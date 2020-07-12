Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Университатя Крайова вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Чосич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Grigoras Pantea получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Нистор Дан получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Ох, нехорошо это выглядит. Valentin Mihaila получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Ман Деннис получил желтую карточку от судьи

85' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Чосич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Ох, нехорошо это выглядит. Stefan Vladoiu получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Ох, нехорошо это выглядит. Панцыру Ионуц получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Отличные скиллы показывает Вынэ Йонуц , обводя своих соперников

82' Чосич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Мирон Джордже предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Stefan Vladoiu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Ака Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Отличные скиллы показывает Кольич Элвир , обводя своих соперников

76' Матч возобновлен

76' Кольич Элвир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Чосич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Вынэ Йонуц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Моруцан Олимпиу из команды ФКСБ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

71' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Чосич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Плохо сыграл Чосич Урош - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

62' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Выглядело как неплохой момент. Банку Никусор из команды Университатя Крайова закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

59' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Коман Флоринел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Ох, нехорошо это выглядит. Кольич Элвир получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Влад Даниэл получил желтую карточку от судьи

51' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' [player1] из команды [team] играет слишком грубо. [player2] оказался на газоне.

50' Влад Даниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля