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  2. Матчи
  3. Австрия
Адмира
1:1
Второй тайм: 53'

Стадион:
Альтах
0'
0:1
6' Гол
Гебауэр Кристиан
13' Желтая карточка
Sebastian Bauer
21' Желтая карточка
Berkay Tolga Dabanli
1:1
32' Гол
Павелич Марио
45' Желтая карточка
Marco Kadlec
53'
1
Ляйтнер
Андреас
4
Sebastian
Bauer
6
Шёссвендтер
Кристоф
27
Emanuel
Aiwu
22
Marcus
Maier
8
Roman
Kerschbaum
18
Лакнер
Маркус
25
Павелич
Марио
31
Пуш
Коля
20
Marco
Kadlec
21
Seth
Paintsil
1
Кобрас
Мартин
28
Anderson
Oliveira6
2
Berkay
Tolga
Dabanli
6
Philipp
Schmiedl
19
Карич
Эмир
15
Уисс
Алан
11
Майлингер
Марко
18
Цвишенбруггер
Ян
20
Johannes
Tartarotti
7
Гебауэр
Кристиан
26
Daniel
Nussbaumer
Адмира
4-2-3-1
Альтах
4-1-4-1

Ход матча

6'
0:1
Гебауэр Кристиан
(Daniel Nussbaumer)
13'
Sebastian Bauer
 
21'
 
Berkay Tolga Dabanli
30'
 
Samuel Gouet
Уисс Алан
32'
Павелич Марио
1:1
45'
Marco Kadlec
 
46'
 
Manfred Fischer
Johannes Tartarotti

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакыш Синан 11 (1) 0.34
2. Roman Kerschbaum 2 0.06
3. Хоффер Эрвин 2 (1) 0.06
4. Пуш Коля 2 0.06
5. Шёссвендтер Кристоф 1 0.03
6. Пинк Маркус 1 0.03
7. Павелич Марио 1 0.03
8. Morten Hjulmand 1 0.03
9. Лакнер Маркус 1 0.03
10. Boris Cmiljanic 1 0.03
11. Тот Даниэль 1 0.03
12. Pascal Petlach 1 0.03
13. Marco Kadlec 1 0.03
14. Seth Paintsil 0 0
15. Старкль Доминик 0 0
16. Fabian Menig 0 0
17. Marcus Maier 0 0
18. Emanuel Aiwu 0 0
Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Мергим 7 (2) 0.22
2. Сэм Сидней 6 0.19
3. Гебауэр Кристиан 5 0.16
4. Цвишенбруггер Ян 5 0.16
5. Шрайнер Эммануэль 4 0.13
6. Manfred Fischer 3 0.09
7. Daniel Nussbaumer 2 0.06
8. Johannes Tartarotti 1 0.03
9. Карич Эмир 1 0.03
10. Маак Маттиас 1 0.03
11. Florian Jamnig 1 0.03
12. Пангоп Франц 1 0.03
13. Samuel Gouet 1 0.03
14. Philipp Schmiedl 1 0.03
15. Майлингер Марко 0 0
16. Уисс Алан 0 0
17. Berkay Tolga Dabanli 0 0
18. Турнвальд Мануэль 0 0
19. Lars Nussbaumer 0 0

Карточки

Адмира
# Игрок      
1. Roman Kerschbaum 9 1
2. Morten Hjulmand 9 0
3. Emanuel Aiwu 6 0
4. Бакыш Синан 5 0
5. Fabian Menig 5 0
6. Leonardo Lukacevic 4 0
7. Тот Даниэль 3 0
8. Sebastian Bauer 3 0
9. Старкль Доминик 2 0
10. Marcus Maier 2 0
11. Boris Cmiljanic 2 0
12. Пинк Маркус 1 0
13. Ляйтнер Андреас 1 0
14. Штраусс Фабио 1 0
15. Jonathan Scherzer 1 0
16. Seth Paintsil 1 0
17. Pascal Petlach 1 0
18. Marco Kadlec 1 0
Альтах
# Игрок      
1. Шрайнер Эммануэль 6 0
2. Турнвальд Мануэль 6 0
3. Цвишенбруггер Ян 5 0
4. Бериша Мергим 4 0
5. Philipp Schmiedl 4 0
6. Маак Маттиас 2 1
7. Кобрас Мартин 0 2
8. Уисс Алан 3 0
9. Berkay Tolga Dabanli 3 0
10. Manfred Fischer 3 0
11. Daniel Nussbaumer 3 0
12. Anderson Oliveira6 3 0
13. Сэм Сидней 2 0
14. Оливейра Андерсон 2 0
15. Карич Эмир 2 0
16. Johannes Tartarotti 2 0
17. Lars Nussbaumer 2 0
18. Диаките Усман 2 0
19. Гебауэр Кристиан 1 0
20. Samuel Gouet 1 0
21. Matthias Puschl 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Адмира 5% (1) 20% (4) 25% (5) 10% (2) 10% (2) 30% (6)
 Альтах 14.71% (5) 20.59% (7) 11.76% (4) 14.71% (5) 17.65% (6) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Адмира 0:3 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург Аустрия Вена 1:0 Адмира
Адмира 0:0 Штурм Адмира 1:2 Драссбург Адмира 2:0 Альтах Сваровски Тироль 1:1 Адмира Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Адмира 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Вольфсбергер 4:1 Адмира Нордшелланн 2:0 Адмира Адмира 2:1 Хорн Адмира 1:1 ГАК Адмира 8:0 Аустрия Клагенфурт Адмира 5:1 Штадль Паура Адмира 0:3 Рапид Вена Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург
Альтах Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах
Адмира 2:0 Альтах Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Дорнбирн Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер Хартберг 2:1 Альтах Альтах 0:3 Рапид Вена Сваровски Тироль 0:4 Альтах ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК

Последние игры между собой

Адмира: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Альтах: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Адмира 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:4 Адмира Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига
Альтах 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:4 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Альтах Бундеслига Адмира 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 2:2 Альтах Бундеслига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 26 18 6 2 90 - 28 36
2. Рапид Вена 26 14 7 5 54 - 29 29
3. Вольфсбергер 26 12 6 8 58 - 37 23
4. ЛАСК 26 17 4 5 55 - 29 22
5. Хартберг 26 10 5 11 43 - 61 20
6. Штурм 26 10 5 11 41 - 40 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альтах 1:1 27 9 6 12 41 - 47 21
2. Аустрия Вена 26 7 11 8 39 - 40 19
3. Санкт-Пёльтен 1:0 27 5 9 13 28 - 60 15
4. Сваровски Тироль 26 6 6 14 31 - 57 14
5. Маттерсбург 0:1 27 6 5 16 31 - 59 14
6. Адмира 1:1 27 5 8 14 26 - 50 13
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Marco Kadlec получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Павелич Марио бьет в цель!
  • 30'
    Уисс Алан уходит, Samuel Gouet вместо него
  • Желтая карточка
    21'
    Berkay Dabanli получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Sebastian Bauer получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Гебауэр Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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