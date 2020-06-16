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  3. Австрия
Санкт-Пёльтен
1:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Маттерсбург
0'
1:0
38' Гол
Osorio Costa Silva Alan2
41' Желтая карточка
Бёрк Кори
42' Желтая карточка
Раснер Мартин
50' Вторая желтая карточка
Бёрк Кори
54' Желтая карточка
Грубер Андреас
55'
1
Christoph
Riegler
14
Christoph
Klarer
3
Luan
IX
17
Ahmet
Muhamedbegovic
22
Инголич
Сандро
8
Michael
Ambichl
39
Robert
Ljubicic
21
Шульц
Кофи
7
Nicolas
Meister
10
Луксбахер
Даниэль
9
Бёрк
Кори
1
Кустер
Маркус
31
Thorsten
Mahrer
10
Jano
18
Lukas
Rath
8
Alois
Holler
21
Саломон
Патрик
14
Christoph
HALPER
5
Лергер
Михель
30
Куэн
Андреас
11
Грубер
Андреас
19
Пушич
Мартин
Санкт-Пёльтен
3-4-2-1
Маттерсбург
3-4-2-1

Ход матча

16'
Раснер Мартин
Michael Ambichl
 
16'
Osorio Costa Silva Alan2
Луксбахер Даниэль
 
32'
 
Nico Pichler
Christoph HALPER
38'
Osorio Costa Silva Alan2
(Nicolas Meister)
1:0
41'
Бёрк Кори
 
42'
Раснер Мартин
 
50'
Бёрк Кори
 
54'
 
Грубер Андреас

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балик Гусейн 6 0.19
2. Пак Кван Рён 5 0.16
3. Луксбахер Даниэль 3 (3) 0.09
4. Бёрк Кори 3 0.09
5. Robert Ljubicic 2 0.06
6. Гартлер Рене 2 (2) 0.06
7. Хофбауэр Доминик 1 0.03
8. Шульц Кофи 1 0.03
9. Luan IX 1 0.03
10. Уэдраого Иссьяка 1 0.03
11. Michael Ambichl 1 0.03
12. Ahmet Muhamedbegovic 1 0.03
13. Christoph Messerer 1 0.03
14. Osorio Costa Silva Alan2 1 0.03
15. Daniel Schuetz 1 (1) 0.03
16. Майзль Лука 0 0
17. Nicolas Meister 0 0
18. George Davies 0 0
19. Инголич Сандро 0 0
20. Christoph Klarer 0 0
Маттерсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грубер Андреас 11 (2) 0.34
2. Куэн Андреас 4 0.13
3. Patrick Buerger 3 0.09
4. Пушич Мартин 3 (3) 0.09
5. Квасина Марко 2 (1) 0.06
6. Christoph HALPER 1 0.03
7. Nedejko Malic 1 0.03
8. Jano 1 0.03
9. Лергер Михель 1 0.03
10. Thorsten Mahrer 1 0.03
11. Мизенбёк Фабиан 1 0.03
12. Stephan Schimandl 1 0.03
13. Саломон Патрик 0 0
14. Alois Holler 0 0
15. Raffael Behounek 0 0

Карточки

Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Луксбахер Даниэль 8 0
2. Хофбауэр Доминик 6 1
3. Luan IX 6 1
4. Раснер Мартин 7 0
5. George Davies 7 0
6. Инголич Сандро 7 0
7. Michael Ambichl 5 0
8. Хаас Мануэль 3 1
9. Robert Ljubicic 3 1
10. Гартлер Рене 2 1
11. Дрешер Даниэль 3 0
12. Риски Роопе 3 0
13. Ahmet Muhamedbegovic 3 0
14. Уэдраого Иссьяка 2 0
15. Бёрк Кори 2 0
16. Шмидт Александер 2 0
17. Daniel Schuetz 0 1
18. Christoph Klarer 0 1
19. Штангль Штефан 1 0
20. Christoph Riegler 1 0
21. Балик Гусейн 1 0
22. Noah Steiner 1 0
23. Christoph Messerer 1 0
24. Osorio Costa Silva Alan2 1 0
Маттерсбург
# Игрок      
1. Саломон Патрик 7 0
2. Thorsten Mahrer 7 0
3. Philipp Erhardt 5 0
4. Грубер Андреас 5 0
5. Мизенбёк Фабиан 5 0
6. Nedejko Malic 4 0
7. Alois Holler 4 0
8. Куэн Андреас 4 0
9. Лергер Михель 3 0
10. Florian Hart 2 0
11. Jano 2 0
12. Christoph HALPER 2 0
13. Пушич Мартин 1 0
14. Кустер Маркус 1 0
15. Julius Ertlhaler 1 0
16. Stephan Schimandl 1 0
17. David Nemeth 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Пёльтен 20% (5) 12% (3) 8% (2) 20% (5) 24% (6) 16% (4)
 Маттерсбург 17.86% (5) 21.43% (6) 14.29% (4) 17.86% (5) 10.71% (3) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен
ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен
Маттерсбург Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Адмира 0:2 Маттерсбург Маттерсбург 1:1 Альтах
Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург Маттерсбург 0:1 ЛАСК Рапид Вена 3:1 Маттерсбург Маттерсбург 0:0 Альтах Штурм 1:2 Маттерсбург Маттерсбург 4:1 Лисен Капфенберг 0:2 Маттерсбург Маттерсбург 9:0 Трайскирхен Маттерсбург 4:0 Аустрия Вена-2 Маттерсбург 1:2 Ракоци Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург Маттерсбург 1:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Маттерсбург 4:2 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Маттерсбург: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург Кубок Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Бундеслига
Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Маттерсбург 1:2 Санкт-Пёльтен Кубок Маттерсбург 4:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:2 Маттерсбург Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:2 Маттерсбург Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:2 Маттерсбург Эрсте Лига Маттерсбург 4:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Маттерсбург 3:2 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 26 18 6 2 90 - 28 36
2. Рапид Вена 26 14 7 5 54 - 29 29
3. Вольфсбергер 26 12 6 8 58 - 37 23
4. ЛАСК 26 17 4 5 55 - 29 22
5. Хартберг 26 10 5 11 43 - 61 20
6. Штурм 26 10 5 11 41 - 40 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альтах 1:1 27 9 6 12 41 - 47 21
2. Аустрия Вена 26 7 11 8 39 - 40 19
3. Санкт-Пёльтен 1:0 27 5 9 13 28 - 60 15
4. Сваровски Тироль 26 6 6 14 31 - 57 14
5. Маттерсбург 0:1 27 6 5 16 31 - 59 14
6. Адмира 1:1 27 5 8 14 26 - 50 13
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    54'
    Грубер Андреас получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Бёрк Кори получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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