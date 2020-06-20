Альтах
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Кэшпойнт Арена
Адмира
21' Желтая карточкаШёссвендтер Кристоф
19
Карич
Эмир
10
Сэм
Сидней
27
Emanuel
Aiwu
22
Marcus
Maier
10
Тот
Даниэль
31
Пуш
Коля
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сэм СиднейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Emanuel AiwuЗащитник
-
22 Marcus MaierЗащитник
- Полузащитник
-
10 Тот ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Пуш КоляПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Хаас КристофВратарь
-
16 Хоффер ЭрвинПолузащитник
-
13 Пинк МаркусНападающий
-
20 Marco Kadlec
-
-
-
-
Главный тренер: Сольдо Звонимир
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Мергим
|7 (2)
|0.22
|2.
|Сэм Сидней
|6
|0.19
|3.
|Гебауэр Кристиан
|5
|0.16
|4.
|Цвишенбруггер Ян
|5
|0.16
|5.
|Шрайнер Эммануэль
|4
|0.13
|6.
|Manfred Fischer
|3
|0.09
|7.
|Daniel Nussbaumer
|2
|0.06
|8.
|Johannes Tartarotti
|1
|0.03
|9.
|Карич Эмир
|1
|0.03
|10.
|Маак Маттиас
|1
|0.03
|11.
|Florian Jamnig
|1
|0.03
|12.
|Пангоп Франц
|1
|0.03
|13.
|Samuel Gouet
|1
|0.03
|14.
|Philipp Schmiedl
|1
|0.03
|15.
|Майлингер Марко
|0
|0
|16.
|Уисс Алан
|0
|0
|17.
|Berkay Tolga Dabanli
|0
|0
|18.
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|19.
|Lars Nussbaumer
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакыш Синан
|11 (1)
|0.34
|2.
|Roman Kerschbaum
|2
|0.06
|3.
|Хоффер Эрвин
|2 (1)
|0.06
|4.
|Пуш Коля
|2
|0.06
|5.
|Шёссвендтер Кристоф
|1
|0.03
|6.
|Пинк Маркус
|1
|0.03
|7.
|Павелич Марио
|1
|0.03
|8.
|Morten Hjulmand
|1
|0.03
|9.
|Лакнер Маркус
|1
|0.03
|10.
|Boris Cmiljanic
|1
|0.03
|11.
|Тот Даниэль
|1
|0.03
|12.
|Pascal Petlach
|1
|0.03
|13.
|Marco Kadlec
|1
|0.03
|14.
|Seth Paintsil
|0
|0
|15.
|Старкль Доминик
|0
|0
|16.
|Fabian Menig
|0
|0
|17.
|Marcus Maier
|0
|0
|18.
|Emanuel Aiwu
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шрайнер Эммануэль
|6
|0
|2.
|Турнвальд Мануэль
|6
|0
|3.
|Цвишенбруггер Ян
|5
|0
|4.
|Бериша Мергим
|4
|0
|5.
|Philipp Schmiedl
|4
|0
|6.
|Маак Маттиас
|2
|1
|7.
|Кобрас Мартин
|0
|2
|8.
|Уисс Алан
|3
|0
|9.
|Berkay Tolga Dabanli
|3
|0
|10.
|Manfred Fischer
|3
|0
|11.
|Daniel Nussbaumer
|3
|0
|12.
|Anderson Oliveira6
|3
|0
|13.
|Сэм Сидней
|2
|0
|14.
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|15.
|Карич Эмир
|2
|0
|16.
|Johannes Tartarotti
|2
|0
|17.
|Lars Nussbaumer
|2
|0
|18.
|Диаките Усман
|2
|0
|19.
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|20.
|Вильяльба Хулио
|1
|0
|21.
|Samuel Gouet
|1
|0
|22.
|Matthias Puschl
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Roman Kerschbaum
|9
|1
|2.
|Morten Hjulmand
|9
|0
|3.
|Emanuel Aiwu
|6
|0
|4.
|Бакыш Синан
|5
|0
|5.
|Fabian Menig
|5
|0
|6.
|Leonardo Lukacevic
|4
|0
|7.
|Marcus Maier
|3
|0
|8.
|Тот Даниэль
|3
|0
|9.
|Sebastian Bauer
|3
|0
|10.
|Старкль Доминик
|2
|0
|11.
|Boris Cmiljanic
|2
|0
|12.
|Seth Paintsil
|2
|0
|13.
|Пинк Маркус
|1
|0
|14.
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|15.
|Штраусс Фабио
|1
|0
|16.
|Jonathan Scherzer
|1
|0
|17.
|Pascal Petlach
|1
|0
|18.
|Marco Kadlec
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альтах
|17.14% (6)
|20% (7)
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|20% (7)
|Адмира
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|28.57% (6)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: + = -Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль
Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Дорнбирн Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер Хартберг 2:1 Альтах Альтах 0:3 Рапид Вена Сваровски Тироль 0:4 Альтах ЛАСК 3:1 Альтах
Адмира Последние 20 матчей: + = -Адмира 1:1 Альтах Адмира 0:3 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург
Аустрия Вена 1:0 Адмира Адмира 0:0 Штурм Адмира 1:2 Драссбург Адмира 2:0 Альтах Сваровски Тироль 1:1 Адмира Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Адмира 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Вольфсбергер 4:1 Адмира Нордшелланн 2:0 Адмира Адмира 2:1 Хорн Адмира 1:1 ГАК Адмира 8:0 Аустрия Клагенфурт Адмира 5:1 Штадль Паура Адмира 0:3 Рапид Вена Маттерсбург 1:2 Адмира
Последние игры между собой
Альтах: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Адмира: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:4 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Альтах Бундеслига Адмира 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|27
|18
|7
|2
|90 - 28
|37
|2.
|Рапид Вена
|27
|15
|7
|5
|55 - 29
|32
|3.
|ЛАСК
|27
|18
|4
|5
|59 - 29
|25
|4.
|Вольфсбергер
|27
|12
|7
|8
|58 - 37
|24
|5.
|Хартберг
|27
|10
|5
|12
|43 - 62
|20
|6.
|Штурм
|27
|10
|5
|12
|41 - 44
|19
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|1:0
|28
|9
|11
|8
|41 - 40
|25
|2.
|Альтах
|0:0
|28
|9
|7
|12
|41 - 47
|22
|3.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|28
|5
|10
|13
|28 - 60
|16
|4.
|Маттерсбург
|0:0
|28
|6
|6
|16
|31 - 59
|15
|5.
|Сваровски Тироль
|0:1
|28
|6
|6
|16
|31 - 59
|14
|6.
|Адмира
|0:0
|28
|5
|9
|14
|26 - 50
|14