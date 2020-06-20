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Сваровски Тироль
1:2
Конец матча

Стадион:
Аустрия Вена
0'
0:1
8' Гол
Эдомвоньи Брайт
16' Желтая карточка
Палмер-Браун Эрик
1:1
32' Гол
Дедич Златко
34' Желтая карточка
Саркария Манприт
35' Желтая карточка
Гугганиг Давид
40' Вторая желтая карточка
Гугганиг Давид
52' Желтая карточка
Грюнвальд Александр
1:2
57' Гол
Benedikt Pichler
84' Желтая карточка
Хагер Штефан
90'+5
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
19
Нюротер
Сандро
4
Гугганиг
Давид
17
Аджей
Феликс
16
Ридер
Флориан
6
Пецос
Атанасиос
3
Свобода
Михаэль
23
Ковачец
Дино
20
Майерхофер
Штефан
22
Дедич
Златко
32
Пенц
Патрик
17
Клайн
Флориан
30
Мадль
Михаэль
23
Палмер-Браун
Эрик
8
Цвиршиц
Штефан
27
Эбнер
Томас
10
Грюнвальд
Александр
39
Саркария
Манприт
36
Dominik
Fitz
11
Benedikt
Pichler
20
Эдомвоньи
Брайт
Сваровски Тироль
4-4-2
Аустрия Вена
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:1
Эдомвоньи Брайт
(Benedikt Pichler)
16'
 
Палмер-Браун Эрик
32'
Дедич Златко
(Ридер Флориан)
1:1
34'
 
Саркария Манприт
35'
Гугганиг Давид
 
40'
Гугганиг Давид
 
46'
Бучачер Флориан
Аджей Феликс
 
52'
 
Грюнвальд Александр
57'
1:2
Benedikt Pichler
(Грюнвальд Александр)
61'
Сантин Себастьян
Кох Фабиан
 
65'
 
Боркович Александар
Мадль Михаэль
65'
Топлич Флориан
Майерхофер Штефан
 
65'
Хагер Штефан
Ридер Флориан
 
78'
 
Patrick Wimmer
Benedikt Pichler
78'
 
Сакс Максимилиан
Саркария Манприт
81'
Agonay Jimenez Ione
Нюротер Сандро
 
84'
Хагер Штефан
 
89'
 
Maudo
Dominik Fitz
89'
 
Моншайн Кристоф
Эдомвоньи Брайт

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дедич Златко 10 (2) 0.31
2. Йебоа Келвин 4 0.13
3. Прантер Беньямин 3 0.09
4. Майерхофер Штефан 2 0.06
5. Вальх Клеменс 2 0.06
6. Хагер Штефан 2 0.06
7. Пецос Атанасиос 1 0.03
8. Свобода Михаэль 1 0.03
9. Кох Фабиан 1 0.03
10. Сантин Себастьян 1 0.03
11. Бучачер Флориан 1 0.03
12. Ридер Флориан 0 0
13. Гргич Лукас 0 0
14. Гугганиг Давид 0 0
15. Milan Jurdik 0 0
16. Аджей Феликс 0 0
17. Освальд Фердинанд 0 0
Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моншайн Кристоф 15 0.47
2. Грюнвальд Александр 7 0.22
3. Саркария Манприт 4 0.13
4. Dominik Fitz 3 0.09
5. Benedikt Pichler 3 0.09
6. Тургеман Алон 3 0.09
7. Палмер-Браун Эрик 2 0.06
8. Эбнер Томас 1 0.03
9. Цвиршиц Штефан 1 0.03
10. Эдомвоньи Брайт 1 0.03
11. Клайн Флориан 0 0
12. Мадль Михаэль 0 0
13. Сакс Максимилиан 0 0
14. Джегго Джеймс 0 0
15. Прокоп Доминик 0 0
16. Марчинко Кристоф 0 0
17. Пенц Патрик 0 0
18. Patrick Wimmer 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 9 1
2. Хагер Штефан 8 0
3. Майерхофер Штефан 7 0
4. Свобода Михаэль 5 1
5. Йебоа Келвин 5 1
6. Гргич Лукас 6 0
7. Топлич Флориан 5 0
8. Бучачер Флориан 4 0
9. Ридер Флориан 4 0
10. Agonay Jimenez Ione 3 0
11. Сантин Себастьян 3 0
12. Дедич Златко 2 0
13. Мадер Флориан 2 0
14. Кох Фабиан 2 0
15. Аджей Феликс 2 0
16. Нитцльнадер Кевин 2 0
17. Ковачец Дино 2 0
18. Прантер Беньямин 1 0
19. Пецос Атанасиос 1 0
20. Освальд Фердинанд 1 0
21. Соарес Бруно 1 0
Аустрия Вена
# Игрок      
1. Мадль Михаэль 8 0
2. Сакс Максимилиан 6 1
3. Грюнвальд Александр 7 0
4. Джегго Джеймс 5 0
5. Клайн Флориан 3 1
6. Моншайн Кристоф 4 0
7. Саркария Манприт 4 0
8. Эдомвоньи Брайт 3 0
9. Марчинко Кристоф 3 0
10. Dominik Fitz 3 0
11. Палмер-Браун Эрик 1 1
12. Эбнер Томас 2 0
13. Прокоп Доминик 2 0
14. Сербест Таркан 2 0
15. Тургеман Алон 1 0
16. Кавлан Канер 1 0
17. Цвиршиц Штефан 1 0
18. Пенц Патрик 1 0
19. Лучич Иван III 1 0
20. Maudo 1 0
21. Benedikt Pichler 1 0
22. Johannes Handl 1 0
23. Patrick Wimmer 1 0
24. Christian Ilzer 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сваровски Тироль 15.38% (4) 3.85% (1) 30.77% (8) 15.38% (4) 19.23% (5) 15.38% (4)
 Аустрия Вена 25% (10) 7.5% (3) 12.5% (5) 25% (10) 20% (8) 10% (4)

Предыдущие игры

Сваровски Тироль Последние 20 матчей: + = -
Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 1:3 Викинг Сваровски Тироль 1:2 Рид Сваровски Тироль 2:1 Дорнбирн Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:5 Штурм Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль
Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -
Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена
Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Альтах 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Аустрия Вена 2:0 Земплин Аустрия Вена 5:1 Петржалка-1898 Аустрия Вена 7:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 0:9 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Хартберг

Последние игры между собой

Сваровски Тироль: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Аустрия Вена: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 5:2 Аустрия Вена Кубок Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена Бундеслига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 27 18 7 2 90 - 28 37
2. Рапид Вена 27 15 7 5 55 - 29 32
3. ЛАСК 27 18 4 5 59 - 29 25
4. Вольфсбергер 27 12 7 8 58 - 37 24
5. Хартберг 27 10 5 12 43 - 62 20
6. Штурм 27 10 5 12 41 - 44 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 28 9 11 8 42 - 41 25
2. Альтах 28 9 7 12 42 - 48 22
3. Маттерсбург 28 7 5 16 33 - 59 17
4. Санкт-Пёльтен 28 5 9 14 28 - 62 15
5. Сваровски Тироль 28 6 6 16 32 - 60 14
6. Адмира 28 5 9 14 27 - 51 14
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