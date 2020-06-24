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Мариуполь
1:1
Итог после пенальти
Ворскла
0'
32' Желтая карточка
Топалов Дмитрий
1:0
41' Гол
Горбунов Сергей Олегович
70' Желтая карточка
Скляр Александр
79' Желтая карточка
Н'Диай Папе Алиун
1:1
80' Пенальти
Кане Ибрахим
81' Желтая карточка
Пуцлин Давид
84' Желтая карточка
Тищенко Игорь
88' Желтая карточка
Чеснаков Владимир
115' Желтая карточка
Быков Алексей
2:3
Пен' Пенальти
 120'
Мариуполь
Ворскла

Ход матча

32'
Топалов Дмитрий
 
41'
Горбунов Сергей Олегович
1:0
56'
Дава Джойским
Горбунов Сергей Олегович
 
61'
 
Danylo Kravchuk
Кулач Владислав
68'
Кулаков Андрей
Чурко Вячеслав
 
69'
Кащук Алексей
Топалов Дмитрий
 
70'
 
Скляр Александр
73'
Быков Алексей
Яворский Сергей
 
75'
Тищенко Игорь
Мишнёв Дмитрий
 
76'
 
Шехич Эдин
Ребенок Павел
79'
 
Н'Диай Папе Алиун
80'
1:1
Кане Ибрахим
81'
 
Пуцлин Давид
81'
 
Баенко Владимир
Н'Диай Папе Алиун
84'
Тищенко Игорь
 
88'
 
Чеснаков Владимир
111'
Дудик Артём
Фомин Руслан
 
115'
Быков Алексей
 
120'
 
Pavlo Isenko
Ризнык Дмитрий
Пен
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яворский Сергей 1 0.33
2. Чурко Вячеслав 1 0.33
3. Горбунов Сергей Олегович 1 0.33
4. Кулаков Андрей 1 0.33
5. Муравский Назарий 1 0.33
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Козыренко Юрий 1 0.33
2. Васин Денис 1 (1) 0.33
3. Кане Ибрахим 1 (1) 0.33

Карточки

Мариуполь
# Игрок      
1. Федорчук Валерий 0 1
2. Тищенко Игорь 1 0
3. Топалов Дмитрий 1 0
4. Быков Алексей 1 0
Ворскла
# Игрок      
1. Чеснаков Владимир 1 0
2. Скляр Александр 1 0
3. Пуцлин Давид 1 0
4. Н'Диай Папе Алиун 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мариуполь 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1) 0
 Ворскла 0 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь
Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь
Ворскла Последние 20 матчей: + = -
Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла
Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ворскла: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Мариуполь 1:1 Ворскла Премьер-лига Мариуполь 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига
Ворскла 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 1:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Кубок Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 4:1 Ворскла Премьер-лига
1/8 финала
5 Альянс
3 Горняк-Спорт
1 Мариуполь
0 Олимпик Донецк
2 Николаев
4 Десна
0 Колос Ковалёвка
1 Ворскла
2 Минай
0 Львов
2 Ингулец
1 Днепр-1
2 Динамо Киев
1 Шахтёр Донецк
6 Александрия
5 Заря
1/4 финала
2 Альянс
4 Мариуполь
0 Десна
1 Ворскла
7 Минай
6 Ингулец
1 Динамо Киев
0 Александрия
1/2 финала
3 Мариуполь
4 Ворскла
0 Минай
2 Динамо Киев
Финал
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Новости матча
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Горбунов Сергей Олегович бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Топалов Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 141
Мариуполь 53.9% (76)
X 36.2% (51)
Ворскла 9.9% (14)
0
выиграет Мариуполь, со счетом 1:0
считаю в этой игре будет много борьбы,поэтому голов много мы не увидим
shevasumy #
Все прогнозы

Прогнозы на матч Мариуполь 1:1 Ворскла

Исход игры
Мариуполь
53.9% (76)
Ничья
36.2% (51)
Ворскла
9.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
37.59% (50)
Меньше
62.41% (83)
Обе команды забьют
Да
68.42% (91)
Нет
31.58% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (41)
2:1 Мариуполь
27.7% (39)
1:0 Мариуполь
19.9% (28)
1:2 Ворскла
6.4% (9)
2:0 Мариуполь
4.3% (6)
0:1 Ворскла
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
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