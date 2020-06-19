Прогнозы на матч Мариуполь 3:0 Львов

Мариуполь
3:0
Конец матча
Стадион: Им. Владимира Бойко
Львов
2' Желтая карточкаФедорчук Валерий
1:0
5' ГолФомин Руслан
21' Желтая карточкаНыч Назарий
2:0
27' ГолФомин Руслан
42' Желтая карточкаБратков Антон
45' Желтая карточкаБопесу Жоэль
51' Желтая карточкаЧоботенко Сергей
64' Желтая карточкаЯворский Сергей
69' Желтая карточкаПолегенько Павел
85' Желтая карточкаПриймак Владислав
88' Желтая карточкаКащук Алексей
90' Желтая карточкаКравчук Юрий
3:0
90' ГолКащук Алексей
86
Фомин
Руслан
21
Гончар
Игорь
95
Бопесу
Жоэль
10
Алваро
13
Ныч
Назарий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Фомин РусланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Дудик АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Бопесу ЖоэльПолузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
-
13 Ныч НазарийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Кравчук ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Недоля АртёмПолузащитник
- Полузащитник
-
18 ВелвесНападающий
-
-
Главный тренер: Меликян Егише
Ход матча
5'
1:0
21'
27'
2:0
42'
45'
51'
62'
64'
69'
88'
90'
90'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Топалов Дмитрий
|4
|0.15
|2.
|Фомин Руслан
|4 (1)
|0.15
|3.
|Мишнёв Дмитрий
|3 (1)
|0.11
|4.
|Чурко Вячеслав
|3 (1)
|0.11
|5.
|Вакула Владислав
|3
|0.11
|6.
|Чоботенко Сергей
|3
|0.11
|7.
|Кащук Алексей
|2
|0.07
|8.
|Кирюханцев Игорь
|2
|0.07
|9.
|Федорчук Валерий
|1
|0.04
|10.
|Путря Илья
|1
|0.04
|11.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|12.
|Полегенько Павел
|0
|0
|13.
|Яворский Сергей
|0
|0
|14.
|Кулаков Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шина Алвес
|4 (2)
|0.15
|2.
|Алваро
|3
|0.11
|3.
|Ренан Соарес
|3
|0.11
|4.
|Жозе Витор
|3
|0.11
|5.
|Татарков Никита
|2 (1)
|0.07
|6.
|Богунов Ярослав
|1
|0.04
|7.
|Яковелли Матеус
|1
|0.04
|8.
|Дуарте Бруно
|1
|0.04
|9.
|Педро Витор
|1 (1)
|0.04
|10.
|Братков Антон
|0
|0
|11.
|Приймак Владислав
|0
|0
|12.
|Велвес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Яворский Сергей
|8
|1
|2.
|Быков Алексей
|8
|1
|3.
|Федорчук Валерий
|6
|1
|4.
|Игнатенко Даниил
|5
|1
|5.
|Чоботенко Сергей
|5
|1
|6.
|Вакула Владислав
|6
|0
|7.
|Дава Джойским
|6
|0
|8.
|Тищенко Игорь
|4
|0
|9.
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|10.
|Муравский Назарий
|2
|1
|11.
|Полегенько Павел
|3
|0
|12.
|Чех Максим
|3
|0
|13.
|Танковский Вячеслав
|1
|1
|14.
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|15.
|Путря Илья
|2
|0
|16.
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|17.
|Фомин Руслан
|1
|0
|18.
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0
|19.
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|20.
|Кащук Алексей
|1
|0
|21.
|Петерман Никита
|1
|0
|22.
|Кулаков Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алваро
|13
|0
|2.
|Рафаэль да Сильва
|8
|1
|3.
|Шина Алвес
|8
|0
|4.
|Гончар Игорь
|6
|1
|5.
|Приймак Владислав
|7
|0
|6.
|Братков Антон
|5
|1
|7.
|Марта Пимента
|5
|0
|8.
|Борзенко Сергей
|5
|0
|9.
|Ренан Соарес
|3
|1
|10.
|Люлька Сергей
|4
|0
|11.
|Квасный Николай
|4
|0
|12.
|Татарков Никита
|2
|1
|13.
|Бопесу Жоэль
|3
|0
|14.
|Лима Джонатан
|1
|1
|15.
|Педро Витор
|1
|1
|16.
|Зубков Руслан
|2
|0
|17.
|Ныч Назарий
|2
|0
|18.
|Сарнавский Богдан
|0
|1
|19.
|Бандура Александр
|1
|0
|20.
|Насонов Александр
|1
|0
|21.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|22.
|Яковелли Матеус
|1
|0
|23.
|Дуарте Бруно
|1
|0
|24.
|Жозе Витор
|1
|0
|25.
|Велвес
|1
|0
|26.
|Кравчук Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мариуполь
|12% (3)
|8% (2)
|16% (4)
|20% (5)
|16% (4)
|28% (7)
|Львов
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь
Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна
Львов Последние 20 матчей: + = -Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов
Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|66 - 18
|68
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|54 - 23
|52
|3.
|Десна
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|46 - 20
|49
|4.
|Заря
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|42 - 22
|49
|5.
|Александрия
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|37 - 35
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|26
|8
|2
|16
|27 - 47
|26
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|33 - 38
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|27 - 40
|30
|3.
|Ворскла
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|20 - 41
|26
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 43
|23
|5.
|Львов
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|19 - 44
|22
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14
Прогнозы на матч Мариуполь 3:0 Львов
Исход игры
Мариуполь
81.1% (116)
Ничья
14% (20)
Львов
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
30.66% (42)
Меньше
69.34% (95)
Обе команды забьют
Да
42.34% (58)
Нет
57.66% (79)
Популярный счёт
1:0 Мариуполь
42% (60)
2:1 Мариуполь
25.9% (37)
1:1 Ничья
12.6% (18)
2:0 Мариуполь
9.1% (13)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:2 Львов
1.4% (2)
3:0 Мариуполь
1.4% (2)
0:1 Львов
1.4% (2)
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