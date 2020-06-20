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Сваровски Тироль
0:1
Первый тайм: 32'

Стадион:
Аустрия Вена
0'
0:1
8' Гол
Эдомвоньи Брайт
16' Желтая карточка
Палмер-Браун Эрик
32'
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
19
Нюротер
Сандро
4
Гугганиг
Давид
17
Аджей
Феликс
16
Ридер
Флориан
6
Пецос
Атанасиос
3
Свобода
Михаэль
23
Ковачец
Дино
20
Майерхофер
Штефан
22
Дедич
Златко
32
Пенц
Патрик
17
Клайн
Флориан
30
Мадль
Михаэль
23
Палмер-Браун
Эрик
8
Цвиршиц
Штефан
27
Эбнер
Томас
10
Грюнвальд
Александр
39
Саркария
Манприт
36
Dominik
Fitz
11
Benedikt
Pichler
20
Эдомвоньи
Брайт
Сваровски Тироль
4-4-2
Аустрия Вена
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:1
Эдомвоньи Брайт
(Benedikt Pichler)
16'
 
Палмер-Браун Эрик

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дедич Златко 9 (2) 0.28
2. Йебоа Келвин 4 0.13
3. Прантер Беньямин 3 0.09
4. Майерхофер Штефан 2 0.06
5. Вальх Клеменс 2 0.06
6. Хагер Штефан 2 0.06
7. Пецос Атанасиос 1 0.03
8. Свобода Михаэль 1 0.03
9. Кох Фабиан 1 0.03
10. Сантин Себастьян 1 0.03
11. Бучачер Флориан 1 0.03
12. Ридер Флориан 0 0
13. Гргич Лукас 0 0
14. Гугганиг Давид 0 0
15. Milan Jurdik 0 0
16. Аджей Феликс 0 0
17. Освальд Фердинанд 0 0
Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моншайн Кристоф 15 0.47
2. Грюнвальд Александр 7 0.22
3. Саркария Манприт 4 0.13
4. Dominik Fitz 3 0.09
5. Тургеман Алон 3 0.09
6. Benedikt Pichler 2 0.06
7. Палмер-Браун Эрик 2 0.06
8. Эбнер Томас 1 0.03
9. Цвиршиц Штефан 1 0.03
10. Эдомвоньи Брайт 1 0.03
11. Клайн Флориан 0 0
12. Мадль Михаэль 0 0
13. Сакс Максимилиан 0 0
14. Джегго Джеймс 0 0
15. Прокоп Доминик 0 0
16. Марчинко Кристоф 0 0
17. Пенц Патрик 0 0
18. Patrick Wimmer 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 8 0
2. Майерхофер Штефан 7 0
3. Хагер Штефан 7 0
4. Свобода Михаэль 5 1
5. Йебоа Келвин 5 1
6. Гргич Лукас 6 0
7. Топлич Флориан 5 0
8. Бучачер Флориан 4 0
9. Ридер Флориан 4 0
10. Agonay Jimenez Ione 3 0
11. Сантин Себастьян 3 0
12. Дедич Златко 2 0
13. Мадер Флориан 2 0
14. Кох Фабиан 2 0
15. Аджей Феликс 2 0
16. Нитцльнадер Кевин 2 0
17. Ковачец Дино 2 0
18. Прантер Беньямин 1 0
19. Пецос Атанасиос 1 0
20. Освальд Фердинанд 1 0
21. Соарес Бруно 1 0
Аустрия Вена
# Игрок      
1. Мадль Михаэль 8 0
2. Сакс Максимилиан 6 1
3. Грюнвальд Александр 6 0
4. Джегго Джеймс 5 0
5. Клайн Флориан 3 1
6. Моншайн Кристоф 4 0
7. Эдомвоньи Брайт 3 0
8. Марчинко Кристоф 3 0
9. Саркария Манприт 3 0
10. Dominik Fitz 3 0
11. Палмер-Браун Эрик 1 1
12. Эбнер Томас 2 0
13. Прокоп Доминик 2 0
14. Сербест Таркан 2 0
15. Тургеман Алон 1 0
16. Кавлан Канер 1 0
17. Цвиршиц Штефан 1 0
18. Пенц Патрик 1 0
19. Лучич Иван III 1 0
20. Maudo 1 0
21. Benedikt Pichler 1 0
22. Johannes Handl 1 0
23. Patrick Wimmer 1 0
24. Christian Ilzer 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сваровски Тироль 16% (4) 4% (1) 28% (7) 16% (4) 20% (5) 16% (4)
 Аустрия Вена 23.68% (9) 7.89% (3) 13.16% (5) 23.68% (9) 21.05% (8) 10.53% (4)

Предыдущие игры

Сваровски Тироль Последние 20 матчей: + = -
Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 1:3 Викинг Сваровски Тироль 1:2 Рид Сваровски Тироль 2:1 Дорнбирн Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:5 Штурм Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль
Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -
Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена
Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Альтах 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Аустрия Вена 2:0 Земплин Аустрия Вена 5:1 Петржалка-1898 Аустрия Вена 7:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 0:9 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Хартберг

Последние игры между собой

Сваровски Тироль: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Аустрия Вена: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 5:2 Аустрия Вена Кубок Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена Бундеслига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 27 18 7 2 90 - 28 37
2. Рапид Вена 27 15 7 5 55 - 29 32
3. ЛАСК 27 18 4 5 59 - 29 25
4. Вольфсбергер 27 12 7 8 58 - 37 24
5. Хартберг 27 10 5 12 43 - 62 20
6. Штурм 27 10 5 12 41 - 44 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 1:0 28 9 11 8 41 - 40 25
2. Альтах 0:0 28 9 7 12 41 - 47 22
3. Санкт-Пёльтен 0:0 28 5 10 13 28 - 60 16
4. Маттерсбург 0:0 28 6 6 16 31 - 59 15
5. Сваровски Тироль 0:1 28 6 6 16 31 - 59 14
6. Адмира 0:0 28 5 9 14 26 - 50 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gernot Langes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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