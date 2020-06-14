  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
Хартберг
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Штурм
0' 3'
1
Rene
Swete
31
Thomas
Rotter
32
Felix
Luckender
14
Клем
Кристиан
6
Линхарт
Андреас
23
Кайнц
Тобиас
42
Нимага
Бакари
22
Amadou
Dante
9
Реп
Райко
24
Тадич
Дарио
20
Доссу
Жодель
27
Зибенхандль
Йорг
8
Сакик
Эмануэль
5
Авлонитис
Тасос
35
Niklas
Geyrhofer
10
Китеишвили
Отар
25
Хирлэндер
Штефан
24
Лейтгеб
Кристоф
30
Любич
Иван
21
Домингес
Хуан
19
Фризенбихлер
Кевин
11
Десподов
Кирилл
Хартберг
3-4-1-2
Штурм
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 13 (4) 0.42
2. Реп Райко 8 0.26
3. Доссу Жодель 5 0.16
4. Stefan Rakowitz 2 0.06
5. Линхарт Андреас 2 0.06
6. Felix Luckender 2 0.06
7. Michael Huber 2 0.06
8. Клем Кристиан 1 0.03
9. Кайнц Тобиас 1 0.03
10. Нимага Бакари 1 0.03
11. Канкола Давид 1 0.03
12. Tomas Ostrak 1 0.03
13. Thomas Rotter 1 0.03
14. Amadou Dante 1 0.03
15. Juergen Heil 0 0
16. Lukas Ried 0 0
17. Patrick Obermueller 0 0
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Десподов Кирилл 6 0.19
2. Балай Беким 6 (1) 0.19
3. Рёчер Торстен 5 0.16
4. Китеишвили Отар 4 0.13
5. Янтшер Якоб 4 0.13
6. Хузпек Филипп 3 0.1
7. Домингес Хуан 3 0.1
8. Хирлэндер Штефан 3 (1) 0.1
9. Авлонитис Тасос 1 0.03
10. Любич Иван 1 0.03
11. Сакик Эмануэль 0 0
12. Шраммель Томас 0 0

Карточки

Хартберг
# Игрок      
1. Канкола Давид 9 2
2. Нимага Бакари 9 1
3. Реп Райко 7 0
4. Rene Swete 4 1
5. Клем Кристиан 5 0
6. Juergen Heil 5 0
7. Кайнц Тобиас 4 0
8. Michael Huber 4 0
9. Линхарт Андреас 3 0
10. Доссу Жодель 3 0
11. Lukas Ried 3 0
12. Siegfred Rasswalder 1 1
13. Felix Luckender 1 1
14. Тадич Дарио 1 0
15. Stefan Rakowitz 1 0
16. Готаль Сандро 1 0
17. Lukas Gabbichler 1 0
Штурм
# Игрок      
1. Домингес Хуан 7 1
2. Любич Иван 7 0
3. Хирлэндер Штефан 5 1
4. Китеишвили Отар 5 0
5. Донкор Исаак 3 1
6. Шраммель Томас 4 0
7. Сакик Эмануэль 4 0
8. Хузпек Филипп 2 1
9. Авлонитис Тасос 2 1
10. Шпендльхофер Лукас 2 1
11. Балай Беким 3 0
12. Десподов Кирилл 3 0
13. Янтшер Якоб 2 0
14. Рёчер Торстен 2 0
15. Йегер Лукас 2 0
16. Фризенбихлер Кевин 1 0
17. Шютценауэр Тобиас 1 0
18. Зибенхандль Йорг 1 0
19. Труммер Винсент 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Хартберг 12.82% (5) 17.95% (7) 17.95% (7) 17.95% (7) 17.95% (7) 15.38% (6)
 Штурм 17.65% (6) 20.59% (7) 8.82% (3) 23.53% (8) 11.76% (4) 17.65% (6)

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Вольфсбергер 2:4 Хартберг Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:2 Хартберг Austria Vienna 1:0 Хартберг
Аустрия Вена 1:0 Хартберг Хартберг 0:3 Сваровски Тироль ЛАСК 5:1 Хартберг Хартберг 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:0 Хартберг Хартберг 1:3 Капфенберг Хартберг 1:1 Десна Хартберг 4:1 Глайсдорф Хартберг 6:1 Вайц Хартберг 2:2 Ред Булл Зальцбург Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 5:0 Хартберг Хартберг 2:1 Альтах Штурм 3:1 Хартберг Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 3:1 Маттерсбург
Штурм Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Штурм 1:5 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:0 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер Адмира 0:0 Штурм
Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Штурм 1:1 Аустрия Вена Адмира 0:2 Штурм Штурм 1:2 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Штурм Штурм 4:1 Домжале Погонь Щецин 2:1 Штурм Вииторул Констанца 0:0 Штурм Оснабрюк 3:1 Штурм Штурм 2:1 Блау-Вайс Линц ЛАСК 3:3 Штурм Штурм 1:2 Альтах Сваровски Тироль 1:5 Штурм Рапид Вена 1:1 Штурм Штурм 3:1 Хартберг Штурм 0:4 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Штурм: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Штурм 3:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 1:0 Штурм Бундеслига Хартберг 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Хартберг Бундеслига
Штурм 2:1 Хартберг Товарищеские матчи Хартберг 0:6 Штурм Кубок Штурм 2:5 Хартберг Разное Хартберг 1:1 Штурм Товарищеские матчи Штурм 5:1 Хартберг Товарищеские матчи Штурм 2:4 Хартберг OFB Cup Хартберг 0:1 Штурм Товарищеские матчи

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 25 17 6 2 87 - 27 33
2. Рапид Вена 25 13 7 5 52 - 28 26
3. Вольфсбергер 25 12 6 7 57 - 35 23
4. ЛАСК 25 17 4 4 54 - 26 22
5. Хартберг 25 10 5 10 42 - 59 20
6. Штурм 25 9 5 11 39 - 39 16

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альтах 26 9 5 12 40 - 46 20
2. Аустрия Вена 26 7 11 8 39 - 40 19
3. Сваровски Тироль 26 6 6 14 31 - 57 14
4. Маттерсбург 26 6 5 15 31 - 58 14
5. Адмира 26 5 7 14 25 - 49 12
6. Санкт-Пёльтен 26 4 9 13 27 - 60 12
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 