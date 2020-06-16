Санкт-Пёльтен
1:0
Второй тайм: 55'
Стадион: НВ Арена
Маттерсбург
1:0
38' ГолOsorio Costa Silva Alan2
41' Желтая карточкаБёрк Кори
42' Желтая карточкаРаснер Мартин
50' Вторая желтая карточкаБёрк Кори
54' Желтая карточкаГрубер Андреас
3
Luan
IX
21
Шульц
Кофи
10
Jano
18
Lukas
Rath
30
Куэн
Андреас
19
Пушич
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шульц КофиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 JanoЗащитник
-
18 Lukas RathЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пушич МартинНападающий
- Запасные игроки
-
13 Tino CasaliВратарь
- Нападающий
-
16 Luca Pichler
-
-
-
-
15 Nico Pichler
-
Главный тренер: Franz Ponweiser
Ход матча
38'
41'
42'
50'
54'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балик Гусейн
|6
|0.19
|2.
|Пак Кван Рён
|5
|0.16
|3.
|Луксбахер Даниэль
|3 (3)
|0.09
|4.
|Бёрк Кори
|3
|0.09
|5.
|Robert Ljubicic
|2
|0.06
|6.
|Гартлер Рене
|2 (2)
|0.06
|7.
|Хофбауэр Доминик
|1
|0.03
|8.
|Шульц Кофи
|1
|0.03
|9.
|Luan IX
|1
|0.03
|10.
|Уэдраого Иссьяка
|1
|0.03
|11.
|Michael Ambichl
|1
|0.03
|12.
|Ahmet Muhamedbegovic
|1
|0.03
|13.
|Christoph Messerer
|1
|0.03
|14.
|Osorio Costa Silva Alan2
|1
|0.03
|15.
|Daniel Schuetz
|1 (1)
|0.03
|16.
|Майзль Лука
|0
|0
|17.
|Nicolas Meister
|0
|0
|18.
|George Davies
|0
|0
|19.
|Инголич Сандро
|0
|0
|20.
|Christoph Klarer
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грубер Андреас
|11 (2)
|0.34
|2.
|Куэн Андреас
|4
|0.13
|3.
|Patrick Buerger
|3
|0.09
|4.
|Пушич Мартин
|3 (3)
|0.09
|5.
|Квасина Марко
|2 (1)
|0.06
|6.
|Christoph HALPER
|1
|0.03
|7.
|Nedejko Malic
|1
|0.03
|8.
|Jano
|1
|0.03
|9.
|Лергер Михель
|1
|0.03
|10.
|Thorsten Mahrer
|1
|0.03
|11.
|Мизенбёк Фабиан
|1
|0.03
|12.
|Stephan Schimandl
|1
|0.03
|13.
|Саломон Патрик
|0
|0
|14.
|Alois Holler
|0
|0
|15.
|Raffael Behounek
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Луксбахер Даниэль
|8
|0
|2.
|Хофбауэр Доминик
|6
|1
|3.
|Luan IX
|6
|1
|4.
|Раснер Мартин
|7
|0
|5.
|George Davies
|7
|0
|6.
|Инголич Сандро
|7
|0
|7.
|Michael Ambichl
|5
|0
|8.
|Хаас Мануэль
|3
|1
|9.
|Robert Ljubicic
|3
|1
|10.
|Гартлер Рене
|2
|1
|11.
|Дрешер Даниэль
|3
|0
|12.
|Риски Роопе
|3
|0
|13.
|Ahmet Muhamedbegovic
|3
|0
|14.
|Уэдраого Иссьяка
|2
|0
|15.
|Бёрк Кори
|2
|0
|16.
|Шмидт Александер
|2
|0
|17.
|Daniel Schuetz
|0
|1
|18.
|Christoph Klarer
|0
|1
|19.
|Штангль Штефан
|1
|0
|20.
|Christoph Riegler
|1
|0
|21.
|Балик Гусейн
|1
|0
|22.
|Noah Steiner
|1
|0
|23.
|Christoph Messerer
|1
|0
|24.
|Osorio Costa Silva Alan2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саломон Патрик
|7
|0
|2.
|Thorsten Mahrer
|7
|0
|3.
|Philipp Erhardt
|5
|0
|4.
|Грубер Андреас
|5
|0
|5.
|Мизенбёк Фабиан
|5
|0
|6.
|Nedejko Malic
|4
|0
|7.
|Alois Holler
|4
|0
|8.
|Куэн Андреас
|4
|0
|9.
|Лергер Михель
|3
|0
|10.
|Florian Hart
|2
|0
|11.
|Jano
|2
|0
|12.
|Christoph HALPER
|2
|0
|13.
|Пушич Мартин
|1
|0
|14.
|Кустер Маркус
|1
|0
|15.
|Julius Ertlhaler
|1
|0
|16.
|Stephan Schimandl
|1
|0
|17.
|David Nemeth
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Пёльтен
|20% (5)
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|24% (6)
|16% (4)
|Маттерсбург
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +5 =8 -7Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен
ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен
Маттерсбург Последние 20 матчей: +8 =4 -8Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Адмира 0:2 Маттерсбург Маттерсбург 1:1 Альтах
Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург Маттерсбург 0:1 ЛАСК Рапид Вена 3:1 Маттерсбург Маттерсбург 0:0 Альтах Штурм 1:2 Маттерсбург Маттерсбург 4:1 Лисен Капфенберг 0:2 Маттерсбург Маттерсбург 9:0 Трайскирхен Маттерсбург 4:0 Аустрия Вена-2 Маттерсбург 1:2 Ракоци Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург Маттерсбург 1:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Маттерсбург 4:2 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Маттерсбург: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Маттерсбург 1:2 Санкт-Пёльтен Кубок Маттерсбург 4:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:2 Маттерсбург Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:2 Маттерсбург Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:2 Маттерсбург Эрсте Лига Маттерсбург 4:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Маттерсбург 3:2 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|26
|18
|6
|2
|90 - 28
|36
|2.
|Рапид Вена
|26
|14
|7
|5
|54 - 29
|29
|3.
|Вольфсбергер
|26
|12
|6
|8
|58 - 37
|23
|4.
|ЛАСК
|26
|17
|4
|5
|55 - 29
|22
|5.
|Хартберг
|26
|10
|5
|11
|43 - 61
|20
|6.
|Штурм
|26
|10
|5
|11
|41 - 40
|19
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альтах
|1:1
|27
|9
|6
|12
|41 - 47
|21
|2.
|Аустрия Вена
|26
|7
|11
|8
|39 - 40
|19
|3.
|Санкт-Пёльтен
|1:0
|27
|5
|9
|13
|28 - 60
|15
|4.
|Сваровски Тироль
|26
|6
|6
|14
|31 - 57
|14
|5.
|Маттерсбург
|0:1
|27
|6
|5
|16
|31 - 59
|14
|6.
|Адмира
|1:1
|27
|5
|8
|14
|26 - 50
|13