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Маттерсбург
2:0
Конец матча

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
4' Желтая карточка
Грубер Андреас
1:0
44' Гол
Грубер Андреас
55' Желтая карточка
Osorio Costa Silva Alan2
69' Желтая карточка
Thorsten Mahrer
78' Желтая карточка
Patrick Buerger
2:0
87' Пенальти
Пушич Мартин
88' Желтая карточка
Luan IX
90' Желтая карточка
Саломон Патрик
90'+6
1
Кустер
Маркус
31
Thorsten
Mahrer
10
Jano
18
Lukas
Rath
21
Саломон
Патрик
12
Florian
Hart
6
Philipp
Erhardt
5
Лергер
Михель
8
Alois
Holler
30
Куэн
Андреас
11
Грубер
Андреас
1
Christoph
Riegler
14
Christoph
Klarer
3
Luan
IX
17
Ahmet
Muhamedbegovic
18
Раснер
Мартин
4
Хофбауэр
Доминик
31
Горцель
Нико
21
Шульц
Кофи
77
Osorio
Costa
Silva
Alan2
33
Уэдраого
Иссьяка
39
Robert
Ljubicic
Маттерсбург
3-4-3
Санкт-Пёльтен
3-4-3

Ход матча

4'
Грубер Андреас
 
41'
Patrick Buerger
Florian Hart
 
44'
Грубер Андреас
(Куэн Андреас)
1:0
55'
 
Osorio Costa Silva Alan2
64'
 
Nicolas Meister
Горцель Нико
69'
Thorsten Mahrer
 
76'
 
George Davies
Уэдраого Иссьяка
77'
 
Инголич Сандро
Хофбауэр Доминик
77'
Пушич Мартин
Alois Holler
 
78'
Patrick Buerger
 
87'
Пушич Мартин
2:0
88'
 
Luan IX
90'
Nico Pichler
Куэн Андреас
 
90'
Michael Steinwender
Грубер Андреас
 
90'
Саломон Патрик
 

Бомбардиры внутри турнира

Маттерсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грубер Андреас 12 (2) 0.38
2. Куэн Андреас 4 0.13
3. Пушич Мартин 4 (4) 0.13
4. Patrick Buerger 3 0.09
5. Квасина Марко 2 (1) 0.06
6. Christoph HALPER 1 0.03
7. Nedejko Malic 1 0.03
8. Jano 1 0.03
9. Лергер Михель 1 0.03
10. Thorsten Mahrer 1 0.03
11. Мизенбёк Фабиан 1 0.03
12. Stephan Schimandl 1 0.03
13. Саломон Патрик 0 0
14. Alois Holler 0 0
15. Raffael Behounek 0 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балик Гусейн 6 0.19
2. Пак Кван Рён 5 0.16
3. Луксбахер Даниэль 3 (3) 0.09
4. Бёрк Кори 3 0.09
5. Robert Ljubicic 2 0.06
6. Гартлер Рене 2 (2) 0.06
7. Хофбауэр Доминик 1 0.03
8. Шульц Кофи 1 0.03
9. Luan IX 1 0.03
10. Уэдраого Иссьяка 1 0.03
11. Michael Ambichl 1 0.03
12. Ahmet Muhamedbegovic 1 0.03
13. Christoph Messerer 1 0.03
14. Osorio Costa Silva Alan2 1 0.03
15. Daniel Schuetz 1 (1) 0.03
16. Майзль Лука 0 0
17. Nicolas Meister 0 0
18. George Davies 0 0
19. Инголич Сандро 0 0
20. Christoph Klarer 0 0

Карточки

Маттерсбург
# Игрок      
1. Саломон Патрик 8 0
2. Thorsten Mahrer 8 0
3. Грубер Андреас 7 0
4. Philipp Erhardt 5 0
5. Мизенбёк Фабиан 5 0
6. Nedejko Malic 4 0
7. Alois Holler 4 0
8. Куэн Андреас 4 0
9. Лергер Михель 3 0
10. Florian Hart 2 0
11. Jano 2 0
12. Christoph HALPER 2 0
13. Пушич Мартин 1 0
14. Кустер Маркус 1 0
15. Patrick Buerger 1 0
16. Julius Ertlhaler 1 0
17. Stephan Schimandl 1 0
18. David Nemeth 1 0
19. Nico Pichler 1 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Luan IX 7 1
2. Луксбахер Даниэль 8 0
3. Инголич Сандро 8 0
4. Хофбауэр Доминик 6 1
5. Раснер Мартин 7 0
6. George Davies 7 0
7. Michael Ambichl 5 0
8. Хаас Мануэль 3 1
9. Robert Ljubicic 3 1
10. Гартлер Рене 2 1
11. Бёрк Кори 2 1
12. Дрешер Даниэль 3 0
13. Риски Роопе 3 0
14. Ahmet Muhamedbegovic 3 0
15. Osorio Costa Silva Alan2 3 0
16. Daniel Schuetz 1 1
17. Уэдраого Иссьяка 2 0
18. Шмидт Александер 2 0
19. Christoph Klarer 0 1
20. Штангль Штефан 1 0
21. Christoph Riegler 1 0
22. Балик Гусейн 1 0
23. Noah Steiner 1 0
24. Christoph Messerer 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Маттерсбург 16.67% (5) 20% (6) 16.67% (5) 16.67% (5) 10% (3) 20% (6)
 Санкт-Пёльтен 19.23% (5) 11.54% (3) 11.54% (3) 19.23% (5) 23.08% (6) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Маттерсбург Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Адмира 0:2 Маттерсбург
Маттерсбург 1:1 Альтах Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург Маттерсбург 0:1 ЛАСК Рапид Вена 3:1 Маттерсбург Маттерсбург 0:0 Альтах Штурм 1:2 Маттерсбург Маттерсбург 4:1 Лисен Капфенберг 0:2 Маттерсбург Маттерсбург 9:0 Трайскирхен Маттерсбург 4:0 Аустрия Вена-2 Маттерсбург 1:2 Ракоци Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург Маттерсбург 1:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Маттерсбург 4:2 Юниорс Пашинг
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена
Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург

Последние игры между собой

Маттерсбург: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург Кубок Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Маттерсбург 1:2 Санкт-Пёльтен Кубок Маттерсбург 4:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:2 Маттерсбург Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:2 Маттерсбург Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:2 Маттерсбург Эрсте Лига Маттерсбург 4:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 27 18 7 2 90 - 28 37
2. Рапид Вена 27 15 7 5 55 - 29 32
3. ЛАСК 27 18 4 5 59 - 29 25
4. Вольфсбергер 27 12 7 8 58 - 37 24
5. Хартберг 27 10 5 12 43 - 62 20
6. Штурм 27 10 5 12 41 - 44 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 28 9 11 8 42 - 41 25
2. Альтах 28 9 7 12 42 - 48 22
3. Маттерсбург 28 7 5 16 33 - 59 17
4. Санкт-Пёльтен 28 5 9 14 28 - 62 15
5. Сваровски Тироль 28 6 6 16 32 - 60 14
6. Адмира 28 5 9 14 27 - 51 14
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