Сваровски Тироль
1:2
Конец матча
Стадион: Gernot Langes Stadion
Аустрия Вена
0:1
8' ГолЭдомвоньи Брайт
16' Желтая карточкаПалмер-Браун Эрик
1:1
32' ГолДедич Златко
34' Желтая карточкаСаркария Манприт
35' Желтая карточкаГугганиг Давид
40' Вторая желтая карточкаГугганиг Давид
52' Желтая карточкаГрюнвальд Александр
1:2
57' ГолBenedikt Pichler
84' Желтая карточкаХагер Штефан
24
Кох
Фабиан
17
Аджей
Феликс
23
Ковачец
Дино
22
Дедич
Златко
32
Пенц
Патрик
27
Эбнер
Томас
36
Dominik
Fitz
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Аджей ФеликсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ковачец ДиноПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
-
32 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Dominik FitzПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
3 MaudoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
8'
32'
1:1
34'
35'
40'
57'
84'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дедич Златко
|10 (2)
|0.31
|2.
|Йебоа Келвин
|4
|0.13
|3.
|Прантер Беньямин
|3
|0.09
|4.
|Майерхофер Штефан
|2
|0.06
|5.
|Вальх Клеменс
|2
|0.06
|6.
|Хагер Штефан
|2
|0.06
|7.
|Пецос Атанасиос
|1
|0.03
|8.
|Свобода Михаэль
|1
|0.03
|9.
|Кох Фабиан
|1
|0.03
|10.
|Сантин Себастьян
|1
|0.03
|11.
|Бучачер Флориан
|1
|0.03
|12.
|Ридер Флориан
|0
|0
|13.
|Гргич Лукас
|0
|0
|14.
|Гугганиг Давид
|0
|0
|15.
|Milan Jurdik
|0
|0
|16.
|Аджей Феликс
|0
|0
|17.
|Освальд Фердинанд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моншайн Кристоф
|15
|0.47
|2.
|Грюнвальд Александр
|7
|0.22
|3.
|Саркария Манприт
|4
|0.13
|4.
|Dominik Fitz
|3
|0.09
|5.
|Benedikt Pichler
|3
|0.09
|6.
|Тургеман Алон
|3
|0.09
|7.
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0.06
|8.
|Эбнер Томас
|1
|0.03
|9.
|Цвиршиц Штефан
|1
|0.03
|10.
|Эдомвоньи Брайт
|1
|0.03
|11.
|Клайн Флориан
|0
|0
|12.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|13.
|Сакс Максимилиан
|0
|0
|14.
|Джегго Джеймс
|0
|0
|15.
|Прокоп Доминик
|0
|0
|16.
|Марчинко Кристоф
|0
|0
|17.
|Пенц Патрик
|0
|0
|18.
|Patrick Wimmer
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|9
|1
|2.
|Хагер Штефан
|8
|0
|3.
|Майерхофер Штефан
|7
|0
|4.
|Свобода Михаэль
|5
|1
|5.
|Йебоа Келвин
|5
|1
|6.
|Гргич Лукас
|6
|0
|7.
|Топлич Флориан
|5
|0
|8.
|Бучачер Флориан
|4
|0
|9.
|Ридер Флориан
|4
|0
|10.
|Agonay Jimenez Ione
|3
|0
|11.
|Сантин Себастьян
|3
|0
|12.
|Дедич Златко
|2
|0
|13.
|Мадер Флориан
|2
|0
|14.
|Кох Фабиан
|2
|0
|15.
|Аджей Феликс
|2
|0
|16.
|Нитцльнадер Кевин
|2
|0
|17.
|Ковачец Дино
|2
|0
|18.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|19.
|Пецос Атанасиос
|1
|0
|20.
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|21.
|Соарес Бруно
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мадль Михаэль
|8
|0
|2.
|Сакс Максимилиан
|6
|1
|3.
|Грюнвальд Александр
|7
|0
|4.
|Джегго Джеймс
|5
|0
|5.
|Клайн Флориан
|3
|1
|6.
|Моншайн Кристоф
|4
|0
|7.
|Саркария Манприт
|4
|0
|8.
|Эдомвоньи Брайт
|3
|0
|9.
|Марчинко Кристоф
|3
|0
|10.
|Dominik Fitz
|3
|0
|11.
|Палмер-Браун Эрик
|1
|1
|12.
|Эбнер Томас
|2
|0
|13.
|Прокоп Доминик
|2
|0
|14.
|Сербест Таркан
|2
|0
|15.
|Тургеман Алон
|1
|0
|16.
|Кавлан Канер
|1
|0
|17.
|Цвиршиц Штефан
|1
|0
|18.
|Пенц Патрик
|1
|0
|19.
|Лучич Иван III
|1
|0
|20.
|Maudo
|1
|0
|21.
|Benedikt Pichler
|1
|0
|22.
|Johannes Handl
|1
|0
|23.
|Patrick Wimmer
|1
|0
|24.
|Christian Ilzer
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сваровски Тироль
|15.38% (4)
|3.85% (1)
|30.77% (8)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|Аустрия Вена
|25% (10)
|7.5% (3)
|12.5% (5)
|25% (10)
|20% (8)
|10% (4)
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: + = -Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 1:3 Викинг Сваровски Тироль 1:2 Рид Сваровски Тироль 2:1 Дорнбирн Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:5 Штурм Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль
Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена
Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Альтах 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Аустрия Вена 2:0 Земплин Аустрия Вена 5:1 Петржалка-1898 Аустрия Вена 7:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 0:9 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Хартберг
Последние игры между собой
Сваровски Тироль: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Аустрия Вена: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|27
|18
|7
|2
|90 - 28
|37
|2.
|Рапид Вена
|27
|15
|7
|5
|55 - 29
|32
|3.
|ЛАСК
|27
|18
|4
|5
|59 - 29
|25
|4.
|Вольфсбергер
|27
|12
|7
|8
|58 - 37
|24
|5.
|Хартберг
|27
|10
|5
|12
|43 - 62
|20
|6.
|Штурм
|27
|10
|5
|12
|41 - 44
|19
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|28
|9
|11
|8
|42 - 41
|25
|2.
|Альтах
|28
|9
|7
|12
|42 - 48
|22
|3.
|Маттерсбург
|28
|7
|5
|16
|33 - 59
|17
|4.
|Санкт-Пёльтен
|28
|5
|9
|14
|28 - 62
|15
|5.
|Сваровски Тироль
|28
|6
|6
|16
|32 - 60
|14
|6.
|Адмира
|28
|5
|9
|14
|27 - 51
|14