Университатя Крайова
2:1
Конец матча
Стадион: Ион Облеменко
ФКСБ
1:0
24' ПенальтиЧикылдэу Александру
31' Желтая карточкаПанцыру Ионуц
1:1
37' ГолКристя Юлиан
54' Желтая карточкаВлад Даниэл
2:1
55' ПенальтиНистор Дан
88' Желтая карточкаМан Деннис
90' Желтая карточкаНистор Дан
90' Желтая карточкаGrigoras Pantea
15
Чосич
Урош
26
Ака
Стефан
16
Нистор
Дан
19
Кольич
Элвир
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
98
Ман
Деннис
19
Петре
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Чосич УрошЗащитник
-
26 Ака СтефанЗащитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Бэлаша МихайЗащитник
-
14 Кака КамерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Luis Nitu
-
39 Ionut Mitran
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
-
19 Петре АдрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
-
-
92 Romeo Nita
-
-
33 Mihai Udrea
-
-
Главный тренер: Винтилэ Богдан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
24'
31'
37'
1:1
54'
55'
2:1
88'
90'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикылдэу Александру
|4 (2)
|0.44
|2.
|Кольич Элвир
|4
|0.44
|3.
|Valentin Mihaila
|3
|0.33
|4.
|Нистор Дан
|2 (1)
|0.22
|5.
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0.11
|6.
|Чосич Урош
|0
|0
|7.
|Иван Андрей
|0
|0
|8.
|Банку Никусор
|0
|0
|9.
|Stefan Vladoiu
|0
|0
|10.
|Баярам Штефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ман Деннис
|3
|0.33
|2.
|Тэнасе Флорин
|2
|0.22
|3.
|Оайдэ Рэзван
|2
|0.22
|4.
|Коман Флоринел
|1
|0.11
|5.
|Олару Дариус
|1
|0.11
|6.
|Петре Адриан
|1 (1)
|0.11
|7.
|Попеску Овидиу
|1
|0.11
|8.
|Кристя Юлиан
|1
|0.11
|9.
|Моруцан Олимпиу
|0
|0
|10.
|Панцыру Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нистор Дан
|3
|0
|2.
|Банку Никусор
|3
|0
|3.
|Пильячелли Мирко
|2
|0
|4.
|Чосич Урош
|2
|0
|5.
|Бэлаша Михай
|2
|0
|6.
|Чикылдэу Александру
|2
|0
|7.
|Матею Александру
|1
|0
|8.
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|9.
|Иван Андрей
|1
|0
|10.
|Stefan Vladoiu
|1
|0
|11.
|Valentin Mihaila
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тэнасе Флорин
|3
|1
|2.
|Олару Дариус
|3
|0
|3.
|Панцыру Ионуц
|3
|0
|4.
|Крецу Валентин
|2
|0
|5.
|Попеску Овидиу
|2
|0
|6.
|Ман Деннис
|2
|0
|7.
|Кристя Юлиан
|0
|1
|8.
|Вынэ Йонуц
|1
|0
|9.
|Планич Богдан
|1
|0
|10.
|Неделку Драгош
|1
|0
|11.
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
|12.
|Петре Адриан
|1
|0
|13.
|Влад Даниэл
|1
|0
|14.
|Думитру Кристиан
|1
|0
|15.
|Grigoras Pantea
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|ФКСБ
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: + = -Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Астра
Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:3 Вииторул Констанца ФКСБ 4:1 Университатя Крайова КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Газ-Метан Медиаш Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Вииторул Констанца 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Волунтари Астра 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Ботошани Сепси 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 1:1 Университатя Крайова
ФКСБ Последние 20 матчей: + = -ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ
ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Базель 1:0 ФКСБ ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:0 Газ-Метан Медиаш КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
ФКСБ: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
ФКСБ 3:2 Университатя Крайова Лига 1 ФКСБ 3:2 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 2:5 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 Университатя Крайова Лига 1 ФКСБ 3:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Лига 1 Университатя Крайова 1:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:1 Университатя Крайова Первая лига ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:2 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 0:0 ФКСБ Первая лига Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Кубок ФКСБ 3:1 Университатя Крайова Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|36
|2.
|Университатя Крайова
|5
|4
|0
|1
|10 - 9
|35
|3.
|Астра
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|28
|4.
|ФКСБ
|5
|1
|2
|2
|10 - 9
|27
|5.
|Ботошани
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|27
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|25