Прогнозы на матч Десна 0:1 Заря

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  3. Украина
Десна
0:1
Перерыв

Стадион:
Заря
0'
0:1
6' Гол
Кочергин Владислав
10' Желтая карточка
Мостовой Андрей Владимирович
24' Желтая карточка
Вернидуб Виталий
32' Желтая карточка
Чеберко Евгений
43' Желтая карточка
Имереков Максим
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
32
Имереков
Максим
17
Гитченко
Андрей
22
Мостовой
Андрей
Владимирович
7
Огиря
Владислав
11
Калитвинцев
Владислав
45
Фаворов
Денис
9
Арвеладзе
Леван
12
Картушов
Егор
10
Филиппов
Александр
1
Махарадзе
Заури
18
Тымчик
Александр
15
Вернидуб
Виталий
98
Чеберко
Евгений
14
Михайличенко
Богдан
10
Хомченовский
Дмитрий
21
Иванисеня
Дмитрий
80
Юрченко
Владлен
7
Кочергин
Владислав
22
Кабаев
Владислав
28
Громов
Артём
Десна
Заря

Ход матча

6'
0:1
Кочергин Владислав
10'
Мостовой Андрей Владимирович
 
24'
 
Вернидуб Виталий
27'
 
Лунёв Максим
Иванисеня Дмитрий
32'
 
Чеберко Евгений
43'
Имереков Максим
 

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филиппов Александр 15 (3) 0.56
2. Хлёбас Дмитрий 7 0.26
3. Калитвинцев Владислав 6 0.22
4. Фаворов Денис 5 (3) 0.19
5. Дегтярёв Максим 3 0.11
6. Тотовицкий Андрей 3 0.11
7. Имереков Максим 2 0.07
8. Картушов Егор 1 0.04
9. Кузык Орест 1 0.04
10. Гитченко Андрей 1 0.04
11. Арвеладзе Леван 1 0.04
12. Фаворов Артём 1 0.04
13. Конопля Ефим 0 0
14. Богданов Андрей 0 0
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леднёв Богдан 11 (1) 0.41
2. Кабаев Владислав 7 0.26
3. Юрченко Владлен 6 (4) 0.22
4. Русин Назарий 6 0.22
5. Кочергин Владислав 5 0.19
6. Будковский Филипп 2 0.07
7. Михайличенко Богдан 2 0.07
8. Громов Артём 1 0.04
9. Вернидуб Виталий 1 0.04
10. Хомченовский Дмитрий 1 0.04
11. Иванисеня Дмитрий 1 0.04
12. Перович Михаил 1 0.04
13. Абу-Ханна Джоэл 1 0.04
14. Каменюка Никита 0 0
15. Тымчик Александр 0 0
16. Чеберко Евгений 0 0
17. Лунёв Максим 0 0

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Мостовой Андрей Владимирович 6 0
2. Фаворов Денис 5 0
3. Калитвинцев Владислав 5 0
4. Гитченко Андрей 4 0
5. Огиря Владислав 4 0
6. Богданов Андрей 4 0
7. Фаворов Артём 4 0
8. Паст Евгений 3 0
9. Имереков Максим 3 0
10. Дегтярёв Максим 3 0
11. Филиппов Александр 3 0
12. Гуцуляк Алексей 1 1
13. Картушов Егор 2 0
14. Домбровский Андрей 2 0
15. Конопля Ефим 2 0
16. Тамм Йоонас 1 0
17. Старенький Сергей 1 0
18. Тотовицкий Андрей 1 0
19. Хлёбас Дмитрий 1 0
Заря
# Игрок      
1. Михайличенко Богдан 12 1
2. Будковский Филипп 7 1
3. Вернидуб Виталий 8 0
4. Тымчик Александр 8 0
5. Абу-Ханна Джоэл 8 0
6. Чеберко Евгений 8 0
7. Леднёв Богдан 8 0
8. Иванисеня Дмитрий 6 0
9. Хомченовский Дмитрий 5 0
10. Юрченко Владлен 4 0
11. Цвек Ловро 2 1
12. Кабаев Владислав 3 0
13. Кочергин Владислав 3 0
14. Русин Назарий 3 0
15. Лунёв Максим 1 1
16. Цыганик Андрей 2 0
17. Каменюка Никита 1 0
18. Арвеладзе Леван 1 0
19. Перович Михаил 1 0
20. Белый Максим Игоревич 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 11.9% (5) 19.05% (8) 11.9% (5) 21.43% (9) 9.52% (4) 26.19% (11)
 Заря 12.2% (5) 7.32% (3) 14.63% (6) 17.07% (7) 17.07% (7) 31.71% (13)

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: + = -
Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна
Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна
Заря Последние 20 матчей: + = -
Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк
Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна Львов 0:0 Заря Олимпик Донецк 0:5 Заря Заря 0:0 Мариуполь

Последние игры между собой

Десна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Десна 1:0 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Заря Премьер-лига Десна 1:1 Заря Кубок
Заря 0:2 Десна Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 27 23 2 2 69 - 20 71
2. Динамо Киев Заявка 26 16 4 6 54 - 23 52
3. Заря 1:0 Заявка 27 16 4 7 43 - 22 52
4. Десна 0:1 Заявка 27 15 4 8 46 - 21 49
5. Александрия Заявка 27 13 4 10 39 - 38 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 26 8 2 16 27 - 47 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 26 10 4 12 33 - 38 34
2. Мариуполь Заявка 26 7 9 10 27 - 40 30
3. Ворскла Заявка 26 7 5 14 20 - 41 26
4. Олимпик Донецк Заявка 26 6 5 15 23 - 43 23
5. Львов Заявка 27 5 7 15 19 - 44 22
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Десна 39% (60)
X 35.7% (55)
Заря 25.3% (39)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Десна 0:1 Заря

Исход игры
Десна
39% (60)
Ничья
35.7% (55)
Заря
25.3% (39)
Тотал 2.5
Больше
41.38% (60)
Меньше
58.62% (85)
Обе команды забьют
Да
70.34% (102)
Нет
29.66% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.3% (42)
2:1 Десна
18.8% (29)
1:0 Десна
16.2% (25)
1:2 Заря
15.6% (24)
0:1 Заря
7.1% (11)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:0 Десна
1.3% (2)
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