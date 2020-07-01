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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Олимпиакос
2:1
Второй тайм: 90'

Стадион:
ОФИ
0'
1:0
27' Гол
Хассан Ахмед
1:1
45' Гол
Vajeba Sakor
79' Желтая карточка
João Victor I
1:1
80' Не забитый пенальти
Вальбуэна Матьё
82' Желтая карточка
Камара Мохамед III
2:1
83' Гол
Хассан Ахмед
89' Желтая карточка
 90'
16
Аллен
Бобби
76
Гашпар
Бруну
24
Ба
Уссейну
66
Сиссе
Папе
Абу
21
Цимикас
Костас
8
Гильерме
дос
Сантос
4
Камара
Мохамед
III
26
Кафу
Карлуш
19
Масурас
Гиоргос
99
Хассан
Ахмед
7
Фортунис
Костас
32
Domitris
Sotiriou
41
Делияннидис
Панайотис
16
Маринакис
Никос
5
Кутрумпис
Гиоргос
13
Nikolaos
Vafeas
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
12
João
Victor
I
4
Vajeba
Sakor
10
Наби
Адил
9
Dimitrios
Manos
Олимпиакос
4-3-3
ОФИ
5-3-2

Ход матча

27'
Хассан Ахмед
(Гашпар Бруну)
1:0
45'
1:1
Vajeba Sakor
46'
Элабделлауи Омар
Масурас Гиоргос
 
46'
Вальбуэна Матьё
Цимикас Костас
 
57'
Эль-Араби Юссеф
Кафу Карлуш
 
61'
 
Juan Neira1
Стаикос Пасхалис
61'
 
Miguel Mellado
Коровесис Никос
61'
 
Joao Figueiredo
Dimitrios Manos
72'
 
Браун Кристофер
Vajeba Sakor
79'
 
João Victor I
80'
Вальбуэна Матьё
1:1
82'
Камара Мохамед III
 
83'
Хассан Ахмед
(Элабделлауи Омар)
2:1
84'
Ловера Максимилиано
Хассан Ахмед
 
84'
Бухалакис Андреас
Фортунис Костас
 
89'
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -
АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники
ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Арсенал 1:2 Олимпиакос ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Арсенал Олимпиакос 4:0 Паниониос Олимпиакос 3:2 Ламия Атромитос 0:1 Олимпиакос Ламия 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Ксанти АЕК 0:0 Олимпиакос ОФИ 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Олимпиакос 4:1 Каламата
ОФИ Последние 20 матчей: + = -
ОФИ 0:0 Панатинаикос ПАОК 3:1 ОФИ ОФИ 0:2 АЕК Арис Салоники 3:1 ОФИ
ОФИ 3:0 Ламия АЕК 3:0 ОФИ ОФИ 1:0 Атромитос ПАОК 4:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса Ксанти 2:2 ОФИ ОФИ 0:1 Олимпиакос Паниониос 1:2 ОФИ ПАОК 4:1 ОФИ Астерас 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК ОФИ 1:2 Волос Панетоликос 2:0 ОФИ ОФИ 1:1 Панатинаикос ОФИ 3:1 Арис Салоники Ламия 2:1 ОФИ

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 1
ОФИ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 13
ОФИ 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Олимпиакос Суперлига
ОФИ 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Олимпиакос Греческий Кубок ОФИ 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:2 ОФИ Суперлига Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 Олимпиакос Кубок ОФИ 0:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:1 Олимпиакос Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Vajeba Sakor бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Хассан Ахмед бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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