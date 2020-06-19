Прогнозы на матч Ворскла 2:0 Днепр-1

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Ворскла
2:0
Конец матча

Стадион:
Днепр-1
0'
7' Красная карточка
Максимов Юрий
8' Желтая карточка
Чеснаков Владимир
1:0
18' Гол
Степанюк Руслан
25' Желтая карточка
Хобленко Алексей
26' Желтая карточка
Когут Игорь
29' Желтая карточка
Ребенок Павел
39' Желтая карточка
Кулач Владислав
43' Желтая карточка
Ди Франко Франсиско
2:0
48' Гол
Степанюк Руслан
55' Желтая карточка
Лопырёнок Максим
57' Желтая карточка
Цуриков Андрей
69' Желтая карточка
Скляр Александр
76' Желтая карточка
Баенко Владимир
77' Желтая карточка
Коркишко Дмитрий
90'+6
31
Ризнык
Дмитрий
27
Баенко
Владимир
17
Чеснаков
Владимир
92
Н'Диай
Папе
Алиун
28
Пуцлин
Давид
77
Васин
Денис
82
Ребенок
Павел
6
Скляр
Александр
10
Кулач
Владислав
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
33
Юрчук
Валерий
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
15
Логинов
Сергей
19
Цуриков
Андрей
4
Кравченко
Сергей
Сергеевич
23
Лукас
Тэйлор
25
Когут
Игорь
20
Ди
Франко
Франсиско
10
Булеца
Сергей
9
Хобленко
Алексей
Ворскла
Днепр-1

Ход матча

7'
Максимов Юрий
 
8'
Чеснаков Владимир
 
18'
Степанюк Руслан
1:0
25'
 
Хобленко Алексей
26'
 
Когут Игорь
29'
Ребенок Павел
 
39'
Кулач Владислав
 
43'
 
Ди Франко Франсиско
46'
 
Лопырёнок Максим
Сваток Александр
48'
Степанюк Руслан
(Кане Ибрахим)
2:0
55'
 
Лопырёнок Максим
57'
 
Цуриков Андрей
60'
 
Супряга Владислав
Булеца Сергей
69'
Скляр Александр
 
71'
Новаес Пальярес Луис Густаво
Васин Денис
 
76'
 
Коркишко Дмитрий
Хобленко Алексей
76'
 
Снижко Александр
Ди Франко Франсиско
76'
Баенко Владимир
 
77'
 
Коркишко Дмитрий
80'
 
Yegor Yarmolyuk
Когут Игорь
84'
Danylo Kravchuk
Кулач Владислав
 
90'
Valerii Dubko
Ребенок Павел
 
90'
Yevgen Pavlyuk
Степанюк Руслан
 
90'
Опанасенко Евгений
Скляр Александр
 

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Степанюк Руслан 4 0.15
2. Васин Денис 4 (3) 0.15
3. Пердута Игорь 2 0.07
4. Коломоец Юрий 2 0.07
5. Кулач Владислав 2 (1) 0.07
6. Шехич Эдин 2 0.07
7. Баенко Владимир 1 0.04
8. Кане Ибрахим 1 0.04
9. Якубу Наджиб 1 0.04
10. Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0.04
11. Батиста Артур 0 0
12. Скляр Александр 0 0
13. Пуцлин Давид 0 0
Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Супряга Владислав 9 (2) 0.33
2. Когут Игорь 4 0.15
3. Булеца Сергей 3 0.11
4. Чичиков Алексей 3 0.11
5. Коркишко Дмитрий 3 (1) 0.11
6. Назаренко Александр 2 0.07
7. Кулиш Станислав 2 (1) 0.07
8. Хобленко Алексей 2 (1) 0.07
9. Полевой Владимир 1 0.04
10. Шаповал Владислав 1 0.04
11. Цуриков Андрей 1 0.04
12. Адамюк Владимир 1 0.04
13. Лукас Тэйлор 1 0.04
14. Вакулко Юрий 0 0
15. Кравченко Сергей Сергеевич 0 0
16. Снижко Александр 0 0

Карточки

Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 8 1
2. Пердута Игорь 6 1
3. Новаес Пальярес Луис Густаво 6 1
4. Васин Денис 7 0
5. Баенко Владимир 5 1
6. Чеснаков Владимир 6 0
7. Шехич Эдин 5 0
8. Сапай Вадим 4 0
9. Коломоец Юрий 4 0
10. Батиста Артур 4 0
11. Кане Ибрахим 4 0
12. Мартыненко Евгений 2 1
13. Кулач Владислав 3 0
14. Петрович Тодор 3 0
15. Н'Диай Папе Алиун 3 0
16. Максимов Юрий 1 1
17. Ребенок Павел 2 0
18. Габелок Артём 2 0
19. Пуцлин Давид 2 0
20. Якубу Наджиб 2 0
21. Степанюк Руслан 1 0
22. Кравченко Дмитрий 1 0
23. Очигава Зураб 1 0
24. Стрижак Андрей 1 0
25. Челядин Артём 1 0
26. Мельничук Максим 1 0
Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 9 0
2. Полевой Владимир 7 1
3. Вакулко Юрий 7 0
4. Коркишко Дмитрий 5 1
5. Лопырёнок Максим 5 1
6. Кравченко Сергей Сергеевич 4 1
7. Сафронов Александр 4 1
8. Назаренко Александр 4 1
9. Батагов Арсений 5 0
10. Папа Гуйе 3 1
11. Шаповал Владислав 3 0
12. Супряга Владислав 3 0
13. Хобленко Алексей 2 0
14. Романюк Юрий 2 0
15. Булеца Сергей 2 0
16. Чичиков Алексей 1 0
17. Цуриков Андрей 1 0
18. Логинов Сергей 1 0
19. Загальский Игорь 1 0
20. Адамюк Владимир 1 0
21. Лукас Тэйлор 1 0
22. Снижко Александр 1 0
23. Клищук Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ворскла 16.67% (3) 22.22% (4) 22.22% (4) 22.22% (4) 16.67% (3) 0
 Днепр-1 13.33% (4) 3.33% (1) 16.67% (5) 13.33% (4) 26.67% (8) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: + = -
Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла
Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла
Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -
Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь
Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Ингулец 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Днепр-1 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 2:0 Ворскла Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 26 22 2 2 66 - 18 68
2. Динамо Киев Заявка 26 16 4 6 54 - 23 52
3. Десна Заявка 26 15 4 7 46 - 20 49
4. Заря Заявка 26 15 4 7 42 - 22 49
5. Александрия Заявка 26 13 4 9 37 - 35 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 26 8 2 16 27 - 47 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 26 10 4 12 33 - 38 34
2. Мариуполь Заявка 26 7 9 10 27 - 40 30
3. Ворскла Заявка 26 7 5 14 20 - 41 26
4. Олимпик Донецк Заявка 26 6 5 15 23 - 43 23
5. Львов Заявка 27 5 7 15 19 - 44 22
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Ворскла 26.4% (38)
X 36.8% (53)
Днепр-1 36.8% (53)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Ворскла 2:0 Днепр-1

Исход игры
Ворскла
26.4% (38)
Ничья
36.8% (53)
Днепр-1
36.8% (53)
Тотал 2.5
Больше
36.23% (50)
Меньше
63.77% (88)
Обе команды забьют
Да
68.84% (95)
Нет
31.16% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (45)
1:2 Днепр-1
24.3% (35)
1:0 Ворскла
13.9% (20)
0:1 Днепр-1
10.4% (15)
2:1 Ворскла
6.3% (9)
2:2 Ничья
3.5% (5)
2:0 Ворскла
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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