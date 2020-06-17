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Хартберг
0:1
Конец матча

Стадион:
Рапид Вена
0'
9' Желтая карточка
Leo Greiml
19' Желтая карточка
Шик Торстен
0:1
24' Гол
Фунтас Таксиархис
58' Желтая карточка
Juergen Heil
60' Желтая карточка
Китагава Коя
84' Желтая карточка
Линхарт Андреас
90'+6
1
Rene
Swete
28
Juergen
Heil
4
Michael
Huber
32
Felix
Luckender
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
18
Канкола
Давид
27
Lukas
Ried
9
Реп
Райко
11
Lukas
Gabbichler
24
Тадич
Дарио
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
30
Leo
Greiml
20
Хофманн
Максимилиан
31
Ульманн
Максимилиан
16
Dejan
Petrovic
II
8
Шваб
Штефан
13
Шик
Торстен
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
36
Аразе
Кельвин
9
Фунтас
Таксиархис
Хартберг
4-2-3-1
Рапид Вена
4-2-3-1

Ход матча

9'
 
Leo Greiml
14'
 
Китагава Коя
Аразе Кельвин
19'
 
Шик Торстен
24'
0:1
Фунтас Таксиархис
(Dejan Petrovic II)
46'
Доссу Жодель
Реп Райко
 
58'
Juergen Heil
 
59'
 
Yusuf Demir
Dejan Petrovic II
59'
 
Граховац Срджан
Кнасмюлльнер Кристоф
60'
 
Китагава Коя
63'
Линхарт Андреас
Juergen Heil
 
68'
 
Ercan Kara
Фунтас Таксиархис
73'
Amadou Dante
Кайнц Тобиас
 
84'
Линхарт Андреас
 
87'
Christoph Kroepfl
Lukas Ried
 
87'
Чернегг Петер
Канкола Давид
 

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 13 (4) 0.42
2. Реп Райко 8 0.26
3. Доссу Жодель 5 0.16
4. Stefan Rakowitz 2 0.06
5. Линхарт Андреас 2 0.06
6. Кайнц Тобиас 2 0.06
7. Felix Luckender 2 0.06
8. Michael Huber 2 0.06
9. Клем Кристиан 1 0.03
10. Нимага Бакари 1 0.03
11. Канкола Давид 1 0.03
12. Tomas Ostrak 1 0.03
13. Thomas Rotter 1 0.03
14. Amadou Dante 1 0.03
15. Juergen Heil 0 0
16. Lukas Ried 0 0
17. Patrick Obermueller 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 17 0.55
2. Шваб Штефан 7 (2) 0.23
3. Аразе Кельвин 4 0.13
4. Кнасмюлльнер Кристоф 3 0.1
5. Мург Томас 3 0.1
6. Ульманн Максимилиан 3 0.1
7. Барац Матео 3 0.1
8. Баджи Алиу 3 0.1
9. Дибон Кристофер 2 0.06
10. Шаберсбергер Филипп 2 0.06
11. Любичич Деян 2 0.06
12. Китагава Коя 1 0.03
13. Хофманн Максимилиан 1 0.03
14. Мюлдюр Мерт 1 0.03
15. Ercan Kara 1 0.03
16. Шик Торстен 0 0
17. Стойкович Филип 0 0
18. Dejan Petrovic II 0 0
19. Yusuf Demir 0 0

Карточки

Хартберг
# Игрок      
1. Канкола Давид 9 2
2. Нимага Бакари 9 1
3. Реп Райко 7 0
4. Juergen Heil 7 0
5. Клем Кристиан 6 0
6. Rene Swete 4 1
7. Линхарт Андреас 4 0
8. Кайнц Тобиас 4 0
9. Michael Huber 4 0
10. Lukas Ried 4 0
11. Доссу Жодель 3 0
12. Siegfred Rasswalder 1 1
13. Felix Luckender 1 1
14. Тадич Дарио 1 0
15. Stefan Rakowitz 1 0
16. Готаль Сандро 1 0
17. Thomas Rotter 1 0
18. Lukas Gabbichler 1 0
19. Amadou Dante 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Шваб Штефан 5 0
2. Любичич Деян 5 0
3. Фунтас Таксиархис 4 0
4. Хофманн Максимилиан 4 0
5. Ульманн Максимилиан 4 0
6. Граховац Срджан 3 0
7. Leo Greiml 3 0
8. Дибон Кристофер 2 0
9. Ауэр Штефан 2 0
10. Мург Томас 2 0
11. Китагава Коя 2 0
12. Dejan Petrovic II 2 0
13. Аразе Кельвин 2 0
14. Барац Матео 2 0
15. Баджи Алиу 2 0
16. Dietmar Kuhbauer 2 0
17. Зоннляйтнер Марио 1 0
18. Шик Торстен 1 0
19. Стойкович Филип 1 0
20. Мюлдюр Мерт 1 0
21. Ercan Kara 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Хартберг 15% (6) 17.5% (7) 17.5% (7) 17.5% (7) 17.5% (7) 15% (6)
 Рапид Вена 20.83% (10) 12.5% (6) 20.83% (10) 14.58% (7) 16.67% (8) 14.58% (7)

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Хартберг 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:4 Хартберг Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:2 Хартберг
Austria Vienna 1:0 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Хартберг Хартберг 0:3 Сваровски Тироль ЛАСК 5:1 Хартберг Хартберг 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:0 Хартберг Хартберг 1:3 Капфенберг Хартберг 1:1 Десна Хартберг 4:1 Глайсдорф Хартберг 6:1 Вайц Хартберг 2:2 Ред Булл Зальцбург Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 5:0 Хартберг Хартберг 2:1 Альтах Штурм 3:1 Хартберг Адмира 0:1 Хартберг
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена
Рапид Вена 3:0 Хорн Рапид Вена 3:0 Хорн Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 Маттерсбург Хартберг 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Рапид Вена 1:1 Хорн Рапид Вена 2:0 Марибор Рапид Вена 1:2 Левски София Рапид Вена 0:2 Войводина Рапид Вена 0:0 Оденсе Рапид Вена 2:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 1:4 Рапид Вена Адмира 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена ЛАСК 0:4 Рапид Вена

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Рапид Вена: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Хартберг 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:3 Хартберг Бундеслига Рапид Вена 3:4 Хартберг Бундеслига Хартберг 2:4 Рапид Вена Бундеслига
Рапид Вена 2:2 Хартберг Бундеслига Рапид Вена 5:2 Хартберг Кубок Хартберг 3:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Хартберг Кубок

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 27 18 7 2 90 - 28 37
2. Рапид Вена 27 15 7 5 55 - 29 32
3. ЛАСК 27 18 4 5 59 - 29 25
4. Вольфсбергер 27 12 7 8 58 - 37 24
5. Хартберг 27 10 5 12 43 - 62 20
6. Штурм 27 10 5 12 41 - 44 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 27 8 11 8 40 - 40 22
2. Альтах 27 9 6 12 41 - 47 21
3. Санкт-Пёльтен 27 5 9 13 28 - 60 15
4. Сваровски Тироль 27 6 6 15 31 - 58 14
5. Маттерсбург 27 6 5 16 31 - 59 14
6. Адмира 27 5 8 14 26 - 50 13
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