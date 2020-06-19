Прогнозы на матч Мариуполь 3:0 Львов

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Мариуполь
3:0
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
2' Желтая карточка
Федорчук Валерий
1:0
5' Гол
Фомин Руслан
21' Желтая карточка
Ныч Назарий
2:0
27' Гол
Фомин Руслан
42' Желтая карточка
Братков Антон
45' Желтая карточка
Бопесу Жоэль
51' Желтая карточка
Чоботенко Сергей
64' Желтая карточка
Яворский Сергей
69' Желтая карточка
Полегенько Павел
85' Желтая карточка
Приймак Владислав
88' Желтая карточка
Кащук Алексей
90' Желтая карточка
Кравчук Юрий
3:0
90' Гол
Кащук Алексей
90'+4
1
Гальчук
Евгений
8
Полегенько
Павел
4
Чоботенко
Сергей
13
Яворский
Сергей
75
Корниенко
Виктор
7
Топалов
Дмитрий
9
Мишнёв
Дмитрий
25
Федорчук
Валерий
17
Горбунов
Сергей
Олегович
11
Чурко
Вячеслав
86
Фомин
Руслан
23
Сарнавский
Богдан
21
Гончар
Игорь
33
Борзенко
Сергей
22
Братков
Антон
90
Люлька
Сергей
93
Богунов
Ярослав
9
Татарков
Никита
30
Лима
Джонатан
95
Бопесу
Жоэль
10
Алваро
13
Ныч
Назарий
Мариуполь
Львов

Ход матча

2'
Федорчук Валерий
 
5'
Фомин Руслан
(Полегенько Павел)
1:0
21'
 
Ныч Назарий
27'
Фомин Руслан
(Мишнёв Дмитрий)
2:0
42'
 
Братков Антон
45'
 
Бопесу Жоэль
46'
 
Приймак Владислав
Лима Джонатан
51'
Чоботенко Сергей
 
56'
Дава Джойским
Горбунов Сергей Олегович
 
57'
Тищенко Игорь
Федорчук Валерий
 
62'
 
Велвес
Ныч Назарий
62'
 
Яковелли Матеус
Бопесу Жоэль
64'
Яворский Сергей
 
65'
Кащук Алексей
Топалов Дмитрий
 
65'
Кулаков Андрей
Чурко Вячеслав
 
69'
Полегенько Павел
 
82'
Кирюханцев Игорь
Корниенко Виктор
 
82'
 
Кравчук Юрий
Борзенко Сергей
82'
 
Недоля Артём
Богунов Ярослав
85'
 
Приймак Владислав
88'
Кащук Алексей
 
90'
 
Кравчук Юрий
90'
Кащук Алексей
(Яворский Сергей)
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Топалов Дмитрий 4 0.15
2. Фомин Руслан 4 (1) 0.15
3. Мишнёв Дмитрий 3 (1) 0.11
4. Чурко Вячеслав 3 (1) 0.11
5. Вакула Владислав 3 0.11
6. Чоботенко Сергей 3 0.11
7. Кащук Алексей 2 0.07
8. Кирюханцев Игорь 2 0.07
9. Федорчук Валерий 1 0.04
10. Путря Илья 1 0.04
11. Корниенко Виктор 0 0
12. Полегенько Павел 0 0
13. Яворский Сергей 0 0
14. Кулаков Андрей 0 0
Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шина Алвес 4 (2) 0.15
2. Алваро 3 0.11
3. Ренан Соарес 3 0.11
4. Жозе Витор 3 0.11
5. Татарков Никита 2 (1) 0.07
6. Богунов Ярослав 1 0.04
7. Яковелли Матеус 1 0.04
8. Дуарте Бруно 1 0.04
9. Педро Витор 1 (1) 0.04
10. Братков Антон 0 0
11. Приймак Владислав 0 0
12. Велвес 0 0

