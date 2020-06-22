Динамо Киев
2:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Киев)
Колос Ковалёвка
19' Желтая карточкаЦитаишвили Георгий
40' Желтая карточкаМилько Вадим
49' Желтая карточкаПетров Кирилл
52' Желтая карточкаПопов Денис II
0:0
53' Не забитый пенальтиБогданов Андрей
62' Желтая карточкаЕмец Владислав
63' Вторая желтая карточкаПетров Кирилл
1:0
64' ПенальтиЦыганков Виктор
1:1
69' ПенальтиВильхамссон Арни
86' Желтая карточкаЕфремов Евгений
2:1
87' ПенальтиКарлос де Пена
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Алексей Михайличенко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Ход матча
40'
49'
52'
53'
0:0
62'
63'
64'
1:0
69'
1:1
86'
87'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|10 (4)
|0.37
|2.
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|0.33
|3.
|Карлос де Пена
|8 (1)
|0.3
|4.
|Вербич Беньямин
|8 (2)
|0.3
|5.
|Беседин Артём
|8 (1)
|0.3
|6.
|Миколенко Виталий
|3
|0.11
|7.
|Шабанов Артём
|2
|0.07
|8.
|Родригес Жерсон
|2
|0.07
|9.
|Фран Соль
|1
|0.04
|10.
|Шапаренко Николай
|1
|0.04
|11.
|Попов Денис II
|1
|0.04
|12.
|Шепелев Владимир
|0
|0
|13.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|14.
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|15.
|Караваев Александр
|0
|0
|16.
|Кадар Томаш
|0
|0
|17.
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смирный Евгений
|5
|0.19
|2.
|Вильхамссон Арни
|4 (2)
|0.15
|3.
|Лысенко Владимир
|3
|0.11
|4.
|Костишин Денис
|3 (1)
|0.11
|5.
|Гавриш Виталий
|3 (2)
|0.11
|6.
|Ильин Олег
|2
|0.07
|7.
|Милько Вадим
|2
|0.07
|8.
|Ореховский Павел
|1
|0.04
|9.
|Волков Александр
|1
|0.04
|10.
|Морозко Евгений
|1
|0.04
|11.
|Петров Кирилл
|1
|0.04
|12.
|Парамонов Вадим
|1
|0.04
|13.
|Сорокин Станислав
|1
|0.04
|14.
|Нехтий Владислав
|0
|0
|15.
|Задоя Евгений
|0
|0
|16.
|Богданов Андрей
|0
|0
|17.
|Кожушко Олег
|0
|0
|18.
|Емец Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сидорчук Сергей
|6
|0
|2.
|Беседин Артём
|6
|0
|3.
|Попов Денис II
|6
|0
|4.
|Шепелев Владимир
|4
|1
|5.
|Миколенко Виталий
|5
|0
|6.
|Кадар Томаш
|3
|1
|7.
|Карлос де Пена
|4
|0
|8.
|Вербич Беньямин
|2
|1
|9.
|Гармаш Денис
|3
|0
|10.
|Шабанов Артём
|3
|0
|11.
|Буяльский Виталий
|1
|1
|12.
|Андриевский Александр
|2
|0
|13.
|Кедзёра Томаш
|2
|0
|14.
|Цыганков Виктор
|2
|0
|15.
|Бурда Никита
|2
|0
|16.
|Шапаренко Николай
|2
|0
|17.
|Кадири Мохаммед
|2
|0
|18.
|Бущан Георгий
|1
|0
|19.
|Караваев Александр
|1
|0
|20.
|Фран Соль
|1
|0
|21.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|22.
|Русин Назарий
|1
|0
|23.
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Милько Вадим
|10
|0
|2.
|Максименко Максим
|4
|3
|3.
|Смирный Евгений
|6
|1
|4.
|Петров Кирилл
|5
|1
|5.
|Ореховский Павел
|6
|0
|6.
|Ильин Олег
|6
|0
|7.
|Задоя Евгений
|4
|1
|8.
|Емец Владислав
|5
|0
|9.
|Парамонов Вадим
|4
|0
|10.
|Зозуля Алексей
|4
|0
|11.
|Ефремов Евгений
|4
|0
|12.
|Черноморец Александр
|4
|0
|13.
|Костишин Денис
|4
|0
|14.
|Гавриш Виталий
|2
|1
|15.
|Вильхамссон Арни
|3
|0
|16.
|Кожушко Олег
|1
|1
|17.
|Морозко Евгений
|1
|1
|18.
|Лысенко Владимир
|2
|0
|19.
|Нехтий Владислав
|2
|0
|20.
|Волынец Евгений
|2
|0
|21.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|22.
|Волков Александр
|1
|0
|23.
|Мигунов Александр
|1
|0
|24.
|Кизилатеш Джемаль
|1
|0
|25.
|Сорокин Станислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|6% (3)
|14% (7)
|26% (13)
|16% (8)
|14% (7)
|24% (12)
|Колос Ковалёвка
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев
Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Мариуполь
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|69 - 20
|71
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|56 - 24
|55
|3.
|Заря
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|44 - 23
|52
|4.
|Десна
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|47 - 22
|49
|5.
|Александрия
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|39 - 38
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|27
|8
|2
|17
|28 - 49
|26
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|33 - 38
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|27 - 40
|30
|3.
|Ворскла
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|20 - 41
|26
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 43
|23
|5.
|Львов
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|19 - 44
|22
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14
Прогнозы на матч Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка
Исход игры
Динамо Киев
96.7% (148)
Ничья
3.3% (5)
Колос Ковалёвка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.85% (58)
Меньше
59.15% (84)
Обе команды забьют
Да
20.42% (29)
Нет
79.58% (113)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
51% (78)
3:0 Динамо Киев
17% (26)
3:1 Динамо Киев
8.5% (13)
2:1 Динамо Киев
5.9% (9)
1:0 Динамо Киев
3.3% (5)
4:0 Динамо Киев
2.6% (4)
5:1 Динамо Киев
2% (3)
4:1 Динамо Киев
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Аутентификация