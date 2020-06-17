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  3. Австрия
ЛАСК
4:0
Конец матча

Стадион:
Штурм
0'
1:0
8' Гол
Михорль Петер
2:0
25' Гол
Фризер Доминик
32' Желтая карточка
Филипович Петар
37' Желтая карточка
Рагуц Марко
3:0
39' Гол
Балик Гусейн
57' Желтая карточка
Йегер Лукас
68' Желтая карточка
Сакик Эмануэль
4:0
90' Гол
Клаусс Жоао
90'+5
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
28
Фризер
Доминик
29
Рагуц
Марко
14
Балик
Гусейн
27
Зибенхандль
Йорг
17
Йегер
Лукас
5
Авлонитис
Тасос
30
Любич
Иван
8
Сакик
Эмануэль
21
Домингес
Хуан
10
Китеишвили
Отар
24
Лейтгеб
Кристоф
25
Хирлэндер
Штефан
11
Десподов
Кирилл
19
Фризенбихлер
Кевин
ЛАСК
3-4-3
Штурм
3-5-2

Ход матча

8'
Михорль Петер
1:0
25'
Фризер Доминик
2:0
32'
Филипович Петар
 
37'
Рагуц Марко
 
39'
Балик Гусейн
(Траунер Гернот)
3:0
46'
 
Балай Беким
Фризенбихлер Кевин
46'
 
Донкор Исаак
Домингес Хуан
57'
 
Йегер Лукас
58'
Клаусс Жоао
Балик Гусейн
 
58'
Хаудум Штефан
Траунер Гернот
 
59'
Тетте Самуэл
Фризер Доминик
 
62'
 
Рёчер Торстен
Лейтгеб Кристоф
68'
 
Сакик Эмануэль
69'
Andres Andrade III
Филипович Петар
 
72'
 
Труммер Винсент
Хирлэндер Штефан
76'
 
Янтшер Якоб
Десподов Кирилл
82'
Райтер Доминик
Рагуц Марко
 
90'
Клаусс Жоао
4:0

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клаусс Жоао 11 (1) 0.35
2. Фризер Доминик 7 0.23
3. Тетте Самуэл 6 0.19
4. Гойгингер Томас 5 0.16
5. Рагуц Марко 5 0.16
6. Михорль Петер 4 0.13
7. Ранфтль Райнхольд 4 0.13
8. Траунер Гернот 3 0.1
9. Балик Гусейн 3 0.1
10. Холланд Джеймс 2 0.06
11. Филипович Петар 2 0.06
12. Мюллер Валентино 2 0.06
13. Поцманн Марвин 1 0.03
14. Хаудум Штефан 1 0.03
15. Рамсебнер Кристиан 1 0.03
16. Востри Маркус 1 0.03
17. Визингер Филип 0 0
18. Забитцер Томас 0 0
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Десподов Кирилл 8 0.26
2. Балай Беким 6 (1) 0.19
3. Рёчер Торстен 5 0.16
4. Китеишвили Отар 4 0.13
5. Янтшер Якоб 4 0.13
6. Хузпек Филипп 3 0.1
7. Домингес Хуан 3 0.1
8. Хирлэндер Штефан 3 (1) 0.1
9. Авлонитис Тасос 1 0.03
10. Любич Иван 1 0.03
11. Сакик Эмануэль 0 0
12. Шраммель Томас 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Холланд Джеймс 8 0
2. Филипович Петар 5 1
3. Траунер Гернот 6 0
4. Михорль Петер 6 0
5. Визингер Филип 6 0
6. Гойгингер Томас 2 1
7. Рамсебнер Кристиан 3 0
8. Реннер Рене 3 0
9. Ранфтль Райнхольд 3 0
10. Востри Маркус 2 0
11. Фризер Доминик 2 0
12. Балик Гусейн 2 0
13. Хаудум Штефан 1 0
14. Шлагер Александер 1 0
15. Тетте Самуэл 1 0
16. Andres Andrade III 1 0
17. Райтер Доминик 1 0
18. Рагуц Марко 1 0
19. Клаусс Жоао 1 0
20. Челич Неманя 1 0
Штурм
# Игрок      
1. Домингес Хуан 7 1
2. Любич Иван 7 0
3. Хирлэндер Штефан 5 1
4. Сакик Эмануэль 5 0
5. Китеишвили Отар 5 0
6. Хузпек Филипп 3 1
7. Донкор Исаак 3 1
8. Шраммель Томас 4 0
9. Балай Беким 4 0
10. Авлонитис Тасос 2 1
11. Шпендльхофер Лукас 2 1
12. Йегер Лукас 3 0
13. Десподов Кирилл 3 0
14. Янтшер Якоб 2 0
15. Рёчер Торстен 2 0
16. Фризенбихлер Кевин 2 0
17. Зибенхандль Йорг 2 0
18. Шютценауэр Тобиас 1 0
19. Труммер Винсент 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 18.87% (10) 16.98% (9) 16.98% (9) 11.32% (6) 18.87% (10) 16.98% (9)
 Штурм 16.67% (6) 19.44% (7) 8.33% (3) 22.22% (8) 11.11% (4) 22.22% (8)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг
ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК ЛАСК 5:1 Хартберг ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм ЛАСК 1:0 Викинг ЛАСК 6:2 Силькеборг ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва Вельс 1:5 ЛАСК ЛАСК 3:3 Штурм ЛАСК 3:0 Спортинг Л
Штурм Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Хартберг 1:2 Штурм Штурм 1:5 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:0 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер
Адмира 0:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Штурм 1:1 Аустрия Вена Адмира 0:2 Штурм Штурм 1:2 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Штурм Штурм 4:1 Домжале Погонь Щецин 2:1 Штурм Вииторул Констанца 0:0 Штурм Оснабрюк 3:1 Штурм Штурм 2:1 Блау-Вайс Линц ЛАСК 3:3 Штурм Штурм 1:2 Альтах Сваровски Тироль 1:5 Штурм Рапид Вена 1:1 Штурм Штурм 3:1 Хартберг

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Штурм: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
ЛАСК 2:0 Штурм Кубок ЛАСК 3:3 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 ЛАСК Бундеслига Штурм 2:3 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 2:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 3:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 27 18 7 2 90 - 28 37
2. Рапид Вена 27 15 7 5 55 - 29 32
3. ЛАСК 27 18 4 5 59 - 29 25
4. Вольфсбергер 27 12 7 8 58 - 37 24
5. Хартберг 27 10 5 12 43 - 62 20
6. Штурм 27 10 5 12 41 - 44 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 27 8 11 8 40 - 40 22
2. Альтах 27 9 6 12 41 - 47 21
3. Санкт-Пёльтен 27 5 9 13 28 - 60 15
4. Сваровски Тироль 27 6 6 15 31 - 58 14
5. Маттерсбург 27 6 5 16 31 - 59 14
6. Адмира 27 5 8 14 26 - 50 13
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Балик Гусейн бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Рагуц Марко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Фризер Доминик бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Михорль Петер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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