Прогнозы на матч Ворскла 2:0 Днепр-1

Ворскла
2:0
Конец матча
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Днепр-1
7' Красная карточкаМаксимов Юрий
8' Желтая карточкаЧеснаков Владимир
1:0
18' ГолСтепанюк Руслан
25' Желтая карточкаХобленко Алексей
26' Желтая карточкаКогут Игорь
29' Желтая карточкаРебенок Павел
39' Желтая карточкаКулач Владислав
43' Желтая карточкаДи Франко Франсиско
2:0
48' ГолСтепанюк Руслан
55' Желтая карточкаЛопырёнок Максим
57' Желтая карточкаЦуриков Андрей
69' Желтая карточкаСкляр Александр
76' Желтая карточкаБаенко Владимир
77' Желтая карточкаКоркишко Дмитрий
28
Пуцлин
Давид
77
Васин
Денис
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
-
77 Васин ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Кане ИбрахимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Pavlo Isenko
-
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лукас ТэйлорПолузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
Ход матча
18'
1:0
25'
26'
29'
39'
48'
2:0
55'
57'
69'
76'
77'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Степанюк Руслан
|4
|0.15
|2.
|Васин Денис
|4 (3)
|0.15
|3.
|Пердута Игорь
|2
|0.07
|4.
|Коломоец Юрий
|2
|0.07
|5.
|Кулач Владислав
|2 (1)
|0.07
|6.
|Шехич Эдин
|2
|0.07
|7.
|Баенко Владимир
|1
|0.04
|8.
|Кане Ибрахим
|1
|0.04
|9.
|Якубу Наджиб
|1
|0.04
|10.
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0.04
|11.
|Батиста Артур
|0
|0
|12.
|Скляр Александр
|0
|0
|13.
|Пуцлин Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Супряга Владислав
|9 (2)
|0.33
|2.
|Когут Игорь
|4
|0.15
|3.
|Булеца Сергей
|3
|0.11
|4.
|Чичиков Алексей
|3
|0.11
|5.
|Коркишко Дмитрий
|3 (1)
|0.11
|6.
|Назаренко Александр
|2
|0.07
|7.
|Кулиш Станислав
|2 (1)
|0.07
|8.
|Хобленко Алексей
|2 (1)
|0.07
|9.
|Полевой Владимир
|1
|0.04
|10.
|Шаповал Владислав
|1
|0.04
|11.
|Цуриков Андрей
|1
|0.04
|12.
|Адамюк Владимир
|1
|0.04
|13.
|Лукас Тэйлор
|1
|0.04
|14.
|Вакулко Юрий
|0
|0
|15.
|Кравченко Сергей Сергеевич
|0
|0
|16.
|Снижко Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|8
|1
|2.
|Пердута Игорь
|6
|1
|3.
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|6
|1
|4.
|Васин Денис
|7
|0
|5.
|Баенко Владимир
|5
|1
|6.
|Чеснаков Владимир
|6
|0
|7.
|Шехич Эдин
|5
|0
|8.
|Сапай Вадим
|4
|0
|9.
|Коломоец Юрий
|4
|0
|10.
|Батиста Артур
|4
|0
|11.
|Кане Ибрахим
|4
|0
|12.
|Мартыненко Евгений
|2
|1
|13.
|Кулач Владислав
|3
|0
|14.
|Петрович Тодор
|3
|0
|15.
|Н'Диай Папе Алиун
|3
|0
|16.
|Максимов Юрий
|1
|1
|17.
|Ребенок Павел
|2
|0
|18.
|Габелок Артём
|2
|0
|19.
|Пуцлин Давид
|2
|0
|20.
|Якубу Наджиб
|2
|0
|21.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|22.
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|23.
|Очигава Зураб
|1
|0
|24.
|Стрижак Андрей
|1
|0
|25.
|Челядин Артём
|1
|0
|26.
|Мельничук Максим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|9
|0
|2.
|Полевой Владимир
|7
|1
|3.
|Вакулко Юрий
|7
|0
|4.
|Коркишко Дмитрий
|5
|1
|5.
|Лопырёнок Максим
|5
|1
|6.
|Кравченко Сергей Сергеевич
|4
|1
|7.
|Сафронов Александр
|4
|1
|8.
|Назаренко Александр
|4
|1
|9.
|Батагов Арсений
|5
|0
|10.
|Папа Гуйе
|3
|1
|11.
|Шаповал Владислав
|3
|0
|12.
|Супряга Владислав
|3
|0
|13.
|Хобленко Алексей
|2
|0
|14.
|Романюк Юрий
|2
|0
|15.
|Булеца Сергей
|2
|0
|16.
|Чичиков Алексей
|1
|0
|17.
|Цуриков Андрей
|1
|0
|18.
|Логинов Сергей
|1
|0
|19.
|Загальский Игорь
|1
|0
|20.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|21.
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|22.
|Снижко Александр
|1
|0
|23.
|Клищук Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ворскла
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|0
|Днепр-1
|13.33% (4)
|3.33% (1)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|26.67% (8)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: + = -Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла
Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла
Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь
Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Ингулец 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|66 - 18
|68
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|54 - 23
|52
|3.
|Десна
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|46 - 20
|49
|4.
|Заря
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|42 - 22
|49
|5.
|Александрия
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|37 - 35
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|26
|8
|2
|16
|27 - 47
|26
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|33 - 38
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|27 - 40
|30
|3.
|Ворскла
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|20 - 41
|26
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 43
|23
|5.
|Львов
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|19 - 44
|22
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14
Прогнозы на матч Ворскла 2:0 Днепр-1
Исход игры
Ворскла
26.4% (38)
Ничья
36.8% (53)
Днепр-1
36.8% (53)
Тотал 2.5
Больше
36.23% (50)
Меньше
63.77% (88)
Обе команды забьют
Да
68.84% (95)
Нет
31.16% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (45)
1:2 Днепр-1
24.3% (35)
1:0 Ворскла
13.9% (20)
0:1 Днепр-1
10.4% (15)
2:1 Ворскла
6.3% (9)
2:2 Ничья
3.5% (5)
2:0 Ворскла
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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