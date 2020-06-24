32' Желтая карточкаТопалов Дмитрий
1:0
41' ГолГорбунов Сергей Олегович
70' Желтая карточкаСкляр Александр
79' Желтая карточкаН'Диай Папе Алиун
1:1
80' ПенальтиКане Ибрахим
81' Желтая карточкаПуцлин Давид
84' Желтая карточкаТищенко Игорь
88' Желтая карточкаЧеснаков Владимир
115' Желтая карточкаБыков Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Фомин РусланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Дудик АртёмПолузащитник
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сапай ВадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Кане ИбрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Васин ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
32'
41'
70'
80'
1:1
81'
84'
111'
115'
Пен
2:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яворский Сергей
|1
|0.33
|2.
|Чурко Вячеслав
|1
|0.33
|3.
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0.33
|4.
|Кулаков Андрей
|1
|0.33
|5.
|Муравский Назарий
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Козыренко Юрий
|1
|0.33
|2.
|Васин Денис
|1 (1)
|0.33
|3.
|Кане Ибрахим
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Федорчук Валерий
|0
|1
|2.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|3.
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|4.
|Быков Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чеснаков Владимир
|1
|0
|2.
|Скляр Александр
|1
|0
|3.
|Пуцлин Давид
|1
|0
|4.
|Н'Диай Папе Алиун
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мариуполь
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь
Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь
Ворскла Последние 20 матчей: + = -Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла
Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ворскла: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ворскла 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 1:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Кубок Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 4:1 Ворскла Премьер-лига
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Мариуполь 1:1 Ворскла
Исход игры
Мариуполь
53.9% (76)
Ничья
36.2% (51)
Ворскла
9.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
37.59% (50)
Меньше
62.41% (83)
Обе команды забьют
Да
68.42% (91)
Нет
31.58% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (41)
2:1 Мариуполь
27.7% (39)
1:0 Мариуполь
19.9% (28)
1:2 Ворскла
6.4% (9)
2:0 Мариуполь
4.3% (6)
0:1 Ворскла
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
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