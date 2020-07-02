Вииторул Констанца
1:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Центральный (Овидиу)
Динамо Бухарест
1:0
17' ГолГицэ Вирджил
23
Гицэ
Вирджил
77
Аким
Влад
13
Матей
Космин
66
Пульич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аким ВладПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Матей КосминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Paul Iacob
-
27 Marco Dulca
-
-
11 George Ganea
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Пульич АнтеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
28 Ioan Borcea
-
20 Andrei Sin
-
-
-
38 Bani Ahmed
-
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
17'
1:0
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янку Габриэль
|4 (2)
|0.31
|2.
|Матей Космин
|2
|0.15
|3.
|Аким Влад
|2
|0.15
|4.
|Гицэ Вирджил
|2
|0.15
|5.
|Ганя Кристиан
|1
|0.08
|6.
|Ривалдиньо
|1
|0.08
|7.
|Чобану Андрей
|1
|0.08
|8.
|Раду Бобок
|0
|0
|9.
|George Ganea
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robert Moldoveanu
|1
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дюссо Дамьен
|2
|0
|2.
|Ганя Кристиан
|2
|0
|3.
|Младен Себастьян
|1
|0
|4.
|Аким Влад
|1
|0
|5.
|Чобану Андрей
|1
|0
|6.
|Andrei Artean
|1
|0
|7.
|Раду Бобок
|1
|0
|8.
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|9.
|Marco Dulca
|1
|0
|10.
|Malcom Edjouma
|1
|0
|11.
|Кабуз Каталин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Филип Иоан
|1
|1
|2.
|Рэуцэ Александру
|2
|0
|3.
|Valentin Lazar
|1
|0
|4.
|Монтини Маттиа
|1
|0
|5.
|Kristian Kostrna
|1
|0
|6.
|Deian Sorescu
|1
|0
|7.
|Mihai Popescu
|1
|0
|8.
|Andrei Sin
|1
|0
|9.
|Robert Moldoveanu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вииторул Констанца
|16.67% (2)
|25% (3)
|0
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|Динамо Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: + = -Сепси 3:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы
Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца U Craiova 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:3 Вииторул Констанца Академика Клинчени 2:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Университатя Крайова КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Штурм Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 Астра Ботошани 1:0 Вииторул Констанца
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: + = -Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ Динамо Бухарест 1:3 Сепси Динамо Бухарест 1:0 Рапид Бухарест
КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Академика Клинчени Газ-Метан Медиаш 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ Волунтари 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Астра Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Сепси Германнштадт 4:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 2:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 4:1 Динамо Бухарест
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Динамо Бухарест: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 0:1 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 3:3 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:5 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Вииторул Констанца 0:2 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:3 Вииторул Констанца Первая лига Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:3 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:1 Динамо Бухарест Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1:0
|6
|3
|2
|1
|13 - 9
|31
|2.
|Волунтари
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|24
|3.
|Сепси
|6
|1
|4
|1
|10 - 9
|24
|4.
|Академика Клинчени
|6
|4
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|Германнштадт
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|18
|6.
|КСМ Политехника Яссы
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|18
|7.
|Динамо Бухарест
|0:1
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|17
|8.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|17