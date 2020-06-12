Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Александрия

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Шахтёр Донецк
 
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Стадион:
Александрия

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мораес Жуниор 19 (1) 0.7
2. Марлос Ромеро 13 (1) 0.48
3. Тайсон Фреда 9 (3) 0.33
4. Тете II 4 0.15
5. Коноплянка Евгений 3 (1) 0.11
6. Исмаили Гонсалвес 2 0.07
7. Патрик Алан 2 0.07
8. Антонио Маркос 2 0.07
9. Дентиньо Феррейра 2 0.07
10. Кривцов Сергей 2 0.07
11. Манор Соломон 1 0.04
12. Матвиенко Николай 1 0.04
13. Додо Домилсон 1 0.04
14. Коваленко Виктор 1 0.04
15. Борячук Андрей 1 0.04
16. Бондарь Валерий 1 0.04
17. Фернандо Педро 1 0.04
18. Болбат Сергей 0 0
19. Степаненко Тарас 0 0
20. Бланко-Лещук Густаво 0 0
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ковалец Кирилл 6 0.22
2. Третьяков Максим 6 (3) 0.22
3. Гречишкин Дмитрий 5 (3) 0.19
4. Ситало Артём 4 0.15
5. Банада Евгений 3 0.11
6. Безбородько Денис 3 0.11
7. Бабогло Владислав 2 0.07
8. Грицук Василий 1 (1) 0.04
9. Шендрик Антон 1 0.04
10. Довгий Алексей 1 0.04
11. Задерака Максим 1 0.04
12. Мышенко Богдан 1 0.04
13. Шастал Дмитрий 1 0.04
14. Запорожан Андрей 1 (1) 0.04
15. Лучкевич Валерий 0 0
16. Гордиенко Артём 0 0
17. Пашаев Павел 0 0
18. Дубра Каспар 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Патрик Алан 6 1
2. Мораес Жуниор 7 0
3. Антонио Маркос 5 1
4. Степаненко Тарас 6 0
5. Тайсон Фреда 4 1
6. Исмаили Гонсалвес 3 0
7. Марлос Ромеро 3 0
8. Тете II 3 0
9. Бондарь Валерий 3 0
10. Кривцов Сергей 2 0
11. Дентиньо Феррейра 2 0
12. Коваленко Виктор 2 0
13. Матвиенко Николай 2 0
14. Хочолава Давид 2 0
15. Додо Домилсон 2 0
16. Сиприано Маркос Робсон 2 0
17. Болбат Сергей 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Бабогло Владислав 7 1
2. Банада Евгений 8 0
3. Мирошниченко Денис 6 1
4. Довгий Алексей 6 1
5. Бухал Глеб 5 1
6. Пашаев Павел 5 0
7. Лучкевич Валерий 5 0
8. Безбородько Денис 5 0
9. Стецков Тимур 5 0
10. Дубра Каспар 2 1
11. Шастал Дмитрий 2 1
12. Гречишкин Дмитрий 3 0
13. Задерака Максим 3 0
14. Ковалец Кирилл 3 0
15. Панькив Юрий 1 1
16. Шендрик Антон 2 0
17. Запорожан Андрей 2 0
18. Третьяков Максим 1 0
19. Мышенко Богдан 1 0
20. Ситало Артём 1 0
21. Билык Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 22.58% (14) 11.29% (7) 19.35% (12) 16.13% (10) 14.52% (9) 16.13% (10)
 Александрия 3.33% (1) 3.33% (1) 20% (6) 33.33% (10) 26.67% (8) 13.33% (4)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк
Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 1:1 Шахтёр Донецк
Александрия Последние 20 матчей: + = -
Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия
Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря Олимпик Донецк 0:0 Александрия Александрия 2:2 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Александрия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Премьер-лига Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Александрия 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Кубок Шахтёр Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Кубок Александрия 1:1 Шахтёр Донецк Кубок Александрия 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Александрия Премьер-лига Александрия 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 26 22 2 2 66 - 18 68
2. Динамо Киев Заявка 26 16 4 6 54 - 23 52
3. Десна Заявка 26 15 4 7 46 - 20 49
4. Заря Заявка 26 15 4 7 42 - 22 49
5. Александрия Заявка 26 13 4 9 37 - 35 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 26 8 2 16 27 - 47 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 25 10 4 11 33 - 36 34
2. Мариуполь Заявка 25 6 9 10 24 - 40 27
3. Ворскла Заявка 25 6 5 14 18 - 41 23
4. Олимпик Донецк Заявка 26 6 5 15 23 - 43 23
5. Львов Заявка 26 5 7 14 19 - 41 22
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Александрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20.06.2020, осталось 1 день 15 часов 36 минут.


    • Прогнозы 75
    Шахтёр Донецк 94.7% (71)
    X 4% (3)
    Александрия 1.3% (1)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Александрия

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    94.7% (71)
    Ничья
    4% (3)
    Александрия
    1.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.07% (32)
    Меньше
    54.93% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    40.85% (29)
    Нет
    59.15% (42)
    Популярный счёт
    2:0 Шахтёр Донецк
    41.3% (31)
    3:1 Шахтёр Донецк
    21.3% (16)
    3:0 Шахтёр Донецк
    8% (6)
    2:1 Шахтёр Донецк
    8% (6)
    1:0 Шахтёр Донецк
    6.7% (5)
    1:1 Ничья
    4% (3)
    4:1 Шахтёр Донецк
    2.7% (2)
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