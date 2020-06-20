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  3. Австрия
Альтах
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Адмира
0'
21' Желтая карточка
Шёссвендтер Кристоф
31'
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
2
Berkay
Tolga
Dabanli
18
Цвишенбруггер
Ян
19
Карич
Эмир
4
Samuel
Gouet
10
Сэм
Сидней
20
Johannes
Tartarotti
30
Manfred
Fischer
16
Шрайнер
Эммануэль
7
Гебауэр
Кристиан
1
Ляйтнер
Андреас
4
Sebastian
Bauer
6
Шёссвендтер
Кристоф
27
Emanuel
Aiwu
22
Marcus
Maier
18
Лакнер
Маркус
10
Тот
Даниэль
25
Павелич
Марио
31
Пуш
Коля
8
Roman
Kerschbaum
21
Seth
Paintsil
Альтах
4-1-4-1
Адмира
4-2-3-1

Ход матча

21'
 
Шёссвендтер Кристоф

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Мергим 7 (2) 0.22
2. Сэм Сидней 6 0.19
3. Гебауэр Кристиан 5 0.16
4. Цвишенбруггер Ян 5 0.16
5. Шрайнер Эммануэль 4 0.13
6. Manfred Fischer 3 0.09
7. Daniel Nussbaumer 2 0.06
8. Johannes Tartarotti 1 0.03
9. Карич Эмир 1 0.03
10. Маак Маттиас 1 0.03
11. Florian Jamnig 1 0.03
12. Пангоп Франц 1 0.03
13. Samuel Gouet 1 0.03
14. Philipp Schmiedl 1 0.03
15. Майлингер Марко 0 0
16. Уисс Алан 0 0
17. Berkay Tolga Dabanli 0 0
18. Турнвальд Мануэль 0 0
19. Lars Nussbaumer 0 0
Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакыш Синан 11 (1) 0.34
2. Roman Kerschbaum 2 0.06
3. Хоффер Эрвин 2 (1) 0.06
4. Пуш Коля 2 0.06
5. Шёссвендтер Кристоф 1 0.03
6. Пинк Маркус 1 0.03
7. Павелич Марио 1 0.03
8. Morten Hjulmand 1 0.03
9. Лакнер Маркус 1 0.03
10. Boris Cmiljanic 1 0.03
11. Тот Даниэль 1 0.03
12. Pascal Petlach 1 0.03
13. Marco Kadlec 1 0.03
14. Seth Paintsil 0 0
15. Старкль Доминик 0 0
16. Fabian Menig 0 0
17. Marcus Maier 0 0
18. Emanuel Aiwu 0 0

Карточки

Альтах
# Игрок      
1. Шрайнер Эммануэль 6 0
2. Турнвальд Мануэль 6 0
3. Цвишенбруггер Ян 5 0
4. Бериша Мергим 4 0
5. Philipp Schmiedl 4 0
6. Маак Маттиас 2 1
7. Кобрас Мартин 0 2
8. Уисс Алан 3 0
9. Berkay Tolga Dabanli 3 0
10. Manfred Fischer 3 0
11. Daniel Nussbaumer 3 0
12. Anderson Oliveira6 3 0
13. Сэм Сидней 2 0
14. Оливейра Андерсон 2 0
15. Карич Эмир 2 0
16. Johannes Tartarotti 2 0
17. Lars Nussbaumer 2 0
18. Диаките Усман 2 0
19. Гебауэр Кристиан 1 0
20. Вильяльба Хулио 1 0
21. Samuel Gouet 1 0
22. Matthias Puschl 1 0
Адмира
# Игрок      
1. Roman Kerschbaum 9 1
2. Morten Hjulmand 9 0
3. Emanuel Aiwu 6 0
4. Бакыш Синан 5 0
5. Fabian Menig 5 0
6. Leonardo Lukacevic 4 0
7. Marcus Maier 3 0
8. Тот Даниэль 3 0
9. Sebastian Bauer 3 0
10. Старкль Доминик 2 0
11. Boris Cmiljanic 2 0
12. Seth Paintsil 2 0
13. Пинк Маркус 1 0
14. Ляйтнер Андреас 1 0
15. Штраусс Фабио 1 0
16. Jonathan Scherzer 1 0
17. Pascal Petlach 1 0
18. Marco Kadlec 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 17.14% (6) 20% (7) 11.43% (4) 14.29% (5) 17.14% (6) 20% (7)
 Адмира 4.76% (1) 19.05% (4) 28.57% (6) 9.52% (2) 9.52% (2) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: + = -
Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль
Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Дорнбирн Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер Хартберг 2:1 Альтах Альтах 0:3 Рапид Вена Сваровски Тироль 0:4 Альтах ЛАСК 3:1 Альтах
Адмира Последние 20 матчей: + = -
Адмира 1:1 Альтах Адмира 0:3 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург
Аустрия Вена 1:0 Адмира Адмира 0:0 Штурм Адмира 1:2 Драссбург Адмира 2:0 Альтах Сваровски Тироль 1:1 Адмира Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Адмира 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Вольфсбергер 4:1 Адмира Нордшелланн 2:0 Адмира Адмира 2:1 Хорн Адмира 1:1 ГАК Адмира 8:0 Аустрия Клагенфурт Адмира 5:1 Штадль Паура Адмира 0:3 Рапид Вена Маттерсбург 1:2 Адмира

Последние игры между собой

Альтах: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Адмира: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Адмира 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:4 Адмира Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига
Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:4 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Альтах Бундеслига Адмира 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 27 18 7 2 90 - 28 37
2. Рапид Вена 27 15 7 5 55 - 29 32
3. ЛАСК 27 18 4 5 59 - 29 25
4. Вольфсбергер 27 12 7 8 58 - 37 24
5. Хартберг 27 10 5 12 43 - 62 20
6. Штурм 27 10 5 12 41 - 44 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 1:0 28 9 11 8 41 - 40 25
2. Альтах 0:0 28 9 7 12 41 - 47 22
3. Санкт-Пёльтен 0:0 28 5 10 13 28 - 60 16
4. Маттерсбург 0:0 28 6 6 16 31 - 59 15
5. Сваровски Тироль 0:1 28 6 6 16 31 - 59 14
6. Адмира 0:0 28 5 9 14 26 - 50 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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