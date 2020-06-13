  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия: Суперлига. Группа Б
Тренчин
4:0
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
1:0
27' Гол
Abubakar Ghali
2:0
38' Гол
Ван Кессел Гино
3:0
51' Гол
Рогульич Анте
4:0
56' Гол
Osman Bukari
73' Желтая карточка
Абрахам Патрик
90' Желтая карточка
Эль-Махдиуи Ашраф
90'+2
24
Шемринец
Игор
6
Шулек
Мартин
33
Richard
Krizan
5
Steve
Kapuadi
3
Джульен
Кестон
16
Jakub
Kadak
34
Эль-Махдиуи
Ашраф
17
Рогульич
Анте
11
Osman
Bukari
9
Ван
Кессел
Гино
15
Abubakar
Ghali
1
Томаш
Йенчо
12
Ян
Хаток
5
Павлик
Петр
6
Patrik
Jacko
2
Richard
Zupa
18
Patrik
Blahut
21
Хрибик
Петер
7
Lukas
Pelegrini
77
Peter
Mazan
14
Уэйр
Джеймс
11
Kojo
Matic
Тренчин
4-3-3
Погронье
4-4-1-1

Ход матча

27'
Abubakar Ghali
(Osman Bukari)
1:0
38'
Ван Кессел Гино
(Osman Bukari)
2:0
51'
Рогульич Анте
3:0
55'
 
Cedric Badolo
Уэйр Джеймс
56'
Osman Bukari
(Ван Кессел Гино)
4:0
60'
 
Roland Gerebenits
Lukas Pelegrini
72'
 
Абрахам Патрик
Kojo Matic
73'
Adrian Slavik
Шулек Мартин
 
73'
Чатакович Хамза
Jakub Kadak
 
73'
 
Абрахам Патрик
78'
Adam Tucny
Osman Bukari
 
90'
Эль-Махдиуи Ашраф
 

Предыдущие игры

Тренчин Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Тренчин 4:0 Спартак Трнава Тренчин 4:0 Трнава Злате Моравце 2:0 Тренчин Тренчин 2:2 Слован Братислава
Тренчин 2:1 Середь Слован Братислава 2:0 Тренчин Тренчин 8:1 Земплин Нитра 1:1 Тренчин Тренчин 0:1 Погронье Тренчин 1:0 Спартак Трнава ДАК 3:1 Тренчин Тренчин 3:0 Жилина Тренчин 4:0 Скалица Ружомберок 2:2 Тренчин Тренчин 2:3 Сеница Тренчин 2:2 Злате Моравце Середь 1:1 Тренчин Тренчин 2:4 Слован Братислава Земплин 2:1 Тренчин Тренчин 2:2 Нитра
Погронье Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница
Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь Тренчин 0:1 Погронье Погронье 1:1 Злате Моравце Погронье 0:1 Злате Моравце Спартак Трнава 3:2 Погронье Погронье 1:2 Ружомберок Погронье 0:2 ДАК Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин Сеница 1:0 Погронье Жилина 2:1 Погронье Погронье 0:3 Нитра Середь 2:3 Погронье Погронье 0:4 Тренчин

Последние игры между собой

Тренчин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Погронье: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Тренчин 0:1 Погронье Суперлига Погронье 0:4 Тренчин Суперлига
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Ван Кессел Гино бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Abubakar Ghali бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion na Sihoti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 