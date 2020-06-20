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  3. Австрия
Маттерсбург
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
4' Желтая карточка
Грубер Андреас
34'
1
Кустер
Маркус
31
Thorsten
Mahrer
10
Jano
18
Lukas
Rath
21
Саломон
Патрик
12
Florian
Hart
6
Philipp
Erhardt
5
Лергер
Михель
8
Alois
Holler
30
Куэн
Андреас
11
Грубер
Андреас
1
Christoph
Riegler
14
Christoph
Klarer
3
Luan
IX
17
Ahmet
Muhamedbegovic
18
Раснер
Мартин
4
Хофбауэр
Доминик
31
Горцель
Нико
21
Шульц
Кофи
77
Osorio
Costa
Silva
Alan2
33
Уэдраого
Иссьяка
39
Robert
Ljubicic
Маттерсбург
3-4-3
Санкт-Пёльтен
3-4-3

Ход матча

4'
Грубер Андреас
 

Бомбардиры внутри турнира

Маттерсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грубер Андреас 11 (2) 0.34
2. Куэн Андреас 4 0.13
3. Patrick Buerger 3 0.09
4. Пушич Мартин 3 (3) 0.09
5. Квасина Марко 2 (1) 0.06
6. Christoph HALPER 1 0.03
7. Nedejko Malic 1 0.03
8. Jano 1 0.03
9. Лергер Михель 1 0.03
10. Thorsten Mahrer 1 0.03
11. Мизенбёк Фабиан 1 0.03
12. Stephan Schimandl 1 0.03
13. Саломон Патрик 0 0
14. Alois Holler 0 0
15. Raffael Behounek 0 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балик Гусейн 6 0.19
2. Пак Кван Рён 5 0.16
3. Луксбахер Даниэль 3 (3) 0.09
4. Бёрк Кори 3 0.09
5. Robert Ljubicic 2 0.06
6. Гартлер Рене 2 (2) 0.06
7. Хофбауэр Доминик 1 0.03
8. Шульц Кофи 1 0.03
9. Luan IX 1 0.03
10. Уэдраого Иссьяка 1 0.03
11. Michael Ambichl 1 0.03
12. Ahmet Muhamedbegovic 1 0.03
13. Christoph Messerer 1 0.03
14. Osorio Costa Silva Alan2 1 0.03
15. Daniel Schuetz 1 (1) 0.03
16. Майзль Лука 0 0
17. Nicolas Meister 0 0
18. George Davies 0 0
19. Инголич Сандро 0 0
20. Christoph Klarer 0 0

Карточки

Маттерсбург
# Игрок      
1. Саломон Патрик 7 0
2. Thorsten Mahrer 7 0
3. Грубер Андреас 7 0
4. Philipp Erhardt 5 0
5. Мизенбёк Фабиан 5 0
6. Nedejko Malic 4 0
7. Alois Holler 4 0
8. Куэн Андреас 4 0
9. Лергер Михель 3 0
10. Florian Hart 2 0
11. Jano 2 0
12. Christoph HALPER 2 0
13. Пушич Мартин 1 0
14. Кустер Маркус 1 0
15. Julius Ertlhaler 1 0
16. Stephan Schimandl 1 0
17. David Nemeth 1 0
18. Nico Pichler 1 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Луксбахер Даниэль 8 0
2. Инголич Сандро 8 0
3. Хофбауэр Доминик 6 1
4. Luan IX 6 1
5. Раснер Мартин 7 0
6. George Davies 7 0
7. Michael Ambichl 5 0
8. Хаас Мануэль 3 1
9. Robert Ljubicic 3 1
10. Гартлер Рене 2 1
11. Бёрк Кори 2 1
12. Дрешер Даниэль 3 0
13. Риски Роопе 3 0
14. Ahmet Muhamedbegovic 3 0
15. Daniel Schuetz 1 1
16. Уэдраого Иссьяка 2 0
17. Шмидт Александер 2 0
18. Osorio Costa Silva Alan2 2 0
19. Christoph Klarer 0 1
20. Штангль Штефан 1 0
21. Christoph Riegler 1 0
22. Балик Гусейн 1 0
23. Noah Steiner 1 0
24. Christoph Messerer 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Маттерсбург 17.86% (5) 21.43% (6) 14.29% (4) 17.86% (5) 10.71% (3) 17.86% (5)
 Санкт-Пёльтен 19.23% (5) 11.54% (3) 11.54% (3) 19.23% (5) 23.08% (6) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Маттерсбург Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Адмира 0:2 Маттерсбург
Маттерсбург 1:1 Альтах Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург Маттерсбург 0:1 ЛАСК Рапид Вена 3:1 Маттерсбург Маттерсбург 0:0 Альтах Штурм 1:2 Маттерсбург Маттерсбург 4:1 Лисен Капфенберг 0:2 Маттерсбург Маттерсбург 9:0 Трайскирхен Маттерсбург 4:0 Аустрия Вена-2 Маттерсбург 1:2 Ракоци Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург Маттерсбург 1:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Маттерсбург 4:2 Юниорс Пашинг
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена
Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург

Последние игры между собой

Маттерсбург: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург Кубок Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Маттерсбург 1:2 Санкт-Пёльтен Кубок Маттерсбург 4:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:2 Маттерсбург Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:2 Маттерсбург Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:2 Маттерсбург Эрсте Лига Маттерсбург 4:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 27 18 7 2 90 - 28 37
2. Рапид Вена 27 15 7 5 55 - 29 32
3. ЛАСК 27 18 4 5 59 - 29 25
4. Вольфсбергер 27 12 7 8 58 - 37 24
5. Хартберг 27 10 5 12 43 - 62 20
6. Штурм 27 10 5 12 41 - 44 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 1:0 28 9 11 8 41 - 40 25
2. Альтах 0:0 28 9 7 12 41 - 47 22
3. Санкт-Пёльтен 0:0 28 5 10 13 28 - 60 16
4. Маттерсбург 0:0 28 6 6 16 31 - 59 15
5. Сваровски Тироль 0:1 28 6 6 16 31 - 59 14
6. Адмира 0:0 28 5 9 14 26 - 50 14
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Грубер Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pappelstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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