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Рапид Вена
2:1
Конец матча

Стадион:
Вольфсбергер
0'
1:0
36' Гол
Китагава Коя
1:1
50' Гол
Вайссман Шон
63' Желтая карточка
Dejan Petrovic II
67' Желтая карточка
Ляйтгеб Марио
79' Желтая карточка
Любичич Деян
2:1
88' Гол
Ульманн Максимилиан
90'+4
21
Кнофлах
Тобиас
30
Leo
Greiml
39
Любичич
Деян
20
Хофманн
Максимилиан
22
Стойкович
Филип
16
Dejan
Petrovic
II
14
Граховац
Срджан
31
Ульманн
Максимилиан
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
32
Китагава
Коя
9
Фунтас
Таксиархис
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
4
Гольнер
Манфред
7
Шмиц
Лукаш
21
Йойич
Милош
16
Ляйтгеб
Марио
11
Шмид
Романо
10
Линдль
Михаэль
9
Вайссман
Шон
8
Дьенг
Шейку
Рапид Вена
3-4-1-2
Вольфсбергер
4-3-1-2

Ход матча

36'
Китагава Коя
(Фунтас Таксиархис)
1:0
46'
 
Lukas Schoefl
Йойич Милош
46'
 
Шмербок Марк-Андре
Дьенг Шейку
50'
1:1
Вайссман Шон
(Линдль Михаэль)
63'
Аразе Кельвин
Китагава Коя
 
63'
Dejan Petrovic II
 
67'
 
Ляйтгеб Марио
69'
Yusuf Demir
Фунтас Таксиархис
 
69'
Шик Торстен
Стойкович Филип
 
79'
Любичич Деян
 
83'
Ercan Kara
Кнасмюлльнер Кристоф
 
88'
Ульманн Максимилиан
2:1
90'
 
Гёллес Штефан
Ляйтгеб Марио

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 16 0.52
2. Шваб Штефан 7 (2) 0.23
3. Аразе Кельвин 4 0.13
4. Кнасмюлльнер Кристоф 3 0.1
5. Мург Томас 3 0.1
6. Ульманн Максимилиан 3 0.1
7. Барац Матео 3 0.1
8. Баджи Алиу 3 0.1
9. Дибон Кристофер 2 0.06
10. Шаберсбергер Филипп 2 0.06
11. Любичич Деян 2 0.06
12. Китагава Коя 1 0.03
13. Хофманн Максимилиан 1 0.03
14. Мюлдюр Мерт 1 0.03
15. Ercan Kara 1 0.03
16. Шик Торстен 0 0
17. Стойкович Филип 0 0
18. Yusuf Demir 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 25 (1) 0.81
2. Линдль Михаэль 7 (2) 0.23
3. Ньянгбо Андерсон 7 0.23
4. Новак Михаэль 4 0.13
5. Ляйтгеб Марио 3 0.1
6. Шмид Романо 2 0.06
7. Рицмайер Марсель 2 0.06
8. Верницниг Кристофер 2 0.06
9. Гольнер Манфред 2 0.06
10. Шмиц Лукаш 1 0.03
11. Шмербок Марк-Андре 1 0.03
12. Дьенг Шейку 1 0.03
13. Йойич Милош 0 0
14. Шпранглер Свен 0 0
15. Шмидт Александер 0 0
16. Lukas Schoefl 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Шваб Штефан 5 0
2. Любичич Деян 5 0
3. Фунтас Таксиархис 4 0
4. Хофманн Максимилиан 4 0
5. Ульманн Максимилиан 4 0
6. Граховац Срджан 3 0
7. Дибон Кристофер 2 0
8. Ауэр Штефан 2 0
9. Мург Томас 2 0
10. Dejan Petrovic II 2 0
11. Аразе Кельвин 2 0
12. Барац Матео 2 0
13. Баджи Алиу 2 0
14. Leo Greiml 2 0
15. Dietmar Kuhbauer 2 0
16. Зоннляйтнер Марио 1 0
17. Стойкович Филип 1 0
18. Китагава Коя 1 0
19. Мюлдюр Мерт 1 0
20. Ercan Kara 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Рнич Неманья 8 1
2. Шмид Романо 6 0
3. Ляйтгеб Марио 5 0
4. Рицмайер Марсель 5 0
5. Золльбауэр Михаэль 4 0
6. Шмиц Лукаш 3 0
7. Новак Михаэль 3 0
8. Линдль Михаэль 2 0
9. Вайссман Шон 2 0
10. Дьенг Шейку 1 0
11. Баумгартнер Доминик 1 0
12. Шпранглер Свен 1 0
13. Marcel Holzer 1 0
14. Шмидт Александер 1 0
15. Ньянгбо Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 21.28% (10) 10.64% (5) 21.28% (10) 14.89% (7) 17.02% (8) 14.89% (7)
 Вольфсбергер 9.09% (5) 5.45% (3) 18.18% (10) 18.18% (10) 27.27% (15) 21.82% (12)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =7 -3
ЛАСК 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Хорн
Рапид Вена 3:0 Хорн Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 Маттерсбург Хартберг 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Рапид Вена 1:1 Хорн Рапид Вена 2:0 Марибор Рапид Вена 1:2 Левски София Рапид Вена 0:2 Войводина Рапид Вена 0:0 Оденсе Рапид Вена 2:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 1:4 Рапид Вена Адмира 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена ЛАСК 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Штурм
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вольфсбергер 2:4 Хартберг Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург
Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Хартберг Вольфсбергер 4:1 Адмира Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Вольфсбергер 5:3 Капфенберг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Штурм 0:4 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Рапид Вена Кубок
Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Бундеслига Рапид Вена 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:5 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Кубок ОеФБ Самсунг Рапид Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 25 17 6 2 87 - 27 33
2. Рапид Вена 26 14 7 5 54 - 29 29
3. Вольфсбергер 26 12 6 8 58 - 37 23
4. ЛАСК 25 17 4 4 54 - 26 22
5. Хартберг 1:2 26 10 5 11 43 - 61 20
6. Штурм 2:1 26 10 5 11 41 - 40 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альтах 26 9 5 12 40 - 46 20
2. Аустрия Вена 26 7 11 8 39 - 40 19
3. Сваровски Тироль 26 6 6 14 31 - 57 14
4. Маттерсбург 26 6 5 15 31 - 58 14
5. Адмира 26 5 7 14 25 - 49 12
6. Санкт-Пёльтен 26 4 9 13 27 - 60 12
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Китагава Коя бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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