Маттерсбург
2:0
Конец матча
Стадион: Паппельштадион
Санкт-Пёльтен
4' Желтая карточкаГрубер Андреас
1:0
44' ГолГрубер Андреас
55' Желтая карточкаOsorio Costa Silva Alan2
69' Желтая карточкаThorsten Mahrer
78' Желтая карточкаPatrick Buerger
2:0
87' ПенальтиПушич Мартин
88' Желтая карточкаLuan IX
90' Желтая карточкаСаломон Патрик
10
Jano
18
Lukas
Rath
12
Florian
Hart
30
Куэн
Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 JanoЗащитник
-
18 Lukas RathЗащитник
- Полузащитник
-
12 Florian HartПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Куэн АндреасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Tino CasaliВратарь
-
19 Пушич МартинНападающий
- Нападающий
-
-
16 Luca Pichler
-
-
15 Nico Pichler
-
Главный тренер: Franz Ponweiser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Горцель НикоПолузащитник
-
21 Шульц КофиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
Ход матча
44'
1:0
69'
78'
87'
2:0
88'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грубер Андреас
|12 (2)
|0.38
|2.
|Куэн Андреас
|4
|0.13
|3.
|Пушич Мартин
|4 (4)
|0.13
|4.
|Patrick Buerger
|3
|0.09
|5.
|Квасина Марко
|2 (1)
|0.06
|6.
|Christoph HALPER
|1
|0.03
|7.
|Nedejko Malic
|1
|0.03
|8.
|Jano
|1
|0.03
|9.
|Лергер Михель
|1
|0.03
|10.
|Thorsten Mahrer
|1
|0.03
|11.
|Мизенбёк Фабиан
|1
|0.03
|12.
|Stephan Schimandl
|1
|0.03
|13.
|Саломон Патрик
|0
|0
|14.
|Alois Holler
|0
|0
|15.
|Raffael Behounek
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балик Гусейн
|6
|0.19
|2.
|Пак Кван Рён
|5
|0.16
|3.
|Луксбахер Даниэль
|3 (3)
|0.09
|4.
|Бёрк Кори
|3
|0.09
|5.
|Robert Ljubicic
|2
|0.06
|6.
|Гартлер Рене
|2 (2)
|0.06
|7.
|Хофбауэр Доминик
|1
|0.03
|8.
|Шульц Кофи
|1
|0.03
|9.
|Luan IX
|1
|0.03
|10.
|Уэдраого Иссьяка
|1
|0.03
|11.
|Michael Ambichl
|1
|0.03
|12.
|Ahmet Muhamedbegovic
|1
|0.03
|13.
|Christoph Messerer
|1
|0.03
|14.
|Osorio Costa Silva Alan2
|1
|0.03
|15.
|Daniel Schuetz
|1 (1)
|0.03
|16.
|Майзль Лука
|0
|0
|17.
|Nicolas Meister
|0
|0
|18.
|George Davies
|0
|0
|19.
|Инголич Сандро
|0
|0
|20.
|Christoph Klarer
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саломон Патрик
|8
|0
|2.
|Thorsten Mahrer
|8
|0
|3.
|Грубер Андреас
|7
|0
|4.
|Philipp Erhardt
|5
|0
|5.
|Мизенбёк Фабиан
|5
|0
|6.
|Nedejko Malic
|4
|0
|7.
|Alois Holler
|4
|0
|8.
|Куэн Андреас
|4
|0
|9.
|Лергер Михель
|3
|0
|10.
|Florian Hart
|2
|0
|11.
|Jano
|2
|0
|12.
|Christoph HALPER
|2
|0
|13.
|Пушич Мартин
|1
|0
|14.
|Кустер Маркус
|1
|0
|15.
|Patrick Buerger
|1
|0
|16.
|Julius Ertlhaler
|1
|0
|17.
|Stephan Schimandl
|1
|0
|18.
|David Nemeth
|1
|0
|19.
|Nico Pichler
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Luan IX
|7
|1
|2.
|Луксбахер Даниэль
|8
|0
|3.
|Инголич Сандро
|8
|0
|4.
|Хофбауэр Доминик
|6
|1
|5.
|Раснер Мартин
|7
|0
|6.
|George Davies
|7
|0
|7.
|Michael Ambichl
|5
|0
|8.
|Хаас Мануэль
|3
|1
|9.
|Robert Ljubicic
|3
|1
|10.
|Гартлер Рене
|2
|1
|11.
|Бёрк Кори
|2
|1
|12.
|Дрешер Даниэль
|3
|0
|13.
|Риски Роопе
|3
|0
|14.
|Ahmet Muhamedbegovic
|3
|0
|15.
|Osorio Costa Silva Alan2
|3
|0
|16.
|Daniel Schuetz
|1
|1
|17.
|Уэдраого Иссьяка
|2
|0
|18.
|Шмидт Александер
|2
|0
|19.
|Christoph Klarer
|0
|1
|20.
|Штангль Штефан
|1
|0
|21.
|Christoph Riegler
|1
|0
|22.
|Балик Гусейн
|1
|0
|23.
|Noah Steiner
|1
|0
|24.
|Christoph Messerer
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Маттерсбург
|16.67% (5)
|20% (6)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|10% (3)
|20% (6)
|Санкт-Пёльтен
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
Предыдущие игры
Маттерсбург Последние 20 матчей: +8 =4 -8Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Адмира 0:2 Маттерсбург
Маттерсбург 1:1 Альтах Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург Маттерсбург 0:1 ЛАСК Рапид Вена 3:1 Маттерсбург Маттерсбург 0:0 Альтах Штурм 1:2 Маттерсбург Маттерсбург 4:1 Лисен Капфенберг 0:2 Маттерсбург Маттерсбург 9:0 Трайскирхен Маттерсбург 4:0 Аустрия Вена-2 Маттерсбург 1:2 Ракоци Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург Маттерсбург 1:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Маттерсбург 4:2 Юниорс Пашинг
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +6 =7 -7Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена
Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург
Последние игры между собой
Маттерсбург: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Маттерсбург 1:2 Санкт-Пёльтен Кубок Маттерсбург 4:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:2 Маттерсбург Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:2 Маттерсбург Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:2 Маттерсбург Эрсте Лига Маттерсбург 4:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|27
|18
|7
|2
|90 - 28
|37
|2.
|Рапид Вена
|27
|15
|7
|5
|55 - 29
|32
|3.
|ЛАСК
|27
|18
|4
|5
|59 - 29
|25
|4.
|Вольфсбергер
|27
|12
|7
|8
|58 - 37
|24
|5.
|Хартберг
|27
|10
|5
|12
|43 - 62
|20
|6.
|Штурм
|27
|10
|5
|12
|41 - 44
|19
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|28
|9
|11
|8
|42 - 41
|25
|2.
|Альтах
|28
|9
|7
|12
|42 - 48
|22
|3.
|Маттерсбург
|28
|7
|5
|16
|33 - 59
|17
|4.
|Санкт-Пёльтен
|28
|5
|9
|14
|28 - 62
|15
|5.
|Сваровски Тироль
|28
|6
|6
|16
|32 - 60
|14
|6.
|Адмира
|28
|5
|9
|14
|27 - 51
|14