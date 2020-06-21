Прогнозы на матч Десна 1:2 Заря

Десна
1:2
Конец матча
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Заря
0:1
6' ГолКочергин Владислав
10' Желтая карточкаМостовой Андрей Владимирович
24' Желтая карточкаВернидуб Виталий
32' Желтая карточкаЧеберко Евгений
44' Желтая карточкаИмереков Максим
53' Желтая карточкаГитченко Андрей
0:2
55' ГолМихайличенко Богдан
66' Желтая карточкаАрвеладзе Леван
88' Желтая карточкаХлёбас Дмитрий
88' Желтая карточкаЛунёв Максим
90' Желтая карточкаТамм Йоонас
90' Желтая карточкаГромов Артём
90' Вторая желтая карточкаЧеберко Евгений
1:2
90' ПенальтиФаворов Денис
90' Желтая карточкаФаворов Денис
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
6'
24'
32'
44'
53'
55'
66'
88'
88'
90'
90'
90'
90'
1:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филиппов Александр
|15 (3)
|0.56
|2.
|Хлёбас Дмитрий
|7
|0.26
|3.
|Калитвинцев Владислав
|6
|0.22
|4.
|Фаворов Денис
|6 (4)
|0.22
|5.
|Дегтярёв Максим
|3
|0.11
|6.
|Тотовицкий Андрей
|3
|0.11
|7.
|Имереков Максим
|2
|0.07
|8.
|Картушов Егор
|1
|0.04
|9.
|Кузык Орест
|1
|0.04
|10.
|Гитченко Андрей
|1
|0.04
|11.
|Арвеладзе Леван
|1
|0.04
|12.
|Фаворов Артём
|1
|0.04
|13.
|Конопля Ефим
|0
|0
|14.
|Богданов Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леднёв Богдан
|11 (1)
|0.41
|2.
|Кабаев Владислав
|7
|0.26
|3.
|Юрченко Владлен
|6 (4)
|0.22
|4.
|Русин Назарий
|6
|0.22
|5.
|Кочергин Владислав
|5
|0.19
|6.
|Михайличенко Богдан
|3
|0.11
|7.
|Будковский Филипп
|2
|0.07
|8.
|Громов Артём
|1
|0.04
|9.
|Вернидуб Виталий
|1
|0.04
|10.
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.04
|11.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0.04
|12.
|Перович Михаил
|1
|0.04
|13.
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0.04
|14.
|Каменюка Никита
|0
|0
|15.
|Тымчик Александр
|0
|0
|16.
|Чеберко Евгений
|0
|0
|17.
|Лунёв Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мостовой Андрей Владимирович
|6
|0
|2.
|Фаворов Денис
|6
|0
|3.
|Гитченко Андрей
|5
|0
|4.
|Калитвинцев Владислав
|5
|0
|5.
|Огиря Владислав
|4
|0
|6.
|Имереков Максим
|4
|0
|7.
|Богданов Андрей
|4
|0
|8.
|Фаворов Артём
|4
|0
|9.
|Паст Евгений
|3
|0
|10.
|Дегтярёв Максим
|3
|0
|11.
|Филиппов Александр
|3
|0
|12.
|Гуцуляк Алексей
|1
|1
|13.
|Картушов Егор
|2
|0
|14.
|Тамм Йоонас
|2
|0
|15.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|16.
|Хлёбас Дмитрий
|2
|0
|17.
|Конопля Ефим
|2
|0
|18.
|Старенький Сергей
|1
|0
|19.
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Михайличенко Богдан
|12
|1
|2.
|Чеберко Евгений
|8
|1
|3.
|Будковский Филипп
|7
|1
|4.
|Вернидуб Виталий
|8
|0
|5.
|Тымчик Александр
|8
|0
|6.
|Абу-Ханна Джоэл
|8
|0
|7.
|Леднёв Богдан
|8
|0
|8.
|Иванисеня Дмитрий
|6
|0
|9.
|Хомченовский Дмитрий
|5
|0
|10.
|Юрченко Владлен
|4
|0
|11.
|Цвек Ловро
|2
|1
|12.
|Лунёв Максим
|2
|1
|13.
|Кабаев Владислав
|3
|0
|14.
|Кочергин Владислав
|3
|0
|15.
|Русин Назарий
|3
|0
|16.
|Арвеладзе Леван
|2
|0
|17.
|Цыганик Андрей
|2
|0
|18.
|Каменюка Никита
|1
|0
|19.
|Громов Артём
|1
|0
|20.
|Перович Михаил
|1
|0
|21.
|Белый Максим Игоревич
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|11.9% (5)
|19.05% (8)
|11.9% (5)
|21.43% (9)
|9.52% (4)
|26.19% (11)
|Заря
|13.95% (6)
|6.98% (3)
|13.95% (6)
|18.6% (8)
|16.28% (7)
|30.23% (13)
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: + = -Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна
Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна
Заря Последние 20 матчей: + = -Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк
Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна Львов 0:0 Заря Олимпик Донецк 0:5 Заря Заря 0:0 Мариуполь
Последние игры между собой
Десна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|69 - 20
|71
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|54 - 23
|52
|3.
|Заря
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|44 - 23
|52
|4.
|Десна
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|47 - 22
|49
|5.
|Александрия
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|39 - 38
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|26
|8
|2
|16
|27 - 47
|26
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|33 - 38
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|27 - 40
|30
|3.
|Ворскла
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|20 - 41
|26
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 43
|23
|5.
|Львов
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|19 - 44
|22
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14
Прогнозы на матч Десна 1:2 Заря
Исход игры
Десна
39% (60)
Ничья
35.7% (55)
Заря
25.3% (39)
Тотал 2.5
Больше
41.38% (60)
Меньше
58.62% (85)
Обе команды забьют
Да
70.34% (102)
Нет
29.66% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.3% (42)
2:1 Десна
18.8% (29)
1:0 Десна
16.2% (25)
1:2 Заря
15.6% (24)
0:1 Заря
7.1% (11)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:0 Десна
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Аутентификация