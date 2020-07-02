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Вииторул Констанца
1:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
1:0
17' Гол
Гицэ Вирджил
28'
1
Тордой
Арпад
4
Дюссо
Дамьен
5
Младен
Себастьян
23
Гицэ
Вирджил
2
Раду
Бобок
17
Чобану
Андрей
18
Andrei
Artean
77
Аким
Влад
10
Янку
Габриэль
7
Ривалдиньо
13
Матей
Космин
1
Стратон
Кэтэлин
16
Mihai
Popescu
66
Пульич
Анте
27
Denis
Dragus2
22
Deian
Sorescu
8
Valentin
Lazar
5
Рэуцэ
Александру
31
Фаббрини
Диего
7
Сковайса
Лукаш
99
Robert
Moldoveanu
43
Монтини
Маттиа
Вииторул Констанца
Динамо Бухарест

Ход матча

17'
Гицэ Вирджил
(Чобану Андрей)
1:0

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янку Габриэль 4 (2) 0.31
2. Матей Космин 2 0.15
3. Аким Влад 2 0.15
4. Гицэ Вирджил 2 0.15
5. Ганя Кристиан 1 0.08
6. Ривалдиньо 1 0.08
7. Чобану Андрей 1 0.08
8. Раду Бобок 0 0
9. George Ganea 0 0
Динамо Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robert Moldoveanu 1 0.08

Карточки

Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Дюссо Дамьен 2 0
2. Ганя Кристиан 2 0
3. Младен Себастьян 1 0
4. Аким Влад 1 0
5. Чобану Андрей 1 0
6. Andrei Artean 1 0
7. Раду Бобок 1 0
8. Гицэ Вирджил 1 0
9. Marco Dulca 1 0
10. Malcom Edjouma 1 0
11. Кабуз Каталин 1 0
Динамо Бухарест
# Игрок      
1. Филип Иоан 1 1
2. Рэуцэ Александру 2 0
3. Valentin Lazar 1 0
4. Монтини Маттиа 1 0
5. Kristian Kostrna 1 0
6. Deian Sorescu 1 0
7. Mihai Popescu 1 0
8. Andrei Sin 1 0
9. Robert Moldoveanu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вииторул Констанца 16.67% (2) 25% (3) 0 8.33% (1) 25% (3) 25% (3)
 Динамо Бухарест 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Вииторул Констанца Последние 20 матчей: + = -
Сепси 3:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы
Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца U Craiova 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:3 Вииторул Констанца Академика Клинчени 2:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Университатя Крайова КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Штурм Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 Астра Ботошани 1:0 Вииторул Констанца
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: + = -
Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ Динамо Бухарест 1:3 Сепси Динамо Бухарест 1:0 Рапид Бухарест
КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Академика Клинчени Газ-Метан Медиаш 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ Волунтари 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Астра Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Сепси Германнштадт 4:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 2:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 4:1 Динамо Бухарест

Последние игры между собой

Вииторул Констанца: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Динамо Бухарест: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 5:0 Динамо Бухарест Первая лига Вииторул Констанца 4:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:0 Вииторул Констанца Первая лига
Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 0:1 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 3:3 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:5 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Вииторул Констанца 0:2 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:3 Вииторул Констанца Первая лига Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:3 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:1 Динамо Бухарест Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 1:0 6 3 2 1 13 - 9 31
2. Волунтари 6 4 2 0 8 - 2 24
3. Сепси 6 1 4 1 10 - 9 24
4. Академика Клинчени 6 4 0 2 6 - 6 23
5. Германнштадт 5 1 2 2 4 - 7 18
6. КСМ Политехника Яссы 6 2 1 3 5 - 5 18
7. Динамо Бухарест 0:1 4 0 0 4 1 - 6 17
8. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 3 - 6 17
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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