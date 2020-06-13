1:0
27' ГолAbubakar Ghali
2:0
38' ГолВан Кессел Гино
3:0
51' ГолРогульич Анте
4:0
56' ГолOsman Bukari
73' Желтая карточкаАбрахам Патрик
90' Желтая карточкаЭль-Махдиуи Ашраф
16
Jakub
Kadak
11
Osman
Bukari
12
Ян
Хаток
21
Хрибик
Петер
77
Peter
Mazan
14
Уэйр
Джеймс
11
Kojo
Matic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jakub KadakПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Osman BukariНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Лигеон РубенЗащитник
-
14 Milan CorrynПолузащитник
-
71 Adam Tucny
-
-
-
-
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Ян ХатокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хрибик ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Peter MazanПолузащитник
-
14 Уэйр ДжеймсПолузащитник
-
11 Kojo MaticНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Alieu Fadera
-
-
30 Samuel Dovec
-
25 Matej Luksch
-
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
Ход матча
27'
1:0
38'
2:0
51'
3:0
56'
4:0
73'
Предыдущие игры
Тренчин Последние 20 матчей: +7 =5 -8Тренчин 4:0 Спартак Трнава Тренчин 4:0 Трнава Злате Моравце 2:0 Тренчин Тренчин 2:2 Слован Братислава
Тренчин 2:1 Середь Слован Братислава 2:0 Тренчин Тренчин 8:1 Земплин Нитра 1:1 Тренчин Тренчин 0:1 Погронье Тренчин 1:0 Спартак Трнава ДАК 3:1 Тренчин Тренчин 3:0 Жилина Тренчин 4:0 Скалица Ружомберок 2:2 Тренчин Тренчин 2:3 Сеница Тренчин 2:2 Злате Моравце Середь 1:1 Тренчин Тренчин 2:4 Слован Братислава Земплин 2:1 Тренчин Тренчин 2:2 Нитра
Погронье Последние 20 матчей: +4 =4 -12Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница
Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь Тренчин 0:1 Погронье Погронье 1:1 Злате Моравце Погронье 0:1 Злате Моравце Спартак Трнава 3:2 Погронье Погронье 1:2 Ружомберок Погронье 0:2 ДАК Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин Сеница 1:0 Погронье Жилина 2:1 Погронье Погронье 0:3 Нитра Середь 2:3 Погронье Погронье 0:4 Тренчин
Последние игры между собой
Тренчин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Погронье: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1