26% (5) 5.56% (3) 18.52% (10) 16.67% (9) 27.78% (15) 22.22% (12)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =7 -3
ЛАСК 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Хорн
Рапид Вена 3:0 Хорн Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 Маттерсбург Хартберг 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Рапид Вена 1:1 Хорн Рапид Вена 2:0 Марибор Рапид Вена 1:2 Левски София Рапид Вена 0:2 Войводина Рапид Вена 0:0 Оденсе Рапид Вена 2:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 1:4 Рапид Вена Адмира 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена ЛАСК 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Штурм
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вольфсбергер 2:4 Хартберг Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург
Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Хартберг Вольфсбергер 4:1 Адмира Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Вольфсбергер 5:3 Капфенберг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Штурм 0:4 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Рапид Вена Кубок
Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Бундеслига Рапид Вена 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:5 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Кубок ОеФБ Самсунг Рапид Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 25 17 6 2 87 - 27 33
2. Рапид Вена 25 13 7 5 52 - 28 26
3. Вольфсбергер 25 12 6 7 57 - 35 23
4. ЛАСК 25 17 4 4 54 - 26 22
5. Хартберг 25 10 5 10 42 - 59 20
6. Штурм 25 9 5 11 39 - 39 16

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альтах 26 9 5 12 40 - 46 20
2. Аустрия Вена 26 7 11 8 39 - 40 19
3. Сваровски Тироль 26 6 6 14 31 - 57 14
4. Маттерсбург 26 6 5 15 31 - 58 14
5. Адмира 26 5 7 14 25 - 49 12
6. Санкт-Пёльтен 26 4 9 13 27 - 60 12
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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