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  3. Германия
Бавария
1:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
1:0
14' Гол
Перишич Иван
23'
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамин
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
19
Альфонсо
Дэвис
32
Киммих
Йозуа
18
Горетцка
Леон
29
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
14
Перишич
Иван
9
Левандовски
Роберт
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
18
Туре
Альмами
3
Ильзанкер
Штефан
28
Кор
Доминик
22
Чендлер
Тимоти
11
Гачинович
Мийат
17
Роде
Себастьян
33
Андре
Силва
Бавария
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

Ход матча

14'
Перишич Иван
(Мюллер Томас)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 4 0.8
2. Мюллер Томас 2 0.4
3. Киммих Йозуа 1 0.2
4. Коман Кингсли 1 0.2
5. Гнабри Серж 1 0.2
6. Алаба Давид 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Костич Филип 3 0.6
2. Ребич Анте 3 0.6
3. Дост Бас 2 0.4
4. Камада Даити 2 0.4
5. Андре Силва 2 (2) 0.4
6. Роде Себастьян 0 0
7. Хинтереггер Мартин 0 0
8. Кор Доминик 0 0
9. Пасьенса Гонсало 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Алаба Давид 1 0
2. Толиссо Корентен 1 0
3. Павар Бенджамин 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Роде Себастьян 2 0
2. Хинтереггер Мартин 2 0
3. Костич Филип 0 1
4. Абрахам Давид 1 0
5. Кор Доминик 1 0
6. Гачинович Мийат 1 0
7. Йовелич Деян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 0 11.11% (1) 33.33% (3) 0 11.11% (1) 44.44% (4)
 Айнтрахт Фр 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 0 27.27% (3)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр
Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм Майнц 1:3 Бавария Бавария 5:0 Шальке 04 Герта 0:4 Бавария Нюрнберг 5:2 Бавария Бавария 2:0 Вольфсбург Фрайбург 1:3 Бавария Бавария 6:1 Вердер
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург
Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Бавария: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Айнтрахт Фр: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:3 Бавария Бундеслига
Айнтрахт Фр 0:5 Бавария Суперкубок Бавария 1:3 Айнтрахт Фр Кубок Бавария 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Бавария Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
1/8 финала
3 Шальке 04
2 Герта
4 Бавария
3 Хоффенхайм
3 Айнтрахт Фр
1 РБ Лейпциг
3 Вердер
2 Боруссия Д
5 Саарбрюккен
3 Карлсруэ
2 Кайзерслаутерн
5 Фортуна
2 Байер Л
1 Штуттгарт
0 Ферль
1 Унион Берлин
1/4 финала
0 Шальке 04
1 Бавария
2 Айнтрахт Фр
0 Вердер
8 Саарбрюккен
7 Фортуна
3 Байер Л
1 Унион Берлин
1/2 финала
0 Бавария
0 Айнтрахт Фр
0 Саарбрюккен
3 Байер Л
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 23'
    А вот сейчас Нойер отдал немного слабую передачу на Боатенга, Андре Силва уже не ждал ошибки от голкипера "Баварии", а иначе у ворот мюнхенского клуба мог возникнуть голевой момент. 
  • 22'
    Андре Силва совершил неплохой рывок к линии штрафной площади, но Нойер при игре на выходе не ошибся и спокойно отправил мяч на левый фланг. 
  • 21'
    В очередной раз игроки "Баварии" решили использовать заброс в центр штрафной площади, на этот раз мяч при игре на выходе перехватил Трапп. 
  • 20'
    Левандовски сместился на правый фланг, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 19'
    Дэвис попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Кором Альфонсо потерял мяч. 
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  • 18'
    Чендлер прошёл вперёд по левому флангу, а затем в борьбе с Паваром попытался выполнить заброс в штрафную площадь, но мяч свалился с ноги у Тимоти и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 17'
    После забитого мяча "Бавария" заметно ослабила хватку, "Айнтрахт" стал регулярно забираться на половину поля мюнхенского клуба. 
  • 16'
    Ильзанкер со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Перишич и Дэвис вместе успешно выбили мяч к центру поля. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Боатенг на левом фланге нарушил правила против Силвы. "Айнтрахт" заработал относительно неплохой стандарт. 
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Перишич!!! Коман из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Левандовски в борьбе с Хинтереггером оказался на газоне, но Марко Фриц свистка не дал, а Хинтереггер не смог выбить мяч далеко, Мюллер в итоге его перехватил и выполнил заброс в центр штрафной площади, туда набежал Перишич в падении головой отправил мяч в правый угол ворот. 
  • 13'
    Очень тяжело "Айнтрахту", такими темпами "Бавария" должна забивать быстрый гол в этой встрече. 
  • 12'
    Горетцка с правого фланга выполнил прострел к линии вратарской, мяч полетел на уровне пояса, Левандовски в борьбе с Хинтереггером не смог пробить по воротам. 
  • Опасный момент
    11'
    Боатенг из центра поля забросил мяч к правому углу штрафной площади, Мюллер принял мяч на грани офсайда, но боковой арбитр флажок не поднял, Томас немного продвинулся вперёд, а затем выполнил прострел к дальней штанге, совсем немного не хватило скорости Левандовски для завершения атаки.  
  • 10'
    "Бавария" пока старается найти наиболее лучший вариант для развития атаки, но зачастую также мюнхенский клуб действует через левый фланг, где находится Дэвис. 
  • 9'
    "Айнтрахт" пока всем составом держит оборону у своих ворот, "Бавария" практически не даёт обороне команды из Франкфурта на передышку. 
  • Угловой
    8'
    Андре Силва оттянулся в оборону, не позволив обостриться ситуации после весьма неплохой подачи углового в исполнении Киммиха.
  • Угловой
    6'
    Киммих подал угловой, мяч прилетел к Мюллеру, который из выигрышной позиции неплохо пробил по воротам. Опасность была ликвидирована. 
  • 4'
    Пока "Бавария" играет первым номером, пробует подключать фланги, но это лишь разведка перед боем. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начлася!
    • Прогнозы 145
    Бавария 95.2% (138)
    X 2.8% (4)
    Айнтрахт Фр 2.1% (3)
    +1
    выиграет Бавария, со счетом 3:0
    Разгром, Хет-трик Левандовски
    Олег Чижиков #
    +1
    выиграет Бавария, со счетом 11:4
    левандовски и мюллер в сл туре бундес не сыграют, перебор карточек... после этой игры отдых, так что... Ещё
    Шипа #
    0
    выиграет Бавария, со счетом 2:1
    В этом матче не так просто найти какие-то привлекательные коэффициенты, но велика вероятность, что «Бавария»... Ещё
    Евро-футбол.ру #
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    Новости
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Бавария 1:0 Айнтрахт Фр

Исход игры
Бавария
95.2% (138)
Ничья
2.8% (4)
Айнтрахт Фр
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
77.14% (108)
Меньше
22.86% (32)
Обе команды забьют
Да
56.43% (79)
Нет
43.57% (61)
Популярный счёт
3:1 Бавария
31% (45)
2:0 Бавария
20% (29)
3:0 Бавария
17.9% (26)
4:1 Бавария
11.7% (17)
2:1 Бавария
6.9% (10)
4:0 Бавария
1.4% (2)
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