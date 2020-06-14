Хартберг
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Штурм
23
Кайнц
Тобиас
22
Amadou
Dante
24
Тадич
Дарио
20
Доссу
Жодель
30
Любич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Amadou DanteПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
20 Доссу ЖодельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Lukas RiedПолузащитник
-
-
28 Juergen Heil
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|13 (4)
|0.42
|2.
|Реп Райко
|8
|0.26
|3.
|Доссу Жодель
|5
|0.16
|4.
|Stefan Rakowitz
|2
|0.06
|5.
|Линхарт Андреас
|2
|0.06
|6.
|Felix Luckender
|2
|0.06
|7.
|Michael Huber
|2
|0.06
|8.
|Клем Кристиан
|1
|0.03
|9.
|Кайнц Тобиас
|1
|0.03
|10.
|Нимага Бакари
|1
|0.03
|11.
|Канкола Давид
|1
|0.03
|12.
|Tomas Ostrak
|1
|0.03
|13.
|Thomas Rotter
|1
|0.03
|14.
|Amadou Dante
|1
|0.03
|15.
|Juergen Heil
|0
|0
|16.
|Lukas Ried
|0
|0
|17.
|Patrick Obermueller
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Десподов Кирилл
|6
|0.19
|2.
|Балай Беким
|6 (1)
|0.19
|3.
|Рёчер Торстен
|5
|0.16
|4.
|Китеишвили Отар
|4
|0.13
|5.
|Янтшер Якоб
|4
|0.13
|6.
|Хузпек Филипп
|3
|0.1
|7.
|Домингес Хуан
|3
|0.1
|8.
|Хирлэндер Штефан
|3 (1)
|0.1
|9.
|Авлонитис Тасос
|1
|0.03
|10.
|Любич Иван
|1
|0.03
|11.
|Сакик Эмануэль
|0
|0
|12.
|Шраммель Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канкола Давид
|9
|2
|2.
|Нимага Бакари
|9
|1
|3.
|Реп Райко
|7
|0
|4.
|Rene Swete
|4
|1
|5.
|Клем Кристиан
|5
|0
|6.
|Juergen Heil
|5
|0
|7.
|Кайнц Тобиас
|4
|0
|8.
|Michael Huber
|4
|0
|9.
|Линхарт Андреас
|3
|0
|10.
|Доссу Жодель
|3
|0
|11.
|Lukas Ried
|3
|0
|12.
|Siegfred Rasswalder
|1
|1
|13.
|Felix Luckender
|1
|1
|14.
|Тадич Дарио
|1
|0
|15.
|Stefan Rakowitz
|1
|0
|16.
|Готаль Сандро
|1
|0
|17.
|Lukas Gabbichler
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Домингес Хуан
|7
|1
|2.
|Любич Иван
|7
|0
|3.
|Хирлэндер Штефан
|5
|1
|4.
|Китеишвили Отар
|5
|0
|5.
|Донкор Исаак
|3
|1
|6.
|Шраммель Томас
|4
|0
|7.
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|8.
|Хузпек Филипп
|2
|1
|9.
|Авлонитис Тасос
|2
|1
|10.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|1
|11.
|Балай Беким
|3
|0
|12.
|Десподов Кирилл
|3
|0
|13.
|Янтшер Якоб
|2
|0
|14.
|Рёчер Торстен
|2
|0
|15.
|Йегер Лукас
|2
|0
|16.
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0
|17.
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|18.
|Зибенхандль Йорг
|1
|0
|19.
|Труммер Винсент
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хартберг
|12.82% (5)
|17.95% (7)
|17.95% (7)
|17.95% (7)
|17.95% (7)
|15.38% (6)
|Штурм
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|8.82% (3)
|23.53% (8)
|11.76% (4)
|17.65% (6)
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +8 =3 -9Вольфсбергер 2:4 Хартберг Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:2 Хартберг Austria Vienna 1:0 Хартберг
Аустрия Вена 1:0 Хартберг Хартберг 0:3 Сваровски Тироль ЛАСК 5:1 Хартберг Хартберг 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:0 Хартберг Хартберг 1:3 Капфенберг Хартберг 1:1 Десна Хартберг 4:1 Глайсдорф Хартберг 6:1 Вайц Хартберг 2:2 Ред Булл Зальцбург Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 5:0 Хартберг Хартберг 2:1 Альтах Штурм 3:1 Хартберг Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 3:1 Маттерсбург
Штурм Последние 20 матчей: +5 =5 -10Штурм 1:5 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:0 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер Адмира 0:0 Штурм
Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Штурм 1:1 Аустрия Вена Адмира 0:2 Штурм Штурм 1:2 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Штурм Штурм 4:1 Домжале Погонь Щецин 2:1 Штурм Вииторул Констанца 0:0 Штурм Оснабрюк 3:1 Штурм Штурм 2:1 Блау-Вайс Линц ЛАСК 3:3 Штурм Штурм 1:2 Альтах Сваровски Тироль 1:5 Штурм Рапид Вена 1:1 Штурм Штурм 3:1 Хартберг Штурм 0:4 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Штурм: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|25
|17
|6
|2
|87 - 27
|33
|2.
|Рапид Вена
|25
|13
|7
|5
|52 - 28
|26
|3.
|Вольфсбергер
|25
|12
|6
|7
|57 - 35
|23
|4.
|ЛАСК
|25
|17
|4
|4
|54 - 26
|22
|5.
|Хартберг
|25
|10
|5
|10
|42 - 59
|20
|6.
|Штурм
|25
|9
|5
|11
|39 - 39
|16
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альтах
|26
|9
|5
|12
|40 - 46
|20
|2.
|Аустрия Вена
|26
|7
|11
|8
|39 - 40
|19
|3.
|Сваровски Тироль
|26
|6
|6
|14
|31 - 57
|14
|4.
|Маттерсбург
|26
|6
|5
|15
|31 - 58
|14
|5.
|Адмира
|26
|5
|7
|14
|25 - 49
|12
|6.
|Санкт-Пёльтен
|26
|4
|9
|13
|27 - 60
|12