Карточки

Мариуполь
# Игрок      
1. Яворский Сергей 8 1
2. Быков Алексей 8 1
3. Федорчук Валерий 6 1
4. Игнатенко Даниил 5 1
5. Чоботенко Сергей 5 1
6. Вакула Владислав 6 0
7. Дава Джойским 6 0
8. Тищенко Игорь 4 0
9. Мишнёв Дмитрий 4 0
10. Муравский Назарий 2 1
11. Полегенько Павел 3 0
12. Чех Максим 3 0
13. Танковский Вячеслав 1 1
14. Чурко Вячеслав 2 0
15. Путря Илья 2 0
16. Кирюханцев Игорь 2 0
17. Фомин Руслан 1 0
18. Горбунов Сергей Олегович 1 0
19. Топалов Дмитрий 1 0
20. Кащук Алексей 1 0
21. Петерман Никита 1 0
22. Кулаков Андрей 1 0
Львов
# Игрок      
1. Алваро 13 0
2. Рафаэль да Сильва 8 1
3. Шина Алвес 8 0
4. Гончар Игорь 6 1
5. Приймак Владислав 7 0
6. Братков Антон 5 1
7. Марта Пимента 5 0
8. Борзенко Сергей 5 0
9. Ренан Соарес 3 1
10. Люлька Сергей 4 0
11. Квасный Николай 4 0
12. Татарков Никита 2 1
13. Бопесу Жоэль 3 0
14. Лима Джонатан 1 1
15. Педро Витор 1 1
16. Зубков Руслан 2 0
17. Ныч Назарий 2 0
18. Сарнавский Богдан 0 1
19. Бандура Александр 1 0
20. Насонов Александр 1 0
21. Адамюк Владимир 1 0
22. Яковелли Матеус 1 0
23. Дуарте Бруно 1 0
24. Жозе Витор 1 0
25. Велвес 1 0
26. Кравчук Юрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мариуполь 12% (3) 8% (2) 16% (4) 20% (5) 16% (4) 28% (7)
 Львов 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 23.53% (4) 5.88% (1) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь
Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна
Львов Последние 20 матчей: + = -
Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов
Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Мариуполь 0:0 Львов Премьер-лига Львов 0:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:0 Львов Премьер-лига Львов 2:3 Мариуполь Премьер-лига
Львов 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:2 Львов Премьер-лига Львов 1:1 Мариуполь Премьер-лига Львов 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:0 Львов Премьер-лига Львов 1:2 Мариуполь Кубок Львов 1:2 Мариуполь Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 26 22 2 2 66 - 18 68
2. Динамо Киев Заявка 26 16 4 6 54 - 23 52
3. Десна Заявка 26 15 4 7 46 - 20 49
4. Заря Заявка 26 15 4 7 42 - 22 49
5. Александрия Заявка 26 13 4 9 37 - 35 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 26 8 2 16 27 - 47 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 26 10 4 12 33 - 38 34
2. Мариуполь Заявка 26 7 9 10 27 - 40 30
3. Ворскла Заявка 26 7 5 14 20 - 41 26
4. Олимпик Донецк Заявка 26 6 5 15 23 - 43 23
5. Львов Заявка 27 5 7 15 19 - 44 22
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Бопесу Жоэль получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Братков Антон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Фомин Руслан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Nazarii Nych получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Фомин Руслан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Федорчук Валерий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Мариуполь 81.1% (116)
X 14% (20)
Львов 4.9% (7)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Мариуполь 3:0 Львов

Исход игры
Мариуполь
81.1% (116)
Ничья
14% (20)
Львов
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
30.66% (42)
Меньше
69.34% (95)
Обе команды забьют
Да
42.34% (58)
Нет
57.66% (79)
Популярный счёт
1:0 Мариуполь
42% (60)
2:1 Мариуполь
25.9% (37)
1:1 Ничья
12.6% (18)
2:0 Мариуполь
9.1% (13)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:2 Львов
1.4% (2)
3:0 Мариуполь
1.4% (2)
0:1 Львов
1.4% (2)
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