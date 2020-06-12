Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Александрия

Шахтёр Донецк
Позже
Стадион: Металлист
Александрия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мораес Жуниор
|19 (1)
|0.7
|2.
|Марлос Ромеро
|13 (1)
|0.48
|3.
|Тайсон Фреда
|9 (3)
|0.33
|4.
|Тете II
|4
|0.15
|5.
|Коноплянка Евгений
|3 (1)
|0.11
|6.
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.07
|7.
|Патрик Алан
|2
|0.07
|8.
|Антонио Маркос
|2
|0.07
|9.
|Дентиньо Феррейра
|2
|0.07
|10.
|Кривцов Сергей
|2
|0.07
|11.
|Манор Соломон
|1
|0.04
|12.
|Матвиенко Николай
|1
|0.04
|13.
|Додо Домилсон
|1
|0.04
|14.
|Коваленко Виктор
|1
|0.04
|15.
|Борячук Андрей
|1
|0.04
|16.
|Бондарь Валерий
|1
|0.04
|17.
|Фернандо Педро
|1
|0.04
|18.
|Болбат Сергей
|0
|0
|19.
|Степаненко Тарас
|0
|0
|20.
|Бланко-Лещук Густаво
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ковалец Кирилл
|6
|0.22
|2.
|Третьяков Максим
|6 (3)
|0.22
|3.
|Гречишкин Дмитрий
|5 (3)
|0.19
|4.
|Ситало Артём
|4
|0.15
|5.
|Банада Евгений
|3
|0.11
|6.
|Безбородько Денис
|3
|0.11
|7.
|Бабогло Владислав
|2
|0.07
|8.
|Грицук Василий
|1 (1)
|0.04
|9.
|Шендрик Антон
|1
|0.04
|10.
|Довгий Алексей
|1
|0.04
|11.
|Задерака Максим
|1
|0.04
|12.
|Мышенко Богдан
|1
|0.04
|13.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.04
|14.
|Запорожан Андрей
|1 (1)
|0.04
|15.
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|16.
|Гордиенко Артём
|0
|0
|17.
|Пашаев Павел
|0
|0
|18.
|Дубра Каспар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Патрик Алан
|6
|1
|2.
|Мораес Жуниор
|7
|0
|3.
|Антонио Маркос
|5
|1
|4.
|Степаненко Тарас
|6
|0
|5.
|Тайсон Фреда
|4
|1
|6.
|Исмаили Гонсалвес
|3
|0
|7.
|Марлос Ромеро
|3
|0
|8.
|Тете II
|3
|0
|9.
|Бондарь Валерий
|3
|0
|10.
|Кривцов Сергей
|2
|0
|11.
|Дентиньо Феррейра
|2
|0
|12.
|Коваленко Виктор
|2
|0
|13.
|Матвиенко Николай
|2
|0
|14.
|Хочолава Давид
|2
|0
|15.
|Додо Домилсон
|2
|0
|16.
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0
|17.
|Болбат Сергей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бабогло Владислав
|7
|1
|2.
|Банада Евгений
|8
|0
|3.
|Мирошниченко Денис
|6
|1
|4.
|Довгий Алексей
|6
|1
|5.
|Бухал Глеб
|5
|1
|6.
|Пашаев Павел
|5
|0
|7.
|Лучкевич Валерий
|5
|0
|8.
|Безбородько Денис
|5
|0
|9.
|Стецков Тимур
|5
|0
|10.
|Дубра Каспар
|2
|1
|11.
|Шастал Дмитрий
|2
|1
|12.
|Гречишкин Дмитрий
|3
|0
|13.
|Задерака Максим
|3
|0
|14.
|Ковалец Кирилл
|3
|0
|15.
|Панькив Юрий
|1
|1
|16.
|Шендрик Антон
|2
|0
|17.
|Запорожан Андрей
|2
|0
|18.
|Третьяков Максим
|1
|0
|19.
|Мышенко Богдан
|1
|0
|20.
|Ситало Артём
|1
|0
|21.
|Билык Олег
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|22.58% (14)
|11.29% (7)
|19.35% (12)
|16.13% (10)
|14.52% (9)
|16.13% (10)
|Александрия
|3.33% (1)
|3.33% (1)
|20% (6)
|33.33% (10)
|26.67% (8)
|13.33% (4)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк
Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 1:1 Шахтёр Донецк
Александрия Последние 20 матчей: + = -Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия
Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря Олимпик Донецк 0:0 Александрия Александрия 2:2 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Александрия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Александрия 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Кубок Шахтёр Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Кубок Александрия 1:1 Шахтёр Донецк Кубок Александрия 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Александрия Премьер-лига Александрия 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Кубок
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|66 - 18
|68
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|54 - 23
|52
|3.
|Десна
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|46 - 20
|49
|4.
|Заря
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|42 - 22
|49
|5.
|Александрия
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|37 - 35
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|26
|8
|2
|16
|27 - 47
|26
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|33 - 36
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 40
|27
|3.
|Ворскла
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|18 - 41
|23
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 43
|23
|5.
|Львов
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|19 - 41
|22
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Александрия
Исход игры
Шахтёр Донецк
94.7% (71)
Ничья
4% (3)
Александрия
1.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.07% (32)
Меньше
54.93% (39)
Обе команды забьют
Да
40.85% (29)
Нет
59.15% (42)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
41.3% (31)
3:1 Шахтёр Донецк
21.3% (16)
3:0 Шахтёр Донецк
8% (6)
2:1 Шахтёр Донецк
8% (6)
1:0 Шахтёр Донецк
6.7% (5)
1:1 Ничья
4% (3)
4:1 Шахтёр Донецк
2.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!