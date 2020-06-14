Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Альянц
Вольфсбергер
30
Leo
Greiml
39
Любичич
Деян
32
Китагава
Коя
21
Йойич
Милош
11
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Leo GreimlЗащитник
-
39 Любичич ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ауэр ШтефанПолузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Нападающий
-
-
48 Yusuf Demir
-
29 Ercan Kara
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Йойич МилошПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Виейра МигелЗащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|16
|0.52
|2.
|Шваб Штефан
|7 (2)
|0.23
|3.
|Аразе Кельвин
|4
|0.13
|4.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|3
|0.1
|5.
|Мург Томас
|3
|0.1
|6.
|Барац Матео
|3
|0.1
|7.
|Баджи Алиу
|3
|0.1
|8.
|Дибон Кристофер
|2
|0.06
|9.
|Шаберсбергер Филипп
|2
|0.06
|10.
|Ульманн Максимилиан
|2
|0.06
|11.
|Любичич Деян
|2
|0.06
|12.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0.03
|13.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.03
|14.
|Ercan Kara
|1
|0.03
|15.
|Шик Торстен
|0
|0
|16.
|Стойкович Филип
|0
|0
|17.
|Китагава Коя
|0
|0
|18.
|Yusuf Demir
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вайссман Шон
|24 (1)
|0.77
|2.
|Линдль Михаэль
|7 (2)
|0.23
|3.
|Ньянгбо Андерсон
|7
|0.23
|4.
|Новак Михаэль
|4
|0.13
|5.
|Ляйтгеб Марио
|3
|0.1
|6.
|Шмид Романо
|2
|0.06
|7.
|Рицмайер Марсель
|2
|0.06
|8.
|Верницниг Кристофер
|2
|0.06
|9.
|Гольнер Манфред
|2
|0.06
|10.
|Шмиц Лукаш
|1
|0.03
|11.
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.03
|12.
|Дьенг Шейку
|1
|0.03
|13.
|Йойич Милош
|0
|0
|14.
|Шпранглер Свен
|0
|0
|15.
|Шмидт Александер
|0
|0
|16.
|Lukas Schoefl
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шваб Штефан
|5
|0
|2.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|3.
|Хофманн Максимилиан
|4
|0
|4.
|Ульманн Максимилиан
|4
|0
|5.
|Любичич Деян
|4
|0
|6.
|Граховац Срджан
|3
|0
|7.
|Дибон Кристофер
|2
|0
|8.
|Ауэр Штефан
|2
|0
|9.
|Мург Томас
|2
|0
|10.
|Аразе Кельвин
|2
|0
|11.
|Барац Матео
|2
|0
|12.
|Баджи Алиу
|2
|0
|13.
|Leo Greiml
|2
|0
|14.
|Dietmar Kuhbauer
|2
|0
|15.
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|16.
|Стойкович Филип
|1
|0
|17.
|Китагава Коя
|1
|0
|18.
|Dejan Petrovic II
|1
|0
|19.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|20.
|Ercan Kara
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рнич Неманья
|8
|1
|2.
|Шмид Романо
|6
|0
|3.
|Рицмайер Марсель
|5
|0
|4.
|Ляйтгеб Марио
|4
|0
|5.
|Золльбауэр Михаэль
|4
|0
|6.
|Шмиц Лукаш
|3
|0
|7.
|Новак Михаэль
|3
|0
|8.
|Линдль Михаэль
|2
|0
|9.
|Вайссман Шон
|2
|0
|10.
|Дьенг Шейку
|1
|0
|11.
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|12.
|Шпранглер Свен
|1
|0
|13.
|Marcel Holzer
|1
|0
|14.
|Шмидт Александер
|1
|0
|15.
|Ньянгбо Андерсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|22.22% (10)
|11.11% (5)
|20% (9)
|15.56% (7)
|17.78% (8)
|13.33% (6)
|Вольфсбергер
|9.26% (5)
|5.56% (3)
|18.52% (10)
|16.67% (9)
|27.78% (15)
|22.22% (12)
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =7 -3ЛАСК 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Хорн
Рапид Вена 3:0 Хорн Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 Маттерсбург Хартберг 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Рапид Вена 1:1 Хорн Рапид Вена 2:0 Марибор Рапид Вена 1:2 Левски София Рапид Вена 0:2 Войводина Рапид Вена 0:0 Оденсе Рапид Вена 2:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 1:4 Рапид Вена Адмира 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена ЛАСК 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Штурм
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +9 =4 -7Вольфсбергер 2:4 Хартберг Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург
Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Хартберг Вольфсбергер 4:1 Адмира Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Вольфсбергер 5:3 Капфенберг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Штурм 0:4 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Бундеслига Рапид Вена 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:5 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Кубок ОеФБ Самсунг Рапид Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|25
|17
|6
|2
|87 - 27
|33
|2.
|Рапид Вена
|25
|13
|7
|5
|52 - 28
|26
|3.
|Вольфсбергер
|25
|12
|6
|7
|57 - 35
|23
|4.
|ЛАСК
|25
|17
|4
|4
|54 - 26
|22
|5.
|Хартберг
|25
|10
|5
|10
|42 - 59
|20
|6.
|Штурм
|25
|9
|5
|11
|39 - 39
|16
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альтах
|26
|9
|5
|12
|40 - 46
|20
|2.
|Аустрия Вена
|26
|7
|11
|8
|39 - 40
|19
|3.
|Сваровски Тироль
|26
|6
|6
|14
|31 - 57
|14
|4.
|Маттерсбург
|26
|6
|5
|15
|31 - 58
|14
|5.
|Адмира
|26
|5
|7
|14
|25 - 49
|12
|6.
|Санкт-Пёльтен
|26
|4
|9
|13
|27 - 60
|12