Олимпиакос
2:1
Второй тайм: 90'
Стадион: Караискакис
ОФИ
1:0
27' ГолХассан Ахмед
1:1
45' ГолVajeba Sakor
79' Желтая карточкаJoão Victor I
1:1
80' Не забитый пенальтиВальбуэна Матьё
82' Желтая карточкаКамара Мохамед III
2:1
83' ГолХассан Ахмед
16
Аллен
Бобби
76
Гашпар
Бруну
24
Ба
Уссейну
26
Кафу
Карлуш
99
Хассан
Ахмед
- Основной состав
-
16 Аллен БоббиВратарь
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
- Нападающий
-
99 Хассан АхмедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
27'
1:0
45'
1:1
79'
80'
1:1
83'
2:1
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники
ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Арсенал 1:2 Олимпиакос ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Арсенал Олимпиакос 4:0 Паниониос Олимпиакос 3:2 Ламия Атромитос 0:1 Олимпиакос Ламия 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Ксанти АЕК 0:0 Олимпиакос ОФИ 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Олимпиакос 4:1 Каламата
ОФИ Последние 20 матчей: + = -ОФИ 0:0 Панатинаикос ПАОК 3:1 ОФИ ОФИ 0:2 АЕК Арис Салоники 3:1 ОФИ
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 1
ОФИ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 13
ОФИ 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Олимпиакос Греческий Кубок ОФИ 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:2 ОФИ Суперлига Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 Олимпиакос Кубок ОФИ 0:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:1 Олимпиакос Суперлига