Хартберг
0:1
Конец матча
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Рапид Вена
9' Желтая карточкаLeo Greiml
19' Желтая карточкаШик Торстен
0:1
24' ГолФунтас Таксиархис
58' Желтая карточкаJuergen Heil
60' Желтая карточкаКитагава Коя
84' Желтая карточкаЛинхарт Андреас
28
Juergen
Heil
23
Кайнц
Тобиас
27
Lukas
Ried
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Juergen HeilЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Lukas RiedПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Доссу ЖодельНападающий
-
22 Amadou Dante
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Leo GreimlЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
24 Ауэр ШтефанПолузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
-
29 Ercan Kara
-
-
48 Yusuf Demir
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
9'
19'
24'
58'
60'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|13 (4)
|0.42
|2.
|Реп Райко
|8
|0.26
|3.
|Доссу Жодель
|5
|0.16
|4.
|Stefan Rakowitz
|2
|0.06
|5.
|Линхарт Андреас
|2
|0.06
|6.
|Кайнц Тобиас
|2
|0.06
|7.
|Felix Luckender
|2
|0.06
|8.
|Michael Huber
|2
|0.06
|9.
|Клем Кристиан
|1
|0.03
|10.
|Нимага Бакари
|1
|0.03
|11.
|Канкола Давид
|1
|0.03
|12.
|Tomas Ostrak
|1
|0.03
|13.
|Thomas Rotter
|1
|0.03
|14.
|Amadou Dante
|1
|0.03
|15.
|Juergen Heil
|0
|0
|16.
|Lukas Ried
|0
|0
|17.
|Patrick Obermueller
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|17
|0.55
|2.
|Шваб Штефан
|7 (2)
|0.23
|3.
|Аразе Кельвин
|4
|0.13
|4.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|3
|0.1
|5.
|Мург Томас
|3
|0.1
|6.
|Ульманн Максимилиан
|3
|0.1
|7.
|Барац Матео
|3
|0.1
|8.
|Баджи Алиу
|3
|0.1
|9.
|Дибон Кристофер
|2
|0.06
|10.
|Шаберсбергер Филипп
|2
|0.06
|11.
|Любичич Деян
|2
|0.06
|12.
|Китагава Коя
|1
|0.03
|13.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0.03
|14.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.03
|15.
|Ercan Kara
|1
|0.03
|16.
|Шик Торстен
|0
|0
|17.
|Стойкович Филип
|0
|0
|18.
|Dejan Petrovic II
|0
|0
|19.
|Yusuf Demir
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канкола Давид
|9
|2
|2.
|Нимага Бакари
|9
|1
|3.
|Реп Райко
|7
|0
|4.
|Juergen Heil
|7
|0
|5.
|Клем Кристиан
|6
|0
|6.
|Rene Swete
|4
|1
|7.
|Линхарт Андреас
|4
|0
|8.
|Кайнц Тобиас
|4
|0
|9.
|Michael Huber
|4
|0
|10.
|Lukas Ried
|4
|0
|11.
|Доссу Жодель
|3
|0
|12.
|Siegfred Rasswalder
|1
|1
|13.
|Felix Luckender
|1
|1
|14.
|Тадич Дарио
|1
|0
|15.
|Stefan Rakowitz
|1
|0
|16.
|Готаль Сандро
|1
|0
|17.
|Thomas Rotter
|1
|0
|18.
|Lukas Gabbichler
|1
|0
|19.
|Amadou Dante
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шваб Штефан
|5
|0
|2.
|Любичич Деян
|5
|0
|3.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|4.
|Хофманн Максимилиан
|4
|0
|5.
|Ульманн Максимилиан
|4
|0
|6.
|Граховац Срджан
|3
|0
|7.
|Leo Greiml
|3
|0
|8.
|Дибон Кристофер
|2
|0
|9.
|Ауэр Штефан
|2
|0
|10.
|Мург Томас
|2
|0
|11.
|Китагава Коя
|2
|0
|12.
|Dejan Petrovic II
|2
|0
|13.
|Аразе Кельвин
|2
|0
|14.
|Барац Матео
|2
|0
|15.
|Баджи Алиу
|2
|0
|16.
|Dietmar Kuhbauer
|2
|0
|17.
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|18.
|Шик Торстен
|1
|0
|19.
|Стойкович Филип
|1
|0
|20.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|21.
|Ercan Kara
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хартберг
|15% (6)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|15% (6)
|Рапид Вена
|20.83% (10)
|12.5% (6)
|20.83% (10)
|14.58% (7)
|16.67% (8)
|14.58% (7)
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +7 =3 -10Хартберг 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:4 Хартберг Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:2 Хартберг
Austria Vienna 1:0 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Хартберг Хартберг 0:3 Сваровски Тироль ЛАСК 5:1 Хартберг Хартберг 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:0 Хартберг Хартберг 1:3 Капфенберг Хартберг 1:1 Десна Хартберг 4:1 Глайсдорф Хартберг 6:1 Вайц Хартберг 2:2 Ред Булл Зальцбург Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 5:0 Хартберг Хартберг 2:1 Альтах Штурм 3:1 Хартберг Адмира 0:1 Хартберг
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =6 -3Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена
Рапид Вена 3:0 Хорн Рапид Вена 3:0 Хорн Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 Маттерсбург Хартберг 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Рапид Вена 1:1 Хорн Рапид Вена 2:0 Марибор Рапид Вена 1:2 Левски София Рапид Вена 0:2 Войводина Рапид Вена 0:0 Оденсе Рапид Вена 2:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 1:4 Рапид Вена Адмира 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена ЛАСК 0:4 Рапид Вена
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Рапид Вена: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|27
|18
|7
|2
|90 - 28
|37
|2.
|Рапид Вена
|27
|15
|7
|5
|55 - 29
|32
|3.
|ЛАСК
|27
|18
|4
|5
|59 - 29
|25
|4.
|Вольфсбергер
|27
|12
|7
|8
|58 - 37
|24
|5.
|Хартберг
|27
|10
|5
|12
|43 - 62
|20
|6.
|Штурм
|27
|10
|5
|12
|41 - 44
|19
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|27
|8
|11
|8
|40 - 40
|22
|2.
|Альтах
|27
|9
|6
|12
|41 - 47
|21
|3.
|Санкт-Пёльтен
|27
|5
|9
|13
|28 - 60
|15
|4.
|Сваровски Тироль
|27
|6
|6
|15
|31 - 58
|14
|5.
|Маттерсбург
|27
|6
|5
|16
|31 - 59
|14
|6.
|Адмира
|27
|5
|8
|14
|26 - 50
|13