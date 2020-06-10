Разгром, Хет-трик Левандовски
Олег Чижиков #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|4
|0.8
|2.
|Мюллер Томас
|2
|0.4
|3.
|Киммих Йозуа
|1
|0.2
|4.
|Коман Кингсли
|1
|0.2
|5.
|Гнабри Серж
|1
|0.2
|6.
|Алаба Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Костич Филип
|3
|0.6
|2.
|Ребич Анте
|3
|0.6
|3.
|Дост Бас
|2
|0.4
|4.
|Камада Даити
|2
|0.4
|5.
|Андре Силва
|2 (2)
|0.4
|6.
|Роде Себастьян
|0
|0
|7.
|Хинтереггер Мартин
|0
|0
|8.
|Кор Доминик
|0
|0
|9.
|Пасьенса Гонсало
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алаба Давид
|1
|0
|2.
|Толиссо Корентен
|1
|0
|3.
|Павар Бенджамин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роде Себастьян
|2
|0
|2.
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|3.
|Костич Филип
|0
|1
|4.
|Абрахам Давид
|1
|0
|5.
|Кор Доминик
|1
|0
|6.
|Гачинович Мийат
|1
|0
|7.
|Йовелич Деян
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|Айнтрахт Фр
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)