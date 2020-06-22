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Динамо Киев
2:1
Конец матча

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
19' Желтая карточка
Цитаишвили Георгий
40' Желтая карточка
Милько Вадим
49' Желтая карточка
Петров Кирилл
52' Желтая карточка
Попов Денис II
0:0
53' Не забитый пенальти
Богданов Андрей
62' Желтая карточка
Емец Владислав
63' Вторая желтая карточка
Петров Кирилл
1:0
64' Пенальти
Цыганков Виктор
1:1
69' Пенальти
Вильхамссон Арни
86' Желтая карточка
Ефремов Евгений
2:1
87' Пенальти
Карлос де Пена
90'+11
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
4
Попов
Денис
II
30
Шабанов
Артём
16
Миколенко
Виталий
11
Цитаишвили
Георгий
8
Шепелев
Владимир
18
Андриевский
Александр
7
Вербич
Беньямин
29
Буяльский
Виталий
70
Русин
Назарий
25
Волынец
Евгений
80
Ефремов
Евгений
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
29
Емец
Владислав
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
18
Костишин
Денис
90
Богданов
Андрей
10
Морозко
Евгений
7
Лысенко
Владимир
Динамо Киев
Колос Ковалёвка

Ход матча

19'
Цитаишвили Георгий
 
40'
 
Милько Вадим
46'
Цыганков Виктор
Цитаишвили Георгий
 
49'
 
Петров Кирилл
52'
Попов Денис II
 
53'
0:0
Богданов Андрей
57'
Карлос де Пена
Русин Назарий
 
57'
Дуэлунд Миккель
Андриевский Александр
 
62'
 
Емец Владислав
62'
 
Вильхамссон Арни
Костишин Денис
63'
 
Петров Кирилл
64'
Цыганков Виктор
1:0
69'
1:1
Вильхамссон Арни
73'
 
Кожушко Олег
Лысенко Владимир
76'
Кадири Мохаммед
Шепелев Владимир
 
84'
 
Антюх Денис
Ильин Олег
84'
 
Парамонов Вадим
Морозко Евгений
86'
 
Ефремов Евгений
87'
Карлос де Пена
2:1
90'
Шапаренко Николай
Буяльский Виталий
 

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 10 (4) 0.37
2. Буяльский Виталий 9 (1) 0.33
3. Карлос де Пена 8 (1) 0.3
4. Вербич Беньямин 8 (2) 0.3
5. Беседин Артём 8 (1) 0.3
6. Миколенко Виталий 3 0.11
7. Шабанов Артём 2 0.07
8. Родригес Жерсон 2 0.07
9. Фран Соль 1 0.04
10. Шапаренко Николай 1 0.04
11. Попов Денис II 1 0.04
12. Шепелев Владимир 0 0
13. Кедзёра Томаш 0 0
14. Сидорчук Сергей 0 0
15. Караваев Александр 0 0
16. Кадар Томаш 0 0
17. Цитаишвили Георгий 0 0
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смирный Евгений 5 0.19
2. Вильхамссон Арни 4 (2) 0.15
3. Лысенко Владимир 3 0.11
4. Костишин Денис 3 (1) 0.11
5. Гавриш Виталий 3 (2) 0.11
6. Ильин Олег 2 0.07
7. Милько Вадим 2 0.07
8. Ореховский Павел 1 0.04
9. Волков Александр 1 0.04
10. Морозко Евгений 1 0.04
11. Петров Кирилл 1 0.04
12. Парамонов Вадим 1 0.04
13. Сорокин Станислав 1 0.04
14. Нехтий Владислав 0 0
15. Задоя Евгений 0 0
16. Богданов Андрей 0 0
17. Кожушко Олег 0 0
18. Емец Владислав 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 6 0
2. Беседин Артём 6 0
3. Попов Денис II 6 0
4. Шепелев Владимир 4 1
5. Миколенко Виталий 5 0
6. Кадар Томаш 3 1
7. Карлос де Пена 4 0
8. Вербич Беньямин 2 1
9. Гармаш Денис 3 0
10. Шабанов Артём 3 0
11. Буяльский Виталий 1 1
12. Андриевский Александр 2 0
13. Кедзёра Томаш 2 0
14. Цыганков Виктор 2 0
15. Бурда Никита 2 0
16. Шапаренко Николай 2 0
17. Кадири Мохаммед 2 0
18. Бущан Георгий 1 0
19. Караваев Александр 1 0
20. Фран Соль 1 0
21. Родригес Жерсон 1 0
22. Русин Назарий 1 0
23. Цитаишвили Георгий 1 0
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Милько Вадим 10 0
2. Максименко Максим 4 3
3. Смирный Евгений 6 1
4. Петров Кирилл 5 1
5. Ореховский Павел 6 0
6. Ильин Олег 6 0
7. Задоя Евгений 4 1
8. Емец Владислав 5 0
9. Парамонов Вадим 4 0
10. Зозуля Алексей 4 0
11. Ефремов Евгений 4 0
12. Черноморец Александр 4 0
13. Костишин Денис 4 0
14. Гавриш Виталий 2 1
15. Вильхамссон Арни 3 0
16. Кожушко Олег 1 1
17. Морозко Евгений 1 1
18. Лысенко Владимир 2 0
19. Нехтий Владислав 2 0
20. Волынец Евгений 2 0
21. Бондаренко Александр 1 0
22. Волков Александр 1 0
23. Мигунов Александр 1 0
24. Кизилатеш Джемаль 1 0
25. Сорокин Станислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 6% (3) 14% (7) 26% (13) 16% (8) 14% (7) 24% (12)
 Колос Ковалёвка 11.54% (3) 11.54% (3) 26.92% (7) 11.54% (3) 23.08% (6) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев
Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Мариуполь
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 27 23 2 2 69 - 20 71
2. Динамо Киев Заявка 27 17 4 6 56 - 24 55
3. Заря Заявка 27 16 4 7 44 - 23 52
4. Десна Заявка 27 15 4 8 47 - 22 49
5. Александрия Заявка 27 13 4 10 39 - 38 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 27 8 2 17 28 - 49 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 26 10 4 12 33 - 38 34
2. Мариуполь Заявка 26 7 9 10 27 - 40 30
3. Ворскла Заявка 26 7 5 14 20 - 41 26
4. Олимпик Донецк Заявка 26 6 5 15 23 - 43 23
5. Львов Заявка 27 5 7 15 19 - 44 22
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
Новости матча
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Милько Вадим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Цитаишвили Георгий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Динамо Киев 96.7% (148)
X 3.3% (5)
Колос Ковалёвка 0% (0)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка

Исход игры
Динамо Киев
96.7% (148)
Ничья
3.3% (5)
Колос Ковалёвка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.85% (58)
Меньше
59.15% (84)
Обе команды забьют
Да
20.42% (29)
Нет
79.58% (113)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
51% (78)
3:0 Динамо Киев
17% (26)
3:1 Динамо Киев
8.5% (13)
2:1 Динамо Киев
5.9% (9)
1:0 Динамо Киев
3.3% (5)
4:0 Динамо Киев
2.6% (4)
5:1 Динамо Киев
2% (3)
4:1 Динамо Киев
1.3% (2)
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