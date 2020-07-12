  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
Университатя Крайова
2:1
Конец матча

Стадион:
ФКСБ
0'
1:0
24' Пенальти
Чикылдэу Александру
31' Желтая карточка
Панцыру Ионуц
1:1
37' Гол
Кристя Юлиан
54' Желтая карточка
Влад Даниэл
2:1
55' Пенальти
Нистор Дан
88' Желтая карточка
Ман Деннис
90' Желтая карточка
Нистор Дан
90' Желтая карточка
Grigoras Pantea
90'+5
13
Пильячелли
Мирко
18
Stefan
Vladoiu
15
Чосич
Урош
26
Ака
Стефан
11
Банку
Никусор
16
Нистор
Дан
8
Матею
Александру
10
Чикылдэу
Александру
22
Бэрбуц
Кристиан
19
Кольич
Элвир
28
Valentin
Mihaila
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
4
Мирон
Джордже
17
Кристя
Юлиан
3
Панцыру
Ионуц
11
Моруцан
Олимпиу
23
Попеску
Овидиу
10
Тэнасе
Флорин
98
Ман
Деннис
19
Петре
Адриан
7
Коман
Флоринел
Университатя Крайова
ФКСБ

Ход матча

24'
Чикылдэу Александру
1:0
31'
 
Панцыру Ионуц
37'
1:1
Кристя Юлиан
(Коман Флоринел)
46'
 
Думитру Кристиан
Петре Адриан
54'
 
Влад Даниэл
55'
Нистор Дан
2:1
72'
Баярам Штефан
Бэрбуц Кристиан
 
72'
 
Вынэ Йонуц
Моруцан Олимпиу
84'
Вэтэжелу Богдан
Stefan Vladoiu
 
85'
 
Grigoras Pantea
Панцыру Ионуц
88'
 
Ман Деннис
89'
Густаво Важенин
Valentin Mihaila
 
90'
Нистор Дан
 
90'
 
Grigoras Pantea

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикылдэу Александру 4 (2) 0.44
2. Кольич Элвир 4 0.44
3. Valentin Mihaila 3 0.33
4. Нистор Дан 2 (1) 0.22
5. Бэрбуц Кристиан 1 0.11
6. Чосич Урош 0 0
7. Иван Андрей 0 0
8. Банку Никусор 0 0
9. Stefan Vladoiu 0 0
10. Баярам Штефан 0 0
ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ман Деннис 3 0.33
2. Тэнасе Флорин 2 0.22
3. Оайдэ Рэзван 2 0.22
4. Коман Флоринел 1 0.11
5. Олару Дариус 1 0.11
6. Петре Адриан 1 (1) 0.11
7. Попеску Овидиу 1 0.11
8. Кристя Юлиан 1 0.11
9. Моруцан Олимпиу 0 0
10. Панцыру Ионуц 0 0

Карточки

Университатя Крайова
# Игрок      
1. Нистор Дан 3 0
2. Банку Никусор 3 0
3. Пильячелли Мирко 2 0
4. Чосич Урош 2 0
5. Бэлаша Михай 2 0
6. Чикылдэу Александру 2 0
7. Матею Александру 1 0
8. Бэрбуц Кристиан 1 0
9. Иван Андрей 1 0
10. Stefan Vladoiu 1 0
11. Valentin Mihaila 1 0
ФКСБ
# Игрок      
1. Тэнасе Флорин 3 1
2. Олару Дариус 3 0
3. Панцыру Ионуц 3 0
4. Крецу Валентин 2 0
5. Попеску Овидиу 2 0
6. Ман Деннис 2 0
7. Кристя Юлиан 0 1
8. Вынэ Йонуц 1 0
9. Планич Богдан 1 0
10. Неделку Драгош 1 0
11. Моруцан Олимпиу 1 0
12. Петре Адриан 1 0
13. Влад Даниэл 1 0
14. Думитру Кристиан 1 0
15. Grigoras Pantea 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Университатя Крайова 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 30.77% (4) 7.69% (1) 7.69% (1)
 ФКСБ 27.27% (3) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1) 0 18.18% (2)

Предыдущие игры

Университатя Крайова Последние 20 матчей: + = -
Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Астра
Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:3 Вииторул Констанца ФКСБ 4:1 Университатя Крайова КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Газ-Метан Медиаш Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Вииторул Констанца 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Волунтари Астра 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Ботошани Сепси 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 1:1 Университатя Крайова
ФКСБ Последние 20 матчей: + = -
ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ
ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Базель 1:0 ФКСБ ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:0 Газ-Метан Медиаш КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ

Последние игры между собой

Университатя Крайова: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
ФКСБ: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Лига 1 ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 0:2 ФКСБ Лига 1
ФКСБ 3:2 Университатя Крайова Лига 1 ФКСБ 3:2 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 2:5 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 Университатя Крайова Лига 1 ФКСБ 3:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Лига 1 Университатя Крайова 1:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:1 Университатя Крайова Первая лига ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:2 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 0:0 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Кубок ФКСБ 3:1 Университатя Крайова Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 5 3 1 1 7 - 4 36
2. Университатя Крайова 5 4 0 1 10 - 9 35
3. Астра 5 2 1 2 6 - 6 28
4. ФКСБ 5 1 2 2 10 - 9 27
5. Ботошани 5 1 1 3 5 - 7 27
6. Газ-Метан Медиаш 5 0 3 2 3 - 6 25
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Университатя Крайова 2:1 ФКСБ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к регистрации и просмотру

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный