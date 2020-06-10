Дэвис попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Кором Альфонсо потерял мяч.

Левандовски сместился на правый фланг, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

В очередной раз игроки "Баварии" решили использовать заброс в центр штрафной площади, на этот раз мяч при игре на выходе перехватил Трапп.

Андре Силва совершил неплохой рывок к линии штрафной площади, но Нойер при игре на выходе не ошибся и спокойно отправил мяч на левый фланг.

А вот сейчас Нойер отдал немного слабую передачу на Боатенга, Андре Силва уже не ждал ошибки от голкипера "Баварии", а иначе у ворот мюнхенского клуба мог возникнуть голевой момент.

18' Чендлер прошёл вперёд по левому флангу, а затем в борьбе с Паваром попытался выполнить заброс в штрафную площадь, но мяч свалился с ноги у Тимоти и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

17' После забитого мяча "Бавария" заметно ослабила хватку, "Айнтрахт" стал регулярно забираться на половину поля мюнхенского клуба.

16' Ильзанкер со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Перишич и Дэвис вместе успешно выбили мяч к центру поля.

15' Боатенг на левом фланге нарушил правила против Силвы. "Айнтрахт" заработал относительно неплохой стандарт.

14' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Перишич!!! Коман из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Левандовски в борьбе с Хинтереггером оказался на газоне, но Марко Фриц свистка не дал, а Хинтереггер не смог выбить мяч далеко, Мюллер в итоге его перехватил и выполнил заброс в центр штрафной площади, туда набежал Перишич в падении головой отправил мяч в правый угол ворот.

13' Очень тяжело "Айнтрахту", такими темпами "Бавария" должна забивать быстрый гол в этой встрече.

12' Горетцка с правого фланга выполнил прострел к линии вратарской, мяч полетел на уровне пояса, Левандовски в борьбе с Хинтереггером не смог пробить по воротам.

11' Боатенг из центра поля забросил мяч к правому углу штрафной площади, Мюллер принял мяч на грани офсайда, но боковой арбитр флажок не поднял, Томас немного продвинулся вперёд, а затем выполнил прострел к дальней штанге, совсем немного не хватило скорости Левандовски для завершения атаки.

10' "Бавария" пока старается найти наиболее лучший вариант для развития атаки, но зачастую также мюнхенский клуб действует через левый фланг, где находится Дэвис.

9' "Айнтрахт" пока всем составом держит оборону у своих ворот, "Бавария" практически не даёт обороне команды из Франкфурта на передышку.

8' Андре Силва оттянулся в оборону, не позволив обостриться ситуации после весьма неплохой подачи углового в исполнении Киммиха.

6' Киммих подал угловой, мяч прилетел к Мюллеру, который из выигрышной позиции неплохо пробил по воротам. Опасность была ликвидирована.

4' Пока "Бавария" играет первым номером, пробует подключать фланги, но это лишь разведка перед боем.

1' Матч начлася!